Mais um tropeção foi cometido por Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores. Ele declarou que o Brasil ficará muito contente com a presença de Vladimir Putin, presidente da Rússia na Cúpula do G20 em novembro que será realizada no Brasil.



Mais: Putin é alvo de um mandado de prisão expedido pelo TPI, no qual o Brasil faz parte, por supostos crimes de guerra Só que Vieira afirmou, que ele não precisa se preocupar com isso, porque nenhuma medida será tomada para que ele seja preso no país.

Longo caminho

a percorrer

A modelo e atriz Valentina Sampaio, 27 anos, é capa da Vogue, no mês da visibilidade trans, e diz que sonha em um dia ser reconhecida em não ser mais apontada como ‘sufixo’ transsexual. “O resultado ideal e o meu sonho é chegar num ponto em que eu não tenha mais que levantar essa bandeira, de estar lutando sempre. Mas, por enquanto, eu acho relevante, sim, falar sobre isso. Mesmo com tanto tempo lutando, nossa existência não está naturalizada. Ainda sinto que a gente dá dois passos para frente e um para trás”. E completa falando que a sociedade não está preparada para esse reconhecimento. “Infelizmente, ainda há um longo caminho a percorrer para que a sociedade aceite uma família trans. Ainda há pouco apoio social e precisamos dele. É necessário que a sociedade perca o medo daquilo que não conhece e seja mais tolerante com as diferenças humanas, não se fechando em modelos fechados e exclusivos de convivência”. Valentina Fez faculdade de Moda, diz que pretende ter uma marca própria. “Já pensei nisso, mas nunca cheguei a planejar de fato. Tenho paixão por desenhar e criar roupas. Desde criança, eu fazia croquis de moda e me imaginava vestindo-os. Adoraria fazer alguma coleção em parceria com uma marca”. Atualmente pensa em fazer mais trabalhos como atriz. não era a única”.



Novos

atritos



No último ano à frente da Câmara e do Senado, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, respectivamente, articulam para emplacar projetos com potencial de gerar atritos com o governo e com o STF. Suas metas estão estabelecidas. Pacheco defende a criação de mandatos para ministros da Corte, o fim da reeleição e a PEC da criminalização do porte de Drogas. Já Lira tem a reforma administrativa como prioridade, depois de ter feito a tributária sair do papel. Novas regras para reeleição no Executivo já são combatidas por Gleisi Hoffmann que taxa a iniciativa de “retrocesso”. E Lula não pode nem ouvir falar disso. O Judiciário é contra mandato determinado para ministros da Suprema Corte. Magistrados querem manter a aposentadoria compulsória dos ministros aos 75 anos. O presidente do STF, Luís Roberto Barroso, não vê “razão” para mexer no funcionamento da Corte. Já Gilmar Mendes foi mais direto. Para ele, caso a proposta fosse aprovada, tornaria o Supremo “mais uma agência reguladora desvirtuada”. Rodrigo Pacheco defende a coincidência das eleições, o que faria que só houvesse pleitos de quatro em quatro anos. A reeleição foi aprovada em 1997 pelo Congresso, com apoio de FHC.



Fora da

mídia



Depois de lançar sua biografia The Woman in Me, em outubro, Britney Spears revelou semana passada que não pretende voltar a carreira musical. “Só para deixar claro que a maior parte das notícias é lixo. Eles ficam dizendo que estou recorrendo a pessoas aleatórias para fazer um novo álbum! Nunca mais voltarei à indústria musical!”. E completa que continuará como compositora e que tem 20 músicas feitas. “Quando escrevo, escrevo por diversão ou escrevo para outras pessoas! Há muita coisa que não sabem sobre mim. Escrevi mais de 20 músicas para outras pessoas nos últimos dois anos! Sou ghostwriter (escritora fantasma) e sinceramente gosto disso”. Mais: Britney desativou sua conta no Instagram e não está atualizando suas outras redes sociais.



