Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"Todas as nossas instituições de defesa falharam"

Presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, sobre o roubo aos aposentados do INSS

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

Cláudio Humberto com Rodrigo Vilela e Tiago Vasconcelos

06/10/2025 - 00h03
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

CPMI: Oposição fará ofensiva contra ‘núcleo PT'

Com o desespero petista para impedir o depoimento à CPMI do INSS de Edson Claro, ex-funcionário do Careca do INSS disposto a “contar tudo”, incluindo quem recebia propina em dinheiro vivo, a oposição concluiu que está na hora de avançar contra nomes ligados ao partido. Como dirigentes da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura (Contag). Controlada pelo PT, já foi presidida pelo pelegão Aristides Veras, suspeita de tomar até R$3,7 bilhões dos inativos.

 

Siga o dinheiro

A expectativa é que o relatório do Coaf complique a Contag na gestão de Aristides, que é irmão do deputado Carlos Veras (PT-PE).

 

No molho

Aristides Veras já teve sua convocação aprovada em agosto, na primeira sessão deliberativa da CPMI, mas está de molho.

 

Aí tem coisa

Outro alvo de convocação é o a secretária-geral da Contag Thaisa Daiana para explicar como conseguia descontar dos aposentados.

 

Claro na mira

Testemunha-bomba que aterroriza os petistas da CPMI, Edson Claro é objeto de mais quatro requerimentos de convocação.

 

Despesa da Judiciário chega a R$146,5 bilhões

Em crescente alta desde 2021, as despesas totais do Poder Judiciário aumentaram em 2024 e alcançou os R$146,5 bilhões, alta de 5,5% em relação a 2023 e uma renovação do recorde da série histórica, iniciada em 2009. Em 2024, os gastos somaram o valor impressionante de R$138,9 bilhões. Os dados estão na edição mais recente do Justiça em Números, levantamento anual do Conselho Nacional de Justiça.

 

No topo

A Justiça Estadual, que tem o maior número de servidores (181 mil), também foi a que mais gastou: R$91,6 bilhões, 62,6% do total.

 

Caminhão de dinheiro

A Justiça do Trabalho, que emprega 39,3 mil servidores, vem logo atrás na gastança: R$25,5 bilhões. Representa 17,4% do total.

 

Segue a lista

A Justiça Federal (27,6 mil servidores), com R$15,9 bilhões, e Eleitoral (23 mil servidores), com R$8 bilhões, seguem o ranking.

 

LulaTur

O governo Lula já passou da marca de R$1,3 bilhão em despesas com viagens, somente este ano. Os dados (desatualizados) do Portal da Transparência ainda nem incluem a última semana de setembro.

 

CPMI de volta

A CPMI que investiga a ladroagem no INSS retoma os trabalhos nesta segunda-feira, às 16h. Será a 14ª reunião, que vai ouvir Fernando Cavalcanti, ex-sócio do estravagante advogado Nelson Wilians

 

Projeto Chega

O projeto aprovado na Câmara dias atrás é mais importante do que se supõe: acaba com o cacoete do STF legislando em lugar do Congresso, e de governar, impondo ao Executivo até políticas públicas.

 

Que coisa feia

O Ministério da Pesca cancelou mais de 100 mil carteiras de pesca irregulares distribuídas no Maranhão pela irmã da estridente senadora Eliziane Gama (PSD-MA), superintendente do órgão no Estado.

 

Cadê o dinheiro?

Lula trombeteou supostos problemas em avião da FAB só porque não desiste da ideia de comprar um novo palácio voador. Mas evita recompor o orçamento da Força Aérea, reduzido em 41%.

 

Abuso de autoridade

Eduardo Bolsonaro (PL-SP) acha que as medidas cautelares contra o pai não são cautelares, pois não objetivam garantir a aplicação da lei: mas são a própria punição. O deputado vê abuso de autoridade.

