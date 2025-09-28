Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Cláudio Humberto

"Vamos trabalhar com a imparcialidade necessária"

Marcelo Freitas (União-MG) relator do pedido para cassar Eduardo Bolsonaro (PL-SP)

CLÁUDIO HUMBERTO

CLÁUDIO HUMBERTO

28/09/2025 - 07h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Celso Sabino ainda tenta ser ‘ministro paralelo’

Foram idas e vindas até Celso Sabino finalmente cumprir a determinação do União Brasil e pedir as contas do Ministério do Turismo, feudo do partido desde o início do Lula 3. Sabino tinha bons argumentos, como a manutenção dos indicados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União-AP), em seus respectivos cargos. Em vão. Sem ter como ficar, Sabino tenta virar uma espécie de ministro paralelo, emplacando a braço direito, a nº 2, Ana Carla Machado Lopes, sua secretária-executiva.

 

Perdeu, mané

O ex-ministro precisa de aliados na pasta para garantir os holofotes. Ele é candidato ao Senado, em 2026, e queria ficar ministro até abril.

 

Água no chope

Sabino tentou empurrar o desembarque para depois da COP30, em novembro. Mas o azedume do União Brasil com Lula antecipou tudo.

 

COP é pop

As pesquisas não são animadoras: Sabino beira os 10%, às vezes mais, ou menos. Ele acha que a COP30 poderia alavancar votos.

 

Reza braba

Apesar da demissão, Lula prometeu tentar atrair caciques do União Brasil para uma conversa. Sabino passará o fim de semana rezando.

 

Ordem superior’ mandou soltar o sócio de Careca

Intrigou parlamentares da CPMI a rápida soltura de Robson Costa, sócio e braço direito de Antônio Carlos Antunes, o Careca do INSS”, horas depois de haver recebido voz de prisão em flagrante por mentir e tentar enganar a comissão. Chamada, a “Polícia Legislativa” levou o preso, mas depois se soube que o havia soltado logo em seguida e sem pagar fiança. Foi mais uma demonstração de que o esquema liderado pelo Careca do INSS tem mesmo apoio político e “costas largas” no Senado.

 

Costas largas

O deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) tem lá suas desconfianças. Acha que Robson Costa foi solto por “ordem superior”, no Senado.

 

Explicações

Os parlamentares querem exigir explicações do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, único que eles imaginam capaz de haver dado a ordem.

 

Quem, afinal, soltou?

A rigor, somente o presidente da CPMI ou ministro do Supremo Tribunal Federal teriam poder de soltar o preso, e não o fizeram.

 

Diz que não estou

Assim como escolheu Gleisi Hoffmann para se vingar da recusa de políticos de centro-direita em ocupar o cargo nas Relações Institucionais, Lula enfrenta dificuldades para substituir Celso Sabino no Turismo.

 

Ganhando tempo

O interesse de Celso Sabino de ficar no cargo até chegar a Belém no avião presidencial, sexta (3), coincidiu com a necessidade de Lula ter mais tempo para encontrar quem tope virar ministro do Turismo.

 

Aqui é golpe

Presidente da Colômbia, Gustavo Petro pediu um “exército de salvação da Palestina” e que soldados americanos desobedeçam ao próprio presidente. Não admira que tenha apoiado os narcoterroristas das Farc.

 

Na nossa conta

Os brasileiros superam, neste domingo (28), a marca de R$2,9 trilhões em (muitos) impostos pagos ao governo, diz o Impostômetro. Em média, o pagador de impostos bancou R$10,8 bilhões por dia, este ano.

 

Caindo a ficha

O sorriso de Emmanoel Schmidt Rondon na posse como presidente dos Correios, sexta (26), tende a desaparecer quando a ficha vai caindo: para fechar o ano sem falir, a estatal precisa arrumar R$7,4 bilhões.

