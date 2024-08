"Vamos mostrar na COP uma imagem eufórica, cheia de promessas e expectativas, assim como Paris.

Especialistas em aviação acham que a Anac é uma nulidade completa: permite que aviões como o que caiu em Vinhedo (SP) operem à vontade em voos regionais pelo Brasil. Desde seu lançamento, nos anos 80, os ATR 72 caíram 402 vezes, matando 470 pessoas.

Mais: Foram 187 acidentes e 296 mortos com o ATR 42. À propósito: esses aviões, devido à altura de seus voos oferecem perigo de gelo nas asas, o que não acontece com os aviões maiores utilizados pelas grandes empresas porque voam, muito mais alto.

De volta após 13 anos

Classificada como “Ícones" no site models.com, a modelo Raquel Zimmermann, após 13 anos volta a posar para a capa da Vogue Brasil. Nomeada três vezes consecutivas a número um da moda, ela garante que se interessa pelo trabalho como um todo, não só como modelo. E apesar de ser bem sucedida na carreira há algum tempo resolveu diminuir o volume de trabalho e passou a se dedicar a arte em cerâmica. “Doze anos atrás, comecei a praticar diariamente ioga e meditação e passei a apreciar o valor de uma vida mais calma. Claro que trabalhar é importante, mas me sinto muito grata pela oportunidade de seguir a vida assim”. Sobre sua nova dedicação: “Como um hobby, uma maneira de me conectar, de expressar meus sentimentos. Eu amo todo o processo, escolher a argila, botar a mão na massa, criar formas e escolher as cores”. Raquel fala também da mudança no mundo da moda. “Ver modelos como Linda Evangelista, Naomi Campbell e Christy Turlington ainda estrelando campanhas é realmente uma inspiração. Ser uma mulher independente e confiante sem levar em conta a idade. Acho que modelos mais maduras são muito importantes, pois a maioria dos consumidores de moda também o é”. E completa: “Finalmente o padrão de beleza está mudando, modelos estão sendo escolhidas por suas características únicas, demonstrando o valor da diversidade e de incluir a todos. Realmente espero que isso se estabeleça definitivamente. Não podemos voltar aos anos 1990 e começo dos 2000, quando as modelos pareciam clones uma das outras”.

Mercosul tem novo enrosco

O Itamaraty já sabe que o governo da Argentina pretende aumentar, a partir de setembro, o pedágio cobrado para as embarcações que circulam na Hidrovia Paraná-Paraguai dentro de seu território. O valor para cargas internacionais, hoje de US$ 3,00 por tonelada, deverá passar para US$ 5,00. O que chama a atenção mesmo é a derrama na navegação de cabotagem: o governo Milei quer aumentar a cobrança dos mesmo US$ 3,00 para US$ 800 por tonelada, uma inflação superior a 26.000%. Esse reajuste terá um impacto considerável sobre os custos logísticos nas trocas comerciais entre os dois países. Não é uma briga exclusiva do Brasil. O problema se arrasta desde o governo Alberto Fernandez, que instituiu a taxa. Brasil, Uruguai e Paraguai consideram a cobrança ilegal e pressionam a Argentina pela sua extinção.

Fã de Caetano

Em sua visita ao Chile, Lula presenteou Gabriel Boric com um violão autografado por Caetano Veloso. A ideia de dar um instrumento musical já era cogitada pelo Itamaraty. O presidente chileno é fã da banda Sepultura. Mas a equipe de Lula lembrou que ele também é admirador de Caetano, com quem já chegou a jantar em Santiago. Boric também esteve num show do cantor na capital chilena no ano passado e chegou a fazer um “L” com a mão.

Renascimento

Uma das mais queridas cantoras e com uma risada inconfundível, Fafá de Belém aos poucos vai voltando a sorrir. Dois momentos dolorosos tiraram um pouco o sorriso da cantora. Primeiro foi um acidente doméstico que lesionou um joelho, deixando-a temporariamente numa cadeira de rodas, no final de junho e alguns dias depois a perda de seu irmão mais velho Kim Palha. E ela brincou: “Acho que não estou no inferno astral, estou no ‘Inferno de Dante’, onde o astral se encontrou”. Depois deste período ela resolveu regravar a música Amores, de Milton Nascimento e Fernando Brant que foi originalmente lançada em 1987 no álbum Grandes Amores, porque ela disse que está em uma fase que para ela representa seu renascimento. Ainda em recuperação desabafa: “Minha mobilidade é muito limitada, para tudo eu estou dependendo de alguém, e isso irrita muito. Meu mal humor ontem atingiu um nível alerta vermelho”. E como sempre trabalhou, ela diz que este momento de desaceleração obrigatório a fez olhar com mais cuidado para a própria saúde, em uma maneira de reaprender sua forma de estar na vida.

Três jantares

Tabata Amaral, candidata à prefeitura de São Paulo pelo PSB, já teve melhor nas pesquisas e devido à entrada em campo de mais nomes na disputa, está vendo seu percentual desabar para 5% (ou menos) em alguns levantamentos. Motivo: precisa ficar mais conhecida – e com urgência. José Luiz Datena e Pablo Marçal passaram à sua frente. E Tabata está trabalhando mais e especialmente junto a influenciadores, somando-se à estratégia de comunicação nas redes sociais. Chega a participar até de três jantares por noite, às vezes dentro de seu carro, no deslocamento de um compromisso para outro.