 

Alerta metanol

Os Estados Unidos emitiram alerta de saúde para seus cidadãos que viajaram ao Brasil. O motivo é a crise do metanol. Embaixadas e consulados recomendam cautela no consumo de bebidas alcoólicas.

 

Ataque suspeito

Para Jeffrey Chiquini, advogado de Felipe Martins, deve ser investigada “com todo o rigor” a morte de Luiz Fernando Pacheco, ex-defensor de José Genoino, assassinado na rua em São Paulo.

 

Pergunta na proposta

Reforma que destrói é deforma?

 

PODER SEM PUDOR

Fora do ar

Investigando falcatruas do mensalão do primeiro governo Lula (PT), a CPI dos Correios discutia o formato dos depoimentos da semana quando o deputado Jamil Murad (PCdoB-SP) criticou o “exibicionismo” da oposição, não sem esquecer de cumprimentar “os telespectadores da TV Senado”. Rápido no gatilho, Heráclito Fortes (PFL) fez Murad perder o rebolado, ao arrancar gargalhadas com sua observação: “Deputado, a TV está desligada!” Murad resmungou, criticando a falta de “delicadeza” do político piauiense.

CLAÚDIO HUMBERTO

"Quem mais será que vai aparecer?"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) sobre os nomes ligados ao PT na fraude do INSS

03/10/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

PT em pânico veta testemunha-bomba na CPMI

O governo Lula (PT) entrou em pânico com a quase convocação de Edson Claro, ex-funcionário de Antônio Camilo Antunes, o Careca do INSS. Foi Edson quem contou à Polícia Federal que Careca pagava propina em dinheiro vivo, para roubar aposentados, e decidiu “contar tudo” após ser ameaçado de morte pelo ex-patrão. Isso ligou o alerta. O deputado Rogério Correia (PT-MG) protagonizou situação bizarra: desistiu 17 dias depois do próprio pedido para convocar a testemunha.

Nitroglicerina

A ruidosa ação petista contra o depoimento da testemunha levantou suspeitas. “Chegamos ao cara”, concluiu Adriana Ventura (Novo-SP).

Edson é o cara

Dos 90 requerimentos de convocação ou de quebra de sigilo votados ontem na CPMI, só 2 não passaram, ambos para ouvir Edson.

Cerne do trambique

A blindagem petista estarreceu o relator, que já foi promotor, deputado Alfredo Gaspar (União-AL): “testemunha boa é de dentro do esquema”.

Muito a dizer

Marcel van Hattem (Novo-RS) diz não ver razão para ignorar a “testemunha mais importante”. Vai pedir novamente sua convocação.

Petista em flotilha obtém os holofotes que buscava

Petistas cearenses celebram o êxito de uma “operação holofotes”, que deu visibilidade à deputada Luizianne Lins entre os ativistas, formados e pós-graduados em oportunismo político, que integravam a flotilha abordada em alto mar pelas Forças de Defesa de Israel. A deputada deixou gravação reproduzindo a frase de ficção policial ruim: “se estão vendo este vídeo é porque fui sequestrada”. Seria o primeiro sequestro da História sem resgate e com garantia de segurança das “vítimas”.

Era previsível

A deputada gravou vídeo porque sabia que Israel jamais deixaria que a excursão de apoio aos terroristas do Hamas chegasse ao destino.

Jogada ensaiada

Políticas de extrema-esquerda de outros países como Rima Hassan (França) e Mariana Mortágua (Portugal) fizeram a mesma jogada.

Escondem o quê?

Provocou enorme estranheza imagens de extremistas de esquerda jogando os próprios celulares ao mar, antes da abordagem israelense.

Lira exibiu bíceps

A aprovação unânime da isenção de IR foi dupla vitória de Arthur Lira (PP-AL): resposta arrasadora à molecagem do Senado, que tentar passar-lhe a perna, e provou que ainda é a maior liderança da Câmara.

