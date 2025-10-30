Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"Toda vez que eu tiver uma dificuldade, eu vou conversar pessoalmente com ele. Ele tem o meu...

...telefone, eu tenho o telefone dele, nós vamos colocar as equipes para negociar", de Lula, feliz de ter sido chamado de "esse cara" (em inglês) por Trump na Malásia.

Giba Um

Giba Um

30/10/2025 - 00h02
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A cerca de um ano das eleições de 2026,  estarão em jogo 54 vagas para o Senado, o equivalente a dois terços da Casa Alta. Cada unidade da Federação elegerá dois senadores. Segundo pesquisa da Noekemp, pouco conhecida, há um favoritismo para parlamentares do PL na disputa de Santa Catarina.

MAIS:  Carlos Bolsonaro (PL) alcança 32,5% é o grande favorito, seguido pela deputada federal Caroline de Toni (PL) com 18,1% e do ex-deputado Décio Lima (PT), depois o atual senador Esperidião Amin com 9,5%. A posição de Carlucho é resultado da indicação do pai dele, o condenado ex-presidente e do volume de bolsonaristas no estado.

Ameaça de miséria

Entre os primeiros recursos contra condenações impostas pelo Supremo, o apresentado pelos advogados do general Augusto Heleno surpreende. De cara, pedirá a redução da multa para um sexto do salário-mínimo por dia, em vez de um salário integral. Ele não tem outra fonte de renda. Está impossibilitado de exercer outra atividade por conta da idade e do estado da saúde e é o único responsável pelo sustento da mulher. "Tal pena o deixaria em situação de miséria"  R$ 126,6 mil estipulados como multa representariam cerca de seis meses de renda líquida de Heleno. Como aposentado das Forças Armadas, ele recebe R$ 23,9 mil mensais. Quando disse a famosa frase "Vamos para o pau", não pensou em nada disso.

Duas falas

Depois da reunião na Malásia, quando Trump voltou a elogiar o encontro com Lula, o presidente norte-americano resolveu ser mais cauteloso: "Não sei se algo vai acontecer". O grupo avançado já estará entrando em campo com Geraldo Alckmin, Mauro Vieira e Fernando Hadad, conforme havia se decidido anteriormente. Lula do seu lado, afirmava que "era óbvio que não seria impossível resolver tudo em sua só reunião". E emendava: "Não era possível, nem vocês acreditavam, que numa única conversa, a gente pudesse resolver todos os problemas". A tropa de choque brasileira acha que a próxima reunião acontece na semana que vem.

"Sanha arrecadatória"

Nem responsáveis por arrecadar tributos aguentam a fome por impostos do governo: técnicos da Receita Federal estão incomodados com o "aperto" promovido por Lula e Fernando Haddad contra pagadores de impostos brasileiros, enquanto "alimenta a confusão e a desinformação" com "comunicação desastrosa sobre supostas fake news", segundo relatos da ala profissional do setor. O governo toma "medidas apressadas para arrancar dinheiro dos brasileiros e tapar o buraco sem fim das contas"", dizem os técnicos. E a imagem da Receita "é que fica arranhada".

Currículo

O secretário da Defesa do governo Trump, Pete Hegseth, que comandou ataque aéreo no Pacífico, há dias, implodindo barcos que, supostamente, estariam a serviço do narcotráfico, virou ídolo do senador Flávio Bolsonaro que gostaria de ver ataques semelhantes a barcos brasileiros que transportam cocaína na Baía da Guanabara. Flávio integra o clã Bolsonaro, ninguém precisa dizer mais nada. Já Hegseth tem um currículo e tanto. Ele foi apresentador da Fox News e depois trocou a televisão pelo Pentágono. Viciado em promoção, comanda a maior força militar do planeta. Nos últimos dias, postou vídeos fazendo ginástica na praia e voando num caça F-18, fantasiado de Tom Cruise no filme "Top Gun".