“Vaquinha”

Quem diria: amigos chegados do tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que fez uma delação e não poupou o ex-presidente, estão empenhados numa vaquinha para arrumar R$ 300 mil para Cid conseguir pagar seu advogado. O pai, general Mauro Cesar Lourena Cid, tem ajudado – e pouco. Amigos dos tempos de bolsonarismo no poder andam escapando e Bolsonaro não daria um centavo. Mauro Cid tem vendido móveis e objetos de sua casa. Em sua suspeita de vaquinha, Bolsonaro conseguiu mais de R$ 1 milhão só com doações via Pix (poucos acreditam nessa versão). A vaquinha do ex-presidente era para pagar multas.

“Casal S”



Lula teria autorizado Janja a organizar uma viagem por diversos países para reuniões com organizações sociais. Ela pernoitaria em embaixadas brasileiras em cada capital. A ideia por trás da iniciativa é Lula se empoderar com a ação de Janja, ou seja, dar a ela uma roupagem de Michelle Obama dos trópicos. Seria, segundo assessores de Janja, o “casal S” – “S” de social. Contudo, o projeto ainda não está bem formatado.

Fanatismo

O ministro Alexandre de Moraes, que vem atuando na punição dos golpistas de 8 de janeiro, acaba de revelar que, em materiais obtidos pela Polícia Federal sobre detalhes do projeto de fechar o Congresso e fazer novas eleições (ou a permanência de Jair Bolsonaro no poder), encontrou trechos onde os organizadores das ações antidemocráticas falavam em enforcar o próprio Moraes. Para muitos, a possibilidade de seu assassinato revela o grau de doutrinação extremista dos participantes do golpe. Eram fanáticos seguidores de Bolsonaro.

O EXÉRCITO NÃO QUIZ



Indo na contramão do ministro do STF Alexandre de Moraes, que exalta o trabalho para contenção dos atos de 8 de janeiro, José Múcio, ministro da Defesa disse que só não houve de fato um golpe de Estado no ano passado porque o Exército não quis. E ainda declarou que tanto a direita quanto à esquerda, da política repudiaram as Forças Armadas na época. “A esquerda com horror aos militares, porque achava que eles queriam um golpe, e a direita com mais horror ainda, porque eles não deram o golpe”.

Não concorda



O deputado federal Lindbergh Farias (PT-RJ), não gostou nenhum pouco das declarações dadas por José Múcio Monteiro, ministro da Defesa, que afirmou que só não houve golpe de Estado, porque as Forças Armadas não quiseram. Em suas redes sociais disparou. “Uma das linhas mais importantes da investigação conduzida pelo STF é sobre a autoria intelectual dessa tentativa de golpe. Essa fala é quase a defesa de uma anistia prévia da cúpula golpistas, de militares envolvidos na trama e do próprio Jair Bolsonaro. Outra coisa, ministro, teve sim setores importantes das Forças Armadas que participaram do planejamento e da execução dessa tentativa de golpe. Temos a oportunidade histórica de ver esses militares sendo julgado pela Justiça, no caso o STF”.

REVELAÇÃO

Um ano depois dos atos de vandalismo contra os prédios dos Três Poderes, Marcelo Schettini, secretário de segurança do STF revelou que o ministro Luiz Fux lhe fez um pedido ‘inusitado’ ao ver o quebra-quebra e a invasão dos prédios públicos. Pediu para que retirassem as placas das portas dos gabinetes para que os invasores não pudessem identificar a quem pertencia cada sala. Fux queria que seu gabinete não fosse invadido porque tem muitos troféus de jiu-jítsu expostos lá.

Reoneração

Representantes de grandes empresas que serão atingidas pela reoneração da folha estão trabalhando em diversas áreas da mídia nacional para o Senado devolver o veto de Lula. Elas se consideram grandes geradores de postos de trabalho e advertem que a demissão de trabalhadores deverá se espalhar em vários segmentos. Nas contas da Federação Nacional de Call Center, Instalação e Manutenção de Infraestrutura de Redes de Telecomunicação e Informática (Feninfra) serão 330 mil demissões em dois anos (entrando em vigor em abril).



Comemoração

O governo Lula pode comemorar um feito conquistado no primeiro ano da terceira gestão do petista à frente da Presidência. Segundo dados do Deter do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) houve uma redução de 50% no desmatamento na Amazônia se comparado ao ano de 2022. Levantamento mostra que no ano passado foi desmatado 10.277 km² e este ano somente 5.152 km². É o menor índice desde 2018 que foi de 4.951 km².