 

Protesto por anistia

A oposição a Lula, incluindo Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro (PL-RJ), convocou para 7 de outubro, às 16h, em Brasília, a “Caminhada pela Anistia” com as famílias dos condenados pelo 8 de janeiro.

 

Café afrodescendente

Denúncia de “racismo” inaugura a bizarrice na Câmara de Municipal de Joinville. O problema foi com as garrafas de café, etiquetadas com “preto amargo” e “preto doce”. Virou queixa na Ouvidoria da Casa.

 

Davi Malcolumbre

Ali no cafezinho da CPMI do INSS, que apura a gatunagem no instituto, parlamentares se divertem com apelido dado a Davi Alcolumbre. Chamam o presidente do Senado de “Malcolumbre”. Pelas costas, claro.

 

Pensando bem...

...a mosca azul da Esplanada anda mal das asas.

 

PODER SEM PUDOR

Vigilância cidadã

Eleito presidente da CPI dos Correios, o senador Delcídio Amaral (PT-MS) pôde constatar nas ruas que a opinião pública não aceitaria investigações de meia-tigela. Ele saía de almoço no restaurante “Le Français”, em Brasília, e foi reconhecido pelo motorista de van escolar: “Senador, vê lá, hein?, para não acabar em marmelada!” Delcídio sorriu e fez sinal de “positivo” para o cidadão. O governo Lula (PT) quase caiu.

Giba Um

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência conta com o...

auxílio de uma extrema direita subserviente. Falsos patriotas promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade", de Lula, na Assembleia Geral da ONU

26/09/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

A Motiva, antiga CCR, abriu negociações com o governo de São Paulo para estender o contrato de concessão da linha 4-Amarela. A prorrogação antecipada seria uma contrapartida às obras de concessão do ramal até Taboão da Serra, um projeto de 3,3 quilômetros orçado em R$ 3,4 bilhões.

Mais:  parte desse valor será coberto por um financiamento do Banco Mundial. Ainda não está definido quem pagará o que, mas a maior parte deverá sair do caixa da Motiva. O contrato atual se encerra em 2040 e o novo aditivo poderá esticar a concessão até 2060.

Giba Um

9 vezes Taylor

No próximo dia 3 será lançado oficialmente o 12º álbum de estúdio da cantora Taylor Swift, batizado de “The Life of a Showgirl”. Swift que contará com 12 faixas, incluindo uma parceria com Sabrina Carpenter. O primeiro single,  que também terá o lançamento do clipe feito no mesmo dia se chama “The Fate of Ophelia”, inspirada na personagem de “Hamlet”, peça teatral de William Shakespeare.   Mais: será edição limitada de um "vinil perolado rosa opaco e amarelo-claro com brilho dourado", uma capa dupla personalizada, um grande pôster frente e verso, um poema escrito por Swift e fotos inéditas. E as novidades não param por aí. Este novo trabalho tem nada menos do que 9 modelos de capas em fotos feitas pelos fotógrafos Mert Alas & Marcus Piggott.  “Eles são dois dos meus fotógrafos favoritos”. Super empolgada com o projeto Taylor, fala: “Realmente dediquei bastante tempo pensando em como poderia criar o melhor produto em vinil, a melhor embalagem e a melhor experiência em CD que eles pudessem ter. Por isso, os CDs vêm todos com photocard. Já os vinis trazem um poema exclusivo em cada um, além de muito mais imagens do que havíamos planejado colocar”. E completou: “A ideia era que o álbum transmitisse uma sensação de luxo, como uma referência ao glamour que uma showgirl leva ao palco. Enquanto isso, no camarim, na troca rápida de figurino, tudo é diferente — talvez seja só impressão minha, não sei. É algo do qual tenho muito orgulho. Levou bastante tempo, exigiu concentração e organização”.