A noiva da vez

A cantora e atriz Giulia Be, que estampa a capa e recheio da Vogue Noiva, deverá se casar no segundo semestre de 2026. A expectativa é que ocorram duas celebrações: uma no Brasil e outra nos Estados Unidos. Seu futuro marido é Conor Kennedy, um empresário e advogado americano, sobrinho-neto de John F. Kennedy, o 35º presidente dos Estados Unidos, e filho de Robert F. Kennedy Jr., atual Secretário de Saúde e Serviços Humanos. Giulia e Connor estão juntos desde 2021. O romance começou quando ambos começaram a se seguir no Instagram, após a cantora conhecer a irmã de Conor, Kyra, em uma viagem ao México. Giulia foi quem enviou a primeira mensagem, mas a resposta demorou meses para chegar. Quando finalmente começaram a trocar mensagens, não pararam mais. O primeiro encontro pessoalmente ocorreu em janeiro de 2022.  Conhecida por seu lado romântico, ela relembra o primeiro beijo no dia em que se encontraram. "Parecia Réveillon em Copacabana. Fogos de artifício na minha cabeça. É como se eu tivesse desbloqueado novos níveis de conexão". Apesar do design do vestido ainda não estar completamente decidido, ela já tem algumas "preferências": "casar com mangas compridas e gola alta". Giulia confessa que não esperava tanta repercussão em referência ao casamento. No entanto, ela acredita que, de alguma forma, essa exposição pode impulsionar sua carreira. "Se o meu casamento puder ajudar as pessoas a conhecerem o meu trabalho, é algo que eu estou super disposta a encarar e quero que aconteça". Giulia é filha de Paulo Marinho, empresário, executivo, e político Republicanos, ex-apoiador de Jair Bolsonaro, atual simpatizante de Lula.

Trégua Brasil-EUA: diplomacia em cena

Aos poucos, as tratativas entre Brasil e Estados Unidos avançam no conteúdo e na forma. Além das contrapartidas sobre a redução das sobretaxas imposta por Trump, as discussões contemplam o script mais adequado para as etapas decisivas  da negociação, seja a assinatura  de um protocolo de intenções ou  mesmo de anúncio do acordo definitivo. Uma das ideias é uma ampla reunião, por videoconferência , pilotada por Lula e Trump, com a participação do alto escalão dos dois governos, ou seja, o maior número de ministros lado a lado. Haverá a cerimônia presencial com os apertos de mãos de praxe, para a formalização do tratado. Seria uma demonstração a dimensão dada pelos dois países ao acordo. 

Negociação diplomática

Como em toda negociação diplomática, cada passo é medido meticulosamente, como aconteceu no encontro de domingo, na Malásia. Os dois governos vislumbram serventias e benefícios nesse roteiro. E ambos cantariam vitória para  as arquibancadas. Para Lula, a consagração de seu discurso sobre soberania. Para Trump, a exibição das valiosas moedas da troca obtidas pelo acordo. E a participação dos ministros traduziria uma nova gramática das relações internacionais: a diplomacia como espetáculo para os salões e para as redes.

Somos apagados

Descansando em Lisboa, onde mantém um apartamento desde 2018, a cantora Fafá de Belém, usou seu prestígio para criticar a COP30 no qual não participará, desde que foi anunciada. "Sempre fomos apagados. Não adianta fazer um espetáculo para o mundo e tirar os ribeirinhos de casa, para eles não participarem. Não existe Amazônia sem nós. E quando somos proibidos de fazer parte do espetáculo, atenção, algo está errado. Estive nas aberturas de outras COPs, mas na do Pará não fui convidada. Farei um espetáculo no Theatro da Paz, no dia 14,  com o maestro João Carlos Martins, com ingressos populares e renda revertida para o povo de Santo Antônio. É o meu presente, a minha forma de entregar a COP para o povo do Pará". Sobre a política é direta e garante que não tem pretensão nenhuma de se envolver, diretamente nela. "Não poderia ter partido. Sou uma pessoa livre. Prefiro um palanque livre. Sempre serei uma voz pela democracia".