Cintra disse bem

O economista Marcos Cintra prevê fuga de capital do Brasil após a aprovação da isenção do IR, empurrada por Lula (PT) & cia. Chamou de “despautério” e lamentou: “vale tudo para ganhar as eleições”.

Sem amanhã

Osmar Terra (PL-RS), que votou favorável à redução do IR para ganhos até R$5 mil mensais, lembra que o governo não corta despesas para financiar a redução: “Lula gasta como se não houvesse amanhã”.

Sempre os holofotes

Não que seja novidade, mas o Ministério da Saúde aprontou mais uma trapalhada e precisou voltar no que disse sobre o cantor Hungria ter sido intoxicado por metanol. O anúncio veio antes do diagnóstico.

Dois meses

Bolsonaro completa amanhã dois meses preso, em Brasília, sem ter sido acusado pela PGR no caso que motivou a prisão. Pediu agora para falar livremente ao telefone com seus advogados, de São Paulo.

Explica aí

A Universidade Brasil, que teve “aula magna” de José Dirceu, diz que a grana do governo federal é do Fies e destinada ao pagamento das mensalidades dos alunos. E que a isenção fiscal é relacionada ao Prouni, gerenciado pela Secretaria de Educação Superior, do MEC.

Silêncio na Lacrolândia

Ainda não saiu nota de repúdio dos ministérios lacradores de Lula após o prefeito petista de Ararendá (CE) atacar religiões de matriz africana com barbaridades reveladoras de ignorância e preconceito.

A jato

A expectativa, ao menos do lado do governo, é que o projeto que amplia a isenção do Imposto de Renda tenha tramitação mais rápida no Senado. Contam com a votação da proposta até o início de novembro.

Pensando bem…

…isenção não rima com Taxxad.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

A feiura da inflação

José Maria Alckmin era ministro da Fazenda de Juscelino Kubitscheck quando condicionou sua presença num programa de entrevistas, na TV, à ausência de perguntas sobre inflação. E explicou: “Inflação é como feiura de mulher. Quanto mais se comenta, mais cresce.”

Giba Um

"Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade tem de deixar de ser...

país de maricas", de Jair Bolsonaro, relembrando declaração cometida nos tempos de pandemia, quando era presidente

03/10/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

O apresentador Carlos Massa, o Ratinho, sinônimo de TV popular e investimentos robustos no agronegócio, comanda nova aposta silenciosa que está revolucionando sua fortuna, já estimada em R$ 1 bilhão. O ramo de hotéis voltados para aeroportos ultrapassou em lucratividade em receitas conquistadas em décadas de mídia e agricultura.

Mais: Ele é proprietário de um hotel estratégico dentro do Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, E ele não esconde: "Proporcionalmente, o que mais me dá retorno é hotel. Hotel dá muito dinheiro”. Hoje, ele comanda a rede Fast Sleep, especializada em hospedagem rápida e confortável no lado do terminal aéreo.

