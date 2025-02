Trânsito muito louco

Giba Um

tem. Para denunciar uma pessoa, não precisa de 500 páginas. Quem fala muito não tem o que mostrar", de Jair Bolsonaro, sobre o relatório da PGR.

Fundos de investimentos minoritários da Fundação Tupy estão se insurgindo contra as ingerências do governo na empresa. Há, desde já, uma articulação, visando à eleição do Conselho de Administração, no segundo semestre, na tentativa de reduzir a presença direta da gestão Lula na companhia.

Mais: a Tupy não é a Vale, mas a mão do governo também pesa sobre ela – e sem intermediários. Os ministros da Previdência, Carlos Lupi e da Igualdade Racial, Anielle Franco tem assentos no board e seus mandatos vão até agosto. Por mais que seja a reação dos fundos, será difícil controlar o governo. Junto, BNDES e Previ detém 53% do capital da Tupy.

Curiosidades de Sabrina

A apresentadora, jurada e ex-BBB Sabrina Sato, acaba de estampar a revista digital do jornal britânico Financial Times. Em uma entrevista bem divertida (bastante diferente das entrevistas brasileiras) conseguiu descobrir várias curiosidades de Sabrina. Entre tantas que tem uma coleção de óculos de sol (cerca de 300), que traz ímãs de geladeira e canecas de todos os lugares que viaja, que na sua geladeira não pode faltar, frutas, chá e iogurte, que não dispensa um bom café da manhã, por aí vai. Sabrina também contou a história de seu vestido de noiva do casamento. “Decidi me casar com Nicolas Prattes bem antes do Natal, nosso casamento aconteceu em menos de um mês. Liguei para Pedro Sales, meu estilista, mas estava tudo fechado por causa dos feriados. Quando contei a ele como queria o vestido, ele disse “pelo amor de Deus”, porque eu queria algo bufante, estilo anos 80. Lembro de vários vestidos icônicos daquela época, Lady Di, Cláudia Raia. Pedro disse: “Sabrina, cuidado, você está tendo um casamento íntimo.” Eu disse: “Mas é meu sonho!” Ele contatou Giambattista Valli e foi feito em tempo recorde. Pedro achou que eu era louca, mas ele ouviu”. Sobre o carnaval no qual é musa revelou que passou metade da sua vida na avenida: “Sobre ser uma das mais queridas musas do Carnaval. "É algo que nunca sonhei nem mesmo nos meus mais profundos sonhos. Nasci em Penápolis, uma cidadezinha do interior paulista. Não existem dois carnavais idênticos. É verdadeiramente a celebração do próprio povo. As pessoas se vestem para estar lá, porém, retiram as máscaras sociais. Todos se equiparam. Penso que o céu deve ser parecido ao Carnaval”.

Estratégia contra a ordem de prisão

Analistas de plantão estão apostando que, prevendo que o inquérito do golpe avançará rapidamente no Supremo Tribunal Federal, o núcleo mais próximo de Bolsonaro quer reagir em diversas frentes nos próximos meses (ainda não estão decididas quais). O plano é criar um ambiente que dificulte uma ordem de prisão e possa torná-lo. Liberado para as eleições de 2026. Fala-se até na volta de acampamentos de bolsonaristas radicais. O básico é “proteger o líder”, que não será fácil diante do avanço da área judiciária. O grupo também quer intensificar as articulações para aprovar a anistia aos presos de 8 de janeiro (o Congresso está dividido e ir para o plenário sem certeza da vitória seria pior. Além disso, mudar a Lei da Ficha Limpa. Alguns acham que o importante seria uma votação secreta, o que já é ironizado pelos democratas.

Ruas mobilizadas

Muitos acham que seria vital novas mobilizações nas ruas (repetir multidões como acontecia no passado de Bolsonaro) e o primeiro ato será em março, no Rio de Janeiro. Virá uma série (os mais lúcidos não têm certeza de iguais volumes por manifestação). Os bolsonaristas radicais querem atacar Lula nos palanques e entende que, ao antecipar a disputa de 2026, aumentam as chances de Jair Bolsonaro enfrentar um processo judicial que possa resultar em prisão (o ex-presidente se assusta com essa possibilidade) e podem livrá-lo da inelegibilidade. Detalhe: bolsonaristas esperam ajuda de Donald Trump só não sabem de que maneira.