Ameaçado de morte

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre é alvo de ameaças de morte por barrar as investidas bolsonaristas contra o STF na Casa. Um desconhecido demonstrou e até mesmo em áudios e vídeos logo apagados que monitora os passos de Alcolumbre em Brasília e até no Amapá. O chefe do Senado já tratou de reforçar sua segurança e tem observadores até no plenário e nos corredores da Casa. Mais: Alcolumbre tem 41 processos de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes parados no Senado e engavetados. E é radicalmente contra anistiar golpistas. 

Excesso de faltas

Há dias, o Conselho de Ética da Câmara arquivou o processo que pretendia a cassação de Eduardo Bolsonaro, há oito meses escondido nos Estados Unidos, por quebra de decoro. Bananinha escapou graças a um deputado seu amigo que já trabalhou na última campanha de Bolsonaro pai. Eduardo nem se importou pelo arquivo do processo, não indicou advogado e ignorou participação na reunião por chamada de vídeo. Irritado, o presidente da Câmara, Hugo Motta, resolveu cassá-lo por excesso de faltas. Equivale a um prêmio por mau comportamento. E ainda é capaz de tentar recorrer à Presidência, se escapar do ministro Alexandre de Moraes.

Farra dos cartões

Em apenas nove meses, a conta dos cartões de pagamento do governo Lula, os "cartões corporativos", já passou de R$ 77,2 milhões. Apenas 11 cartões da Presidência torraram mais de R$ 4,8 milhões este ano. Já os 924 cartões corporativos no Ministério do Planejamento, por exemplo, gastaram cerca de R$ 7 milhões no mesmo período. Uma conta de R$ 24,5 mil foi paga, mês passado, com um dos cartões do Gabinete da Segurança Institucional de Lula. As despesas dos cartões da Presidência são protegidos por sigilo.

Mistura Fina

Presente no Fórum Esfera, em Belém, o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, revelou que cerca de setenta chefes de Estado devem viajar ao Pará na COP30. Edson Fachin e outros ministros do STF estarão em Belém, para a Conferência. Fachin vai no dia 13 de novembro Dia da Justiça, à Conferência do Clima. E mais: nos primeiros dez dias de funcionamento , após a inauguração, o Museu das Amazônias, em Belém, já bateu a marca dos 20 mil visitantes. 

O PSD acaba de filiar o vice-governador mineiro Mateus Simões e indicou apoiá-lo à sucessão estadual em 2026. O principal nome do partido, Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, não estava no evento de  filiação e com essa porta fechada da própria legenda terá de mudar de sigla se quiser concorrer ao governo (ele é o nome favorito de Lula). Gilberto Kassab, dono do PSD, disse , no evento, que o governador Romeu Zema (Novo) e que dará "voz de comando" na montagem da chapa do governo.

O PL se mobiliza para colocar na pauta de votação na Câmara, na primeira semana de novembro, a votação da proposta de anistia, sob relatoria de Paulinho da Força. A ideia é que o líder do partido, Sóstenes Cavalcante (RJ) apresente a demanda na reunião de líderes no próximo encontro. Paulinho insiste em uma proposta que altere a dosimetria, mas a oposição rechaça a ideia e prepara destaque próprio para que proposta volte a tratar sobre anistia. Detalhe: Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem liga: já avisou que não pauta a proposta.

Em seu estilo "sem noção", Lula fez uma declaração envolvendo e depois, tratou de dizer que "foi mal interpretado" traficantes de drogas considerando-os "vítimas dos usuários", durante coletiva na Indonésia, que mantém uma das legislações antidrogas mais severas do mundo. Lá, dois brasileiros já foram condenados e fuzilados e mais um está na fila. Na Indonésia, "tolerância zero" contra drogas é aplicável a indonésios e estrangeiros.

In Cinema: Enterre Seus Mortos

Out Cinema: Amor Apocalipse

CLAÚDIO HUMBERTO

"Como sempre, Luiz mentiu!"