Há outra "PEC da Blindagem" 

Grandes distribuidoras de combustíveis Raízen e Ultra/Ipiranga - preparam-se para um cabo de guerra com a Câmara dos Deputados. O setor já identificou que terá de redobrar a pressão para evitar o esquartejamento do projeto de lei 125/2022, mais conhecido como "PL do Devedor Contumaz". Líderes do Centrão trabalham para desidratar ou mesmo rejeitar o PL, já aprovado no Senado. Entre as empresas do setor, a manobra dos parlamentares já é tratada como uma espécie de "PEC da Blindagem" para sonegadores e fraudadores que atuam no mercado dos combustíveis. Ou seja: um salvo conduto para concorrência desleal e atividades criminosas na distribuição dos combustíveis. O projeto de lei estabelece punições para pessoas jurídicas que deixem de recolher tributos de forma recorrente, numa clara utilização na inadimplência fiscal como estratégia de negócio ou instrumento vinculado a crimes financeiros. O mercado de derivados de petróleo ocupa uma posição de centralidade na proposta, dado o volume de sonegação de impostos e de empresas de fachada criadas para lavagem de dinheiro.

Ameaçado de evaporar

O texto aprovado no Senado dá poderes à ANP para exigir das distribuidoras a comprovação da origem de seus recursos e definir valores do capital social obrigatório para as empresas que atuam no setor. Todo esse aparato de fiscalização e controle previsto na "PL do Devedor Contumaz" está ameaçado de evaporar na Câmara. Estima-se que a sonegação no setor de combustíveis chegue a R$ 14 bilhões por ano. E as fraudes e adulterações impõe às distribuidoras perdas da ordem de R$ 15 bilhões. Não é de hoje que interesses insondáveis  têm exercido poder de pressão em Brasília contra a "PL do Devedor Contumaz".

Giba Um

Filha de peixe

Aos 16 anos, Rafa Justus, filha da apresentadora Ticiane Pinheiro e do empresário Roberto Justus, mostrou que tem o talento dos pais. Ela acaba de ganhar seu primeiro prêmio: Melhor TikToker, eleita por um júri especial, na 24ª edição do Prêmio Jovem Brasileiro. Rafa recebeu a premiação das mãos de sua própria mãe. A jovem influenciadora também chamou a atenção pelo seu estilo com um look moderno, um vestido tubinho branco, pouco acima dos joelhos e mangas longas, e, completando o visual, meia-calça e sapatos pretos. “Fico muito feliz com esse reconhecimento e com todas as mensagens de apoio. É só o começo de uma caminhada que quero trilhar com muito amor e dedicação”. Apesar da dedicação ao seu lado de influenciadora, Rafa já confessou que pretende fazer uma faculdade de Psicologia.

Giba Um

Novo ministro

Lula já avisou assessores próximos e dirigentes do PT que, em sua volta, anunciará o deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) como novo ministro da Secretaria-Geral da Presidência da República, em substituição a Márcio Macedo, que vinha sendo fritado há meses por conta de mau desempenho num 1º de Maio. O sucesso das manifestações contra a PEC da Blindagem e o projeto de lei da anistia, domingo passado (21), deram projeção a Boulos, que ajudou a convocá-las e participou da organização. Ter Boulos na interlocução com os movimentos sociais é visto como potencial ativo para o governo.

"Milagre americano"

As sanções do governo norte-americano a ministros de Lula serviram, segundo analistas de plantão, ao menos para forçar o presidente brasileiro a fazer algo inédito: reduzir despesas de viagens ao exterior sempre excessivamente luxuosas. Ele e sua mulher Janja estão hospedados na residência do embaixador Sérgio Danese, representante permanente do Brasil na ONU. Mais: quando Lula chegou a Nova York um grupo de brasileiros trataram de recepcioná-lo com gritos ofensivos e seguranças tentavam intimidá-los gravando seus rostos em vídeos - o que não adiantou nada. Alguns ironizavam batizando a cena de um verdadeiro "milagre americano".