Do outro lado

Com 21 anos de carreira, a eterna ‘Rose DeWitt Bukater’ do longa ‘Titanic’ muda de lado. Kate Winslet assumiu a direção do filme “Goodbye June”, um drama familiar contemporâneo que deve estrear ainda neste ano na Netflix. Winslet, além de ser responsável pela direção e produção do filme, também integrará o elenco, ao lado de Toni Collette, Johnny Flynn, Andrea Riseborough, Timothy Spall e Helen Mirren. O filme, escrito por Joe Anders (21 anos), filho de Winslet, é focado em um grupo fragmentado de irmãos que se unem em situações inesperadas e desafiadoras, e terá como cenário o Reino Unido. Mais: Kate é uma das estrelas da nova campanha da Burberry, que mantém o tema "It's Always Burberry Weather".

Aproveitando o sucesso

O mundo é dos espertos, como dizia o velho dito popular. A loja de vestuário C&A lançou uma coleção de cinco camisetas, inspiradas nas falas das personagens Fátima (Fernanda Torres) e Sueli (Andrea Beltrão) da série 'Tapas & Beijos', exibida na Globo entre 2011 e 2015, um dos maiores sucessos da emissora com bons índices de audiência. A série, agora está disponível na plataforma de streaming Globoplay. A proposta pega carona no sucesso que Fernanda Torres vem alcançando graças ao filme 'Ainda estou aqui'. Algumas camisetas, lançadas em menos de um mês, já sumiram das prateleiras e até do site de e-commerce da loja. Cada camiseta custa R$69,99.

Puro populismo

Ainda o combustível e Margem Equatorial: pode ser apenas uma recomendação de Sidônio Palmeira (Secom), o fato é que bater nos preços da gasolina, diesel e gás serve ao discurso de que é fundamental para a Petrobras avançar sobre a valiosa fronteira e aumentar a oferta de combustíveis no Brasil. É um raciocínio que torna a Margem Equatorial benéfica para a população, puro populismo. Com o BC independente e, especialmente, a nomeação da Gabriel Galípolo, da sua cota pessoal, para a presidência da autoridade monetária, o espaço para interferir na taxa de juros se afunila. Os juros vão chegar aos 15% e é possível que Lula nem pie sobre as taxas escorchantes.

PÉROLA

“Alguns falam que tem gente mais preparada que eu. Tem, mas com o couro mais grosso que eu, ninguém tem. Para denunciar uma pessoa, não precisa de 500 páginas. Quem fala muito não tem o que mostrar”,

de Jair Bolsonaro, sobre o relatório da PGR.

Tem até data 1

Mais Margem Equatorial: a Petrobras, dada a movimentação interna, já tem até uma data para iniciar a perfuração do primeiro poço na Margem Equatorial. Será em julho deste ano. O navio-sonda ODN-II (NS-42) da Foresea, que se encontra atualmente na Bacia de Campos, começará a ser adequado para operar na Foz do Amazonas. O cronograma prevê que os dois primeiros meses, março e abril, serão dedicados à remoção de coral sol do casco ainda no Sudeste. O passo seguinte será a mobilização da sonda, já na região da Margem Equatorial, que deve estender ao longo de maio e junho.

Tem até data 2

Em julho, o navio-sonda da Petrobras estará apto para iniciar a campanha exploratória. A área do E&P (Exploração e Produção), comandada por Sylvia Maria dos Anjos, já foi orientada a avaliar as possibilidades para reduzir o tempo de remoção dos corais e revisar outros projetos, de forma a liberar recursos, não apenas financeiros, mas também equipamentos e capital humano, para a Margem Equatorial. Resumo da ópera: a licença ambiental do Ibama deve sair a qualquer momento.