Flávio Bolsonaro, após Lula negar que Jair Bolsonaro foi pauta na reunião com Trump

28/10/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Contas de luz dos palácios de Lula: R$29,8 milhões

Desde que Lula (PT) assumiu a presidência, as contas de energia dos palácios utilizados pelo petista dispararam e, em dois anos e dez meses, o valor já encostou no que foi gasto ao longo de quatro anos da gestão de Jair Bolsonaro. De janeiro de 2023 até este mês de outubro, as contas de energia somaram R$29.864.513,78. Nos 48 meses, entre 2019 e 2022, o valor foi de R$33.159.002,56. A conta inclui os palácios do Planalto, da Alvorada e a Granja do Torto, residência oficial alternativa.

Gasto milionário

O Alvorada, palácio onde Lula mora, consumiu este ano R$1,3 milhão em contas de energia. Só a fatura de outubro beirou os R$149 mil.

Na brisa

Para manter temperatura amena, o ar-condicionado presidencial custou outra fortuna ao pagador de impostos: R$964 mil somente este ano.

Gasto atoa

A Granja do Torto, palacete campestre que Lula dá as caras vez ou outra, consumiu R$317,9 mil em energia nos últimos dez meses.

No detalhe

O gasto está assim, ano a ano: R$9,1 milhões em 2025 (até outubro); R$11,2 milhões em 2024; e R$9,3 milhões em 2023.

Até de graça estatal Correios sairia muito cara

O insolvente Correios não consegue banco disposto a emprestar-lhe os R$20 bilhões para pagar dívidas, como pretende, até porque o risco de calote é do tamanho do rombo. A saída pode ser ainda pior: o governo Lula (PT) obrigar os bancos estatais, já fragilizados, a bancar o crédito. A situação dos Correios é tão crítica que até de graça sairia caro. Ainda que conseguissem vende-la pelo valor de mercado, isso mal seria suficiente para o pagamento de menos de um terço das dívidas.

Proteção removida

Os Correios passaram a dar lucro com a Lei das Estatais do governo Temer, mas Lula conseguiu que o STF a suspendesse. E tudo desandou.

Ataque implacável

Lula pediu e o STF suspendeu a Lei das Estatais, a fim de nomear quem quisesse como diretores. Para os Correios, designou seu churrasqueiro.

R$1,1 bilhão ao mês

Além de liquidar sua principal receita, taxando blusinhas, Lula fez crescer gastos com pessoal nos Correios para quase R$13,3 bilhões/ano.

Lula rejeitado

Levantamento do Paraná Pesquisas, divulgado ontem (27), mostra a dificuldade de Lula (PT) entre os eleitores evangélicos. Nesse recorte, Lula soma 28,3% dos votos e Jair Bolsonaro (PL), 46,4%.

Rejeição inalterada

No quesito rejeição, cresceu apenas 0,4 ponto percentual os eleitores que dizem jamais votariam no ex-presidente Bolsonaro, comparando pesquisa idêntica em agosto. De lá para cá, Lula melhorou apenas 1,4 ponto no mesmo período. Com a margem de erro, noves fora, nada.

Virou agência

Irritou o deputado Bibo Nunes (PL-RS) Lula no “modo campanha”, viajando por aí às custas do pagador de impostos. “O Palácio do Planalto virou agência de viagens”, diz o parlamentar.

Cresceu

O PSDB reforçou sua anêmica bancada na Câmara e conseguiu a filiação de mais um deputado federal. Luciano Vieira (RJ) deixa o Republicanos e passa a integrar o ninho tucano.

Caso resolvido

As candidaturas do PL para o Senado por Santa Catarina já estão definidas. Quem confirmou isso foi o vereador Carlos Bolsonaro (RJ). Além dele próprio, deputada Caroline de Toni também vai disputar.

Os próximos

Após vitória marcante do partido de Javier Milei na Argentina, Martin De Luca, advogado da Rumble, prevê “ventos da liberdade” no Chile (que escolhe novo presidente em novembro) e no Peru (em abril de 2026).