Pérola

"A agressão contra a independência do Poder Judiciário é inaceitável. Essa ingerência conta com o auxílio de uma extrema direita subserviente. Falsos patriotas promovem publicamente ações contra o Brasil. Não há pacificação com impunidade",

 de Lula, na Assembleia Geral da ONU.

Até o comandante

O Exército detectou a ação de lobby bolsonarista nos Estados Unidos para que o general Tomás Paiva seja sancionado pelo Departamento de Estado com a cassação de seu visto, a exemplo do que Trump fez com outras autoridades brasileiras. E vê por trás da iniciativa o blogueiro Paulo Figueiredo, desafeto público do general. Oficialmente, o comando do Exército decidiu não se manifestar. Figueiredo e Dudu Bananinha usaram suas relações com o governo americano para ameaçar ministros do STF durante processo que culminou com a condenação de Bolsonaro a 27 anos de prisão. Há quem acredita que Figueiredo espalha que o militar supostamente é amigo do ministro Alexandre de Moraes.

Relaxamento de sanções

As lideranças bolsonaristas encararam um "alerta" depois de Trump ter dito que sentiu uma afinidade recíproca por Lula e acham que o episódio, regado a elogios em mínimo de tempo, possa provocar relaxamento das sanções impostas a ministros do STF durante as negociações pelas tarifas impostas aos produtos brasileiros. Sabem que Trump tem potencial para promover um armistício nas sanções individuais a autoridades brasileiras, como cancelamento de vistos e uso da Lei Magnitsky, que vitimou mais o ministro Alexandre de Moraes e sua mulher Viviane, mais uma empresa do casal e dos filhos. 

Pente-fino na estatal

O rombo de mais de R$ 4 bilhões nas contas dos Correios, só no primeiro semestre deste ano, parou na Procuradoria-Geral da República. A ação é parte da ofensiva do deputado Evair de Melo (PP-ES), que ainda acionou o Tribunal de Contas da União para passar um pente-fino nas contas da estatal. O parlamentar compara, por exemplo, o déficit de todo 2024, R$ 2,6 bilhões, com os R$ 4,4 bilhões em seis meses, além de quase sete vezes o prejuízo registrado em 2023. Todo esse prejuízo aconteceu na gestão de Fabiano Silva dos Santos, indicado pelo grupo Prerrogativa, que já deixou o comando dos Correios.

Reforma de R$ 770 mil

O Tribunal de Contas de União (TCU) aprovou o uso de R$ 770 mil em recursos públicos para reformar apartamento funcional na Asa Sul, em Brasília, que será ocupado pelo ministro Antônio Anastasia. As obras começaram em julho e devem terminar em dezembro. A reforma inclui marcenaria de alto padrão, novos pisos, rodapés, porcelanato e substituição das instalações hidráulicas e de gás. Só os móveis planejados custam R$ 90 mil. O governo paga reformas estruturais e o ocupante despesas como energia, gás, condomínio e pequenas manutenções.

Conectação de três

Ainda a outra "PEC da Blindagem": no Senado, onde o projeto do ex-presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) dormitou por quase três anos, havia resistências à proposta. Só foi aprovado na esteira do clamor criado pela Operação Carbono Oculto, que revelou o setor de combustíveis como um dos principais eixos de lavagem de dinheiro do PCC. O alarido que precipitou a votação no Senado é o mesmo que está multiplicando anticorpos para barrar o projeto na Câmara. Não é coincidência que a Operação Carbono Oculto, a aprovação da "PEC da Blindagem", que deve ser derrubada no Senado, e a articulação dos deputados para barrar o "PL do Devedor Contumaz" praticamente se sobreponham. Há uma lógica de autopreservação de três fatos.