Giba Um

A vez de Juliana

A atriz Juliana Alves desde que saiu do Big Brother Brasil3 (2003) viu sua carreira de atriz ganhar rumos jamais sonhados, mesmo fazendo teatro amador. “O BBB foi uma exposição avassaladora. Eu não tinha essa pretensão de estar na TV, fazia teatro amador e me considerava mais uma estudante do que atriz. De repente, estava sendo observada por milhões”. Aliás o BBB3 rendeu bons frutos é a mesma edição de Sabrina Sato.  Pronta para sua 17ª novela Três Graças, viverá um papel bem oposto à sua personalidade. “Ela é uma mulher encostada, folgada, que manipula o marido para não precisar se esforçar. É o meu oposto absoluto. Sou aquela que quer dar conta de tudo. A Alaíde, não. Ela manipula, delega e vive disso”. Juliana diz que apesar da valorização da raça negra em várias áreas, acredita que a luta ainda é longa. “Não aceitamos mais ser mera cota em uma trama. O público cobra, e nós também. Representatividade não é só estar em cena, mas ter personagens com relevância e camadas. Porque o racismo nos tira até a possibilidade de viver as curvas de uma protagonista, por exemplo, que em sua jornada tem alto e baixos”. E Juliana está num momento workaholic, além da novela está na série Capoeiras, da Disney+, está filmando ‘Apenas Três Meninas’, de Susanna Lira,  que fala sobre pobreza menstrual e solidariedade feminina, é garota-propaganda da coleção “Sereia – Josephine Baker”, da estilista Fabiana Thorres e de quebra estreia como apresentadora no reality-show No Jogo! do Canal E! que apresenta uma disputa entre 12 atrizes negras, com diferentes vivências e experiências artísticas em busca de uma oportunidade de ganharem os três papéis principais: as enfermeiras Keyla, Lorena e Mercedes da série ‘(In)Vulneráveis’, que apresenta os dramas de uma equipe de enfermagem de uma unidade básica de saúde no Rio de Janeiro

Lula com Trump, Janjinha junto

“Eu brinco muito com a Janjinha dizendo para ela que a Unesco já deu uns dez prêmios para ela de mulher mais bem casada do planeta Terra. E quando eu for conversar com Trump, eu vou levá-la,". Era o presidente Lula discursando na abertura da 5ª Conferência Nacional de Políticas para as Mulheres, em Brasília, garantindo que levará sua mulher junto a ele, quando se avistará com o presidente norte-americano e que provocou um sinal de indicador dela, publicamente, para avisar que "não iria". Até agora, o lado brasileiro garante não ter recebido sinais do governo Trump em relação à possível data para o diálogo. E a apressada recusa da primeira-dama Rosangela da Silva no evento já parece estar recuando de sua determinação inicial. Janja tem dito aos mais chegados que, se fosse levada até  Lula, não conseguiria ficar quieta e poderia lhe dizer "algumas verdades", como aconteceu com Elon Musk. Ela tem protagonizado gafes que se tornaram famosas, uma delas com o presidente chinês Xi Jinping sobre a rede TikTok. Quem está cuidando da realização do encontro Lula-Trump é o vice Geraldo Alckmin, que aposta que será realizado. 

IBGE: nova crise

A gestão de Marcio Pochmann à frente do IBGE enfrenta nova crise interna. Após a polêmica da Fundação IBGE +, projeto que acabou suspenso e do anúncio de um programa para desenvolver políticas públicas preditivas, o comando do IBGE propôs a revisão do estatuto, iniciativa que tem sido contestada por servidores e ex-presidentes do instituto. Uma das principais preocupações é com o esvaziamento da diretoria e aumento do poder da presidência. Servidores do IBGE dizem que Pochmann "não tira o poder da cabeça".

Giba Um

Não se importa

A atriz e dançarina Carol Nakamura em entrevista dada durante sua participação no Paquetá Fashion Days, revelou não se importar muito para as críticas, principalmente referentes ao seu corpo e aos procedimentos que já fez. "Eu levo de boa. Cada um tem sua opinião. O que importa é como eu me sinto comigo mesma. Claro que algumas coisas mudam, mas meu foco é saúde, autoestima e bem-estar. Procuro não me prender às críticas e sim focar meu próprio caminho". Além dos procedimentos Nakamura também diz que cuida do corpo com exercícios físicos, mas que a rotina mudou um pouco com as gravações da série Arcanjo Renegado, que já está na quarta temporada. “Com as gravações, a rotina muda totalmente! Mas adoro isso, porque me mantém focada. Faço treinos variados, funcional, resistência, e tento manter a alimentação equilibrada para ter energia. Não é só por estética, é questão de saúde mesmo, de estar bem para encarar cada cena com disposição".

