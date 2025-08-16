Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Uma afronta a todo povo cristão do Brasil"

Deputado Cabo Gilberto (PL-PB) após inclusão do pastor Malafaia em inquérito do STF

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

16/08/2025 - 07h00
EUA avaliam barrar Seleção Brasileira na Copa 

O cancelamento do visto de toda delegação da Seleção Brasileira às vésperas da Copa do Mundo, que inclusive chegou a ser considerado no início da crise, está mesmo entre as opções de sanções contra o Brasil, após a escalada das tensões. A possibilidade já é discutida entre congressistas dos Estados Unidos, incluindo senadores próximos à Casa Branca, mas os mais experientes advertem que isso favoreceria politicamente o “regime autoritário” brasileiro que Trump vem criticando.

Política go home

A Fifa, cujo presidente se dá bem com Trump, terá papel decisivo: nem mesmo países-sede ditatoriais barram seleções de nações inimigas.

No coração

Trumpistas do Maga acham que as sanções já impostas ao Brasil “não foram suficientes” e querem sanções que “machuquem mais”.

Flórida no horizonte

A Copa de 2026 será nos EUA, México e Canadá, com a maioria dos jogos em território americano. A CBF negocia sediar o time na Flórida.

Principalmente diesel

O Brasil já teve imposta tarifa de 50% e está sob ameaça de punições adicionais, em razão do relacionamento comercial com a Rússia.

Dr. Hiran foi lá e viu: Cuba tem fábricas de ‘médicos’

Médico em plena atividade, o senador Dr. Hiran (PP-RR) é um critico do programa Mais Médicos, alvo de sanções pelo governo dos Estados Unidos. Esquema montado para financiar a ditadura com dinheiro público brasileiro, o programa é acusado de impor trabalho escravo aos médicos profissionais de saúde. Dr. Hiran esteve lá e relatou ao podcast Diário do Poder que a ditadura criou autênticas “fábricas de médicos”, de qualidade duvidosa, em cursos de duração bem reduzida.

Entre aspas

Dr. Hiran disse ainda que deixou Cuba ainda mais preocupado com a formação de “médicos”, assim, entre aspas, enviados ao Brasil.

São uns artistas

Petistas no Ministério da Saúde e na Organização Panamericana de Saúde, agora sancionados, bolaram o plano para financiar a ditadura.

Só com carteirinha

Nem precisa ter notas boas ou prestar exame para frequentar essas “fábricas”. Basta ser indicado por “organizações sociais” pró-ditadura.

Entranhas do poder

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, manteve estranhas reuniões fechadas à imprensa, nesta sexta (15), com André Esteves, dono do BTG, e depois com Joesley Batista, dono da J&F/JBS.

Surpresa brasileira

Deu em nada em Genebra o convescote de ecochatos pelo extermínio do plástico. Ficaram magoados porque o Brasil, produtor de petróleo, teve o bom senso de defender iniciativas atreladas a financiamentos.

‘A gente somos inúútiil’

Estava vazia a agenda oficial do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, nesta sexta (15). O último compromisso do chanceler decorativo de Lula (PT) foi na quinta (14): “despacho interno”.

Só piora

No mesmo dia em que até Vladimir Putin (Rússia) se reunia para negociar com Donald Trump (EUA), Lula achou uma boa ideia piorar a crise com indiretas do tipo “quem quiser sair, que saia”.

Nos finalmentes

Progressistas e União Brasil chegam aos finalmentes de sua federação partidária nesta terça (19). As convenções serão simultâneas, com imprensa e transmissão proibidos, e no mesmo dia haverá a primeira convenção conjunta da Federação União Progressista (UP).

Culpa da imprensa

Ministério da Saúde diz que derrubou seu sistema de email a busca da imprensa por declaração de Alexandre Padilha, após os EUA proibirem sua entrada no pais. Foi punido por explorar cubanos no Mais Médicos.

Maduro na mira

Donald Trump enviou 4 mil tropas adicionais aos mares da América Latina e sul do Caribe (norte da Venezuela) para combater o tráfico. Ao menos três navios de guerra e um submarino designados à região.

2026 é logo ali

O governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), lança neste Sábado (16) sua pré-candidatura ao Planalto. Pela direita, além de Zema, outro pré-candidato é o goiano Ronaldo Caiado (União Brasil).

Pensando bem...

...no Congresso, o bloco do governo perde feio para o bloco dos evangélicos.