14 meses críticos

Na América Latina, após a direita dominar eleições no Equador, Bolívia e Argentina, ainda serão realizadas disputas eleitorais majoritárias até o fim de 2026 no Chile, Honduras, Costa Rica, Peru, Colômbia e... Brasil.

Grande nada

Influenciador e amigo de Eduardo Bolsonaro (PL-SP), Paulo Figueiredo concluiu que a reunião entre Lula e Trump é “um grande nada” e fez um balanço: “reuniões para marcar novas reuniões”.

Pensando bem...

...falta menos de um ano para a “bet” que importa.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O papagaio de Fruet

O saudoso deputado Maurício Fruet (PR) adorava pregar peças em colegas. Certa vez, logo após ganhar um papagaio de um eleitor, deu-se ao trabalho de instruir um assessor a se esconder sob a mesa enquanto receberia um deputado em seguida. “Ele fala?”. interessou-se o visitante. “Claro!”, garantiu Fruet, “só precisa ficar um pouco longe dele...” Fizeram duas ou três perguntas e o papagaio, claro, “respondia” na voz alterada do assessor escondido. O amigo foi embora, impressionado. E logo retornou, trazendo outros dois deputados para ouvir o “fenômeno”. Já sem o assessor sob a mesa, Fruet botou os três para correr: “É uma ave delicada! Com essa multidão dentro da sala ela fica nervosa e pode até morrer. Saiam já daqui!”

Giba Um

"Gosto desse cara", de Donald Trump, depois que Lula dispensou grupo de jornalistas...

...em Kuala Lumpur, dizendo que ele e o presidente americano tinham pouco tempo e não podiam ficar conversando (e Trump  aproveitou que para dizer que as perguntas "eram chatas")

28/10/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

Mesmo Marcos Mion tendo assinado a renovação de seu contrato até 2027, não será surpresa se, no ano que vem, Xuxa Meneghel ocupe seu lugar nas tardes de sábado. A performance de Mion tem sido discutida por diretores da Globo que não gostam de seu desempenho (e audiência), estilo emocional e inspiracional.

MAIS: Xuxa já tem parte de seu programa delineado, até com antigos quadros com nova feição e destinado à plateia mais adulta. Alguns diretores acham que Xuxa e Mion poderiam ocupar dois horários nas tardes de sábado. Por enquanto, é apenas uma alternativa contando com uma reforma ao programa de Mion.

Giba Um

Não se considera ícone

A revista Elle Espanha está completando 80 anos. E para a comemoração traz várias capas com dez mulheres icônicas, representadas, que personificam os valores da ELLE: ousadia, estilo, coragem, comprometimento, força, otimismo. Penélope Cruz é o carro-chefe desta edição comemorativa. Uma mulher consistente ao longo dos anos e fiel à sua essência, que, mantém seus valores e compromisso com o que move ou desperta seu coração. Em entrevista, a espanhola diz que não se considera um ícone. “Não é que eu queira me menosprezar; depois de tantos anos trabalhando, as coisas podem acontecer, mas são realmente grandes, e acho saudável me surpreender. Não consigo ver isso como normal. Eu sei de onde venho e nunca poderia ter imaginado tudo isso quando criança ou adolescente, ou durante a maior parte da minha vida".   E a atriz conta como sua realidade superou em muito seus sonhos, mas que, apesar de tudo, suas prioridades não mudaram. Sua família é sua maior prioridade, incluindo seus dois filhos e seu marido, Javier Bardem, além de seus pais e irmãos; e também seus amigos, sua carreira de atriz, seus projetos de direção e as causas sociais nas quais está profundamente envolvida. “Consegui fazer com que, na minha idade, ter uma casa e um prato na mesa ainda me pareça a melhor coisa, para que não seja algo garantido. E não é que eu já tenha passado por um momento de fome, mas vi como era difícil sobreviver a cada mês. E veja a situação do mundo. Não é uma questão de ter mais ou menos, mas de valores". Mais: sobre seus planos para o futuro garante que pretende terminar um documentário, que está produzindo e dirigindo no ano que vem. “Estou trabalhando nele há quatro anos. É a isso que dedico mais tempo, porque dirigir é uma paixão, algo que eu queria fazer desde os 16 anos, e, embora não possa dizer muito agora, estou ansiosa para que saia para que eu possa fazê-lo, porque esses são temas que darão muito o que falar e gerarão debate”.