Sair da confusão

Thomas Shannon, ex-embaixador dos EUA no Brasil e ex-subsecretário de Estado para o Hemisfério Ocidental, hoje no setor privado, acha que "desde o começo, tive a opinião de que Trump se enganou ao se aliar com Eduardo Bolsonaro". E emendou: "Ele nunca admitirá que errou, mas buscará uma solução para sair dessa confusão. Nos últimos tempos, muitas vozes falaram ao presidente sobre esse erro". Shannon aconselha Lula a chegar preparado para a reunião, "sabendo que se Trump o maltratar, isso terá enorme impacto negativo no mundo. Mas todo cuidado é pouco, logação dos novos frigoríficos, a estimativa é que as exportações de carne bovina para o México cresçam 80% em 2026.

Mistura Fina

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) negou que Eduardo Bolsonaro assumisse a liderança da minoria da Casa, o que facilitaria sua vida (e seu mandato) nos EUA, o que permitirá que a deputada federal Carol de Toni (PL-SC) volte ao posto (ou que outro nome seja indicado). No mesmo dia, Eduardo se surpreende com os acenos de Trump a Lula em Nova York, mas não assumiu o episódio, preferindo dizer que "era uma estratégia calculada do presidente americano” - e, indiscutivelmente, não era

Dados do portal Corte Aberta, do STF, revelam que o processo em que Bolsonaro e mais sete aliados foram condenados pela trama golpista teve o 22º julgamento mais rápido entre 788 ações penais concluídas pelo Supremo - do recebimento da denúncia até a condenação ou absolvição. O caso foi julgado em 153 dias. Alvo de queixas das defesas dos réus, a duração foi menor que as de 97% das ações julgadas. A mais longa delas durou 4.122 dias, de 2003 a 2014.

Custaram R$ 737,62 as meias e o cinto que Janja comprou para o maridão na conhecida loja J.Vrew, em Nova York, que supostamente esqueceu de colocar na mala. A J.Crew é uma antiga loja que trabalha com moda masculina, feminina e infantil, foi fundada em 1947 e tem entre seus clientes habituais a ex-primeira-dama Michelle Obama.
 
Com crescimento exponencial, os carros elétricos passaram de 1% de participação no mercado brasileiro em 2023 para 3% no ano passado. O domínio é da chinesa BYD, que chegou a construir uma fábrica na Bahia. Contudo, especialistas da área acham que esse boom chegou ao limite. E avaliam que os elétricos puros não cheguem a 4% de participação neste ano, patamar que será mantido. Os híbridos, que respondem por 6% do mercado, compensam essa perda de apetite pelos 100% elétricos.pediram ajuda aos ministros Fernando Haddad (Fazenda) e Gleisi Hoffmann (Relações Institucionais).

In – Licor de doce de leite

Out – Licor Crème Brûlée

Cláudio Humberto

"É o caminho para a paz dialogada"

Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos) ao defender a anistia

25/09/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Alcolumbre mantém boquinha de enrolado na CPMI

Homem de confiança do senador Davi Alcolumbre (União-AP), Paulo Augusto de Araujo Boudens continua ocupando cargo em comissão na direção do Senado, apesar de estar na mira da CPMI por haver recebido R$3 milhões da Arpar, empresa identificada pela Polícia Federal na cadeia de lavagem e ocultação de valores na rapinagem contra idosos do INSS. Ele é assessor parlamentar de um Conselho de Estudos Políticos, que nem mesmo tem presidente, recebeu R$31.279,53 em setembro.

Preto no branco

A CPMI votará nesta sexta (26) a quebra dos sigilos de Boudens, que assumiu o rolo da “rachadinha” no gabinete de Alcolumbre, em 2021.

Blindagem de 100 anos

Alcolumbre se recusou a rever decisão de “sigilo” por 100 anos, que impede a CPMI do INSS de rastrear as andanças de Careca no Senado.

Sorria, tem foto e vídeos

A CPMI também cataloga registro abundante de fotos e vídeos de Careca ao lado de figuras como Paulo Boudens e do próprio Alcolumbre.

Apertando o cerco

Apesar dos habeas corpus do STF a investigados e testemunhas, a CPMI já examina material de quebra de sigilo e de relatórios do Coaf.