PODER SEM PUDOR

Sobremesa azeda

Após um lanche na Câmara dos Deputados, certa vez, o deputado Alberto Fraga (DF) pediu a sobremesa: “Traga um Governo Lula.”

O garçom não entendeu, depois arriscou: “O senhor quer dizer ‘uma cachaça’?” Fraga esclareceu: “Não, rapaz, quero “governo Lula”: um abacaxi!” Foi atendido. Estava azedíssimo.
 

Giba Um

"Os bolsonaristas primeiro fizeram manifestação para que voltássemos a trabalhar nas férias...

Daí a gente voltou e não queriam nos deixar trabalhar. Esse pessoal é confuso", de Paulinho da Força, sobre invasão da Mesa Diretora por parlamentares

14/08/2025 05h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), negocia com o presidente da Casa uma espécie de fast track para votar em plenário a nomeação de Wadih Damous à diretoria-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). 

Mais: a  indicação estaria logo na primeira leva de apreciação dos 22 nomes apresentados pelo Planalto para preencher vagas em 10 agências reguladoras. Prioridade é prioridade: a indicação de Damous, ex-presidente da OAB-RJ, é um movimento pessoal de Lula.

Giba Um

Time peso pesado

No próximo dia 23, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, será aberta a primeira loja física no Brasil da sueca A Hennes & Mauritz, ou melhor, H&M (como é conhecida), que já está presente em 74 países e com mais de 5000 lojas.  A coleção Primavera/Verão já está à venda na loja online desde o dia 4. A segunda loja também será inaugurada em São Paulo, no Shopping Anália Franco, no dia 4 de setembro. Estão previstas as aberturas de mais duas unidades: uma no Morumbi Shopping e outra no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas, mas depois deve se espalhar por outros estados brasileiros. A gigante sueca está chegando com uma campanha a sua altura. A campanha de lançamento, chamada “Ritmos do Brasil”, é mais do que uma vitrine: é um convite à escuta e à celebração da identidade brasileira e marca o lançamento dessa nova fase, com foco na diversidade, na representatividade e na valorização da cultura local como parte de sua comunicação visual e institucional. A campanha reúne cerca de 36 nomes de todos os tipos, raças, gêneros, idades e biotipos. Entre tantos nomes está um time peso pesado que tem como carro-chefe Gilberto Gil, Anitta, Carol Trentini e Agnes Nunes,. “Essa campanha é uma carta de amor aos brasileiros. A chegada da H&M ao Brasil é a materialização de um momento muito esperado para a H&M e não poderíamos fazê-lo de outra forma senão celebrando os brasileiros. Tivemos a oportunidade de entender na prática o que faz do Brasil esse país tão especial e inspirador, e a campanha é exatamente o resultado disso”, falou Jörgen Andersson, diretor de criação da H&M.

Rede de instituições desmontada por Trump

Analistas de plantão fazem um balanço das ações perniciosas de Donald Trump em seus primeiros meses de segundo mandato e chegam à conclusão de que ele se esmerou no desmonte das instituições, além da "diplomacia mafiosa" (expressão usada pelo embaixador Jorio Dauster) e a guerra das tarifas espalhada pelo planeta (já ameaçou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com tarifas de 250% se não fizer o que ele quer). Na área multilateral, Trump iniciou o desmonte da rede criada pelos EUA após a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez retirando seu país do Acordo de Paris e abandonando o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Unesco e OMS, além de suspender contribuições para a Agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados da Palestina no Oriente Próximo e Organização Mundial de Comércio. Repetidamente, anuncia seu humilhante desejo de anexar o Canadá como 51º estado e ameaça ocupar militarmente a Groenlândia e o Canal de Panamá, além de oferecer apoio a Netanyahu em ações voltadas à criação do Great Israel e expulsão dos palestinos que vivem lá há anos.

Humilhação, não

Agora, depois de seguir o formato tradicional de uma entrevista conjunta depois de encontros reservados, o "imperador" as inicia com uma conversa no Salão Oval, onde já humilhou Zelensky (Ucrânia) e Cyril Ramaphosa (África do Sul), nesse caso o acusando de conduzir uma "limpeza étnica" contra brancos em seu país. Criou uma vitimização sem fundamento que ruiu depois dele impor tarifas punitivas ao Brasil que, ao contrário, apresentava pequeno déficit na área de comércio e gigantesco na área de serviços com os EUA. É por isso que Lula não lhe telefona: "Não quero ser humilhado".