Manobra de Fux

O ministro Luiz Fux  (STF) conseguiu se mudar  para a segunda Turma da Corte: acha que formará um bloco blindado formado com André Mendonça e Kassio Nunes Marques., os  outros dois  são Gilmar Mendes  e Dias Toffoli. Fux quer tentar pautar o julgamento do recurso à decisão do TSE, que deixo Bolsonaro inelegível. Na  Primeira Turma, as chances de Bolsonaro seriam nulas - Fux acha que consegue que o ex-presidente, condenado a mais de 27 anos de prisão por trama golpista" ainda conseguiria disputar as eleições  presidenciais em  2026. Em outra frente, Fux deve votar em processos remanescentes da Lava Jato. O grande problema da  nova  vida de Fux é que o bloco da Segunda Turma inclui Gilmar Mendes o presidente do colegiado que o chamou de "figura lamentável” pelo voto de 12 horas a favor de Bolsonaro, E mais: Fux quer participar ainda do julgamento do   Núcleo 3 (11 de novembro) e Núcleo 2 (9 de dezembro) sobre envolvidos no 8 de janeiro. Quer repetir seu surpreendente esforço pela absolvição de todos os réus bolsonaristas, como no núcleo que condenou ex-presidente e seus parceiros de "trama golpista”.

Falta “João Batista”

Lula e Davi Alcolumbre conversaram a sós no Palácio sobre quem substituirá Luís Roberto Barroso no Supremo e o combinado era não vazar nada. Lula não cumpriu. Abriu a boca para Jaques Wagner e Alcolumbre ficou irritado. Nos corredores, o mesmo Alcolumbre não esconde trabalhar pela indicação de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, à vaga do STF e que trabalhará contra Jorge Messias, favorito de Lula.  Um aliado de Alcolumbre ironizou: "Falta João Batista para ajudar o Messias no Senado". Mais: Lula está disposto a oferecer ao presidente do Senado a presidência do Cade em troca do apoio à Messias, no Supremo.

Giba Um

Sem chá

A cantora e apresentadora Anitta, contou que está de volta ao Brasil. “Eu voltei a morar no Brasil. Tava com muita saudade de ficar na minha casa, com a minha família, perto dos amigos. Então, esse ano que vem, vou estar mais focada no Brasil, sim, mas é pra estar no meu lar mesmo. Depois, eu não sei... vou conforme eu for sentindo. Estou mais no Brasil por um desejo emocional mesmo”. Anitta garante que vai continuar se dedicando à vida profissional (nacional e internacional), mas que agora com um foco mais voltado ao Brasil. Mais: sobre o encontro que teve com o Rei Charles III, garante que foi para tratar de assuntos voltados à Amazônia. “Não tomei chazinho da tarde, mas foi um encontro importante, pra trazer visibilidade para o sistema do meio ambiente. Vocês sabem que é uma causa que eu me importo muito, né? Principalmente pra reforçar essa ideia do equilíbrio. Porque a minha intenção nunca é passar que a gente não pode ter nada ou que tem que desistir de tudo. É sempre sobre ter equilíbrio. Se todo mundo abrir mão de um pouquinho, já faz uma grande diferença no mundo. Então, esse é sempre o meu propósito maior, especialmente nesse momento”.

Giba Um

Baixo nível

Enquanto jornais, emissoras de rádio e televisão dedicam grandes espaços em jornais (primeira página) ao encontro entre Trump e Lula na Malásia, considerado positivo e que um acordo pode ter “uma conclusão bem rápida”, as redes bolsonaristas postam o que tradicionalmente fazem com inimigos e espalham com  montagens, uma fake news das mais sórdidas. Estampam uma frase sobre mentiroso episódio protagonizado pelo americano: dizem que seus seguranças "colocaram Lula para fora de uma reunião, na Indonésia, e até cortaram seu microfone". Ninguém levou a sério e até mesmo bolsonaristas mais lúcidos (coisa rara) acharam que a investida de baixo nível acabou virando contra os autores. 

