"Triste pelo Lula"

Congresso rendeu mais com antecessores de Lula

A paralisia do Congresso, além de perceptível a “olho nu”, pode ser aferida em números no terceiro mandato do presidente Lula.

Nos dois primeiros meses de funcionamento de uma nova legislatura, Câmara e Senado tiveram mais sessões no primeiro ano dos ex-presidentes Jair Bolsonaro e Michel Temer. O Lula III só consegue melhor desempenho dos congressistas do que a “gerentona” de Lula, Dilma Rousseff.

Raio-x

Assim que herdou o Planalto, Michel Temer colocou o parlamento para funcionar. Foram 32 sessões deliberativas na Câmara e 19 no Senado.

2019

Entre fevereiro e março do primeiro ano do governo de Jair Bolsonaro, foram 25 sessões na Câmara e outras 15 no Senado.

Graças ao Pacheco

O Lula III registra 23 sessões na Câmara. O Senado, sob comando roda presa Rodrigo Pacheco, teve o pior desempenho: 13 deliberativas.

Meio cheio, meio vazio

No Dilma I, foram 22 sessões na Câmara e 19 no Senado. O Dilma II foi melhor que Lula: 32 sessões na Câmara e 18 no Senado.

Associação de juízes promove cruzeiro de luxo

A Associação Paranaense dos Juízes Federais (Apajufe) convidou os magistrados para oito dias a bordo do luxuoso navio MSC Preziosa.

O cruzeiro é para realizar o 16º encontro da associação, teve início no último dia 02 e segue no mar até 09 de abril. Na última chamada, o exclusivo passeio contava apenas com quatro cabines disponíveis, com possibilidade de sorteio caso a procura excedesse o número de vagas.

Taxa para tudo

O custo da viagem é: R$2,1mil (taxa de embarque), R$840 (taxa de serviço de hotelaria), R$4.538 (valor da cabine dupla interna).

Conta rachada

O total da viagem sai por R$7.478, mas a bondosa Apajufe avisou que vai ajudar os associados no custo, vai bancar R$3 mil.

Roteiro

Quem embarcou no luxuoso navio, saiu de Santos (SP), passa por Maceió (AL), Salvador (BA), Búzios (RJ) e volta para Santos.

Excursão

Somados todos os governadores, ministros, parlamentares, empresários e aspones que dizem que vão para a China, a “comitiva” de Lula (PT) deve chegar a cerca de 300 pessoas. Quase todos por nossa conta.

Briga pernambucana

Não convidem para a mesma mesa os deputados federais Mendonça Filho e Luciano Bivar. Apesar de correligionários, estão em pé de guerra pelo comando do União Brasil em Pernambuco.

Tesouros nos pulsos

Presidente da França, Emmanuel Macron até hoje sofre críticas após ser flagrado tirando seu relógio Bell&Ross de R$12 mil durante entrevista para defender sua reforma. Seu amigo Lula, no Brasil, deixa o francês no chinelo com seu Piaget de quase R$100 mil, na pré-campanha eleitoral.

Tô fora

Após matéria do Wall Street Journal revelar que a gigante americana do petróleo Exxon vai desistir de explorar o Pré-Sal no Brasil, as ações da empresa na Bolsa de Nova York fecharam em leve alta.

Chega de lacrações

A prisão de um estudante da UFRJ, por ameaçar alunos e alunas da instituição com um “massacre”, revela que não será com factoides, lacrações e “grupos de trabalho” que o problema deve ser enfrentado.

Agenda no gatilho

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), já confirmou que vai à China com Lula, por conta do contribuinte a partir do dia 11, o 100º do atual governo, após dar o “bolo” do mês passado.

Sempre cabe mais um

Com a ida à China remarcada para a próxima semana, deputados correm para “serem vistos e lembrados” pelo Planalto. A lista será diferente da primeira e com a intenção de crescer o apoio na Câmara.

Não é Brasil

Após o milionário fundador do aplicativo Cash App ser assassinado a facadas por um morador de rua num bairro de classe alta de São Francisco, capital do Vale do Silício, até Elon Musk reclamou do fenômeno do desencarceramento... nos EUA.

Pergunta na PGR

Como o “caçador de fake news” Paulo Pimenta chamaria uma tentativa de esconder mansão milionária? Des-declaração de bens?

PODER SEM PUDOR

É grande demais

Certa vez, o falecido líder baiano Luís Eduardo Magalhães fingiu irritação quando soube que o então deputado Heráclito Fortes (PFL), peso-pesado do Piauí, fora destacado para o programa eleitoral do partido na tevê.

“Por que a irritação?”, indagou o senador José Jorge (PFL-PE), entrando no clima. “O povo brasileiro só tem televisão de 20 polegadas”, explicou Luís Eduardo, “e Heráclito só cabe nas de 29 polegadas...”