Giba Um

Interpretanto ícone

Quem gostou das séries "American Horror Story", "American Crime Story" e "American Sports Story", produzidas pela Ryan Murphy Productions pode se preparar para uma nova produção  a “American Love Strory”, a baseada na vida de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette que abordará a vida de ambos, desde antes de se conhecerem em 1992 até a trágica morte prematura em um acidente de avião em 1999, apenas três anos após o casamento. Paul Kelly e Sarah Pidgeon foram escalados para os papéis principais, após superarem cerca de mil atores que encararam os testes para os papéis. Mais: a produtora escalou nada menos do que Naomi Watts para interpretar Jacqueline Kennedy. Naomi se junta a uma longa lista de atrizes que interpretaram Jackie ao longo dos anos, incluindo Jodi Balfour em The Crown, Natalie Portman em Jackie, Katie Holmes em The Kennedys e Jeanne Tripplehorn em Grey Gardens. Mais: Watts apareceu recentemente em não um, mas dois projetos da Murphy, e está cotada para um quarto, depois de American Love Story. A atriz também estáansiosa por All's Fair, um drama jurídico coestrelado por Kim Kardashian, Niecy Nash e Glenn Close, entre outros. A série “American Love Story” deverá ser lançada no dia 14 de fevereiro do ano que vem.

Giba Um

Estado de guerra

O assessor da Presidência, Celso Amorim, disse, no programa "Roda Viva", da TV Cultura, na segunda-feira (11), que o pedido de Trump para que a China quadruplique a compra de soja norte-americana mostra "quase um estado de guerra contra o Brasil". E emendou: "Não é uma coisa ganha na competição comercial, é algo que se ganha na força". A China é a maior parceira comercial do Brasil e um dos produtos brasileiros exportados para o país asiático. Uma mudança pode afetar fortemente a produção agropecuária daqui e ter impacto na economia do país. Detalhe: se os chineses não topam, ganham novas e altas tarifas.

"Falta de agenda"

A reunião por vídeo entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, foi desmascarada, nesta semana, pelos americanos. Haddad atribuiu o cancelamento por atuação de "forças da extrema direita", incluindo participação de Eduardo Bolsonaro. Traduzindo: Bessent recuou por ordem de Trump, que atendeu, de novo, ao pedido do filho de Bolsonaro. E significa mais: os canais estão fechados. A história do presidente estar aberto a receber Trump na Casa Branca é pura lorota. O encontro estava antecipadamente marcado e foi cancelado em cima da hora por "falta de agenda".

Pérola

"Os bolsonaristas primeiro fizeram manifestação para que voltássemos a trabalhar nas férias. Daí a gente voltou e não queriam nos deixar trabalhar. Esse pessoal é confuso", 

de Paulinho da Força, sobre invasão da Mesa Diretora por parlamentares.

Pacote por MP

Depois do cancelamento da conversa entre Haddad e Bessent, o governo quer colocar em prática o plano de contingência. Será um pacote adotado por Medida Provisória com linhas de atuação para empresas brasileiras: juros mais baixos, compras governamentais, adiamento de pagamento de impostos e regras para manutenção de emprego. Lula reuniu o vice Geraldo Alckmin (e até disse que "ele não consegue nada"), Haddad, Rui Costa, Mauro Vieira, Gleisi Hoffmann, Jorge Messias e Celso Amorim para fechar a medida (ainda faltaria "ajuste fino"). 

Fertilizantes: taxa fatal 1

As novas sanções dos EUA a países parceiros comerciais da Rússia ligaram o alerta vermelho no agronegócio brasileiro. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes: 85% de todo o insumo usado no Brasil é produzido no exterior. Para piorar, mais de 25% de todos os fertilizantes importados têm origem na Rússia. Além das tarifas já impostas, os países que compram petróleo russo estão sujeitos a 25% de tarifas adicionais caso continuem este comércio.

Fertilizantes: taxa fatal 2

A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes no Brasil, sobretudo potássio (40%), fosfato monoamônico (53%) e ureia (20%). O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás da China, Índia e Estados Unidos, o maior importador mundial de fertilizantes. Sob o terceiro governo Lula, o Brasil multiplicou em 6.000% as importações de óleo diesel da Rússia. A decisão de Lula de aumentar importações da Rússia afronta o embargo mundial àquele país por causa da invasão da Ucrânia.