Renda suspeita

Relatórios do Coaf em poder da CPMI do INSS revelam uma complexa rede de empresas controladas pelo advogado Nelson Willians e a mulher dele, Anne. Seria utilizado para ocultar patrimônio da Justiça e dissimular movimentações milionárias. O Coaf diz que a parte milionária da renda vem de depósitos em caixas eletrônicos de "favelas do Rio, de zonas fronteiriças e do Polígono da Maconha. Sua mulher Anne sócia de empresas que movimentou 4 milhões de reais em espécie e R$ 43 milhões em transferências, constava como "do lar" com renda mensal de 1.000 reais no período das transações. O casal se nega a fornecer documentos que comprovem a legalidade das transações. O que Nelson relatou foi "realizar transações” diárias para evitar bloqueio judicial”.

Pérola

"Gosto desse cara", 

de Donald Trump, depois que Lula dispensou grupo de jornalistas, em Kuala Lumpur, dizendo que ele e o presidente americano tinham pouco tempo e não podiam ficar conversando (e Trump  aproveitou que para dizer que as perguntas "eram chatas").

Não gosta da ideia

"É um mercado novo e a Caixa é um estreante. Queremos  ser um player importante.  A estimativa de arrecadação é entre R$ 2 bilhões  e R$ 2,5 bilhões para o ano que vem". É Carlos Vieira, presidente da Caixa Econômica, defendendo lançamento de apostas esportivas neste final de ano, marcando sua entrada no mercado de bets no país. Detalhe: Lula não foi avisado do lançamento. O projeto que vai na contramão do discurso que o governo tem adotado para o setor. O presidente não gostou de não ter sido avisado e poderá cancelar o projeto, que até acha que poderá  prejudicar sua campanha pela reeleição na Presidência em 2026.

Em quem acreditar?

Duas pesquisas sobre a corrida presidencial foram divulgadas nos últimos dias. Só que, apesar de números semelhantes em uma delas, o presidente Lula venceria qualquer candidato da direita em uma disputa em segundo turno, mesmo com pequena vantagem. Na outra, o resultado é o contrário.  Segundo o Paraná Pesquisas, Lula venceria Jair Bolsonaro por 44,9% contra 41,6% do ex-presidente. Lula também venceria Michelle (41,6%) com 44,7% de intenções e Tarcísio de Freitas (40,9%) com 44,9%. Já no levantamento  da Apex/ Futura, Lula perderia em todas as situações. Bolsonaro (46,9%) x Lula (41,3%); Michelle Bolsonaro (47,6%) x Lula (41,2%); e Tarcísio de Freitas (45,3%) x Lula (39,5%).

Voo de galinha

O projeto "Voa Brasil", criado em 2023, por Márcio França, na época ministro dos Portos e Aeroportos, foi implementado pelo governo com o objetivo de proporcionar passagens aéreas a preços acessíveis para a terceira idade, não aparenta ter conquistado o sucesso desejado. A proposta, que também tinha como meta aproveitar assentos vazios em voos das companhias aéreas, acabou sendo impactada por horários pouco convenientes e por condições que tornaram a adesão dificultada. Embora a expectativa inicial fosse alcançar 3 milhões de reservas em doze meses, o resultado final foi bastante inferior ao esperado, totalizando apenas 50 mil reservas efetuadas.

Transplante mais popular

Segundo o mais recente censo da International Society of Hair Restoration Surgery, a procura por restauração capilar tem crescido no Brasil e no mundo. A parcela de homens interessados no transplante aumentou de 13% para 18% nos últimos três anos. No Brasil, são realizados cerca de 6 mil transplantes capilares por ano e os médicos relatam um aumento de 20%  no número dos pacientes. E a tendência não é apenas couro cabeludo mas também barba e bigode. E 12% das mulheres que procuram transplante querem melhorar a aparência das sobrancelhas. Mais de 80% dos pacientes de transplante capilar são homens com alopecia androgenética responsável pela queda de cabelo de cerca da metade, homens acima de 50 anos a técnica também é procurada pelas mulheres. Motivos: conseguir testa alta e rarefação capilar decorrente de alterações hormonais.

