CLAÚDIO HUMBERTO

"Uma estrutura familiar para enriquecimento ilícito"

Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI do INSS, sobre o Sindnapi do irmão de Lula

Claúdio Humberto

Claúdio Humberto

22/10/2025 - 07h00
INSS: dupla criou 4 entidades, mas deixou rastro

O advogado Daniel Fireano e o contador Mauro Concilio Palombo foram responsáveis por criar quatro “entidades” sindicais, que, juntas, tiraram R$714 milhões dos aposentados, segundo levantamento da Controladoria Geral da União (CGU) citado por Alfredo Gaspar (União-AL), relator da CPMI que caça ladrões de aposentados. Mas a dupla Fireano-Palombo deixou rastros: cometeu o mesmo erro de digitação nos quatro estatutos: em vez da palavra “efetivo”, escreveram “efeito”.

R$714 milhões no bolso

Para tirar R$714 milhões dos aposentados, as quatro entidades fizeram 14,5 milhões de descontos fraudulentos, sem autorização dos pagantes.

Cinismo e proteção

A entidade batizada cinicamente de “Amar Brasil” tirou R$324,6 milhões dos aposentados. Seu dono, de 35 anos, foi “depor” blindado pelo STF.

Somas astronômicas

Uma “Master Prev” levou R$231,7 milhões por meio de 4,5 milhões de descontos. Os donos de outra, “Anddap”, embolsaram R$94,4 milhões.

A quarta milionária

A dupla Fireano-Palombo foi a responsável também pela criação de uma Aasap, que tomou dos velhinhos cerca de R$63,2 milhões.

Lula quis perito em ‘mortadelas’ fora da eleição

Lula (PT) anda meio ressabiado porque “perdeu a rua”, como dizem os petistas, mas a nomeação de Guilherme Boulos para a Secretaria-Geral não apenas objetiva laçar “mortadelas” para fazer número em seus comícios. A intenção é afastar o político do Psol das eleições de 2026, em São Paulo. O político de extrema-esquerda seria “candidato natural” do Psol ao governo estadual, mesmo com chances muito reduzidas, mas Lula tem compromisso de apoiar Geraldo Alckmin (PSB) na disputa.

Toma lá, dá cá

Boulos topou abrir mão da candidatura em troca dos salamaleques do cargo de ministro, incluindo gabinete lotado de boquinhas para aliados.

Caros privilégios

Residência oficial, seguranças e carrão oficial de placa verde e amarela, reservada a ministros, estão entre os privilégios que aguardam Boulos.

Jatinho de ‘graça’

Outra regalia aliciante para políticos oportunistas são os jatinhos da FAB, “de graça”, para voar sem limites (e sem custos para ele) Brasil afora.

É desanimador

A deputada Adriana Ventura (Novo-SP) ficou desolada com o futuro do País, durante oitiva de um jovem de 35 anos, corrupto convicto, na CPMI do INSS. “Dá até vontade de ir embora”, disse, “fazer o que neste País?”

Casal sensação

A CPMI do INSS amanhã será imperdível: irão depor Virgílio Filho, ex-procurador do INSS, que teria recebido propina de R$11,9 milhões, e a esposa Thaisa Hoffmann, feliz proprietária de um Porsche híbrido de R$ 789 mil e que negociou apê em Balneário Camboriú por R$24 milhões.

Ladrões protegidos

O deputado André Fernandes (PL-CE) reagiu à derrota da convocação de Frei Chico, irmão de Lula, na CPMI: “As ‘vitórias governistas’ são as blindagens na CPMI do INSS. Nunca foi pelos aposentados roubados”.

Barroso na AGU?

Lula teve uma ideia maluca, daí a demora de anunciar Jorge Messias no STF. Fonte do Planalto diz que ele queria Luís Roberto Barroso na AGU, mas ponderaram que seria desmoralizante para o ministro aposentado.

Tô fora

Marinheiro solitário na segunda turma do STF, Luiz Fux pediu para deixar o colegiado e ir para a primeira turma, na vaga de Barroso. O regimento prevê direito de escolha do ministro mais antigo quando houver vacância.

Destino a evitar

Portugal adotou como política de governo hostilizar brasileiros que lá estão. Maltrata também quem vai à terrinha gastar dinheiro, submetidos a filas extenuantes no aeroporto, após muitas horas de voo, até que um funcionário grosseiro carimbe o passaporte. O governo Lula se omite.

Tarifa machuca

Dados da Câmara de Comércio EUA-Brasil (Amcham Brazil) apontam que a venda de produtos brasileiros tarifados aos EUA caiu quase 26% em relação a 2024. Já produtos não tarifados cresceram 12,3%.

No aperto

Sem reajuste desde que Lula assumiu, em 2023, o Bolsa Família segue com valores congelados em 2026. Não há previsão no orçamento para o ano que vem para eventual reajuste, já descartado por Rui Costa.

Pensando bem...

...inteligência política, no Brasil, é oxímoro.

PODER SEM PUDOR

Livro, só para ouvir

Quando soube que o senador Eduardo Suplicy deu certa fez a Lula um exemplar do livro A Democracia na América, de Alexis de Tocqueville, o senador Mão Santa (PMDB-PI) registrou a inutilidade da gentileza: “Suplicy, ele não gosta de ler. É melhor você mandar um CD de Ulysses Guimarães. Pelo menos, ouvir, acho, ele ouvirá...”

Giba Um

"Eu serei candidato para que? Para falar do Bolsa Família? É preciso pensar num país maior...

...Se for reeleito, poderei ficar no cargo até os 85 anos de idade. Tenho disposição para mais umas cinco reeleições", de Lula, em nova projeção para o futuro

21/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

No capítulo final da novela “Vale Tudo”, na sexta-feira, 17,  onde Odete Roitman (Debora Bloch) surpreendeu a todos ao ressurgir viva, obteve uma média parcial de 29,17 pontos, conforme dados preliminares divulgados. Número que foi bom tendo em vista que a audiência dos 173 capítulos teve média de 23.5 pontos.

MAIS: mesmo assim ficou muito aquém do que a emissora havia previsto. Só para efeito de conhecimento a média de Vale tudo foi a terceira pior do horário, ficando apenas na frente de Mania de Você (21,2) e Um Lugar ao Sol (22,3). A versão original em 1989, só para efeito de comparação marcou 86 pontos

Giba Um

É para assustar

Na sexta o Baile de Halloween da Sephora, cujo tema foi “A Máquina do Tempo”, fazendo referência às diferentes percepções de beleza ao longo dos séculos, milhares de celebridades arrasaram nos figurinos. O evento (um dos mais aguardados do ano) aconteceu  no WTC Gran Hotel, em São Paulo e entre  as celebridades que compareceram algumas estavam irreconhecíveis. Neste ano, a  apresentadora Sabrina Sato, mais uma vez madrinha do evento, decidiu se inspirar na figura de Madame dos Exageros. O show ficou por conta de João Gomes e Agnes Nunes, Bianca Andrade, famosa pela sua marca Boca Rosa, ficou encarregada das entrevistas e dos conteúdos exclusivos para as plataformas sociais da Sephora. Ela impressionou com um visual marcante em tributo a Elke Maravilha.  Tati Machado incorporou a 'força da fênix' com um traje inspirado na criatura mitológica e foi altamente elogiada assim como a modelo e ex-participante do Big Brother Brasil, Flávia Vianna,  que apareceu de forma surpreendente, tendo se inspirado no filme "A Substância" (2024), protagonizado por Demi Moore e Cris Vianna  que brilhou com uma fantasia que se baseou no famoso videoclipe "Thriller" de Michael Jackson. Anitta participou da clássica celebração e saiu um pouco do tema  e se tornou um tópico nas redes sociais, não apenas pela sua apresentação, mas também pela escolha do figurino. A artista apareceu vestida como Labubu, um personagem que se tornou um verdadeiro sucesso entre os colecionadores; 

