“Vergonha para as Forças Armadas. Mauro Cid chega fardado e sob escolta da Polícia do Exército para depor na CPI do Golpe”,

de IVAN VALENTE // deputado federal, sobre os cuidados do Exército com o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro.

Em 30 de junho foram licenciados 27 mil veículos, um volume recorde que equivale a quase três vezes a média diária dos últimos meses. Nesse mesmo dia, foram vendidas 79 mil unidades de veículos, emplacados no primeiro dia útil de julho.

Mais: estes números ajudará o setor a registrar bons resultados ainda este mês de julho. Mais: Lula quer esticar o projeto de “carros populares” (não tão populares assim). Fernando Haddad, ministro da Fazenda é contra.

Sem consultar

Quando decidiu assumir o papel de articulador político do governo, Rui Costa (Casa Civil), que não gosta dessa atividade, almoçou há semanas com Arthur Lira, Elmar Nascimento e José Guimarães. Afirmou que Lula não cederia o Ministério da Saúde ao Centrão, blindando a ministra Nísia Trindade. E disse, contudo, que Lula poderia ser convencido a ceder a pasta do Bolsa Família, o cobiçado Ministério de Desenvolvimento Social, pilotado por Wellington Dias. Fez isso sem autorização de Lula.

PROGRAMA NUCLEAR 1

O governo quer avançar no programa nuclear brasileiro. O Ministério de Minas e Energia tem feito estudos não apenas da conclusão das obras de Angra 3, mas também da instalação de novas usinas atômicas no país. O ministro Alexandre Silveira trabalha com a possibilidade de construção de mais três geradoras. É como se Lula 3 estivesse voltando no tempo até Dilma 1: em seu primeiro mandato, ela lançou o projeto de implantação de cinco usinas nucleares até 2030 e com o impeachment, a iniciativa virou poeira atômica.

Programa nuclear 2

O governo enxerga a ampliação do parque nuclear como parte de projeto maior: ao lado de outras fontes de energia limpa, trata-se de mais um movimento para tentar consolidar o Brasil como grande potência global de transição energética. Mais: novos investimentos esbarram na resistência de auxiliares próximos de Lula. É o caso de Nelson Hubner, que comandou o Ministério de Minas e Energia no governo Lula 2 e hoje tem assento no Conselho da ENBPar. Dentro do governo, Hubner é tido como uma das vozes mais fortes contra a construção de novas usinas atômicas e até mesmo a entrada em operação de Angra 3.

TREM DA ALEGRIA

Eventos promovidos por ministros do STF acostumam atrair autoridades e eventuais bajuladores com a vantagem de viajar por conta do erário público. O Fórum Jurídico de Lisboa, promovido pela Faculdade IDP, controlada pela família do ministro Gilmar Mendes, seu sócio fundador, não foi diferente. Ao menos 20 deputados federais se mandaram para a Europa e curtiram quatro dias na capital de Portugal. A fatura fechou em quase meio milhão de reais ou exatos R$ 417.349,85. Só em diárias, os deputados gastaram R$ 193,5 mil.

Abacaxi argentino

Grande exportadores de frutas foram ao vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin, para que ele interceda junto ao governo argentino para estancar o crescente atraso no pagamento dos embarques no país. Há relatos de contratos de exportação com inadimplência superior a 120 dias. Do lado de cá da fronteira, as empresas que estão na ponta importadora jogam a culpa do Fisco argentino, que estaria retendo valores indevidos na aduana.