Filhos vs. pets

Pesquisa da Quaest aponta que a quantidade de filhos por residência está em queda no país. Em 2003, o tamanho das famílias era de 3,2 pessoas e, em 2022, chegou a 2,8. Enquanto isso, o número de pets está crescendo: são 2,3 animais por domicílio no mesmo período. Estudo da Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação aponta que existem 160 milhões de animais domésticos, o que faz do Brasil a terceira maior população de pets do planeta, atrás apenas de Estados Unidos e China.  Agora, há um projeto de lei que visa instituir o Dia Nacional dos Pais e Mães de Pets, a ser comemorado anualmente em 4 de outubro, data em que é celebrado o dia de São Francisco de Assis, conhecido como padroeiro dos animais. A Associação Brasileira de Empresas do Setor de Animais de Estimação tem pesquisa que revela que o brasileiro gasta em média R$ 431,40 por mês com cães.

Mistura Fina

A Embraer está em conversações com "Republic Alrways para venda de um lote adicional de jatos executivos modelo E-175. No início do ano a fabricante brasileira fechou contrato de fornecimento de 16 aviões similares à companhia aérea norte-americana, um negócio  de US$ 2,1 bilhões com financiamento do BNDES. A Republic é uma reserva de mercado da Embraer na aviação norte-americana: toda sua frota de 240 aviões, é composta exclusivamente de jatos da empresa brasileira.
 
Voando abaixo da sobretaxa de 40% aplicada por Trump a outros produtos brasileiros  e ainda tentando eliminar tarifa que ficou de 10%, a Embraer vive um momento de prosperidade comercial nos Estados Unidos. No mês passado, anunciou a venda de 50 jatos E195-E2 para a empresa de low cost Avelo Airlines, com opção de outras 50 aeronaves no futuro, um negócio de US$ 4,4 milhões.
 
Durante a realização de COP30, 1.000 agentes federais, 3.000 militares da Forças Armadas e mais de 12.000 policiais atuarão  em Belém. Um forte  treinamento  para ações antibomba foi realizado. Além disso, militares, do Exército já estão protegendo reservatórios de água de Belém e estações de energia elétrica para evitar ações contra a conferência. E mais: uma frente antiterrorismo também está funcionando, com agentes especiais espalhados por diversas regiões.

Neymar pai procurou o Santos na semana passada, para tratar da renovação do contrato do filho, que termina em 31 de dezembro. O clube, ao contrário do que aconteceu no meio do ano, não está muito disposto a ter o jogador por mais seis meses, ou seja, até a Copa do Mundo, que é uma possibilidade. Contudo, talvez o próprio Neymar nem esteja interessado em voltar a jogar pela seleção. Ou melhor: já estaria achando que Carlo Ancelotti não deverá convocá-lo para a seleção.

In -  Feijão Vermelho
Out - Feijão Azuki

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026
Crime organizado

/ 19 horas

Chefão do Comando Vermelho preso em Campo Grande quer ser solto já em 2026

2

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira
SERVIDOR PÚBLICO

/ 2 dias

Governo do Estado antecipa pagamento de servidores públicos para esta terça-feira

3

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)
Loterias

/ 6 horas

Resultado da Loteria Federal 6013-5 de hoje, quarta-feira (29)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1134, terça-feira (28/10)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)
Loterias

/ 5 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3525 quarta-feira (29/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?
Exclusivo para Assinantes

/ 35 minutos

Leandro Provenzano: Você tem um financiamento habitacional em seu nome?

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

A Era IA-Driven e a redefinição do Mercado de Trabalho
Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Juliane Penteado: Burnout no serviço público
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro