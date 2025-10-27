Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

DIÁLOGO

Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor... Leia na coluna de hoje

Confira a coluna Diálogo desta segunda-feira (27/10)

FELPUDA

27/10/2025 - 00h01
- Barão de Itararé escritor brasileiro

"A moral dos políticos é como elevador: sobe e desce.
Mas em geral enguiça por falta de energia, ou então não funciona
definitivamente, deixando desesperados os infelizes que confiam nele”.

Felpuda

Têm parlamentares achando que, a continuar o modo como anda o humor de colega, será preciso o uso de focinheira, tamanha a feracidade do dito-cujo em destilar seu rancor ideológico contra tudo e contra todos que, digamos, não sejam adeptos da linha programática do seu partido.

Para ele, qualquer autoridade que não seja de sua legenda é vista como inimiga e com marca de alvo nas costas para receber seus “disparos verbais”, seguidos de palavras que, dizem, “é digna de botequim de beira de estrada, com o devido respeito aos botequins”. Afe!

Descoberta 

Depois de uma década de estudos, pesquisadores da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) descobriram a existência de um aquífero, concentrado em São Gabriel do Oeste que, até então, era considerado integrante do Aquífero Guarani. 

Mais

Assim, o MS passa a ter nove sistemas dessa natureza. A descoberta e a proposta de reconhecimento foram apresentadas na quinta-feira, durante reunião da Frente Parlamentar de Recursos Hídricos, realizada na Assembleia Legislativa.

Marco Antonio Moraes e Valéria Foschiani. Foto: Arquivo Pessoal
Alana Ferrer. Foto: Iara Morselli

Tchau!

A despedida foi na quinta-feira, mas Eduardo Rocha só deixará a Casa Civil hoje e a partir daí vai estruturar sua campanha a deputado estadual.

Seu sucessor, Walter Carneiro Junior, abriu mão de ser candidato a deputado federal para se dedicar, até o final da administração de Riedel, em dezembro de 2026, às atividades que o cargo exige, com apoio do vice-governador José Carlos Barbosa, o Barbosinha.

De olho

Walter Carneiro Junior era o secretário-adjunto e com sua ascensão à titularidade da Casa Civil, o cargo que ocupava ficou vago.

Embora nos bastidores dizem que ninguém seria nomeado para substituí-lo, sabe-se que tem muita gente
de olho. Aliás, fala-se que há quem esteja vivendo completa decepção, porque acreditava que a sorte lhe sorriria, recebendo o comando da secretaria. Como isso não ocorreu, espera ser o adjunto. Mas… 

Pés na estrada

Até dezembro, outros dois secretários deverão deixar os cargos: Marcelo Miranda, de Turismo, Esporte e Cultura, bem como Jaime Verruck, de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação.

O primeiro poderá disputar uma vaga na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul e o segundo uma cadeira na Câmara Federal. Até o momento não foram cogitados nomes para substituí-los.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Onde o PT põe a mão, dá ruim"

Senador Eduardo Girão (Novo-CE) citando os rolos nos Correios, INSS etc etc

24/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Governo recorre a Lira para destravar votações

Para tentar recompor o caixa da União para 2026, o governo Lula resolveu recorrer a Arthur Lira (PP-AL) para tentar salvar alguma coisa da proposta fiscal, que deve ser votada na próxima semana e, no melhor dos mundos, levanta R$30 bilhões. Em reunião com dois aliados próximos a Lira na noite de quarta (22), Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais) tentou desanuviar a relação com o ex-presidente da Câmara, irritado após ameaça de demissão de Carlos Vieira, da Caixa.

Jogo de cena

O governo apelou para ciumeira, sugerindo passar para Hugo Motta os cargos no banco. Mas o atual presidente da Câmara não entrega votos.

Não passa

A relação entre Motta e o Planalto não é lá essas coisas. A equipe econômica insiste em aumentar impostos. Motta diz que não há clima.

Cercando

A guinada do governo rumo a Lira, que procurou Dr. Luizinho e André Fufuca, foi no mesmo dia em que Motta criticou a articulação governista.

Canto da sereia

Para tentar seduzir Lira, Lula acena com apoio, ou ao menos não atrapalhar, a candidatura do alagoano ao Senado, no próximo ano.

