"Uma afronta a todo povo cristão do Brasil"

O líder do governo no Senado, Jaques Wagner (PT-BA), negocia com o presidente da Casa uma espécie de fast track para votar em plenário a nomeação de Wadih Damous à diretoria-geral da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Mais: a indicação estaria logo na primeira leva de apreciação dos 22 nomes apresentados pelo Planalto para preencher vagas em 10 agências reguladoras. Prioridade é prioridade: a indicação de Damous, ex-presidente da OAB-RJ, é um movimento pessoal de Lula.

Time peso pesado

No próximo dia 23, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, será aberta a primeira loja física no Brasil da sueca A Hennes & Mauritz, ou melhor, H&M (como é conhecida), que já está presente em 74 países e com mais de 5000 lojas. A coleção Primavera/Verão já está à venda na loja online desde o dia 4. A segunda loja também será inaugurada em São Paulo, no Shopping Anália Franco, no dia 4 de setembro. Estão previstas as aberturas de mais duas unidades: uma no Morumbi Shopping e outra no Shopping Parque Dom Pedro, em Campinas, mas depois deve se espalhar por outros estados brasileiros. A gigante sueca está chegando com uma campanha a sua altura. A campanha de lançamento, chamada “Ritmos do Brasil”, é mais do que uma vitrine: é um convite à escuta e à celebração da identidade brasileira e marca o lançamento dessa nova fase, com foco na diversidade, na representatividade e na valorização da cultura local como parte de sua comunicação visual e institucional. A campanha reúne cerca de 36 nomes de todos os tipos, raças, gêneros, idades e biotipos. Entre tantos nomes está um time peso pesado que tem como carro-chefe Gilberto Gil, Anitta, Carol Trentini e Agnes Nunes,. “Essa campanha é uma carta de amor aos brasileiros. A chegada da H&M ao Brasil é a materialização de um momento muito esperado para a H&M e não poderíamos fazê-lo de outra forma senão celebrando os brasileiros. Tivemos a oportunidade de entender na prática o que faz do Brasil esse país tão especial e inspirador, e a campanha é exatamente o resultado disso”, falou Jörgen Andersson, diretor de criação da H&M.

Rede de instituições desmontada por Trump

Analistas de plantão fazem um balanço das ações perniciosas de Donald Trump em seus primeiros meses de segundo mandato e chegam à conclusão de que ele se esmerou no desmonte das instituições, além da "diplomacia mafiosa" (expressão usada pelo embaixador Jorio Dauster) e a guerra das tarifas espalhada pelo planeta (já ameaçou o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, com tarifas de 250% se não fizer o que ele quer). Na área multilateral, Trump iniciou o desmonte da rede criada pelos EUA após a Segunda Guerra Mundial, mais uma vez retirando seu país do Acordo de Paris e abandonando o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, Unesco e OMS, além de suspender contribuições para a Agência das Nações Unidas de Assistência a Refugiados da Palestina no Oriente Próximo e Organização Mundial de Comércio. Repetidamente, anuncia seu humilhante desejo de anexar o Canadá como 51º estado e ameaça ocupar militarmente a Groenlândia e o Canal de Panamá, além de oferecer apoio a Netanyahu em ações voltadas à criação do Great Israel e expulsão dos palestinos que vivem lá há anos.

Humilhação, não

Agora, depois de seguir o formato tradicional de uma entrevista conjunta depois de encontros reservados, o "imperador" as inicia com uma conversa no Salão Oval, onde já humilhou Zelensky (Ucrânia) e Cyril Ramaphosa (África do Sul), nesse caso o acusando de conduzir uma "limpeza étnica" contra brancos em seu país. Criou uma vitimização sem fundamento que ruiu depois dele impor tarifas punitivas ao Brasil que, ao contrário, apresentava pequeno déficit na área de comércio e gigantesco na área de serviços com os EUA. É por isso que Lula não lhe telefona: "Não quero ser humilhado".

