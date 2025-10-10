Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Giba Um

"Violência política já recebeu perdão no passado. Pessoas que cometeram crimes graves como...

...sequestros e assassinatos foram anistiadas. Terroristas foram perdoados e até hoje recebem bolsa do governo", do Romeu Zema, expert em exemplo de anistia.

Giba Um

Giba Um

10/10/2025 - 06h00
Pesquisa Genial/Quaest mostra que o presidente Lula lidera todos os cenários de 1º e 2º turnos. A vantagem sobre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, entre um eventual 2° turno entre os dois, cresce de 8% para 12% em relação à pesquisa anterior.

MAIS: no 1º turno, o melhor desempenho numa dipusta para o Planalto em 2026, entre os candidatos de oposição a Lula é de  JairaBolsonaro, que está inelegível. Nesse cenário, o petista teria 35% contra 26% do ex-chefe do Executivo.

Capa internacional

Bem que a atriz e escritora Fernanda Torres, tentou ter uma pausa na vida profissional, após encarar o Oscar onde concorria ao prêmio de “melhor atriz”, mas não conseguiu. O sucesso de seu personagem ainda está rendendo alguns trabalhos, mesmo em proporção menor. Agora ela encarar a capa e recheio da Numéro Netherlands, onde falou sobre sua vida e suas escolhas como a de ser atriz. “Meu pai era ator, diretor e produtor teatral; minha mãe, atriz. Grande parte da vida deles se passava no palco, em apresentações teatrais ou ensaiando a próxima peça. Eles trabalhavam nos fins de semana e feriados, e eu cresci nos bastidores, ao lado deles, ou na mesa de ensaio. Eu sentia que grande parte da vida deles acontecia ali por escolha própria, por prazer, o trabalho deles era uma conquista, não uma obrigação burocrática. E para uma criança, esse faz de conta que continua na vida adulta é incrivelmente atraente. Hoje, sinto que tenho uma intuição para eventos dramáticos que nasceu na minha infância. Mas minha escolha profissional não se deveu apenas a eles, mas também à minha geração, amigos que, como eu, começaram jovens e se inspiraram no forte movimento teatral brasileiro das décadas de 1970 e 1980. Tornei-me atriz por influência familiar e geracional”. E completou: “Você escolhe ser ator porque viver apenas uma vida é muito chato. A chance de ser outra pessoa, de existir fora de si mesmo, é tão prazerosa, mesmo quando você enfrenta um personagem trágico”.  E por fim disse que prefere a comédia, mas que não descarta outros gêneros: “Prefiro fazer comédia na TV. O humor ajuda você a lidar com as longas filmagens e temporadas de uma série. O cinema é um ofício; é suave, mesmo em um drama pesado como o de Eunice”.

Campanha: Michelle na vice ou senadora

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro está em campanha: o tom de seu discurso, esta semana, na Caminhada da Anistia, em Brasília, era de uma candidata. Só que ela própria não sabe se estará na vice de Tarcísio de Freitas à Presidência da República ou disputando uma vaga no Senado no Distrito Federal. A última palavra será do maridão, agora condenado a mais de 27 anos de prisão pela trama golpista. Para o Senado, segundo dados da Paraná Pesquisas, é a favorita: tem 42,8% em intenção de votos, liderando levantamento que tem o governador Ibaneis Rocha em segundo lugar com 36,5%. Em seu discurso, Michelle defendeu Israel lembrando que "o atual governo fica ao lado de terroristas que assassinam mulheres, gestantes e gays" e emendando que "quem abençoar Israel será abençoado". Também criticou manifestações da esquerda com a presença de artistas: "A gente não precisa de famosos para lotar as ruas, é orgânico" E defende "anistia ampla" e seu marido, garantindo que ele "não cometeu nenhum crime e nem roubou velhinhos".

Sem segundo candidato

Há uma vaga aberta no bolsonarismo do Rio de Janeiro: quem será o segundo candidato do clã Bolsonaro no estado, ninguém sabe. O primeiro, praticamente reeleito, é Flávio Bolsonaro. O governador Cláudio Castro, mais distante de Bolsonaro, já admite desistir do Senado. Um nome cotado é Alexandre Ramagem, mas o ex-delegado da PF foi condenado a 16 anos e  um mês por sua participação na trama golpista. Carlos Portinho, que herdou a cadeira no Senado depois da morte de Aroldo de Oliveira, em 2020, não tem força política para se reeleger.

101025_1

Vida real

Na quarta-feira (8) foi lançado oficialmente a série documental de Victoria Beckman com direção de Nadia Hallgren, que mostra a trajetória da integrante do grupo Spice Girl até chegar em um dos nomes mais importante do mundo da moda. O evento para o lançamento aconteceu no Curzon Mayfair, onde fez um discurso caloroso, ao lado do marido David Beckham e de três de seus quatro filhos, Romeo (23 anos), Cruz (20) e Harper (14) e da namorada  de Cruz, a brasileira Jackie Apostel. Também estavam presentes suas ex-colegas de bandas Geri Halliwell , Mel C e Emma Bunton e suas amigas Charly Cox e Eva Longoria.  Num discurso emocionante fez um agradecimento especial a sua família: “Sabe, precisei passar por todo esse processo para realmente me orgulhar do que conquistei e finalmente perceber que sou suficiente. Estou tão orgulhosa do que construímos juntos e de estar aqui com a minha família esta noite. Obrigado às pessoas incríveis que trabalharam tanto para que isto acontecesse. Amo muito vocês”.

Valdemar aposta

O presidente do PL, Valdemar Costa Neto, não tem a menor dúvida de que o presidente Lula e outros membros do governo federal conseguirão reverter o tarifaço após a aproximação com Donald Trump, presidente dos Estados Unidos. Valdemar lidera  sigla que abriga o ola Bolsonaro e aposta que os norte-americanos devem derrubar as taxas contra produtos brasileiros assim que se reunirem com membros do governo Lula. "Tem chance de reverter o tarifaço! Essa discussão vai ser feita pelo Marco Rubio com nossos ministros e eles vão se entender. Não tenho dúvida disso".

Fufuca o Sabino ficam

Contrariando ordem das direções nacionais de seus partidos, os ministros do Esporte, André Fufuca (PP) e do Turismo Celso Sabino (União Brasil) decidiram permanecer no governo Lula e foram punidos por suas siglas. Sabino e Fufuca foram afastados do comando dos diretórios dos partidos no Pará e no Maranhão, respectivamente. Suspenso por 60 dias, Sabino ainda enfrentará processo de expulsão. Ele diz: "Fico ao lado do presidente Lula por entender que é o melhor projeto para o Brasil". Fufuca acredita em uma reversão da punição.  É chegado a Ciro Nogueira e está de olho numa vaga no Senado.

Pérola

"Violência política já recebeu perdão no passado. Pessoas que cometeram crimes graves como sequestros e assassinatos foram anistiadas. Terroristas foram perdoados e até hoje recebem bolsa do governo",

do Romeu Zema, expert em exemplo de anistia.


"Exemplo de político"

Amigo de Lula, o ministro da Defesa José Múcio Monteiro foi tratado como ídolo e exemplo de político pela bancada bolsonarista no Senado, nesses dias, com direito a aplausos. Mucio revelou a penúria das Forças Armadas e sobre as aeronaves da Defesa disse que "não tinham combustível, peças e munição". Não disse a quantidade de aviões atingidos: são 65% da frota da FAB, incluindo aeronaves usadas por autoridades do governo, ministros e até servidores de nível quando em "missão especial".

147 interrogatórios 1

Entre convocações e convites, a CPMI que apura a roubalheira contra idosos do INSS espera ouvir, até agora, 147 depoentes. É o número de nomes com interrogatórios já aprovados na comissão. O alvo que acumula mais requerimentos, 15 é Carlos Roberto Ferreira Lopes, que manda e desmanda na Confederação dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares (Conafer) e foi preso por falso testemunho depois de mentir para a CPI Mista. Atrás dele, aparece Antônio Carlos Camilo Antunes, o "Careca do INSS", que se abrir o bico depois da CPMI convoca esposa e filho.

147 interrogatórios 2

Até agora, nove pessoas foram ouvidas, A última, Fernando Cavalcanti, apontado na CPMI como "laranja" do advogadoNelson Willians. A lista deve crescer com José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão do presidente Lula e Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras e da Crefisa. Há ainda Edson Claro, que prometeu tudo, incluindo os recebedores de propina em dinheiro vivo. Os petistas já barraram a primeira tentativa.

Arquivamento

E nem poderia ser diferente, dada a amizade existente entre um e outro, além de participações em campanhas do ex-presidente, o deputado Marcelo Ferraz (União-MG), relator do Conselho de Ética da Câmara no processo que apura conduta de Eduardo Bolsonaro (PT-ST) apresentou relatório pelo arquivamento de representação movida pelo PT. O relator alegou que "discursos isolados" não seriam capazes de influenciar o governo americano. O documento será submetido à votação do colegiado por 21 deputados. Pode ser arquivado ou levado ao plenário, se houver recurso e o PT fará isso.

Mais hospitais no balcão

A Dasa tem buscado comprador para o Hospital da Bahia, em Salvador. Há conversas com grupos do setor e com um fundo de private equity. A família Bueno também discute a venda do Hospital São Domingos, em São Luís (MA). Ambos ficaram fora dos ativos hospitalares carreados pela empresa na fusão com a Amil. A Dasa se esforça para vender participações e reduzir sua excessiva alavancagem. A alienação mais recente aconteceu em setembro, com a alienação de suas operações na Argentina: levantou R$ 700 milhões com a transferência da rede de laboratórios Diagnóstico Maipú. A Dasa precisa de muito mais.