Brasil e Emirados Árabes: recuperação de pastagem

O governo do Brasil está em diálogo com os Emirados Árabes para criar uma possível colaboração visando a recuperação e a transformação de terrenos de pastagens degradadas. Essas conversas estão sendo conduzidas em conjunto pelo Itamaraty e pelo Ministério da Agricultura comandado por Carlos Fávaro. Os fundos necessários poderiam ser provenientes do Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), um fundo soberano que gerencia ativos que somam cerca de  US$18 bilhões. Este fundo é conhecido por apoiar projetos de infraestrutura e do agronegócio em nações em desenvolvimento. Em essência, ele funciona como uma ferramenta para atender aos interesses econômicos dos Emirados Árabes no exterior. No contexto brasileiro, o foco central é assegurar o fornecimento de alimentos. A liberação dos recursos destinados à recuperação das pastagens no Brasil estaria condicionada a uma garantia de fornecimento de grãos. Vale ressaltar que o governo brasileiro também está buscando uma parceria semelhante com a China, igualmente voltada para o fornecimento de produtos agrícolas. Todos os parceiros que possuam autonomia são convidados a participar, uma vez que o Ministério da Agricultura possui metas bastante ambiciosas. A meta é recuperar, nos próximos 20 anos, cerca de 40 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil, o que exigiria investimentos da ordem de R$ 320 bilhões.

Ricos vs. fome

Em sua participação no Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, na semana passada, o presidente Lula teve uma ideia para acabar com a fome no mundo. Ressaltando a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), não deixou por menos e comparou: “A fome é irmã da guerra”. E falou sobre conflitos armados, barreira protecionistas para países ricos, desorganização de cadeias de insumos e alimentos e, claro, garantiu que o país governado pelo PT é um exemplo mundial de superação política e moral. E sugeriu a cobrança de um “imposto global” de 2% em cima dos “super ricos”. Para Lula, bastariam US$ 315 bilhões para que todos os famintos do planeta conseguissem fazer três refeições por dia. Muitos aplausos e a ideia não saiu do discurso.

Giba Um

Malhou em dobro

Na quarta-feira (15), Daiane Sodré, 32 anos realizou um sonho: esteve presente no desfile do Victoria's Secret Fashion Show. A modelo baiana, fez sua primeira aparição no evento da marca de lingerie, que é um símbolo no universo da moda, ao lado de nomes icônicos do setor, como as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, além das irmãs Bella e Gigi Hadid e da influenciadora do Rio de Janeiro, Gaby Moura, que também fez sua estreia no VSFS. "Era um sonho que eu nutria desde que comecei minha carreira e poder realizar é realmente incrível. Foi tudo perfeito, maravilhoso. Claro que dá um frio na barriga, mas me preparei muito para que tudo corresse bem. Superou todas as minhas expectativas" Sodré contou que mesmo antes do desfile a agenda fica bastante cheia: fazem ensaios, provam os trajes e, claro, cuidam da beleza. A modelo conta que antes da apresentação, praticou uma série de treinos rigorosos e intensos para mostrar uma forma físico e um corpo supersarado. "Passei a malhar duas vezes ao dia e fiz mais massagens linfáticas. Sempre mantenho meu dia a dia cuidando da mente e do corpo, porque valorizo muito o bem-estar; também pratico ioga e meditação para manter a mente em equilíbrio".

Giba Um

Pedindo ajuda

O governo Lula recebeu um pedido do Ministério das Relações Exteriores para um crédito adicional superior a R$ 350 milhões, destinado a garantir a operação do Itamaraty nos meses de novembro e dezembro. O chanceler Mauro Vieira solicitou formalmente esse crédito por meio de um ofício dirigindo-se aos ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Fernando Haddad (Fazenda). No ofício, Vieira enfatiza a "necessidade urgente" de liberar os recursos, apontando que o orçamento atual do ministério é insuficiente para honrar os compromissos até o final de outubro. Sem esse apoio financeiro, o Itamaraty enfrentaria dificuldades para cumprir suas obrigações trabalhistas com funcionários locais no exterior, além de ter problemas em arcar com os pagamentos de aluguéis de propriedades oficiais e com os auxílios-moradia dos servidores enviados para fora do país.

Escolhendo o sucessor

O limite para a desincompatibilização de cargo, marcado para o dia 2 de abril de 2026, ainda parece longe. Contudo, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que se afastará do posto para concorrer ao Senado, já está se empenhando para que seu sucessor seja Tomé França, que atualmente ocupa o cargo de secretário-executivo da pasta. França foi designado para essa função há apenas dois meses, por recomendação direta de Costa Filho. Nos círculos políticos de Brasília, comenta-se que o ministro já o promoveu para a posição, pavimentando o caminho para que ele o suceda no próximo ano. Assim como Costa Filho, França é natural de Pernambuco e está vinculado ao partido Republicanos, do qual o ministro faz parte. Ele já exerceu outras funções, como Secretário de Saneamento na gestão da Prefeitura do Recife e Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de Pernambuco.

Pérola

“Eu serei candidato para que? Para falar do Bolsa Família? É preciso pensar num país maior. Se for reeleito, poderei ficar no cargo até os 85 anos de idade. Tenho disposição para mais umas cinco reeleições”,

de Lula, em nova projeção para o futuro.

Ajuda de Mendonça

Uma parte da bancada evangélica fez um pedido ao ministro André Mendonça, do STF para que ele intervenha em favor de Jorge Messias no Senado. Tanto Mendonça quanto Messias são membros da religião evangélica.  O atual titular da Advocacia-Geral da União deve ser indicado  para o cargo que ficou vago após a aposentadoria de Luis Roberto Barroso. Para que o indicado pelo presidente Lula obtenha a aprovação e possa assumir o cargo de ministro, é necessário que 41 senadores votem a favor no plenário. Uma pesquisa realizada pelo governo indica que Messias precisaria de cerca de 50 votos positivos para assumir o posto de ministro do STF. Esse grupo da bancada evangélica, que mantém boas relações com ambos os ministros, decidiu contatar Mendonça na esperança de amenizar a resistência ao nome de Messias entre os senadores de perfil conservador. Quando Mendonça foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro  para o cargo de ministro do STF, houve uma intensa mobilização a favor dele no Senado. O ministro conseguiu 47 votos a favor, superando em seis o mínimo necessário.

Oposição

Ainda sobre a indicação de Jorge Messias: por outro lado, os principais opositores na base de apoio a Messias estão no PSD e no União Brasil, que estão respaldando a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também possui aliados entre os ministros do STF. Entretanto, o governo considera que há possibilidade de aliviar as tensões, especialmente com um possível indicativo do presidente de que Pacheco poderia ser nomeado para uma futura vaga, caso Lula seja reeleito. Na oposição, o governo federal acredita que pode conquistar votos no Podemos e no Republicanos, principalmente devido ao perfil evangélico de Messias, que recebe apoio de parte da bancada evangélica.

Substituição

O presidente Lula teve uma reunião com o secretário-geral da Presidência, Márcio Macêdo. Há quem garanta que essa reunião formalizou a saída de Macêdo do cargo, que será substituído pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Lula já informou a diversos interlocutores que a mudança está decidida. Antes isso, Boulos participará de um evento do lançamento do  Reforma Casa Brasil, direcionada a famílias com uma renda mensal de até R$ 9.600, onde Lula revelará a liberação de R$ 40 bilhões em créditos para a reforma de habitações populares e de famílias de classe média. Boulos teve um papel fundamental na elaboração do projeto, que foi desenvolvido com base em um compromisso de campanha que ele assumiu ao se candidatar à prefeitura de São Paulo em 2024. Macêdo, por sua vez,  deverá concorrer a uma vaga como deputado federal por Sergipe em 2026.

Acima do teto 1

Uma pesquisa realizada pela entidade Transparência Brasil, aponta que 98% dos 11,7 mil integrantes do Ministério Público receberam remunerações que ultrapassaram o teto constitucional no ano de 2024. Os dados se referem a promotores e procuradores de Justiça em 25 estados, tanto em nível estadual quanto federal. Atualmente, o teto constitucional é estabelecido em R$ 46.366,19 mensais, um valor que corresponde aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e determina o limite máximo para o setor público. Embora benefícios como o 13º salário e o adicional de férias não tenham sido considerados na análise, o estudo revela que o descumprimento do teto é bastante frequente. Segundo a Transparência Brasil, mais de R$ 2,3 bilhões foram pagos acima do limite constitucional no ano passado. Desse total, cerca de 77% dos membros do MP ultrapassaram o teto legal em mais de R$ 100 mil cada um.