Decididos

De um lado, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem fala mais sobre o impeachment de Alexandre de Moraes e repete que "não pauta nem se os 81 senadores assinarem". De outro lado, um pouco recuperado, Hugo Motta, presidente da Câmara, avisa que "não há clima na Casa para votar o projeto de anistia", uma das bandeiras da oposição para livrar condenados pela tentativa de golpe. Contudo, a matéria deverá ser amplamente debatida - e possivelmente, sem resultados. Ele diz que há dificuldade "por anistia ampla, geral e irrestrita". E emenda: "Até porque nós tivemos o planejamento de morte das pessoas". 

"Governo do Brasil"

O governo Lula tem veiculado anúncios sobre o túnel Santos-Guarujá na TV, rádio e redes sociais que não mencionam a gestão Tarcísio de Freitas, o que gerou certo aborrecimento no governo estadual. A obra será bancada pela União e pelo estado, ambos dividindo a conta de R$ 5,14 bilhões, além de R$ 1,6 bilhão investido pela iniciativa privada. As peças não citam a administração estadual. "É o governo do Brasil trabalhando para melhorar a vida das pessoas", diz um trecho dos filmes. Até agora, Tarcísio de Freitas está engolindo a seco.

Sofrerão mais

Carro-chefe do agronegócio, estados chamados de "onças brasileiras" pela gestora Apex Partners sofrerão mais com a sobretaxa de 50% dos Estados Unidos. Juntos,MT,MS, PR, GO, SC, MG e RS exportaram US$ 159,7 bilhões em 2024 do total do Brasil para lá. Carne, café e ferro, principais itens das vendas, tiveram taxação plena. O único produto que ainda poderia recuar. Em 2024, os EUA importaram R$ 7,6 milhões de sacas de 60 kg de café brasileiro, representando 16,5% do total exportado pelo Brasil (equivale a US$ 2 bilhões em valor). O Brasil é o maior fornecedor de café para os EUA.

Mistura Fina

Em setembro, militares do Brasil e dos Estados Unidos vão realizar um exercício de combate no Nordeste. Apesar dos atritos na política e na economia, as duas forças seguem amigas. Mais: a prisão de Bolsonaro não mudou a rotina nas Forças Armadas. Ninguém se agitou. Um graduado militar não deixou por menos: "É a maior prova de que tiramos o bolsonarismo aqui de dentro".

Enquanto o café brasileiro começa a concorrer com o chá na China, em julho as exportações do Brasil para lá atingiram novo recorde com 276,88 mil toneladas vendidas, superando outubro de 2024, com 270,24 mil toneladas. Em 2024, a China importou 1,33 milhão de toneladas de carne bovina brasileira, gerando um faturamento de US$ 6 bilhões. São dados da Associação Brasileira de Exportadores de Carne.

A insistência de Lula em falar, repetidamente em todos os discursos, sobre a adoção de moedas alternativas ao dólar, beira uma repetição quase doentia. Nem mesmo Dilma Rousseff, presidente do banco dos Brics, defende a substituição do dólar. China, Índia e Rússia tampouco abordam o tema. Só Trump se enfurece. O dólar está presente em nove de dez transações em moeda estrangeira. Cerca de 60% das reservas internacionais são cotadas em dólar. Só a China, segunda economia do mundo, detém o equivalente a trilhões de dólares.

Mais moedas alternativas: os preços de commodities, como petróleo ou soja, são cotados em dólar. O predomínio da moeda até pode não ser eterno. Seu uso está em declínio desde 2015. Depois da invasão da Ucrânia, Estados Unidos e países europeus congelaram as reservas da Rússia no exterior (cerca de US$ 330 bilhões) e passaram a usá-las como base de empréstimos aos ucranianos. O confisco reforçou o temor dos chineses de serem alvo no futuro de manobras parecidas. Para reforçar o uso de moedas locais, Lula cita o exemplo do comércio com a Argentina. Esquece que mais de 90% das transações do Mercosul são feitas em dólar.

A organização e a montagem do evento que cuidaria do Sete de Setembro foram estimadas em R$ 7,4 milhões, mas um consórcio formado pela M/Checon e pela Agência Kabe apresentou proposta de R$ 3,8 milhões e ganhou a disputa. O valor é mais barato do que o que o governo gastou no ano passado. Será montada uma estrutura para 30 mil pessoas nas arquibancadas da Esplanada dos Ministérios.

In - Leite de aveia
Out - Leite de gergelim

Aposentados por invalidez podem quitar financiamento habitacional sem pagar mais nenhuma parcela?