Ele não quer

Sem opção de espaço no governo para Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, cresce entre os senadores a expectativa de que ele substitua Mauro Vieira no Ministério das Relações Exteriores (está em vias de se aposentar devido à idade). Pacheco viajou com a família e ganhou tempo para respirar porque não queria falar com Lula sobre o ministério. Por enquanto, pesquisas sobre as chances de Pacheco conseguir o governo de Minas Gerais, não são grandes. Ele sabe disso, mas Lula insiste porque quer garantir um palanque em Minas Gerais em 2026 para sua campanha.

Descarte, não

Deputados da bancada do PSOL na Câmara protocolaram um projeto de lei, na semana passada, com o objetivo de coibir a manipulação de preços por meio de descarte de alimentos. O texto, de autoria de Guilherme Boulos, argumenta que a prática é comum quando os preços de um produto se tornam mais baixos por excesso de oferta. E pedem multa de até 10% do faturamento bruto anula das empresas. Querem que o governo viabilize programas de fiscalização e capacitação às empresas para a doação de alimentos a iniciativas públicas de segurança alimentar.

Cinco peças

A opção pelo fatiamento da denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 33 acusados por tentativa de golpe de Estado deve acelerar o julgamento do caso, avaliam ministros do STF. A divisão em cinco diferentes peças acusatórias faz parte da estratégia adotada por Paulo Gonet na tentativa de facilitar a condução dos processos no Supremo. A avaliação dos ministros é que ter uma única denúncia contra todos os investigados significaria uma demora maior para que os julgamentos ocorressem.

Barrar candidato

O Grupo Prerrogativas, composto por juristas alinhados ao governo Lula, tenta se valer de sua influência no Planalto para brecar a possível indicação de Carlos Brandão ao STJ. Desembargador do TRF-1, Brandão é apontado como o favorito da lista tríplice já encaminhada a Lula. Sua nomeação fortalecerá o ministro Kássio Nunes Marques, principal padrinho do magistrado, dentro do Superior Tribunal da Justiça. Ou seja, por tabela, representaria o fortalecimento do ‘bolsonarismo’ no Judiciário.

MISTURA FINA

Sem opção de espaço no governo para Rodrigo Pacheco, ex-presidente do Senado, cresce entre os senadores a expectativa de que ele substitua Mauro Vieira no Ministério das Relações Exteriores (está em vias de se aposentar devido à idade). Pacheco viajou com a família e ganhou tempo para respirar porque não queria falar com Lula sobre o ministério. Por enquanto, pesquisas sobre as chances de Pacheco conseguir o governo de Minas Gerais, não são grandes. Ele sabe disso, mas Lula insiste porque quer garantir um palanque em Minas Gerais em 2026 para sua campanha.



Ex-ministro do STF, Marco Aurélio Mello, está avisando que não gostaria de ser julgado pela atual composição do Supremo, não sem lembrar de nomes de estirpe que passaram por lá como Moreira Alves, Sidney Sanches e Nery da Silveira. Ele não acredita em isenção da Corte cujo presidente Luís Roberto Barroso disse, há dois anos, num comício da UNE, “Nós derrotamos o bolsonarismo”. Ele não afirma publicamente, mas acha que “os réus já estão condenados”.

Além de ter participado de múltiplos crimes, durante quatro anos, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, não desgrudou do ex-presidente nem nas motociatas. Já chorou em depoimentos anteriores, chora de novo, agora. E lembra que quando Bolsonaro se sentia abalado, ele deixava a família em casa para dormir no Alvorada (de vez em quando, os dois conversavam pela madrugada adentro). Cid não previa que seria abandonado quando delatasse o chefe. “O presidente ganhou Pix, aquele negócio todo. Eu perdi tudo. Estou vendo minha carreira desabar”.



Após seis anos no mercado, o tríplex de Luciana Gimenez e do ex-marido Marcelo de Carvalho vai ser leiloado nos Estados Unidos. Avaliado em R$ 75 milhões, estará à disposição dos interessados na casa de leilões Sotheby’s em Coral Gables, Flórida. O lance inicial é de US$ 4 milhões (R$ 22,8 milhões). Junção de dois apartamentos, tem 1.800 metros quadrados, sete suítes, estação para cabeleireiro e make-up, estúdio de música, salão de jogos, cinema para 16 pessoas, home theater e dependência para funcionários.

In – Calça inteira e reta

Out – Calça com botões nas laterais