OUTRAS FLORESTAS



Ainda sobre desmatamento: se o governo pode comemorar a redução de 50% do desmatamento da Amazônia, tem motivo de sobra para se preocupar com a área desmatada no Cerrado, segundo mesmo levantamento do Deter do Inpe. Os dados do levantamento mostram uma alta de 43% no desmatamento do Cerrado em relação ao ano passado, alcançando 7.828 km². Em 2022 a área desmatada foi de 5.463 km². No total a área desmatada dos dois biomas foi de 12.980 km² que se comparado ao ano de 2022 que foi de 15.741 km² apresenta uma média de 18% de queda. Mesmo assim é muito, a taxa de desmatamento equivale a oito vezes a cidade de São Paulo.



MISTURA FINA

EM recesso o vereador de São Paulo, Rubinho Nunes (União Brasil) começa a recolher assinaturas para a proposta de criação de uma CPI das ONGS, que acusa as organizações Craco Resiste e Centro Social Nossa Senhora do Bom Parto (conhecida como Bompar) de lucrarem com a exploração de dependentes químicos da cidade de São Paulo. Segundo o vereador as organizações que recebem dinheiro público usam parte do recebido para distribuir itens para uso das drogas ao invés de usá-lo para tentar acabar com o vício. Rubinho batizou as organizações de “máfia da miséria”.

REBATENDO as acusações do vereador Rubinho Nunes a Craco Resiste divulgou nota em suas redes sociais, informando que não são uma ONG, e que o trabalho deles são manter atividades culturais e de lazer para reduzir os danos dos viciados e apontou os donos dos “lucros”. “Quem tenta lucrar com a miséria são esses homens brancos cheios de frases de efeito vazias que tentam usar a Cracolândia como vitrine para seus projetos pessoais”.

AINDA a CPI da ONG: o nacionalmente conhecido padre Júlio Lancellotti também é alvo da possível Comissão. disse que recebeu um telefonema do ministro do STF Alexandre de Moraes, que lhe prestou apoio. “O ministro Alexandre de Moraes me ligou, eu fiquei muito sensibilizado com essa ligação. Ele manifestou solidariedade, apoio, porque eu conheço o ministro há mais de 30 anos, desde o seu trabalho aqui em São Paulo, na Secretaria da Justiça e na Segurança Pública”.

O PADRE Júlio Lancellotti também rebateu a fala do vereador Rubinho Nunes (União Brasil). “Eu acho que é ‘máfia da miséria’ quem abandona o povo, máfia da miséria é não ter remédio nas Unidades Básicas de Saúde e nas UPAs; ter tanta gente com o Cad suspenso e bloqueado; máfia da miséria é o povo ter que dormir na rua”.

O SETOR de exportação de carne de frango brasileira está em festa. Segundo Associação Brasileira de Proteína Animal (ABPA), um levantamento apontou o aumento de 7,2% de janeiro a novembro de 2023 para a Arábia Saudita se comparado ao mesmo período de 2022. Foram 337,4 mil toneladas de carnes de frango exportadas, ante 314,8 toneladas em 2022. A Arábia Saudita é o quarto país que mais compra este tipo de proteína do Brasil. Ainda segundo a ABPA este ano o número deve crescer mais ainda.

RICARDO Capelli, secretário-executivo do Ministério da Justiça disse que a uma cerimônia que marcará um ano dos ‘atentados’ as sedes dos Três Poderes não é para comemorar o vandalismo e sim um dia para festejar a democracia que foi revigorada. “Será um evento para não se esquecer o que aconteceu e unir o país ainda mais em torno dos valores democráticos. Essa é a intenção e tenho certeza de que faremos um dia histórico”.

OS opositores do governo acham que o evento de é pura perda de tempo. Muitos deles se manifestaram contra a cerimônia, entre tantos a deputada Carla Zambelli (PL-SP). “Eu vou ignorar. Coisa ridícula esse gasto de energia e dinheiro público”.