Homenagem merecida

A cantora e escritora Rita Lee, que faleceu há pouco mais de dois meses ganhou várias homenagens no Dia do Rock (13). E é mais do que merecido, por ser considerada a ‘rainha do rock’ no Brasil. Pioneira no cenário musical do rock, onde até então só havia homens, ela usava roupas coloridas e canções descontraídas que falavam de sexo, amor e liberdade, que também a tornou um dos símbolos do feminismo. O primeiro tributo foi do marido Roberto de Carvalho, que desde seu falecimento tem publicado fotos praticamente diárias para homenageá-la. Na data de ontem escreveu: “Amor infinito”. E as outras são do Metrô de São Paulo, a primeira está na estação Campo Belo, Linha 5-Lilás, com 10 painéis com bordados e pinturas que retratam a vida da cantora e compositora feito por Gaby Alves; a segunda está na Estação Sé, Linha 3-Vermelha, mostra 20 ilustrações extraídas dos livros infantis Amiga Ursa, e da coletânea Dr. Alex, escrito por Rita e ilustrado por Guilherme Francini, responsável pela exposição. Guilherme chama Rita Lee de fada-madrinha. “Rita Lee, além de ser a maior roqueira do Brasil e um ícone de nossa cultura, também se dedicou à literatura infantil – e eu tive a honra de ter sido convidado por ela para ilustrar suas histórias. Nossa parceria começou de maneira inusitada. Sem nunca ter visto um desenho meu, Rita me convocou: ‘Você vai ilustrar meu livro’. Sem nunca ter feito uma ilustração profissional, aceitei o desafio. Devo minha carreira como ilustrador à Rita, a quem chamo de “fada-madrinha”.

Valdemar mea culpa

Enquanto Jair Bolsonaro e Tarcísio de Freitas vão se reencontrando por mais três vezes no últimos dias, Valdemar Costa Neto, dono do PL, que viu metade dos deputados da sigla vaiarem o governador de São Paulo, numa reunião da legenda, vai tentando limpar o que sobrou para ele. Foi Valdemar que chamou Tarcísio para reunião (afinal, ele é do Republicanos), a mando do ex-presidente. Queria que seu ex-ministro da Infraestrutura recuasse de sua posição de ter aprovado antes da votação “95% do plano da reforma tributária”. Tarcísio não recuou, manifestou-se a favor e trombou com seu padrinho político numa discussão transmitida ao vivo pela internet. Mais: os que votaram contra a reforma começaram uma campanha interna contra os que votaram a favor. Valdemar entrou no meio e defendeu os que votaram a favor “por direito de escolha”. Agora, deu entrevista garantindo que “não armou uma cilada” e reconhece ter errado ao convidar Tarcísio para a reunião do PL, que nem é seu partido. Mas, mais uma vez, não conseguiu escapar de cumprir ordem de Jair Bolsonaro, que anda querendo dominar sua legenda. Não é uma situação que agrade Valdemar: historicamente, ele não é um político que goste de ser mandado. Afinal, o rótulo de “presidente honorário” não dá ao ex-presidente permissão de mando. Pior: Bolsonaro anda querendo ver de perto as finanças do PL, que Valdemar mantém trancada.

Fora do livro

A cantora Britney Spears, 41 anos, irá lançar em breve sua biografia, que foi escrita depois que conseguiu sair da tutoria de seu pai, Jamie Spears, depois de 14 anos. No Brasil o lançamento de A Mulher em Mim estará nas prateleiras das livrarias e no e-commerce somente em outubro. Só que mais uma polêmica da cantora deve ficar fora do livro. O certame que aconteceu na saída de um restaurante de Las Vegas onde Britney Spears foi afastada brutalmente por um dos seguranças do jogador de basquete Victor Wembanyama, do San Antonio Spurs. Em entrevista o jogador alega que ele foi agarrado pelas costas e que os seguranças somente a afastaram. Só que a cantora diz que somente tentou cutucá-lo (com imagens que prova isso) quando foi atingida por um tapa na cara. Mesmo que Britney quisesse agarrar o jogador seria improvável que conseguisse: Victor tem 2,26 m de altura, enquanto a cantora somente 1,63 m.

“É dando que se recebe

No estilo da famosa frase de São Francisco, a Assembleia Legislativa de Minas Gerais aprovou projeto que beneficia os maiores doadores da campanha de Romeu Zema, os sócios da empresa Localiza. A proposta recebeu o aval dos parlamentares mineiros e prevê benefícios tributários para locadoras de veículos. Salim Mattar e sócios contribuíram com R$ 5 milhões, o equivalente a 28,2% dos gastos da campanha. Com a medida, a Localiza deixará de pagar R$ 460 milhões de IPVA aos cofres públicos.

Garota-propaganda

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro reaparece em vídeo no YouTube, numa sequência onde troca de roupas e aparece ao lado de seu maquiador Agustin Fernandez, nascido no Uruguai e que criou fama em Santa Catarina. Ele lança uma nova linha de cosméticos e denomina sua base de “Loja do Divo”. Dependendo da importância da viagem, em tempos de poder, Michelle levava Agustin a tiracolo, que também dá palpites na produção de suas roupas. Em muitas fotos, mais descontraídas, Agustin aparece de batom vermelho e se declara “bicha, evangélica e bolsonarista”.

