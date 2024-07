Três vitórias e mil polêmicas

Cláudio Humberto

Deputado Junio Amaral (PL-MG) sobre silêncio de Janja, ofendida pelo filhão de Lula

Mensagem sugere negócios do filho de Lula em Cuba

No Congresso, a repercussão da mensagem de Lulinha na qual chama a madrasta e primeira-dama Janja de “puta” foi além do xingamento, que pegou fogo nas redes sociais. A troca de textos revela também que o filho do presidente Lula (PT) assinaria “termo de compromisso” com uma “empresa” em Cuba, uma ditadura comunista, onde ele encontraria o pai mais tarde no dia, segundo revelou a conversa vazada na imprensa.

Coincidência?

Lula fez visita oficial a Havana em setembro de 2023. Lulinha estava no país, de onde enviou mensagem à ex-mulher, que o acusa de agressão.

Informação requerida

O senador Eduardo Girão (Novo-CE) já informou que vai apresentar requerimento para apurar os vínculos de Lulinha com negócios em Cuba.

Cabuloso

Para José Medeiros (PL-MT) chama atenção “não a semelhança do filho com o pai em relação às mulheres e sim o teor do diálogo cabuloso”.

Sem resposta

Procurado, o Palácio do Planalto não respondeu aos questionamentos da coluna acerca da empresa cubana e os negócios de Lulinha.

Preocupa ação da PF contra lei da oferta e procura

O ex-jornalista Ricardo Capelli, que se destacou na militância do PCdoB stalinista, não deve ter o que fazer na boquinha que o vice-presidente Geraldo Alckmin (PSB) arrumou para ele. Agora quer a Polícia Federal investigando a alta do dólar. Deveria pedir para investigar se teve gente ganhando (e muito) a cada declaração de Lula (PT) provocando corrida para comprar… dólares. Aumento da procura é que leva à alta do dólar.

Certo ao contrário

Capelli estranha alta de 7% do dólar em um mês e vai solicitar à PF uma investigação. Nem mesmo citou Lula, nem as asneiras pronunciadas.

Longe da autoridade

Capelli é o chefe da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial (ABDI) que é um “serviço social autônomo, quase uma ONG do governo.

Canto de casa

Ele foi indicado por Alckmin, que também é ministro do Desenvolvimento Industrial e virou vice-presidente após filiação ao PSB, partido de Capelli.

Destino: A

A 18 meses de completar 75 anos, Mauro Vieira já negocia sua saída do Itamaraty de Lula (PT). A ideia seria garantir embaixada prestigiosa, claro, antes da sua aposentadoria compulsória, em fevereiro de 2026. Genebra (Suíça), Bruxelas (Bélgica) e Lisboa (Portugal) estão no radar.

Resultado por vir

O senador Marcos do Val (Podemos-ES) disse que foi convocado para conversa com o líder do seu partido (Podemos) e o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, para tratar “dos meus ataques ao STF”.

Deu ruim

Convenção de hoje (20) do União Brasil de São Paulo deve lançar só a chapa de vereadores do partido, sem oficializar apoio à prefeitura. Está péssimo o clima entre Milton Leite e o prefeito Ricardo Nunes (MDB).

Azedou

Está o maior climão entre os ex-quase amigos PSDB e PSB de São Paulo. A coisa azedou de vez após o agora tucano José Luiz Datena descartar ser vice na chapa de Tabata Amaral na disputa pela prefeitura.

Paes oficial

O diretório municipal do PSD oficializa hoje (20) o nome de Eduardo Paes como candidato do partido para tentar se reeleger prefeito do Rio de Janeiro. Também será anunciada a chapa de candidatos à vereança.

Cri cri

Segundo a deputada Adriana Ventura (Novo-SP), “só se ouve o cri cri dos grilos coniventes” após Lula relativizar a violência contra mulheres: “Extremamente condenável brincar e relativizar assunto como esse”.

Silêncio vergonhoso

O Itamaraty de Lula reforça vergonhosa atuação na gestão petista e, ao se omitir, passa pano para o ditador venezuelano Nicolás Maduro que ameaçou um “banho de sangue” caso perca a “eleição”.

Lição de democracia

Em seu discurso na convenção republicana, Donald Trump deu uma lição de democracia no consórcio que governa o Brasil. Ele disse que, se eleito, governará para todos os cidadãos e não apenas para os que votarem nele: “Não há vitória em vencer apenas para metade do país”.

Pensando bem…

…o insulto a Janja não surpreende em uma família que normaliza agressões a mulheres, corintianas ou não.

PODER SEM PUDOR

Sem documento

Presidente da Infraero, o brigadeiro Adyr Vasconcelos era figura importante na República, por isso seu aniversário foi muito concorrido naquele ano de 1994. Na entrada, atentas recepcionistas conferiam a lista de convidados. Com um presente nas mãos, ACM chegou e entrou. “O sr. precisa se identificar”, disse uma delas, alcançando-o já no salão. “A sra. é que precisa ler a História!”, respondeu ACM, dando-lhe as costas.