"Tenho certeza de que os deputados do partido todos dariam uma boa parte de seu salário para...

ajudar a custear as despesas de Eduardo lá. Não é fácil o que ele está passando", de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, enquanto o filho de Bolsonaro diz que nunca pediu dinheiro ao partido

30/09/2025 - 06h00
Está fora do ar o site do escritório de advocacia Baeci de  Moraes, da esposa do ministro do Supremo Alexandre de Moraes. Ambos foram sancionados pela Lei Magnitsky por decisão do governo americano. Empresas americanas estão proibidas de manter ou estabelecer relação contratual com sancionados.

Mais: correm o risco de serem enquadrados na mesma lei e obrigadas a pagar pesadas multas. Empresas americanas fornecedoras de sites, contas de e-mails ou redes sociais, serviços de stream como a Netflix ou apenas desenvolveram programas são o orientadas a cancelar imediatamente suas relações com sancionados. 

Ajuda das empregadas

A atriz Grazi Massafera está pronta para viver a vilã Arminda, conhecida como ‘Dona Cobra” uma mulher elegante, rica e refinada que, esconde sua verdadeira natureza: cruel, perversa, autoritária, prepotente e absolutamente desprovida de empatia, que só se importa com prazer, status e poder, e não hesita em humilhar os filhos, desprezar sua mãe que tem problemas neurológicos vivida por Arlete Salles, além de maltratar seus funcionários, principalmente a cuidadora de sua mãe, Gerluce (Sophie Charlotte). “É minha primeira vilã, natural que eu esteja ansiosa, nervosa. Estou perdendo noites de sono. Fico pensando em como fazer. Na novela, maltrato uma velhinha, vivida pela Arlete Salles. Arminda, minha personagem, é amoral. Acha natural chamar a empregada de idiota. Conversei em casa com Fefê e Aline, minhas funcionárias. Elas me ajudaram na composição, pelas experiências horrorosas que tiveram com outras patroas”. Em entrevista a revista Ela, no qual é capa Grazi confessou que sofreu muito preconceito no início da carreira, que pensou várias vezes em desistir e que só se convenceu  ser uma atriz depois de “Verdades Secretas”, novela que lhe rendeu uma indicação ao  Emmy Internacional na categoria de melhor atriz. Considerada uma das mulheres mais bonitas do Brasil, garante que está bem satisfeita com seu corpo e que se cuida. “Nunca fui outra coisa. Sou comilona, mas tenho o metabolismo acelerado. Cuido da saúde. Tenho um problema de colesterol, de família. Por isso, tomo cápsula de arroz”.

Irmãos Batista: "química", não

Quem diria: o lobby dos irmãos Joesley e Wesley Batista, controladores da holding J&F, plantou em alguns veículos que teria sido obra da dupla o encontro Trump-Lula, no momento em que o brasileiro saia do plenário da ONU, após discursar e entrava o americano, orador seguinte. Quem divulgou se arrependeu ou estava comprado: não a verdade. Eles nunca tiveram participação da cena. A chance de um encontro era mais do que previsível com troca de cumprimentos de alguns segundos (o que aconteceu) porque é frequente entre oradores que se sucedem na grande lista de governantes presentes à Assembleia Geral da ONU. Há semanas,  o mesmo lobby espalhou que Joesley havia tido um encontro com Trump, que não, foi confirmado. Trump e Lula poderiam até ignorar um ao outro, mas optaram pelo cumprimento rápido, não iriam perder a chance. Na sala ao lado do plenário, Trump foi fotografado espiando o discurso de Lula, só que sem som captado na tribuna. É um sinal para o próximo orador se preparar para entrar no plenário. O PT deitou e rolou com essa foto e sabia que era muda, como o próprio Trump.

Abraço fake

O presidente Lula, que recebeu uma fartura de elogios no discurso de Donald Trump na  Assembleia Geral da ONU confirmou tudo e também confessou que "sentiu a mesma química" no encontro de 29 segundos com o americano. Só um detalhe: Trump ressaltou que "os dois se abraçaram”, mas, na verdade, não teve abraço nenhum. Lula disse que o cumprimento foi um aperto de mãos. Aos mais chegados, o presidente brasileiro, no dia seguinte, acabou dando um "toque de ironia" no abraço, cantado em prosa e verso, por Trump. "Ele pode dizer à vontade que foi um abraço, não vou contrariá-lo. Vai que ele fica bravo e aumenta mais as tarifas".

Enfim casados

A cantora e atriz Selena Gomez e  o produtor e compositor Benny Blanco, estão oficialmente casados. A novidade foi divulgada por eles em suas redes sociais. Que os iriam se casar todos já sabiam mas a data mantida em segredo. Apesar de ter cerca de 170 convidados a cerimônia de união dos pombinhos realizada no sábado (27) no Sea Crest Nursery em Santa Barbara, Califórnia, foi  bem intima onde a privacidade foi prioridade do casal. Foram gastos cerca de R$ 1,6 milhão só com segurança do local. Gomez foi conduzida até o altar por seu avô, David Michael, em um vestido de renda. Para festa e recepção, Selena usou um vestido branco drapeado e em gola jaqueline da  Ralph Lauren. Entre os convidados estavam Taylor Swift, Steve Martin, Martin Short, Ed Sheeran, Paul Rudd, Paris Hilton, SZA, Camila Cabello, Cara Delevingne, Eric Andre e Finneas. Alguns momento da festa foi compartilhado pela cantor

"Retiro espiritual"

O ministro Luís Roberto Barroso (STF) esteve com o presidente  Lula e avisou que não decidiu nada sobre sua aposentadoria antecipada. No final de outubro, fará um "retiro espiritual" para pensar no assunto. Por enquanto, sua data de saída permanece em 2033. Adversários postaram que Barroso ia ser atingido pela Lei Magnitsky, o que gerou esses rumores. Mesmo assim, já existem nomes cotados para seu lugar: Jorge Messias (AGU), Bruno Dantas, ministro do TCU e Vital do Rego, presidente do TCU.

Murchou de novo

Em 48 horas, a ministra Marina Silva (Meio Ambiente) contabilizou mais uma derrota e meia no governo. A meia veio de "dentro de casa" com a aprovação do Ibama à Avaliação Pré-Operacional, realizada pela Petrobras na Margem Equatorial. Marina não esperava o recuo do governo em relação ao pedido de regime de urgência para a votação da nova Lei de Licenciamento no Congresso. Marina tinha recebido do Planalto que a solicitação de urgência não seria retirada. De repente, meia-volta graças à articulação de Gleisi Hoffmann e o Planalto reconheceu que perderia a votação se o PL fosse apreciado. O relator, deputado Zé Vitor (PL-MG), ligado ao agronegócio, avisou que vai esquartejar o projeto do governo.

Pérola

"Tenho certeza de que os deputados do partido todos dariam uma boa parte de seu salário para ajudar a custear as despesas de Eduardo lá. Não é fácil o que ele está passando",

de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, enquanto o filho de Bolsonaro diz que nunca pediu dinheiro ao partido.

Caminhos especiais 1

Membros da CPI do INSS acompanham intrigados os caminhos que levam a Davi Alcolumbre, presidente do Senado. Paulo Boudens, seu ex-chefe de gabinete, está no desconhecido Conselho de Estudos Políticos do Senado, ganhando R$ 31,2 mil mensais. Outro amigo de Alcolumbre encostado no mesmo Conselho é Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que ficou 100 anos de sigilo por dados que permitiram rastrear as andanças do "Careca do INSS" na Casa. Boudens está na mira da CPMI: recebeu R$ 3 milhões da Ampar, empresa suspeita da PF de lavar dinheiro.

Caminhos especiais 2

Além de Rodrigo Pacheco, outro senador aparece na composição do Conselho: é Irajá (PSD-TO). A ideia da composição é de janeiro de 2023, quando Pacheco estava na presidência, alçado ao posto sob a benção de Alcolumbre com promessa de devolver a cadeira para novo mandato do mesmo senador. O Regimento Interno do Senado, no artigo 59, até veda o presidente de participar de comissões, mas nada diz sobre conselhos. E mais: Alcolumbre e Hugo Motta, presidente da Câmara, ainda estão meio rompidos por conta do enterro da "PEC da Blindagem".

Zema na CPI

Fraudes em projetos de mineração reveladas pela Polícia Federal na Operação Rejeito aumentaram a pressão sobre a administração do governador de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto, que poderá enfrentar uma CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Também respingaram em outros nomes ligados ao estado. Entre os presos, há pessoas ligadas a Jair Bolsonaro, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e ao senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), além do ministro Alexandre Silveira (Minas e Energia). O esquema poderia ter levado a lucros de até R$ 18 bilhões. Os envolvidos obtinham autorização para exploração mineral em locais proibidos através de propinas e influência política.