Acima do teto 2

Ainda  os recebimentos acima do teto: os chamados "penduricalhos", que são benefícios associados ao acúmulo de funções, como licença-compensatória, gratificações por exercício cumulativo e acúmulo de acervo, resultaram em desembolsos de R$ 687,4 milhões. Além disso, o relatório aponta uma preocupação adicional com a falta de transparência: os contracheques de 2024 não esclareciam de forma clara a natureza de R$ 1,4 bilhão pagos. Em dez estados, todos os membros do Ministério Público receberam quantias que excederam o limite: Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia e Acre. Nos estados do Amapá, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo, houve apenas um membro que não superou o teto.

Mistura Fina

Depois de ter gabado da expressão “Do lado do povo brasileiro” quando deveria ser  “ao lado do povo brasileiro”, Sidônio Palmeira também festeja ter trocado a expressão “Governo federal” para “Governo do Brasil” nas peças de publicidade oficial. Falhou na memória: a inovação já aparecia na propaganda do governo Fernando Collor. Foi adotada pela primeira vez em 1990. 
 
O governo Lula,  já gastou mais de R$ 1,35 bilhão em passagens aéreas, com uma parte significativa desse valor destinada a diárias pagas a servidores. Até o dia 10 de outubro, os gastos com diárias somaram R$819,5 milhões, enquanto as passagens aéreas alcançaram R$526,4 milhões, totalizando assim R$1,3 bilhão. Despesas classificadas como "outros gastos" (que incluem reembolsos, taxas de agenciamento, seguros, entre outros) chegaram a R$6,9 milhões este ano. Não estão contabilizados nesse valor os custos com viagens do vice-presidente, da primeira-dama e do próprio presidente. 
 
As despesas com viagens internacionais do governo Lula somaram R$186 milhões, correspondendo a 14% do total gasto em viagens neste ano até agora. O governo Lula estava gastando cerca de R$ 1 milhão por dia em transporte durante os meses de janeiro e fevereiro. Até o mês de outubro, esse valor médio subiu para R$ 4,7 milhões diários. Nos dez primeiros dias deste mês, a administração do PT utilizou mais de R$ 70 milhões em deslocamentos, conforme dados do Portal da Transparência.

Marco Rubio encontrou Mauro Vieira por apenas 15 minutos, demonstrando o desdém do secretário de Estado em relação ao governo Lula, que enfrenta acusações de desrespeitar direitos humanos, censurar e perseguir opositores. A situação será difícil. Esse é o indicativo mais claro de que o curto encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira não trouxe boas perspectivas. Jornalistas não puderam fazer perguntas na "coletiva" do ministro brasileiro. 

Giba Um

"Sou oito meses mais velho do que você. Então, vamos nos tratar por você, sem liturgia. E comecei...

...falar o que tinha que falar. Não pintou uma química, pintou uma indústria petroquímica!", de Lula, contando parte de sua conversa com Trump por telefone.

20/10/2025 00h03

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Com a intensificação das tensões entre os Estados Unidos e a Venezuela, vários militares norte-americanos, além de navios e aeronaves dos EUA, estão atualmente alocados no Caribe. Donald Trump confirmou que autorizou a CIA a executar "operações secretas" na Venezuela, mencionando que está considerando ataques a grupos de narcotraficantes no país.
MAIS:   as forças dos EUA realizaram pelo menos cinco operações contra embarcações suspeitas de envolvimento no tráfico de drogas no Caribe, nas proximidades da costa venezuelana, resultando na morte de 27 pessoas. A Casa Branca afirma que está liderando campanha para enfrentar o narcotráfico na região e responsabiliza o presidente venezuelano Nicolás Maduro por liderar o Cartel de los Soles.