Ameaça de Morte

Seguranças de Jair Bolsonaro teriam identificado uma ameaça de morte na visita do ex-chefe do governo, semana passada, a Pernambuco, o ex-presidente voltou a usar colete à prova de balas debaixo da camiseta nas passeatas que fez no meio da multidão. Valdemar Costa Neto, dono do Partido Liberal, enviou um ofício ao secretário Alessandro Carvalho (Defesa Social) pedindo “a presteza do governo do estado” em ajudar na investigação e proteção de Bolsonaro enquanto passou pelo estado. Detalhe: muita gente achou que não havia nada. Poderia ser uma lembrança à famosa facada, nada além.

PÉROLA

“Vamos mostrar na COP uma imagem eufórica, cheia de promessas e expectativas, assim como Paris. Só que, quando terminar, ninguém, vai ter coragem de beber a água do Sena”,

de Ailton Krenek, ambientalista, escritor e imortal, sobre o futuro do planeta.

FRITAR ELMAR

Os acenos do deputado Elmar Nascimento (União-BA) ao governador petista da Bahia, Jerônimo Rodrigues, mexeu com facções do PT baiano que não falam a mesma língua. Elmar quer se aproximar no partido de olho nos 68 votos que os petistas podem dar na sucessão de Arthur Lira (PP-AL) como presidente da Câmara. Elmar contudo, não é bem-visto no PT baiano, que não perdoa as alfinetadas antigas no senador Jaques Wagner (PT-BA) e em Lula. Nas últimas eleições, lembram os petistas, que Elmar costumava se referir a Lula como “ex-presidiário”, “condenado” e outras lembranças.

Velho crediário

A Koin, fintech pertencente à Decolar, ganhará mais altitude. O grupo, maior e-commerce de viagens da América Latina, pretende turbinar o crédito do consumidor para a venda de passagens e hospedagens. A compra de outras startups de soluções financeiras para a área de turismo também está no radar da Decolar. Na prática, a Koin funciona como uma financeira, oferecendo crédito ao sistema Buy now, pay later – o que Samuel Klein chamaria de crediário. Há uma série de outras possibilidades de produtos financeiros em estudo na Koin. Um próximo passo poderia ser o financiamento dos parceiros comerciais, do tipo companhias aéreas, hotéis e transporte.

BLOQUEIO DO FRANGO

O ministro da Agricultura, Carlos Fávaro e o chanceler Mauro Vieira (Relações Exteriores) têm disparado telefonemas e mensagens para Pequim: a missão é derrubar o bloqueio do governo chinês à importação de carne de frango do Brasil. As compras estão suspensas desde 19 de julho, por conta do registro de um foco da doença de Newcastle num aviário da cidade de Anta Gorda (RS). As importações logo serão retomadas, mas não são todas. Embarques provenientes do Rio Grande do Sul, permanecerão suspensos.

Charges e sátiras

Delfim Netto também inspirou charges e sátiras. Em 2008, Chico Caruso publicou uma charge com ele e ex-ministros da Fazenda dançando Thriller, de Michael Jackson (Guido Mantega aparece com o figurino vermelho do cantor). Na televisão, Jô Soares criou um personagem para ele no Planeta dos Homens. Era o Doutor Sardinha, onde ele aparece numa mesa de cirurgia e Lula lhe pergunta: “O senhor não trabalha com anestesia geral?”. O divertido eram as explicações sobre o ministério (na época da Agricultura): “Ora, o abacate não abacateia? Então, o chuchu tem de chuchuzar. E o bordão: “Meu negócio é número! Meu negócio é número”.

CABELOS PRETOS

Delfim também cuidava de algumas áreas de elegância. Gordo e sempre dizendo “fazer ginástica de engorda”, usava impecáveis camisas brancas, cujo colarinho era muito esticado nas pontas. E os cabelos, durante décadas e até o fim, eram religiosamente pintados de preto. Cabelos brancos, historicamente, eram banidos de sua cabeça. Na área mais íntima, sempre soube cultivar dois territórios. Nos últimos anos, permaneceu em apenas um deles. O outro havia falecido.

Mistura Fina

QUEM pagou o pato pela reunião ministerial da semana passada, quando o presidente Lula esticou a falação voltada apenas para conselhos aos que teriam participação (e seus apadrinhados) nas eleições municipais (era uma espécie de “ABC da paz” e nada falou sobre o Brasil), foi o ministro Fernando Haddad (Fazenda). Estava em férias, teve de interromper e na reunião entrou mudo e saiu calado, a se usar expressão popular.

LEVANTAMENTO do Instituto Paraná Pesquisas revela que o ex-juiz e senador Sérgio Moro (União) lidera três cenários estimulados da disputa pelo mandato de governador do Paraná com até 44%. E o governador Ratinho Jr seria eleito senador com 66%. Moro tem vantagem de 20 pontos sobre o segundo colocado, o prefeito de Curitiba, Rafael Greca (PSD) que pontua entre 17, 2% e 19,8%.



TRECHO do diário de Getúlio Vargas (1935), cujo suicídio, dia 24 completa 70 anos, sobre presentes dados a presidentes: “Recebi grande número de presentes, procurei recusar, constrangido, alguns, por serem de uso puramente pessoal; com menos constrangimento, aqueles que posso incorporar ao patrimônio do Estado através dos museus, estabelecimento de ensino, etc.”.Eram outros tempos.

A AERONAÚTICA enviou ao TCU dados sigilosos de quem pegou carona em voos da FAB de Lula, Geraldo Alckmin, Luís Roberto Barroso, Arthur Lira, Rodrigo Pacheco e Paulo Gonet. O TCU devolveu o material por receio de vazamento de nomes que voaram com essas autoridades. Pode parecer o nome de alguém que não deveria ter voado tão alto. Ministros de Lula, contudo, precisam divulgar a lista dos caronas. Lá, há de tudo: de assessores a cônjuges, de amigos a políticos.