Leandro Amaral Provenzano ([email protected])

14/08/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano

Todos os meses, milhares de brasileiros são aposentados por invalidez (incapacidade permanente). A maioria recebe a notícia como um marco definitivo na vida, mas poucos sabem que junto a esse novo capítulo vem um direito pouco divulgado: a possibilidade de quitar integralmente o financiamento habitacional contratado pelo SFH – Sistema Financeiro da Habitação, graças a um seguro obrigatório já embutido nas prestações do imóvel. É isso mesmo, TODOS os financiamentos realizados pelo SFH possuem um seguro que protege aquele financiamento não só de danos estruturais, mas também a capacidade de pagamento de quem financiou o imóvel.

O mais surpreendente? Muitos deixam de exercer esse direito simplesmente porque nunca ouviram falar dele.

Isso acontece porque no momento da compra do imóvel não é dado ênfase sobre a contratação deste seguro, que sempre está no meio de um extenso contrato de financiamento – de aproximadamente 40 páginas – sendo que a parte dedicada ao seguro tem somente de 2 páginas em média.


O que é esse seguro e por que ele existe

Quando você financia um imóvel pelo SFH, a lei determina que seja contratado um seguro habitacional. Ele tem várias coberturas, mas uma das mais valiosas é a quitação do saldo devedor em caso de invalidez permanente. Isso significa que, se o segurado se aposentar por invalidez, o seguro pode quitar todo o restante do financiamento, liberando o imóvel de qualquer dívida.

Como saber se você tem direito

  1. Verifique o contrato de financiamento – Procure a cláusula sobre "seguro habitacional" ou "MIP – Morte e Invalidez Permanente".

  2. Confirme se foi pelo SFH – Esse direito está diretamente ligado a financiamentos feitos dentro desse sistema.

  3. Aposentadoria por invalidez – Tenha em mãos a carta de concessão do INSS ou do regime próprio de previdência, pois ela é uma das principais provas para acionar o seguro. Servidores Públicos municipais, estaduais e federais aposentados por incapacidade permanente têm os mesmos direitos de quitação de quem foi aposentado pelo INSS.

Caso não consiga essas informações, você pode buscar a agência bancária onde seu financiamento foi feito e exigir a informação da seguradora que realizou seu seguro, para depois, buscar a apólice junto à seguradora. Caso enfrente problemas em relação a isso, você pode ir ao Procon exigir tais informações, inclusive uma cópia da apólice de seguros.

Passo a passo para solicitar a quitação da sua casa própria

  1. Separe a documentação

    • Contrato do financiamento com a apólice de seguro

    • Carta de concessão da aposentadoria

    • Laudos médicos (se houver)

    • RG, CPF e comprovante de residência

  2. Comunique imediatamente a seguradora sobre a ocorrência do sinistro – É fundamental formalizar o pedido por escrito e guardar protocolo.

  3. Exija resposta por escrito – Isso evita desculpas e facilita uma eventual ação judicial.

O que fazer se o pedido for negado

Infelizmente a negativa de pagamento da indenização é mais comum do que deveria. Alguns bancos tentam alegar exclusões ou detalhes contratuais para fugir do pagamento da indenização. Isso porque esses bancos se remuneram exatamente pelos juros do financiamento, que por sua natureza, é um contrato que facilmente ultrapassa o prazo de 20 anos com parcelas substanciais e juros suficientes para comprar cerca de 2 ou 3 imóveis de mesmo porte. Nesses casos:

Peça a justificativa formal da recusa.

  • Procure orientação de um advogado especializado em seguros.

  • Reúna todos os comprovantes de pagamento das prestações e da aposentadoria por invalidez.

Alerta!

O prazo para acionar o seguro habitacional é de apenas 1 ano a contar da data da aposentadoria por invalidez permanente, ocasião em que o segurado e o beneficiário são a mesma pessoa (quem se aposentou por invalidez). Por isso, várias seguradoras acabam demorando mais que o necessário para dar uma devolutiva de resolução ao segurado, pois depois de ultrapassar este prazo as chances de o segurado receber sua indenização no judiciário diminuem drasticamente. Por isso a importância de formalizar todas as comunicações realizadas com a seguradora.

A quitação do financiamento por invalidez não é um “favor” do banco ou da seguradora – é um direito garantido por lei e já pago por você nas parcelas do seu imóvel. Ignorar isso é como deixar um cofre cheio de dinheiro trancado no quintal. A informação é a chave. Use-a.