Giba Um

Não pensa quando fala

Depois do tarifaço, Geraldo Alckmin teve condições de conhecer outras ofensivas do presidente norte-americano, mais do que surpreendentes. Uma delas, recente: resolveu dizer que o uso de Tylenol pode provocar autismo". A corporação médica acha que ele delira. Agora, resolveu convocar oficiais generais das forças americanas e cobrar alinhamento à sua ideologia, caso contrário devem sair de suas fileiras. Trata-se de uma ação inédita no país nos anos mais recentes. A convocação faz Alckmin comentar, entre chegados: "Ele não pensa quando fala". Qualquer problema ele dirá que nunca fez esse comentário.

Vai  ser derrubada

A Medida Provisória 1.303/2025, apresentada pelo governo para compensar a revogação do aumento do imposto sobre Operações Financeiras (IOF), deve sofrer mais mudanças. É grande a pressão da bancada ruralista para retirar do texto a proposta de aumento de 5% para 7,5% da alíquota do IR sobre as ICAs (Letras de Crédito do Agronegócio). A justificativa é que a elevação reduzirá consideravelmente a atratividade por um instrumento responsável por quase um terço do crédito agrícola na última safra. Nos corredores da Câmara, líderes da Frente Parlamentar da Agricultura cravam que a medida será derrubada na Casa. 

Pérola

 “Todos nós vamos morrer um dia. Não adianta fugir disso, fugir da realidade tem de deixar de ser um país de maricas"

de Jair Bolsonaro, relembrando declaração cometida nos tempos de pandemia, quando era presidente.

Até falecidos

O deputado Marcel van Hatten (Novo-RS) se impressionou com a  lista de pessoas que, mesmo falecidas, tiveram descontos nas aposentadorias pagos à Conafer: "Até ressuscitaram aposentados, inacreditável". O presidente da Conafer, Carlos Roberto Ferreira Lopes, revelou em seu depoimento que o desconto dos aposentados rendia comissões de 10% do faturamento. Mais: as denúncias na OPMI do INSS contra Lopes, dirigente da Conafer, dividiram holofotes, nas redes sociais, com as mãos tingidas do depoente durante o depoimento: "Não" virou termo de busca no "X". 

"Organização criminosa" 1

Mais uma vez, o relator Alfredo Gaspar (União-AL) foi o destaque na CPMI do INSS, durante o interrogatório de Carlos Roberto Ferreira Lopes sobre a formação de grande fortuna à sombra da Conafer, "confederação" de agricultores familiares rurais, a partir do faturamento de R$ 800 milhões descontados ilegalmente dos segurados da Previdência. Para outros membros da CPMI, "revelou-se uma organização criminosa".

"Organização criminosa" 2

Alfredo Gaspar expôs uma espécie de empreendimento familiar com irmãos, esposa, cunhados, todos controlando negócios milionários. O presidente da Conafer admitiu ser procurador de empresas prestadoras de serviços que ele próprio não soube explicar. Entre os negócios nebulosos está a compra milionária de aviões (?) por um funcionário da entidade que mora na periferia de Brasília. Gaspar chamou a atenção pelos detalhes de nomes, datas e valores em negócios.

Barreira bolsonarista

Com o apoio do governador Romeu Zema, pré-candidato ao Planalto, da maioria de prefeitos, parlamentares e partidos de Minas Gerais, o vice-governador Mateus Simões, só tem um adversário para 2026: o bolsonarismo. É que, em vez de apoiar Simões, o PL de Valdemar Costa Neto quer dividir o eleitorado mineiro lançando nomes como de Nikolas Ferreira e Cleidinho. Os mais irônicos dizem que "é um presente para Lula e PT" O presidente defende a candidatura de Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, que não é bem cotado nas pesquisas.