Governo Lula já torrou R$1,2 bilhão em viagens

Dispararam para R$1,2 bilhão as despesas do governo Lula (PT) com viagens em 2025. Foram torrados quase R$200 milhões nos últimos 30 dias, um recorde. Até a última atualização do Portal da Transparência, dia 19, o governo Lula havia gastado R$729 milhões só com diárias para seus funcionários e R$464 milhões em passagens aéreas. Os petistas usam viagens para engordar salários, até porque grande parte poderia ser substituída por reuniões através de videoconferência, por exemplo.

Além-mar

Viagens internacionais representam 14% da despesa total: R$166 milhões: metade banca passagens, a outra metade, diárias.

Se comparar...

O governo Lula já gastou mais com diárias (R$729 milhões) este ano do que Bolsonaro com passagens (R$553 milhões) durante todo 2022.

Muito por vir

Despesas com viagens não são atualizadas em tempo real. Gastos totais do ano só são contabilizados até os primeiros meses do ano seguinte.

Caesb na bolsa

O governador do DF, Ibaneis Rocha (MDB), mandou realizar estudos para oferta, na bolsa, de ações da Caesb, estatal que é um sucesso: recebeu até nota triplo AAA da agência Moody’s. Deve virar o novo xodó de investidores em empresas do setor perene de água e saneamento

Pinóquio da Silva

Lula mais uma vez demonstrou seu desapreço à verdade, ao afirmar que não se mete em eleições dos Estados Unidos. Ele não só declarou apoio a Kamala Harris como insultou Donald Trump de “nazista”.

Cantoria de amor

Viralizou o vídeo de momento de intensa ternura, nos showmícios petistas de domingo (21), em que militantes de esquerda gritavam “meu sonho é jogar bola com cabeça de fascista”. São uns amores.

Arrependimento

Vai ter senador se arrependendo de haver “enterrado” a PEC da blindagem, com o avanço das investigações da CPMI do INSS batendo às portas de gabinetes ilustres, sobretudo na cúpula do Senado.

Bolo de confusão

Lula pulou fora do encontro tête-à-tête com Trump, mas o ministro Paulo Teixeira (Desenvolvimento Agrário) disse que “tudo pode melhorar quando a conversa é frente a frente”. 

Inimigo externo

Para o senador Márcio Bittar (União-AC), Lula não “arregou” do encontro com Trump e sim fugiu porque as sanções o favorecem. “Para o PT, quanto pior para o Brasil, melhor,” diz. “Precisam de um inimigo externo”.

Molecagem infantil

Apesar de o plano ter vazado para imprensa na véspera, a ONU atribuiu a “incidentes” a sabotagem da escada rolante na chegada de Trump, assim como o teleprompter ter travado durante o discurso do americano.

Mise-en-scène

Foi pura encenação o arquivamento da chamada “PEC da Blindagem” no Senado, invenção de Davi Alcolumbre para tirar casquinha. Com rejeição unânime na CCJ, o regimento nem mesmo previa votação no plenário.

Pensando bem...

...nada mais seguro que encontro “cara a cara” a 7.000 km de distância, por telefone.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Claudinho carola

Uma simpática inconfidência do ministro Nelson Jobim, que presidia o Supremo Tribunal Federal, arrancou gargalhadas durante a cerimônia de instalação do Conselho Nacional do Ministério Público. Ele revelou como os ministros do STF, nos intervalos das sessões, chamavam o então procurador-geral da República, Cláudio Fonteles, fervoroso carola: “Claudinho Franciscano.”

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026
LOGÍSTICA

/ 2 dias

Ferrovia Malha Oeste terá nova chance de passar por revitalização em 2026

2

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 289, sábado (27/09)

3

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 1 dia

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

4

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)
Loterias

/ 13 horas

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1121, sábado (27/09)

5

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3498, sábado (27/09)
Economia

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3498, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 2 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 3 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois