"Todas as democracias do mundo reservam uma parcela de poder para agentes públicos que não são...

Pesquisa da Internacional Finance Corporation e do Banco Mundial indicam que o Brasil ocupa a 3ª posição entre os países com maior necessidade de financiamento para micros, pequenas e médias empresas. Além da falta de crédito, as empresas também passam por situação difícil por conta da taxa básica de juros (Selic).

Mais: especialistas dizem que quando olham para exemplos da Coreia do Sul e China, que na década de 80 tinham produção industrial bem menor que a brasileira, hoje são bem maiores. Para se ter ideia a atividade industrial chinesa sozinha é 25 vezes maior que a brasileira, que “parou no tempo”.

Cheia de camadas

Sua última novela na TV Aberta foi ‘Amor Perfeito’, quando viveu ‘Mare’. Agora quem tem assinatura da plataforma de streaming Max, poderá acompanhar a atriz e modelo Camila Queiroz, vivendo mais uma protagonista em sua carreira na telenovela ‘Beleza Fatal’. Camila confessou em entrevista à revista ‘Harper’s Bazaar Brasil’, que quase rejeitou o convite mas que depois de ler os primeiros capítulos se apaixonou pela personagem que segundo ela é “cheia de camadas e nuances”. “Estava em uma rotina agitada e, quando o Rafael me convidou para ser a Sofia, achava que não teria saúde suficiente para encarar uma novela tão potente. Gosto daquilo que me provoca, instiga e que me faz duvidar até de mim mesma”. Com dez anos de carreira a atriz agradece a diversidade de personagens que viveu. “Não me coloco em uma caixinha e não gostaria que fizessem isso comigo. Já fiz papéis cômicos, de época… preciso de novidades constantemente. É instintivo, quase compulsivo, mas eu me encontro no trabalho. Sou workaholic por natureza e não sofro nem um pouco por isso. Quando tenho tempo livre, nem sei o que fazer”. Camila ainda elogia sua xará Camila Pitanga, que vive sua rival na novela: “Ela vai arrasar com o público, tenho certeza. É um retorno triunfal, feito com maestria, e arrisco dizer que é um dos maiores, talvez o maior papel da carreira dela”.

Carros chineses em ‘distribuição’

A montadora chinesa BYD, que está abrindo espaço no Brasil com seus veículos elétricos, já anunciou até na abertura do ‘Fantástico’ (uma das tabelas mais caras da Globo). Agora, resolveu ‘emprestar’ as autoridades brasileiras seus caros automóveis à título de promoção por dois anos. Os ministros do Superior Tribunal de Justiça aceitaram 20 veículos modelo Seal até 2026 (no valor de R$ 300 mil cada, num total de R$ 6 milhões) e as redes sociais denunciaram que, de acordo com o artigo 17 do código de Ética da Magistratura, que reza que “é dever do magistrado recusar benefícios ou vantagens” de qualquer espécie. Ministros do STF teriam preferido não aceitar a generosidade. Nove ministros do Tribunal de Contas da União também aceitaram. Deputados federais e senadores também deverão ser agraciados. Essa farra começou com o casal presidencial que recebeu, também dois anos de empréstimo, o luxuoso suv Tan (modelo esportivo, vermelho) que custa meio milhão de reais (Janja está experimentando). Lula, à propósito, usou sanção da reforma tributária para prorrogar até 2032 a isenção fiscal da BYD.

Troca-troca

O presidente Lula ainda se recusa a demitir Nísia Trindade do comando do Ministério da Saúde. Aos mais chegados, contudo, não esconde que já teve três reuniões com Nísia para falar sobre a falta de sucessos de seu ministério, quando ela promete fazer o que ele pede – e nada acontece. Agora, Lula já sinalizou que pretende reacomodar o ministro das Relações Institucionais, na Saúde. Ele já ocupou o mesmo cargo no governo de Dilma Rousseff.

Casal discreto

Pouca gente sabe, mas a jornalista e ‘garota do tempo’ Jacqueline Brazil está a quase cinco anos num relacionamento com o jornalista e narrador esportivo Luiz Carlos Júnior. Jacqueline contou que o jornalista esportivo Tiago Oliveira (hoje apresentador do ‘É de casa’), foi o cupido da relação dos dois. Ela lembra que seu colega do programa ‘Hora Um’ falou: ‘Jaque, eu tenho um amigo que ele é o number one do SporTV’. Eu fiquei: quem é? Porque eu não via esporte”. O conheceu na época da pandemia e se rendeu ao charme de Luiz Carlos quando ele tentou acompanhar sua rotina, totalmente diferente da sua. Os dois garantem que a diferença de idade entre eles (Jacqueline tem 39 e Luiz Carlos, 58) não atrapalha em nada. Mais: a jornalista é um dos nomes mais fortes para assumir o ‘Bom Dia São Paulo’, no lugar de Rodrigo Bocardi, que por enquanto está sob o comando temporário de Sabina Simonato. Muitos garantem que a ‘garota do tempo’ só não está no comando ainda, porque está de férias.

Boca fechada

O presidente Lula ainda não teve nenhuma conversa com representantes dos partidos para falar da reforma ministerial. Enquanto isso, líderes das legendas vão se movimentando. Arthur Lira quer derrubar Carlos Fávaro (PSD), do Ministério da Agricultura e comandar a Pasta. Gilberto Kassab, dono do PSD, guerreia contra. Quer ocupar o ministério comandado por Celso Sabino (União Brasil) e deslocá-lo para Ciência e Tecnologia, hoje com o PCdoB. E André de Paula (também do PSD) sai da Pesca e assume o Turismo. E – surpresa – Geraldo Alckmin pode deixar o comando da Pasta do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços para dar lugar a Rodrigo Pacheco.

Outros voos

Lula foi liberado por seus médicos para viajar, não quer mais saber de eventos no Planalto. Janja faz coro com o maridão, embora deva representar o presidente num evento em Roma. O ministro-marqueteiro Sidônio Palmeira (Secom) não quer viagens ‘à antiga’ onde o político inaugurava uma obra ou uma pedra fundamental, fazia um discurso, dava uma entrevista na rádio e partia para outra. Sidônio quer que o pessoal do Palácio ou forças-tarefas do PT preparem os locais, levem multidões para ver Lula produzindo bons momentos para a propaganda. “Levar multidões” é que é o problema.

PÉROLA

“Todas as democracias do mundo reservam uma parcela de poder para agentes públicos que não são eleitos pelo voto popular, para que permaneçam imune às paixões políticas”,

de Luís Roberto Barroso (STF), na abertura do ano Judiciário.

Em campanha 1

O presidente Lula tem discutido com o ministro das Cidades, Jader Barbalho Filho, medidas para turbinar o ‘Minha casa, Minha vida’. Vai ter mais dinheiro em 2025 e sobretudo, em 2026, ano eleitoral. O combustível virá principalmente do aumento do volume de crédito habitacional por parte da Caixa Econômica e do Banco do Brasil. No caso da Caixa, o banco deverá ajustar para cima o orçamento prevista para o financiamento imobiliário deste ano, inicialmente de R$ 70 (o presidente Carlos Antônio Vieira Fernandes era contra, mas mudou de opinião). No ano passado, a instituição errou a mão em seu planejamento e a partir de maio, dinheiro para empréstimos habitacionais começou a escassear.

Campanha 2

Com dinheiro evaporando, a Caixa foi obrigada a mudar as regras dos financiamentos pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo. Também o montante de recursos do FGTS, originalmente, de R$ 120 bilhões, é cogitado e o Conselho Curador do Fundo está analisando. Na equipe de Jader Barbalho Filho, já se fala na entrega de 2,5 milhões de moradias até 2026, um aumento de 25% à meta original de dois milhões de imóveis. Desse total, mais de 60% já estão contratados.

Vai fazer água

O governo de Minas Gerais tem sondado grandes players privados da área de saneamento (entre outros, Aegea e Iguá) sobre interesse em firmar PPPs com a Copasa, provocando mais um desapontamento do que ânimo no mercado. A ideia não parece coisa de governo que leva fé em seu próprio plano de desestatização da empresa. O governador Romeu Zema encaminhou à Assembleia do estado o projeto de privatização tanto da Copasa quanto da Cemig. Os deputados mineiros vão vencer por desistência.

