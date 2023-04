"Tenho minhas dúvidas se Bolsonaro vai disputar 2026"

Ex-líder de Bolsonaro traiu Dilma e já aderiu a Lula

Ex-líder do governo Jair Bolsonaro, Fernando Bezerra (MDB-PE), mesmo sem mandato, é um prodígio: em troca de cargos, o ex-senador apoiou presidentes dos mais diferentes matizes.

Não foi diferente agora com Lula, que o recompensou com a ambicionada Codevasf. Na gestão anterior, de Bolsonaro, indicou apadrinhados para a mesma Codevasf, antro de corrupção em vários governos, e “aparelhou” a Chesf, indicando o presidente e um diretor, Hemobrás e Fundação Joaquim Nabuco.

Petistas não esquecem

O ex-senador foi ministro de Dilma, mas, quando o impeachment parecia inevitável, o primogênito Fernando Filho votou pela cassação da petista.

Sopa de letrinhas

Fernando Bezerra não valoriza a coerência partidária: “mudanças de vento” o levaram ao PDS, PFL, PMDB, PPS, PSB e de novo MDB.

Um antro

A Codevasf é o sonho de políticos complicados, como Juscelino Filho, ministro das Comunicações acusado de tráfico de influência no órgão.

Adesista militante

Bezerra apoiou os governos FHC (PSDB), Lula e Dilma (PT), Michel Temer (MDB) e Bolsonaro (PL). E fará o mesmo no próximo governo.

Manobra dá controle do PRTB a sobrinho de Fidélix

A disputa pela presidência do PRTB ganhou um novo capítulo, o enroladíssimo Júlio Fidelix, irmão de Levy Fidelix e que tomou o partido na mão grande da viúva Aldineia Fidelix, deixou o comando da sigla.

Quem assumiu foi John Herberthe Calumbia Pinto dos Santos, advogado que tem laço familiar com Júlio: é o afilhado do agora ex-presidente do partido. A troca na presidência, mais uma vez, foi parar na Justiça.

Petição

Nesta quinta (30), Aldineia questionou na Justiça a sucessão. Diz ela que, se Júlio abriu mão da presidência, o processo “perdeu o objeto”.

Pulou fora

Olier Garcia de Almeida, irmão do enrolado governador Antônio Denarium (Roraima), também abriu mão da vice-presidência do partido.

S ó caixa postal

A coluna procurou a direção do PRTB para ter um posicionamento sobre a estranhíssima sucessão. Não houve resposta.

Salvo pelo gongo

Favorito para a próxima vaga no Supremo Tribunal Federal, o ministro Benedito Gonçalves (STJ), amigo pessoal de Lula, fez 69 em janeiro. A idade-limite de nomeação era 65 anos, mas passou para 70 em 2022.

Vergonha alheia

A primeira-dama Janja, que ama holofotes, aprontou mais uma. Foi pessoalmente (e discursou, claro) na “inauguração” do letreiro do prédio do Ministério da Cultura. Com claque para garantir aplausos.

Oportunismo recusado

O vereador Chico Filho (MDB), de Maceió, tomou uma invertida de Djavan, após sua oportunista proposta de trocar o nome do bairro Cruz das Almas por Oceano, sucesso do cantor. Djavan não gostou da homenagem e o vereador teve de retirar a proposta.

Relator pepista

O presidente da Câmara, Arthur Lira, levará em conta o Planalto para escolher o relator da regra fiscal, que ainda não tem votos na Câmara. Mas avisou: o nome sairá do PP. André Fufuca (PP-MA) quer palpitar.

Resiliência

A deputada Rosana Valle (PL-SP) tentou reagir positivamente à volta do crescimento do desemprego, em apenas três meses de governo Lula: “nos resta seguir em frente, com resiliência e correr atrás do prejuízo.”

Metamorfose ambulante

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) bateu pé e mandou instalar as comissões mistas para análises de medidas provisórias. Mas enfrenta a clara dificuldade: não há tantos senadores para tantas MPs.

Ator estrangeiro

Virou meme nas redes a notícia de que Tom Cruise foi o ator mais bem pago de 2022, nos EUA, com US$100 milhões em cachês. “Na verdade, Volodymyr Zelensky é o ator mais bem pago: US$18 bilhões”, diz.

Grana mágica

A Marcha dos Prefeitos rendeu frutos para quem foi à Brasília. O governo federal, pressionado, sobretudo com a proximidade das eleições municipais, vai liberar mais emendas (que já estão difíceis de cumprir).

Pensando bem...

...semana que vem, 100 dias serão relativizados: vão virar “pouco tempo”.

PODER SEM PUDOR

Primeiro os meus

O bom gaúcho Alceu Collares (PDT) discursava contra o aumento dos deputados para R$21 mil na época, metade dos vencimentos em 2023, quando ouviu o aparte de Philemon Rodrigues (PTB-PB): “Se não quer o aumento, faça doação para entidades de idosos da Paraíba.” Collares estraçalhou: “Isto é jeito de fazer aparte, deputado? Se é de dar para os seus velhinhos, dou antes para os meus.” O plenário foi às gargalhadas.