Sem conexões

Na pesquisa Genial/ Quaest, que levanta dados de Fernando Haddad (Fazenda) pelas ações econômicas e dá a Tarcísio de Freitas o primeiro lugar na preferência para o Planalto em 2026, 57% dos entrevistados acreditam que haverá um candidato viável para disputar a Presidência sem conexões com Lula ou Bolsonaro. E na lista de preferências, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro aparecem apenas com 1% das menções cada.

DIA DO BATMAN

A vereadora de Florianópolis Mayane Mattos (PL) propôs a criação de uma data comemorativa em homenagem ao super-herói dos HQ (e filmes) Batman. O Dia do Batman seria comemorado em 17 de setembro, assim como o Batman Day, festival anual criado em 2014 pela DC Comics, detentora dos direitos do personagem. Na justificativa, ela afirma que “Batman ganhou muita popularidade como um personagem que reflete a justiça e se destaca pela segurança pública e não tem superpoderes”. Batman nasceu em 1915, criação de Bob Kane.

MISTURA FINA

OS mais chegados à Lula já admitem que ele sonha em virar “um novo Nelson Mandela” e ganhar o Nobel da Paz (já pensava nisso no governo Lula 2), resultado de suas inúmeras viagens usando a roupa de “paladino da paz”. Não é bem assim: diferente do sul-africano, encarcerado por 30 anos pelo regime racista do apartheid, o brasileiro ficou 580 dias na cadeia por corrupção e lavagem de dinheiro. E Mandela esticou a mão ao inimigo para pacificar a África do Sul.

NA avaliação do STF a equiparação da licença-paternidade à licença-maternidade, atualmente fixada em quatro meses, pode ter um impacto fiscal de R$ 17,5 bilhões para 2025 – dos quais R$ 5,2 bilhões custeados pelo INSS e R$ 12,3 pelas próprias empresas. Hoje, são elas quem antecipam o pagamento do benefício e abatem o valor dos encargos. Ministros do Supremo acham que o Congresso tem sido omisso à licença dos pais.

NOS últimos dias, Luiz Barsi Filho, um dos maiores investidores ativistas do país, voltou a comprar um volume expressivo de ações da AES Brasil. Já estaria com uma participação próxima de 6%. Na Bolsa, o apetite de Barsi é interpretado como um indicativo que a AES terá uma política de participação nos lucros mais generosa neste ano – em 2022, a companhia distribuiu R$ 500 milhões aos acionistas. Barsi gosta de repetir: “Esse negócio de criptomoeda é fantasia. Gosto mesmo é de dividendo”.

A POSSÍVEL candidatura de Duda Salabert (PDT), uma mulher trans, à prefeitura de Belo Horizonte, provocou uma discussão no grupo de WhatsApp do diretório nacional do PT. O vice-presidente da sigla, Washington Quaquá (PT-RJ) não quis saber de apoio da sigla à pedetista na disputa, diante de uma reportagem que falava da possibilidade do PT apoiar Duda. “Acho que é uma candidatura ruim, tem audiência num pedaço do setor da classe média e acho que o comportamento não deve nos guiar”.

O FILME Barbie estreia apenas na semana que vem, mas o universo cor de rosa da boneca de 64 anos, já toma conta das lojas e restaurantes. Em São Paulo, dá até para dar uma passada na casa da Barbie, trazida dos Estados Unidos. No Burger King, o combo BK Barbie vem com lanche numa caixa em formato de bolsa e em agosto sua fachada dará lugar a coqueiros da cor rosa. Na Renner, há 26 modelos de peças e na Riachuelo, mais de 100 produtos e até uma linha de moda casa.

PARECE uma variação de um antigo dito popular. Nesse caso, seria “Negócios, negócios, governo à parte”. Lula disse, em junho, ao Papa Francisco que pediria a seu grande amigo Daniel Ortega, ditador da Nicarágua, a liberação do bispo Rolando Álvarez. O que aconteceu foram apenas boatos, que ganharam espaço na mídia. O efeito do pedido foi nulo: o bispo continua preso e Ortega segue prendendo outros religiosos.