Vai e volta

O presidente Donald Trump vem ganhado, diariamente, a primeira página dos jornais e maior destaque nos noticiosos das televisões (só o Brasil ganha com suas inundações e desmoronamentos diários), dada à sua estratégia de criar uma polemica diariamente – sempre seguida de recuos. Agora, foi a anunciada retirada de todos os palestinos da Faixa de Gaza (quer empurrá-los para países vizinhos, que não querem saber da história). E declara os Estados Unidos responsáveis pelo “controle territorial por longo prazo”. Não fala como faria isso e sua habitual claque não pergunta. Pior: na conversa com o premier de Israel, Benjamin Netanyahu, não falou sobre o cessar fogo.

Pensão vitalícia

A Justiça Federal concedeu pensão vitalícia de R$ 34,5 mil a Clarice Herzog, viúva do jornalista Vladimir Herzog assassinado pela ditadura em outubro de 1975. Ele teve morte diagnosticada como suicida e foi enterrado nessa ala de óbitos. Estava preso nas dependências do II Exército. a decisão de pensão vitalícia ainda não é definitiva. Foi concedida em caráter de urgência em razão do estado de saúde dela. Clarice, aos 83 anos, sofre de Alzheimer. A concessão de medida liminar garante o imediato pagamento da prestação mensal à viúva. Ainda na ditadura, ela conseguiu em 1978 uma sentença condenando a União a indenizar a família de Herzog e investigar autores do crime. O governo descumpriu a ordem judicial.

30 anos de moda

Apresentado pelo Ministério da Cultura (Lei de Incentivo à Cultura) e o Mercado Livre, a São Paulo Fashion Week (SPFW) comemora 30 anos e promoverá semanas em abril (de 7 a 10) e outubro (14 a 19). Está fazendo propaganda antecipada com o slogan “Moda que transforma/ Futuro que inspiram”, que não quer dizer muita coisa. O texto fala da celebração de três décadas de “desfiles, histórias e revoluções” (não festeja períodos de queda). O surpreendente é o bloco de patrocinadores: o C6 Bank, Eudora (perfumaria), Electrolux e Iguatemi, da fabricante de remédios EMS e apoio da Tônica e Magnum (sorvete holandês vendido pela Kibon).

MISTURA FINA

A General Atlantic, uma das grandes gestoras norte americanas com ativos superiores a US$ 75 bilhões, está garimpando ativos de educação no Brasil. Na mira, não apenas grupos de ensino, mas edtechs especializadas em soluções de inteligência artificial. Entre os ativos em potencial figuram startups como Alicerce e Educacross. A General Atlantic já tem negócios no setor no Brasil por meio da Arco Educação, da qual é um dos maiores acionistas ao lado do fundo norte-americano Dragoneer e da família Sá.



A Band faz novas demissões e pensa em Galvão Bueno para um novo programa, em busca de audiência. Galvão já está contratado pela Amazon Prime Video para narrar o Brasileirão e a Copa do Brasil. ele deve ganhar uma atração sobre futebol ainda no primeiro semestre. A ideia é repetir a fórmula proposta pela Globo, sucesso de audiência também no esporte. Mais: o programa ‘Perrengue na Band’ também deverá acabar, com mais quatro demissões.



Papéis da Brava Energia foram alvo de estranhas movimentações na sexta-feira (31). Fontes minoritárias da empresa já levaram o caso à CVM, levantando suspeitas de manipulação de mercado. Na abertura do pregão, rumores diziam que, ao longo do dia, a empresa anunciaria a venda de um pacote de ativos onshore para a Fluxus, da J&F (sempre os irmãos Joesley e Wesley Batista). Houve uma enxurrada de ordem de compra e o papel disparou. Hora depois, a Fluxus anunciou sua desistência do negócio. À essa altura, investidores já haviam ganhado uma bolada.

Tem dinheiro novo a caminho do mercado de venture capital no Brasil. a Endeavor Catalyst deverá destinar para a América Latina a metade dos recursos levantados pelo quinto fundo, em fase de captação, no valor de US$ 300 milhões. Para países latino-americanos, o Brasil deverá ficar com a maior parte. Por aqui, a Endeavor já investiu em companhias como Alice, Loft, Madeira Madeira, Neon e Olist, entre outras.

In – Livro: Código-fonte: Como tudo começou

Out – Livro: Santo de casa