Cartão do Bradesco cobra juros de 311% ao ano

O bancão Bradesco se recupera da “crise Americanas”, mas esfola seus clientes: cobra quase 311% de juros nominais ao ano, 12,5% ao mês, para parcelar a fatura do cartão de crédito Visa Infinite. Dividindo a fatura de R$23,3 mil em 12 vezes, o cliente precisa desembolsar R$23.486 só para os juros, o que representa mais que o dobro da dívida. O total pago, um ano mais tarde, seria de R$47,4 mil, incluindo impostos. A taxa anual cobrada pelo Bradesco é mais de 20 vezes superior a taxa Selic.

Nem agiota

O custo efetivo total do parcelamento é ainda maior, incluindo R$559,23 de IOF sobre a operação: juros mensais de 13,01% e anual de 334,13%.

IOF dobrado

No caso específico de leitor da coluna, o Bradesco cobrou R$559,23 de IOF e o mesmo valor, sem maiores explicações, a título de “despesas”.

Não faz sentido

Após 12 meses, o valor original da dívida parcelada equivale a menos da metade do total cobrado pelo Bradesco. Só trouxa cai na cilada.

O País que se exploda

Lula (PT) aposta no impasse hostilizando ou provocando diariamente os EUA, às vésperas de eventual encontro na Malásia com o presidente Donald Trump. Um acordo com os EUA desmontaria seu palanque contra o “inimigo externo” e “em defesa da soberania”. O País que se exploda.

Jogo aberto

A plataforma Polymarket já registra mais de US$9 (R$48,5) milhões em apostas em torno de um conflito militar entre os EUA e a Venezuela de Nicolás Maduro. As chances de queda do ditador se mantêm em 21%.

Tem de sobra

Antes mesmo de o PT protocolar o recurso contra a decisão que melou o pedido de cassação do deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), o PL já tinha uma sondagem do cenário no plenário. Sobram votos pró-Eduardo.

Boquinha generosa

Flagrado pela coluna em loja de luxo espiando canetas Mont Blanc, o ministro da Previdência, Wolney Queiroz, faturou alto em julho. Salário e penduricalhos garantiram ao ministro de Lula mais de R$64 mil no mês.

Senado na pauta

No encontro entre o governador Jorginho Mello e Jair Bolsonaro, alguns nomes foram citados na disputa pelo Senado por Santa Catarina, como Carlos Bolsonaro (PL), Caroline de Toni (PL) e Espiridião Amin (PP).

Pano pra manga

Com visita a Jair Bolsonaro autorizada para a próxima semana, o relator da CPMI do INSS, deputado Alfredo Gaspar (União-AL), explicou o motivo de sua desistência. Quer preservar seu trabalho na investigação.

Fechou o tempo

Azedou o clima entre Eduardo Bolsonaro e Cleitinho (Rep-MG). O senador chamou de “imprudente” candidatura ao Planalto do deputado, que devolveu com “Imprudente foi darmos a vaga do Senado para você”.

Na lista

Além dos rasantes para filiar Guilherme Boulos ao PT, Lula está de olho em outro quadro do Psol, puxadinho petista: a desembaraçada deputada Erika Hilton (SP). O restante pode ficar onde está.

Pensando bem...

...importante da viagem à Ásia é escala na volta.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Homem-bomba

Prolixo e confuso, o então senador Eduardo Suplicy (PT-SP) certa vez tirou a paciência do líder do PSDB no Senado, Arthur Virgílio (AM), que caiu na besteira de conceder-lhe um aparte. O tucano reclamou, meio irritado: “O senhor é o verdadeiro homem-bomba, está explodindo meu discurso!”

Giba Um

"Anistia a golpistas é inconstitucional, não tem respaldo constitucional. A articulação em favor...

...dela, contudo, não constituir ilícito penal, está dentro da liberdade de expressão", de Paulo Gonet, procurador-geral da República

24/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

MPF acionou a Justiça com a finalidade de invalidar a autorização que o Ibama deu à Petrobras para a perfuração de um poço localizado  na Margem Equatorial, em águas profundas do Amapá. A ação civil pública foi protocolada antes que a estatal tornasse pública a sua aprovação, mas ainda aguarda uma decisão da 1ª Vara Federal Cível.

MAIS: o Plano de Emergência Individual apresenta falhas que podem comprometer tanto a proteção da biodiversidade marinha quanto a prevenção de vazamentos de óleo. O MPF propõe que um novo exercício simulado para resposta a emergências ocorra na região antes que as operações tenham início, uma solicitação que foi ignorada pelo Ibama.

Giba Um

Quebrando tabu

A atriz, produtora, roteirista e apresentadora brasileira Ingrid Guimarães é  uma das figuras mais conhecidas do cinema nacional atual, a atriz possui o histórico de maior bilheteira do Brasil neste século, atraindo 23 milhões de espectadores em suas produções cinematográficas. Ingrid revelou estes dias que demitiu uma equipe inteira ao notar o clima hostil no set: "Eu entro de sola. Eu falo mesmo. A misoginia está no dia a dia. Quando tem uma diretora mulher, a gente se junta. No último, a gente demitiu todo mundo. Vamos demitir todo mundo. Você não pode deixar passar. Se você deixa passar, se você fica com medo, ferrou, porque a pessoa repete”. Ingrid também mencionou que várias mulheres que ocupam posições de liderança continuam a encontrar resistência e desconfiança apenas por estarem em cargos de poder. Em entrevista a Harper’s Bazaar Brasil, disse que o mundo cria uma rivalidade “imaginária” entre as mulheres. “A indústria tenta nos colocar em disputa, mas escolhemos parceria. Quando uma conquista a capa, campanha ou desfile, abre precedente para as outras. Essa política do ombro compartilhado tem efeito real de carreira”. E completa: “Amigas lembram quem eu sou quando o dia está torto e celebram quando dá certo. É uma engrenagem invisível que segura a gente, nossa autoestima e os “nãos” que a gente ainda leva”. No seu último trabalho “Perrengue fashion” (com mais de 200 mil espectadores) revelou que a principal mensagem é sobre “pertencimento”. “Pertencimento. A pergunta é: quem pode ocupar este espaço e em que condições? Tem uma cena no programa da Blogueirinha tirando sarro de influenciadora 50+ e eu devolvo com outra questão: existe idade para influenciar? O Brasil está envelhecendo e as mulheres consomem com critério”.

Para não ser eletrocutada

Entre o ideal e o possível, a Enel já admite se contentar com a segunda opção. Pressionado pelo governador Tarcísio de Freitas e pelo prefeito Ricardo Nunes, o grupo já trabalha com a hipótese de venda da Enel São Paulo. Candidatos não faltam. A CPFL e Equatorial Energia teriam sinalizado ao governo paulista o interesse em assumir a empresa, com a promessa de um volume de investimentos superior ao da Enel. Apesar de todos os problemas, a distribuidora é um ativo dos  mais cobiçados. Está encostada no maior PIB do país, atendendo a cidade de São Paulo e outros 23 municípios. Tem uma receita líquida acima de R$ 20 bilhões.

Risco maior

Por enquanto, a alienação do ativo ainda é tratada pela Enel no campo das conjecturas. Entre os italianos, contudo, cresce a percepção de que a transferência do controle da Enel São Paulo funcionaria como um plano de mitigação do risco  maior: a decretação da caducidade do contrato e sua consequente saída do negócio sem qualquer compensação financeira. Trata-se de uma ameaça cada vez mais presente, sobretudo após a prefeitura de São Paulo ter conseguido na Justiça suspender o processo de renovação antecipada da concessão da distribuidora.

Giba Um

Muito significado

A jornalista e apresentadora Tati Machado, explicou porque  optou pela fantasia de Fênix um traje cheio de simbolismo para uma celebração de Halloween da Sephora. Fênix, que representa renascimento e força diante das adversidades e exatamente como se sente agora  depois de passar pela perda de seu filho. “É dessa maneira que eu venho: com esse renascimento, no meu tempo, do meu jeito. Porque às vezes a gente se cobra para renascer das coisas que acontecem na nossa vida de uma hora pra outra, e a gente sabe que não é assim. E que bom que a gente está conseguindo, cada vez mais, nomear os nossos sentimentos. Porque quando a gente entende o que sente e se permite sentir, na hora certa a gente renasce de verdade”.  Tati ainda comemorou sua nova fase profissional, ao substituir Ana Maria Braga durante as férias. “Mudou muito o meu profissional, porque eu pude aprender demais. Sabe quando você pensa ‘será que ainda dá pra aprender mais alguma coisa?’ Sempre dá. Então foi isso que aconteceu comigo: eu aprendi muito nesses 20 dias que fiquei ali. E aprendizado, ninguém tira da gente. Essa é a melhor parte”.
 

Giba Um

Dilma custa caro 

Instalada na boquinha que Lula lhe arrumou como presidente do banco dos Brics, em Xangai (China), Dilma Rousseff não alivia para os contribuintes que ficaram no Brasil e sustentam sua estrutura de ex-presidente. Mesmo no ócio, custou R$ 1.694.114,57 só entre janeiro e setembro deste ano. As despesas incluem R$ 94,1 mil em diárias, além de R$ 7,2 mil em combustível e R$ 14,9 mil na manutenção dos carros oficiais que ela não usa. Assessores e seguranças de Dilma que ficam no Brasil, custaram R$ 742,6 mil desde janeiro. Em "seguro", mais R$ 18,2 mil. Ainda que não seja obrigada a viver na China, recebe gorda "indenização" por estar no exterior: R$ 87,7 mil. Por estar fora, mais auxílio-moradia, outros R$ 249 mil, este ano. Entre 2021 e o mês passado, o "custo Dilma" ficou em R$ 8.421.075,05.

Chineses miram saneamento

O governo de Pernambuco mantém conversações com investidores chineses dispostos a disputar os leilões de saneamento no estado. Entre os candidatos estaria a China Gezhouba Group Company (CGGC). A entrada da CGGC no setor faria parte de um acordo  maior com o governo chinês, que se espraiaria por outros investimentos em infraestrutura. A  governadora Raquel Lyra já mencionou  a possibilidade da chinesa CRRC  (China Railway Rolling Stock Corporation), maior fabricante de trens de metrô do mundo assumir a operação do sistema metroviário de Recife. No caso do setor de saneamento, a concessão será dividida em dois blocos. No total, os investimentos chegam a R$ 20 bilhões. 

Pérola

"Anistia a golpistas é inconstitucional, não tem respaldo constitucional. A articulação em favor dela, contudo, não constituir ilícito penal, está dentro da liberdade de expressão"

de Paulo Gonet, procurador-geral da República.

Alegria com moderação 1

Analistas de plantão acham que a conversa entre Mauro Vieira e Marco Rubio que vem sendo  festejada é mesmo incomum. Afinal, dois ministros de Relações Exteriores se reúnem na Casa Branca com a participação do US Trade Representative, divulgando, ao final, nota que  menciona "conversas muito positivas".  E anunciando programa de tratativas que incluirá  encontro em breve entre os dois presidentes. A reunião a sós durou 20 minutos, seguido de almoço também na Casa Branca. Nada é casual, tudo é muito simbólico e significativo.

Alegria com moderação 2

Segundo o ex-diplomata Jorio Dauster, a primeira observação suscitada pelo encontro é que não houve qualquer referência a Bolsonaro, usado inicialmente como pretexto de Trump para impor tarifaço ao Brasil e aplicar medidas punitivas a autoridades brasileiras, em especial a Lei Magnitsky no caso de Alexandre de Moraes e sua mulher. Essa foi a quarta oportunidade de diálogos entre os dois países em que o tema deixou de ser mencionado. Se houver mudanças e exigências pelo caminho, Lula terá de repensá-las por conta  de sua candidatura no ano que vem.

Doações de ditador

Está nas redes sociais: Hugo "El Pollo" Carvajal, ex-chefe em da inteligência do falecido Hugo Chávez, teria confessado em um tribunal dos Estados Unidos, que a ditadura venezuelana teria financiado ilegalmente, por mais de 15 anos, políticos e partidos da esquerda em vários países e supostamente, incluindo Lula. No Brasil, é proibido por lei financiamento político-eleitoral de origem estrangeira e prevê punições como cassação de mandato e prisão. A proibição é para "preservar a soberania nacional". Aliados veteranos de Lula dizem que essa história, vira e mexe, reaparece e consideram-na fake news.

Inocentes

Na terça-feira, (21), o juiz Tiago Fernandes de Barros, que atua na 36ª Vara Criminal do Rio de Janeiro, proclamou a inocência dos sete acusados de incêndio culposo no Centro de Treinamento Presidente George Helal, popularmente chamado de Ninho do Urubu, que pertence ao Flamengo. Durante o incêndio, dez jovens perderam a vida enquanto dormiam em um contêiner que foi consumido pelas chamas. Conforme informações da prefeitura do Rio de Janeiro, o Ninho do Urubu não tinha licença de funcionamento regular. O juiz justificou a decisão citando a "ausência de evidência de culpa penalmente significativa e a dificuldade em estabelecer um vínculo causal seguro entre as ações de cada réu e a ignição.

Mesmos donos

Conforme um estudo realizado pela Controladoria Geral da União, mencionado por Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, o advogado Daniel Fireano e o contador Mauro Concilio Palombo foram os responsáveis pela formação de quatro "entidades" sindicais, que, desviaram R$ 714 milhões de aposentados. No entanto, a dupla Fireano-Palombo deixou evidências: nos quatro estatutos das entidades, cometeram o mesmo erro de digitação ao trocar a palavra "efetivo" por "efeito". As quatro entidades implementaram 14,5 milhões de descontos fraudulentos, sem o consentimento dos aposentados, resultando na retirada de R$ 714 milhões. A entidade chamada “Amar Brasil” subtraiu R$ 324,6 milhões dos aposentados; a "Master Prev" recebeu R$231,7 milhões através de 4,5 milhões de descontos; a "Anddap" obteve R$ 94,4 milhões.  A dupla Fireano-Palombo também esteve envolvida na criação de uma Aasap, que desviou cerca de R$ 63,2 milhões dos idosos.

Equipe formada

No ano que vem a Globo voltará transmitir a Fórmula 1 e sua equipe de transmissão já está formada. Everaldo Marques, conhecido por sua habilidade em narrar diversos esportes com energia e paixão, será o novo locutor das corridas de Fórmula 1 na Globo. Rafael Lopes, famoso por seu trabalho como jornalista esportivo e apresentador do programa "Na Ponta dos Dedos", trará seu amplo conhecimento técnico para as transmissões ao lado de Marques. Luciano Burti, ex-piloto de Fórmula 1, completa a equipe, proporcionando uma perspectiva única sobre os acontecimentos nas pistas e oferecendo análises que somente um ex-piloto poderia oferecer.

Mistura Fina

Os movimentos de aproximação entre Lula  e Trump parecem  não  sensibilizar a indústria de máquinas agrícolas no Brasil. O setor tem adotado medidas contracionistas como resposta aos impactos do tarifaço sobre a cadeia do agronegócio. Que o diga John Deere, líder do mercado no país. Os norte-americanos discutem cortes em seus planos de investimento no Brasil. Um dos projetos colocados em stand-by é a expansão da fábrica de tratores de Montenegro (RS).
 
No ano passado, a companhia comprou dois terrenos contíguos à unidade para a ampliação da produção e da área de armazenagem, como parte de um desembolso de R$ 230 milhões. A boca miúda, fala-se em mais uma leva de demissões no Brasil. Em setembro, foram dispensados 150 funcionários da fábrica de Horizontina (RS). Segundo a empresa, a medida foi tomada "para adaptar o volume de produção à demanda atual do mercado."
 
A oposição a Lula tem um "problema": excesso de candidatos com viabilidade eleitoral para enfrentar o petista em 2026. No páreo, figuram os governadores Tarcísio de Freitas, Ronaldo Caiado, Ratinho Junior e Romeu Zema. Como ainda não há consenso sobre quem deve ser ungido ao posto de candidato da direita, há uma discussão entre lançar apenasum candidato ou todas as  candidaturas. 
 
A fragmentação da oposição, na prática, obrigaria o PT e puxadinhos a dividir os ataques que destroem reputações durante a campanha eleitoral. Os postulantes costuram apoio em torno de quem tiver melhor performance e seguir para o segundo turno, caso Lula também avance. E antes de fechar o plano, a turma ainda busca a chancela de Jair Bolsonaro, com disputado apoio no pleito. As chances de fechar em um único nome no primeiro turno não estão fechadas.

In – Drinques sem álcool (e sem metanol)
Out – Drinques com álcool