Duelo de real estate

Kinea (Banco Itaú) e Pátria  estão travando disputa no mercado por recursos para dois de seus principais fundos de real estate. Executivos das duas gestoras têm batido à porta de grandes investidores institucionais na tentativa de assegurar demanda para suas respectivas ofertas, lançadas simultaneamente. Trata-se de um teste não apenas para Kinea e Pátria, mas para a mesma indústria de fundos imobiliários no Brasil atualmente.  Ambas ambicionam realizar o maior lançamento da modalidade no ano. A Kinea busca captar R$ 2,5 bilhões e o Pátria anunciou emissão de cotas do fundo imobiliário HGLG 11 no valor de R$ 2 bilhões.

Acenos a Dudu

Depois de muito tempo recheado de ataques entre Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha (PL-SP) e Valdemar Costa Neto, presidente do Partido Liberal, onde o Capitão é o "presidente de honra", uma trégua parece dar sinais nesse combate. Valdemar é contra a candidatura de Eduardo à Presidência (pelo PL ou qualquer outra legenda) mas agora resolveu dizer que "se ele for escolhido por seu pai para ser o candidato da direita, terá todo apoio do PL". E até elogiou "o trabalho que Eduardo está fazendo nos Estados Unidos". Valdemar também  se desculpou por ter dito que Bananinha "iria matar o pai" se  fosse candidato ao Planalto "sem a benção de Bolsonaro".

Aviso a Ciro

O senador Flávio Bolsonaro, do seu lado, resolveu ter uma conversa séria com Ciro Nogueira, presidente do PP, em relação a seu comportamento sobre eleições de 2026. Flávio avisou que os passos de Ciro estão sendo acompanhados no que se refere a emplacar seu nome como vice de Tarcísio de Freitas no ano que vem. E o filho 01 foi direto: "Não haverá chapa de direita sem um Bolsonaro, com o aval do pai". Indiretamente, quis dizer que ele próprio ou Michelle, ex-primeira-dama são cotados para vice. Ciro resolveu se recolher.

Mistura Fina

No sábado (27), Michelle Bolsonaro participava de um encontro do PL Mulher em Ji-Paraná, em Rondônia e afirmou que não quer disputar a Presidência e pediu aos correligionários que trabalham para eleger Jair Bolsonaro, que está inelegível e em prisão domiciliar. E criticou o STF dizendo que "foi alvo de humilhação por ter sido submetida a revista policial durante cumprimento de prisão domiciliar para o marido.

Se a "novela do encontro Trump-Lula" acontecer de forma presencial, poderá ser em um território neutro, de acordo com interlocutores do governo brasileiro. Entre as opções aventadas, estão a Itália e a Malásia, onde Lula pode estar nos próximos dias. O presidente petista deve estar em Roma, no próximo dia 13, para participar de um evento da Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO) e no dia 23, estará em Kuala Lumpur como convidado para um encontro de líderes da Associação de Nações do Sudeste Asiático. A expectativa é que Trump também esteja nesses locais.

O ministro do STJ, Mauro Campbel Marques, corregedor nacional de Justiça, está reafirmando sua crítica à aposentadoria compulsória de juízes condenados. É o primeiro magistrado importante a considerar que isso é um prêmio – e não um castigo. Campbel defende que o Congresso acabe com o privilégio compulsório também adotado no Ministério Público. Até porque não se exige dos punidos observar as regras de aposentadoria impostas aos cidadãos.

Guilherme Boulos, futuro ministro-chefe da Secretaria Geral da Presidência, já avisou Lula que pretende ficar no cargo até o final do mandato, ou seja, nada de reeleição (se o petista ganha, ele fica no mesmo posto). Boulos foi o deputado mais votado em São Paulo. Erika Hilton é cotada para ficar com seus votos embora Boulos quer lançar sua mulher, a advogada Natália Szermeta Boulos, para manter o sobrenome popular da família nas urnas na disputa da Câmara.

"Confiança demais é o primeiro passo para a queda"

Deputado Luiz Lima (PL-RJ) antes do depoimento do Careca do INSS à CPMI

29/09/2025 00h02

Lula copia ditadura alegando ‘soberania’ contra EUA

A lorota da “defesa da soberania”, usada por Lula (PT) no palanque contra o tarifaço e as sanções do presidente Donald Trump, é uma cópia tosca de caso semelhante ocorrido na ditadura militar. Em 1977, o governo do general Ernesto Geisel chamou de volta a Brasília para “consultas” o embaixador em Washington, João Augusto de Araújo Castro, em reação – inútil, registre-se – a denúncias do Departamento de Estado dos EUA sobre graves violações de direitos humanos no Brasil.