Nada feito

A Procuradoria-Geral da República se manifestou contra o início de uma investigação contra o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, por suposta obstrução da justiça, afirmando que não existem “elementos suficientes”, ou seja, provas, que justifiquem a abertura do inquérito. O PT havia solicitado a investigação, alegando que Tarcísio havia negociado em Brasília a aprovação de uma anistia durante o período em que o STF analisava casos relacionados à tentativa de golpe. O partido argumentou que essa ação representaria uma interferência inadequada no Judiciário. O relator dos casos pertinentes ao 8 de janeiro, ministro Alexandre de Moraes, estabeleceu um prazo de cinco dias para que a PGR se pronunciasse sobre a possibilidade de iniciar o inquérito, antes de decidir sobre a continuidade da investigação.

Praticamente um adeus

O clima no Ministério da Justiça reflete o clima de despedida, uma vez que está em pauta na Câmara a proposta do ministro Ricardo Lewandowski para criar o que é conhecido como “SUS da Segurança”. No momento, Mendonça Filho (União-PE), que não é o relator favorito do governo, enfrenta críticas moderadas. As contestações estão direcionadas ao presidente da Casa, Hugo Motta, que está sendo acusado de falta de comprometimento com a agenda, além do secretário de Segurança de São Paulo, Guilherme Derrite, que é um deputado federal com considerável influência na comissão especial e na oposição. Do lado da base governista, Lewandowski revela seu desagrado com a evolução da proposta, expressando sua insatisfação por ter que lutar sozinho para desenvolver o texto.

Cobrança

Durante o 16º Congresso Nacional do PCdoB, que ocorreu em Brasília, o presidente Lula solicitou ao deputado Hugo Motta (Republicanos-PB), presidente da Câmara, o início do procedimento de cassação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP). Desde março deste ano, Eduardo Bolsonaro está asilado politicamente nos Estados Unidos. Após afirmar ser alvo de "perseguição política", ele tem discutido ações com o governo dos Estados Unidos contra autoridades brasileiras. “No Congresso, você tem que ser muito bravo com a extrema direita e não pode ficar fazendo provocação todo dia. O companheiro Motta tem que cassar Eduardo Bolsonaro. Não é possível”, discursou Lula.

Nas mãos do BB

A Coteminas vem mantendo negociações intensas com o Banco do Brasil. As tratativas incluem a alta administração do banco. A companhia, liderada por Josué Gomes da Silva, está apressando os esforços para obter a aprovação de seu plano de recuperação judicial antes do término do ano, e a participação do banco é crucial nesse processo, uma vez que este pode determinar a homologação da proposta. O BB é o principal credor da Coteminas, possuindo mais de R$ 450 milhões a receber, o que representa cerca de um terço do montante total da dívida que está sendo reestruturada, que atinge no total R$ 1,6 bilhão. Durante uma assembleia realizada em 12 de setembro, a companhia conseguiu uma extensão de prazo para realizar alterações no plano, que ainda enfrenta objeções, sobretudo de instituições financeiras. A proposta apresentada inclui um modelo inovador, baseado na criação de Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs) e Fundos de Investimento Imobiliário (FIIs), que contariam com ativos da própria empresa. Os credores receberiam partes desses fundos, de acordo com as proporções das dívidas que a Coteminas contraiu.

Giba Um

Medo e prazer

A atriz Grazi Massafera está pronta para sua estreia como vilã (de verdade) e garante que está bem empolgada com a oportunidade, principalmente porque a trama irá passar em horário nobre.  “A maior dificuldade de interpretar essa vilã é o repertório das atrocidades, encontrar naturalidade, falar essas atrocidades todas. Eu fico nervosa? Fico, mas também me dá prazer”. E completa: “E não é só frio na barriga, não! Tem insônia, tem tudo no meio. Não vai passar tão cedo. Acho que até o fim da novela vou me sentir assim, porque sou dessas”. Com 20 anos de carreira (desde que surgiu no BBB5) e com mais de dez novelas no currículo disse que enfrentou muito preconceito no começo de carreira, mas que também encontrou muitos artistas que lhe deram apoio e cita alguns exemplos: “Sônia Braga, lá em Páginas da Vida, foi incrível. Ela me indicou clássicos do cinema para assistir e atrizes para ver. Walderez de Barros, que foi minha mãe nessa novela, também foi incrível. A Ana Paula Arósio foi maravilhosa. O Lima Duarte, que foi meu pai em outra novela. Os meus mestres são os atores com quem eu trabalhei. Observo muito. Hoje, estou fascinada pela Arlete Salles: pela forma com que ela trabalha, pela incansável busca e criatividade dela. É a coisa mais linda de ver”. Sobre a parceria com Murílio Benício é direta: “Queria muito trabalhar com o Murilo. Acho ele genial, extremamente criativo, além de ser uma pessoa muito divertida e feliz no set. Se a gente está cansado, ele faz um deboche, uma piada que deixa tudo mais leve. O Murilo é leveza e muito talento”. Solteira ela garante que  fora das telas sua vida é como de uma pessoa normal e que sua melhor versão é como mãe (Sofia, de 13 anos, fruto do relacionamento com Cauã Reymond). “Não tenho uma vida tão movimentada, tão interessante assim. Acordo, trabalho, gosto de malhar, cuidar da minha saúde, da minha família . Não sou de beber, saio pouco. Me contento em botar o pé na grama, tomar um banho de cachoeira”.

Eike mais uma vez no caminho político

Eike Batista tem feito planos para seu futuro. Sempre com um pé na política, tem revelado a pessoas próximas sua intenção de se candidatar a uma vaga na Câmara dos Deputados em 2026. Além disso, ele tem mantido diálogos com políticos com os quais possui laços, como Aécio Neves. Eike está convencido de que existe uma oportunidade para sua atuação no parlamento. Aproveitando sua vivência como coach, (onde seus mentorados pagam R$ 50 mil por 72 horas de mentoria), ele acredita que pode impulsionar iniciativas voltadas para a educação financeira no Congresso. Ao mesmo tempo, ele deseja utilizar sua imagem como alguém que consegue atrair investimentos privados para o Brasil, especialmente para o estado do Rio de Janeiro, como uma de suas principais bandeiras durante  possível futura campanha eleitoral. Durante o período de maior influência do Império X, Eike Batista se tornou amplamente reconhecido por sua conexão com o “poder”. Ele mantinha um vínculo bastante estreito com Lula e, ainda mais relevante, com Dilma Rousseff. Em relação ao governador Sergio Cabral, a situação era bastante evidente. A relação entre os dois era pautada por benefícios mútuos.

 

Não é a primeira vez

Este não é o primeiro momento em que Eike Batista considera ingressar na política. Em 2018, ele até expressou publicamente seu desejo de se candidatar ao Senado. Realizou uma tentativa inicial, mas posteriormente recuou ao perceber que não possuía a força necessária para prosseguir. Naquela época, a Operação Lava Jato ainda impactava significativamente sua vida, ele chegou a ser preso no ano seguinte. Contudo, esse período de problemas legais ficou para trás. Atualmente, as condições parecem favoráveis para que Eike busque uma posição no Congresso. Eike já está pensando em um mote para usar.  Uma ideia de slogan para sua campanha poderia ser algo bem simples e direto: “Marque um ‘X’ em Eike Batista”.

Giba Um

 "Previnir é amar"

A atriz, cantora, escritora e empresária Larissa Manoela, que está fazendo sucesso como ‘Estela’  em ‘Êta Mundo Melhor!” mais uma vez faz um ensaio para reforçar o autoexame da mama no mês de outubro, que é considerado o mês de combate e prevenção do câncer de mama. Desde que perdeu sua avó materna por conta da enfermidade a atriz tenta lembrar todo ano nesta época do cuidado que toda mulher deve ter e sempre fazer exames preventivos.  Na legenda do ensaio deste ano  simplesmente colocou “Outubro Rosa: um mês de conscientização, saúde, cuidado e vida! Faça o autoexame e previna-se! Prevenir é amar”. E o alerta é válido. O Instituto Nacional de Câncer (Inca) aponta que o câncer de mama representa a maior causa de óbitos entre mulheres brasileiras. Para este ano, projeta-se o surgimento de 73.610 novos diagnósticos. Em território nacional, a doença gerou mais de 20 mil falecimentos em 2023. 

Giba Um

Lei do desmatamento

A ministra Marina Silva (Meio Ambiente) declarou que os vetos do presidente Lula à Lei Geral do Licenciamento Ambiental são essenciais para proteger os recursos naturais do Brasil. Ela citou uma pesquisa da Quaest que revela que a Lei do Licenciamento obteve 70% de feedback negativo nas redes sociais entre os dias 1º e 11 de agosto. Este fato evidencia o suporte da população à decisão do presidente, mesmo diante das pressões para flexibilizar as regras ambientais no Congresso. A ministra também alertou sobre os riscos de retrocessos, especialmente na conservação da Mata Atlântica e na saúde pública, caso os vetos sejam revogados. Ela apontou possíveis danos à imagem do Brasil em acordos internacionais, assim como aos avanços conquistados até o momento na redução do desmatamento. 

Sem negociação

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), deixou escapar (de propósito) de que não terá a aceitação de indicados para a diretoria dos Correios como uma forma de "aplacar" os apelos dos senadores que apoiam a nomeação de Rodrigo Pacheco (PSD-MG) para o STF. Alcolumbre disse que não recebeu qualquer proposta do governo, tendo tomado conhecimento dessa possibilidade apenas pela mídia. Mais: o senador afirma para  pessoas próximas que é contrário a qualquer negociação sobre esses cargos com o Planalto. Fontes garante que  governo tinha a intenção de oferecer a Alcolumbre três direções da estatal Correios.

Vergonha alheia

Seis dias após a anunciada entrega do Nobel da Paz, Lula se coloca em uma situação constrangedora ao ignorar a vencedora Maria Corina Machado, reconhecida por sua corajosa defesa da democracia e sua luta contra o tirano que mantém seu domínio na Venezuela através de corrupção, fraudes e supostas ligações com o narcotráfico. Enquanto governos aproveitam a premiação do Nobel da Paz para se aliar aos que lutam pela justiça, Lula escolhe desmerecer Corina, a quem aconselhou a “parar de chorar”, ao mesmo tempo em que bajula seu amigo ditador Nicolás Maduro. Lula tem minimizado as ações de regimes autoritários, como a Rússia de Putin, e ditaduras como a do Irã dos aiatolás, Cuba e Coreia do Norte.

Mistura Fina

Na semana passada o deputado federal Baleia Rossi (SP), que é o presidente nacional do MDB, deixou escapar que em 2026, muito  provavelmente que o partido não tenha um candidato próprio para a disputa presidencial, ao menos que aconteça algo. Baleia afirmou que o seu partido decidirá se irá apoiar a reeleição do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ou se irá apoiar uma possível candidatura do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), para a Presidência, após a convenção partidária que antecede as eleições. A convenção do MDB deverá acontecer em abril.

Conforme uma pesquisa realizada pelo Instituto Paraná, que foi divulgada na semana passada, mostra que 48% dos eleitores da cidade de São Paulo reprovam a gestão do presidente Lula. Só que, 48,8% dos entrevistados manifestaram aprovação em relação ao governo do petista. 3,2% não souberam ou optaram por não responder. Ainda de acordo com os dados da pesquisa, 28,6% avaliam a administração de Lula como péssima. Para 9,5%, o governo é considerado ruim; para 25,3%, a gestão do petista é vista como regular. Por outro lado, 22,2% a julgam como boa, e 12,6% a consideram ótima, e 1,8% não souberam ou não emitiram opinião.

Na quinta-feira, (16), havia cerca de 130 assinaturas parlamentares para solicitar a formação de uma CPI destinada a investigar os Correios, que passaram de uma estatal  lucrativa  a  uma que lida com um déficit bilionário. Carol de Toni (PL-SC), é a responsável por conduzir essa iniciativa.
 
Na sexta-feira (17), os advogados de Felipe Macedo Gomes o presidente da Amar Brasil Clube de Benefícios (ABCB), enviaram uma comunicação ao senador Carlos Viana (Podemos-MG), presidente da CPMI do INSS, informando que ele não estará disponível para depor nesta segunda-feira, dia 20. Isso se deu por conta da emissão de um habeas corpus  concedido pelo ministro Dias Toffoli, do STF, que torna a presença de Gomes não obrigatória, e o dirigente decidiu não participar.