Interpretanto ícone

Quem gostou das séries "American Horror Story", "American Crime Story" e "American Sports Story", produzidas pela Ryan Murphy Productions pode se preparar para uma nova produção a “American Love Strory”, a baseada na vida de John F. Kennedy Jr. e Carolyn Bessette que abordará a vida de ambos, desde antes de se conhecerem em 1992 até a trágica morte prematura em um acidente de avião em 1999, apenas três anos após o casamento. Paul Kelly e Sarah Pidgeon foram escalados para os papéis principais, após superarem cerca de mil atores que encararam os testes para os papéis. Mais: a produtora escalou nada menos do que Naomi Watts para interpretar Jacqueline Kennedy. Naomi se junta a uma longa lista de atrizes que interpretaram Jackie ao longo dos anos, incluindo Jodi Balfour em The Crown, Natalie Portman em Jackie, Katie Holmes em The Kennedys e Jeanne Tripplehorn em Grey Gardens. Mais: Watts apareceu recentemente em não um, mas dois projetos da Murphy, e está cotada para um quarto, depois de American Love Story. A atriz também estáansiosa por All's Fair, um drama jurídico coestrelado por Kim Kardashian, Niecy Nash e Glenn Close, entre outros. A série “American Love Story” deverá ser lançada no dia 14 de fevereiro do ano que vem.

Estado de guerra

O assessor da Presidência, Celso Amorim, disse, no programa "Roda Viva", da TV Cultura, na segunda-feira (11), que o pedido de Trump para que a China quadruplique a compra de soja norte-americana mostra "quase um estado de guerra contra o Brasil". E emendou: "Não é uma coisa ganha na competição comercial, é algo que se ganha na força". A China é a maior parceira comercial do Brasil e um dos produtos brasileiros exportados para o país asiático. Uma mudança pode afetar fortemente a produção agropecuária daqui e ter impacto na economia do país. Detalhe: se os chineses não topam, ganham novas e altas tarifas.

"Falta de agenda"

A reunião por vídeo entre Fernando Haddad, ministro da Fazenda, e o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent, foi desmascarada, nesta semana, pelos americanos. Haddad atribuiu o cancelamento por atuação de "forças da extrema direita", incluindo participação de Eduardo Bolsonaro. Traduzindo: Bessent recuou por ordem de Trump, que atendeu, de novo, ao pedido do filho de Bolsonaro. E significa mais: os canais estão fechados. A história do presidente estar aberto a receber Trump na Casa Branca é pura lorota. O encontro estava antecipadamente marcado e foi cancelado em cima da hora por "falta de agenda".

Pérola

"Os bolsonaristas primeiro fizeram manifestação para que voltássemos a trabalhar nas férias. Daí a gente voltou e não queriam nos deixar trabalhar. Esse pessoal é confuso",

de Paulinho da Força, sobre invasão da Mesa Diretora por parlamentares.

Pacote por MP

Depois do cancelamento da conversa entre Haddad e Bessent, o governo quer colocar em prática o plano de contingência. Será um pacote adotado por Medida Provisória com linhas de atuação para empresas brasileiras: juros mais baixos, compras governamentais, adiamento de pagamento de impostos e regras para manutenção de emprego. Lula reuniu o vice Geraldo Alckmin (e até disse que "ele não consegue nada"), Haddad, Rui Costa, Mauro Vieira, Gleisi Hoffmann, Jorge Messias e Celso Amorim para fechar a medida (ainda faltaria "ajuste fino").

Fertilizantes: taxa fatal 1

As novas sanções dos EUA a países parceiros comerciais da Rússia ligaram o alerta vermelho no agronegócio brasileiro. O Brasil é totalmente dependente da importação de fertilizantes: 85% de todo o insumo usado no Brasil é produzido no exterior. Para piorar, mais de 25% de todos os fertilizantes importados têm origem na Rússia. Além das tarifas já impostas, os países que compram petróleo russo estão sujeitos a 25% de tarifas adicionais caso continuem este comércio.

Fertilizantes: taxa fatal 2

A Rússia é o principal fornecedor de fertilizantes no Brasil, sobretudo potássio (40%), fosfato monoamônico (53%) e ureia (20%). O Brasil é o quarto maior consumidor de fertilizantes do mundo, atrás da China, Índia e Estados Unidos, o maior importador mundial de fertilizantes. Sob o terceiro governo Lula, o Brasil multiplicou em 6.000% as importações de óleo diesel da Rússia. A decisão de Lula de aumentar importações da Rússia afronta o embargo mundial àquele país por causa da invasão da Ucrânia.

Decididos

De um lado, Davi Alcolumbre, presidente do Senado, nem fala mais sobre o impeachment de Alexandre de Moraes e repete que "não pauta nem se os 81 senadores assinarem". De outro lado, um pouco recuperado, Hugo Motta, presidente da Câmara, avisa que "não há clima na Casa para votar o projeto de anistia", uma das bandeiras da oposição para livrar condenados pela tentativa de golpe. Contudo, a matéria deverá ser amplamente debatida - e possivelmente, sem resultados. Ele diz que há dificuldade "por anistia ampla, geral e irrestrita". E emenda: "Até porque nós tivemos o planejamento de morte das pessoas".

"Governo do Brasil"

O governo Lula tem veiculado anúncios sobre o túnel Santos-Guarujá na TV, rádio e redes sociais que não mencionam a gestão Tarcísio de Freitas, o que gerou certo aborrecimento no governo estadual. A obra será bancada pela União e pelo estado, ambos dividindo a conta de R$ 5,14 bilhões, além de R$ 1,6 bilhão investido pela iniciativa privada. As peças não citam a administração estadual. "É o governo do Brasil trabalhando para melhorar a vida das pessoas", diz um trecho dos filmes. Até agora, Tarcísio de Freitas está engolindo a seco.

Sofrerão mais

Carro-chefe do agronegócio, estados chamados de "onças brasileiras" pela gestora Apex Partners sofrerão mais com a sobretaxa de 50% dos Estados Unidos. Juntos,MT,MS, PR, GO, SC, MG e RS exportaram US$ 159,7 bilhões em 2024 do total do Brasil para lá. Carne, café e ferro, principais itens das vendas, tiveram taxação plena. O único produto que ainda poderia recuar. Em 2024, os EUA importaram R$ 7,6 milhões de sacas de 60 kg de café brasileiro, representando 16,5% do total exportado pelo Brasil (equivale a US$ 2 bilhões em valor). O Brasil é o maior fornecedor de café para os EUA.

Mistura Fina

Em setembro, militares do Brasil e dos Estados Unidos vão realizar um exercício de combate no Nordeste. Apesar dos atritos na política e na economia, as duas forças seguem amigas. Mais: a prisão de Bolsonaro não mudou a rotina nas Forças Armadas. Ninguém se agitou. Um graduado militar não deixou por menos: "É a maior prova de que tiramos o bolsonarismo aqui de dentro".

Enquanto o café brasileiro começa a concorrer com o chá na China, em julho as exportações do Brasil para lá atingiram novo recorde com 276,88 mil toneladas vendidas, superando outubro de 2024, com 270,24 mil toneladas. Em 2024, a China importou 1,33 milhão de toneladas de carne bovina brasileira, gerando um faturamento de US$ 6 bilhões. São dados da Associação Brasileira de Exportadores de Carne.

A insistência de Lula em falar, repetidamente em todos os discursos, sobre a adoção de moedas alternativas ao dólar, beira uma repetição quase doentia. Nem mesmo Dilma Rousseff, presidente do banco dos Brics, defende a substituição do dólar. China, Índia e Rússia tampouco abordam o tema. Só Trump se enfurece. O dólar está presente em nove de dez transações em moeda estrangeira. Cerca de 60% das reservas internacionais são cotadas em dólar. Só a China, segunda economia do mundo, detém o equivalente a trilhões de dólares.

Mais moedas alternativas: os preços de commodities, como petróleo ou soja, são cotados em dólar. O predomínio da moeda até pode não ser eterno. Seu uso está em declínio desde 2015. Depois da invasão da Ucrânia, Estados Unidos e países europeus congelaram as reservas da Rússia no exterior (cerca de US$ 330 bilhões) e passaram a usá-las como base de empréstimos aos ucranianos. O confisco reforçou o temor dos chineses de serem alvo no futuro de manobras parecidas. Para reforçar o uso de moedas locais, Lula cita o exemplo do comércio com a Argentina. Esquece que mais de 90% das transações do Mercosul são feitas em dólar.

A organização e a montagem do evento que cuidaria do Sete de Setembro foram estimadas em R$ 7,4 milhões, mas um consórcio formado pela M/Checon e pela Agência Kabe apresentou proposta de R$ 3,8 milhões e ganhou a disputa. O valor é mais barato do que o que o governo gastou no ano passado. Será montada uma estrutura para 30 mil pessoas nas arquibancadas da Esplanada dos Ministérios.

In - Leite de aveia

Out - Leite de gergelim