 

Você já viu esse filme

Na época, o Departamento de Estado do governo Jimmy Carter (partido Democrata), denunciou perseguições, prisões ilegais, tortura etc.

 

Olha a ‘soberania’ aí

O regime tachou o relatório americano de “interferência indevida na soberania nacional”. Exatamente como Lula contra o governo Trump.

 

Relação bilateral crítica

Em razão dessas tensões, o governo Geisel abandonou em março de 1977 o Acordo de Cooperação Militar Brasil-EUA assinado em 1952.

 

Cortina de fumaça

Assim como Lula usa “soberania” de olho nas pesquisas, a ditadura fez a mesma alegação para não admitir que de fato violava direitos humanos.

 

Emendas: Lula pagou R$3 bilhões em 14 dias

O governo Lula (PT) teve de se “mobilizar” com o dinheiro do pagador de impostos nas últimas semanas. Apenas desde o dia 12, a administração petista distribuiu R$3 bilhões em emendas parlamentares, segundo os dados disponibilizados pelo Tesouro Nacional. O governo petista não conseguiu impedir votações no Congresso como a criação da CPMI do INSS e a urgência para o projeto da anistia, mas emplacou o relator amigável ao petismo e fez andar a isenção do imposto de renda.

 

Nosso dinheirinho

Até o dia 12 de setembro, o governo havia distribuído R$10,3 bilhões em emendas este ano. Saltou para R$13,4 bilhões até o dia 26.

 

Conexões

A maior emenda individual foi paga pelo governo ao Ceará, em agosto: R$34,3 milhões, da nova líder do PT no Senado, Augusta Brito (CE).

 

Vem mais

O governo Lula já reservou (empenhou) R$20,8 bilhões para distribuir em emendas, segundo o Portal da Transparência.

 

Servidor ‘estável’

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) cobrou a demissão de Paulo Boudens, ex-chefe de gabinete de Davi Alcolumbre pendurado em outro cargo de R$31,2 mil, como a coluna revelou quinta (25). É acusado de receber R$3 milhões de empresa enrolada no roubo aos aposentados.

 

Conta de subtrair

O substituto de Celso Sabino no governo Lula será o terceiro ministro do Turismo do atual governo Lula. A primeira ocupante do cargo foi Daniela do Waguinho, que rodou em julho (2023), em meio a escândalo.

 

Quatro trilhões

Até o fim do ano, a expectativa da Associação Comercial de São Paulo é que o brasileiro pague quase R$4 trilhões em impostos aos governos federal, estaduais e municipais: R$3,985 trilhões até 31 de dezembro.

 

CPMI resumida

Para Marcel van Hattem (Novo-RS), está claro: “uma rede de corrupção com associações e empresas de fachada, do Careca e de seus cúmplices, utilizadas para lavar dinheiro do roubo dos aposentados”.

 

Aula de direito

O presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, respondeu à OAB sobre advogados nas sessões: “prerrogativas não se confundem com imunidade absoluta”, nem podem servir para impedir a investigação.

 

Certo Geraldo

O vice Geraldo Alckmin e o presidente americano Donald Trump devem concordar que o Brasil não é problema para os EUA. Exportações brasileiras representam cerca de 1% das importações americanas.

 

Dedo medroso

Parlamentares da CPMI do INSS percebem “dedo do governo Lula” na mudança de atitude de veículos de comunicação que passaram praticamente a ignorar a investigação do roubo aos aposentados.

 

O moderado

O ministro Alexandre de Moraes desbloqueou de perfis de redes sociais de Carla Zambelli (PL-SP), presa na Itália por mandar “hackear” o CNJ. Ficam excluídas só “postagens ilícitas que deram causa a decisão”.

 

Pensando bem...

...cópia de ditador é ditador desbotado.

 

PODER SEM PUDOR

Ave, memória

O gaúcho Tarso Genro era ministro da Educação e conhecido nos meios políticos como “o peremptório”. Ele ficava furioso com o apelido, adquirido após declarar “peremptoriamente” que não deixaria a prefeitura de Porto Alegre para concorrer ao governo estadual. Concorreu. E perdeu, “peremptória” e inapelavelmente.

"Vamos trabalhar com a imparcialidade necessária"

Marcelo Freitas (União-MG) relator do pedido para cassar Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

28/09/2025 07h00

Celso Sabino ainda tenta ser ‘ministro paralelo’

Foram idas e vindas até Celso Sabino finalmente cumprir a determinação do União Brasil e pedir as contas do Ministério do Turismo, feudo do partido desde o início do Lula 3. Sabino tinha bons argumentos, como a manutenção dos indicados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em seus respectivos cargos. Em vão. Sem ter como ficar, Sabino tenta virar uma espécie de ministro paralelo, emplacando a braço direito, a nº 2, Ana Carla Machado Lopes, sua secretária-executiva.

 

Perdeu, mané

O ex-ministro precisa de aliados na pasta para garantir os holofotes. Ele é candidato ao Senado, em 2026, e queria ficar ministro até abril.

 

Água no chope

Sabino tentou empurrar o desembarque para depois da COP30, em novembro. Mas o azedume do União Brasil com Lula antecipou tudo.

 

COP é pop

As pesquisas não são animadoras: Sabino beira os 10%, às vezes mais, ou menos. Ele acha que a COP30 poderia alavancar votos.

 

Reza braba

Apesar da demissão, Lula prometeu tentar atrair caciques do União Brasil para uma conversa. Sabino passará o fim de semana rezando.

 

Ordem superior’ mandou soltar o sócio de Careca

Intrigou parlamentares da CPMI a rápida soltura de Robson Costa, sócio e braço direito de Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS”, horas depois de haver recebido voz de prisão em flagrante por mentir e tentar enganar a comissão. Chamada, a “Polícia Legislativa” levou o preso, mas depois se soube que o havia soltado logo em seguida e sem pagar fiança. Foi mais uma demonstração de que o esquema liderado pelo Careca do INSS tem mesmo apoio político e “costas largas” no Senado.

 

Costas largas

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) tem lá suas desconfianças. Acha que Robson Costa foi solto por “ordem superior”, no Senado.

 

Explicações

Os parlamentares querem exigir explicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, único que eles imaginam capaz de haver dado a ordem.

 

Quem, afinal, soltou?

A rigor, somente o presidente da CPMI ou ministro do Supremo Tribunal Federal teriam poder de soltar o preso, e não o fizeram.

 

Diz que não estou

Assim como escolheu Gleisi Hoffmann para se vingar da recusa de políticos de centro-direita em ocupar o cargo nas Relações Institucionais, Lula enfrenta dificuldades para substituir Celso Sabino no Turismo.

 

Ganhando tempo

O interesse de Celso Sabino de ficar no cargo até chegar a Belém no avião presidencial, sexta (3), coincidiu com a necessidade de Lula ter mais tempo para encontrar quem tope virar ministro do Turismo.

 

Aqui é golpe

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro pediu um “exército de salvação da Palestina” e que soldados americanos desobedeçam ao próprio presidente. Não admira que tenha apoiado os narcoterroristas das Farc.

 

Na nossa conta

Os brasileiros superam, neste domingo (28), a marca de R$2,9 trilhões em (muitos) impostos pagos ao governo, diz o Impostômetro. Em média, o pagador de impostos bancou R$10,8 bilhões por dia, este ano.

 

Caindo a ficha

O sorriso de Emmanoel Schmidt Rondon na posse como presidente dos Correios, sexta (26), tende a desaparecer quando a ficha vai caindo: para fechar o ano sem falir, a estatal precisa arrumar R$7,4 bilhões.

 

Protesto por anistia

A oposição a Lula, incluindo Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), convocou para 7 de outubro, às 16h, em Brasília, a “Caminhada pela Anistia” com as famílias dos condenados pelo 8 de janeiro.

 

Café afrodescendente

Denúncia de “racismo” inaugura a bizarrice na Câmara de Municipal de Joinville. O problema foi com as garrafas de café, etiquetadas com “preto amargo” e “preto doce”. Virou queixa na Ouvidoria da Casa.

 

Davi Malcolumbre

Ali no cafezinho da CPMI do INSS, que apura a gatunagem no instituto, parlamentares se divertem com apelido dado a Davi Alcolumbre. Chamam o presidente do Senado de “Malcolumbre”. Pelas costas, claro.

 

Pensando bem...

...a mosca azul da Esplanada anda mal das asas.

 

PODER SEM PUDOR

Vigilância cidadã

Eleito presidente da CPI dos Correios, o senador Delcídio Amaral (PT-MS) pôde constatar nas ruas que a opinião pública não aceitaria investigações de meia-tigela. Ele saía de almoço no restaurante “Le Français”, em Brasília, e foi reconhecido pelo motorista de van escolar: “Senador, vê lá, hein?, para não acabar em marmelada!” Delcídio sorriu e fez sinal de “positivo” para o cidadão. O governo Lula (PT) quase caiu.