Esforço pró-Eduardo

O plano dos bolsonaristas é adiar ao máximo o andamento do processo contra Eduardo Bolsonaro no Conselho de Ética, aproveitando-se de brechas do regimento. Pelos cálculos de aliados do filho do ex-presidente, a estratégia poderia esticar o processo em até 90 dias úteis, ou seja, até o ano que vem. O plano seria garantido pelo fato do relator ser o deputado Delegado Marcelo Freitas (União Brasil-MG), amigo pessoal de Eduardo e apoiou as campanhas do Planalto do Capitão em 2018 e 2022.

Portas fechadas

Se Eduardo Bolsonaro quiser mesmo sair candidato à Presidência da República por outro partido, se Tarcísio de Freitas sair ao Planalto pelo PL, terá dificuldade em encontrar portas abertas nos partidos. União Brasil, PP, Republicanos e Novo já têm seus projetos. O PRD, fusão de PTB e Patriotas, poderia dar certo, mas sua federação com o Solidariedade é um empecilho. O Avante é uma possibilidade, mas depende da saída do lulista André Janones (MG). Na DC, tem a candidatura de Aldo Rebelo e no PRTB, Eduardo era defendido pelo ex-presidente Leonardo Avalanche, afastado pela justiça. O MDB teria se aproximado em demasia da esquerda.. 

Mistura Fina

O chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Sidônio Palmeira, declarou na quarta-feira (1) que a reunião entre o presidente Lula e o presidente norte-americano Donald Trump, continua em planejamento para os próximos dias. Contudo, optou por não comentar qualquer coisa sobre a data ou o local do encontro. Sidônio destacou a importância do diálogo entre os dois líderes durante a Assembleia Geral da ONU e reafirmou que Lula estará aberto a discutir todos os temas, exceto aqueles que dizem a “respeito à soberania do Brasil”.
 
O presidente Lula tem viagens internacionais agendadas para outubro, com destinos na Itália, Indonésia e Malásia. A primeira parada será em Roma no dia 13, onde participará de um evento da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura). Entre 24 e 27 de outubro, Lula visitará a Indonésia e a Malásia. A visita à Indonésia, começa por Jacarta, é um compromisso oficial e retribui a visita do presidente Prabowo Subianto ao Brasil em julho. Em seguida, o presidente brasileiro comparecerá ao encontro de líderes da ASEAN em Kuala Lumpur, na Malásia, com a possibilidade de uma reunião bilateral com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim. Conforme a coluna já informou existe expectativa da presença do presidente dos EUA, Donald Trump, em alguns desses eventos.

O Brasil acaba de ser escolhido por uma fundação criada por membros da família Nobel (a mesma do tradicional prêmio) para sediar a recém-criada Academia Mundial Nobel de Ciências para Sustentabilidade. O projeto deverá impulsionar soluções científicas para maiores desafios ambientais do planeta. A inauguração da sede será em 2026, no Rio de Janeiro - e em plena Floresta da Tijuca.

A novela "Vale Tudo" tem uma média de uma propaganda a cada 50 minutos de arte ao longo de seus 150 capítulos até agora. Ao todo, foram 87 ações comerciais executadas, com 23 marcas anunciando para aparecer no conteúdo do remake. A novela bateu recorde de faturamento superando "Pantanal". Estima-se que a Globo já tenha arrecadado mais de R$ 200 milhões em publicidade com a trama de Manuela Dias.

In – Vidro laminado
Out – Vidro  insulado

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago
coincidência?

/ 1 dia

Após ativação de megafábrica de celulose, plantas aquáticas invadem lago

2

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande
Inauguração

/ 2 dias

Com direito a cochilo no carro, mais de mil fãs esperam pela inauguração da Sephora, em Campo Grande

3

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Loteria Federal 6006-2 de hoje, sábado (04/10)

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1124, sábado (04/10)

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de hoje, concurso 6844, sábado (04/10)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: Direitos, documentos e procedimentos da aposentadoria indígena?
Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Acidente de Trânsito

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado de Trabalho: Informais tem alta na renda três vezes maior que a de CLT
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/09/2025

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você