Vende-se 700 lojas

O Carrefour está em busca de um comprador para suas 700 lojas na Argentina. A companhia francesa revela que a decisão faz parte de uma reestruturação global, que visa concentrar investimentos em marcos considerados mais estáveis como Brasil, França e Espanha. O Carrefour contratou o Deutsche Bank para avaliar o negócio e identificar potenciais compradores. O valor estimado das ofertas varia entre US$ 800 milhões e US$ 1,5 bilhão, embora o negócio já tenha sido avaliado em US$ 2 bilhões. As lojas continuarão funcionando durante o processo de venda.

Mistura Fina

A mudança do governo norte-americano em relação ao Brasil decorre da "diplomacia empresarial" que, na prática, ocupou o espaço do ausente governo brasileiro. O fiasco da diplomacia do Itamaraty, contaminada pela ideologia, conheceu o chão: o chanceler Mauro Vieira não conseguia falar nem ao telefone com o homólogo de lá. Trocaria breves palavras com Marco Rubio oito meses depois da posse de Trump.
 
O presidente Trump havia sinalizado à diplomacia empresarial que "distensionaria" a relação com o Brasil e o encontro na ONU o fez antecipar isso. Será penoso, advertem experientes diplomatas. Poderá haver dedo em riste, palavras duras(nas conversas de brasileiro com Rubio), mas o desafio inicial é identificar demandas dos Estados Unidos. Importante mesmo será conversar, mas as chances do Brasil serão melhores, fazendo-se representar por “adultos na sala", a se usar uma expressão popular.
 
Analistas de plantão estão lembrando que as bets produzem efeitos nocivos às finanças e à saúde que já foram amplamente debatidos nos últimos tempos. O vício em apostas on-line corrói a renda das famílias, especialmente as mais vulneráveis. De acordo com o Banco Central, só em agosto de 2024, 5 milhões de beneficiários do Bolsa Família gastaram R$ 3 bilhões em apostas usando Pix.
 
Os gastos descontrolados com a jogatina virtual foram o principal argumento do conselho curador do FGTS para a decisão de limitar os empréstimos feitos com base na antecipação do saque aniversário. Estudos da CPI das Bets no Senado constataram que cassinos e caça-níqueis on-line, como o jogo do Tigrinho, causam dependência entre os adolescentes e já começaram a ter impacto na rede pública, com mais atendimentos por ansiedade e depressão.

A entrada do BTG e da Perfin Investimentos no capital da Cosan começa a ter seus primeiros desdobramentos sobre os negócios que compõem a holding de Rubens Ometto. Ometto e seus novos sócios discutem mudanças estratégicas na Rumo Logística. A prioridade é se livrar da Malha Oeste, vista como um fardo para a companhia, por sua baixa rentabilidade e pela permanente queima de caixa - nos seus primeiros meses do ano, a ferrovia torrou cerca de R$ 215 milhões.

In –  Cozinha: tapete antiderrapante (Polipropileno)
Out – Cozinha: tapete de crochê (escorregadio)

Giba Um

"Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser, quem quiser...

...ir para outro lado que vá. E que tenha sorte porque certeza nós temos: a extrema direita não voltará a governar este país", de Lula, em entrevista à TV Mirante, no Maranhão

09/10/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Novo presidente do Supremo, Edson Fachin rejeitou festas em sua posse, mas não impediu que seu vice-presidente Alexandre de Moraes, comemorasse o momento. Moraes chamou amigos - e de todo o país - para uma confraternização depois da posse em sua casa.

MAIS: estavam lá entre outros, Marcos Pereira, Ciro Nogueira, Tábata Amaral, João Campos e muitos mais.  Um dos amigos passou algumas informações para o correspondente do The New York Times e o jornalão americano tratou de publicar uma nota com os devidos comentários a  favor.

Giba Um

Pontapé inicial

Apesar de estrear somente no dia 20 de outubro Três Graças, de Aguinaldo Silva, Virgílio Silva e Zé Dassilva, e direção artística de Luiz Henrique Rios, novela que substituirá Vale Tudo no horário nobre da Globo reuniu parte do elenco na Pinacoteca de São Paulo para a festa de lançamento. A trama contará a  história  de Lígia (Dira Paes), Gerluce (Sophie Charlotte) e Joélly (Alana Cabral), todas mães solos, que estarão envolvidas em um esquema de falsificação de remédios, comandado por Santiago Ferette (Murilo Benício) e Arminda (Grazi Massafera). Que terá uma reviravolta no meio da novela com o surgimento do personagem Rogério (Eduardo Moscovis), que era marido dado como morto de Arminda. O elenco desfilou com trajes impecáveis, marcados pela elegância de peças alongadas, tecidos nobres e cortes sofisticados. As atrizes chamaram atenção com vestidos que exibiam decotes ousados, costas à mostra. A trama também marcará o retorno às novelas de Miguel Falabella, Carla Marins, Júlio Rocha e Fernanda Vasconcelos. E ainda contará com a estreia de Belo como ator, que aliás comandou o show da festa ao lado de outro cantor-ator Xamã, que também está na trama. Aguinaldo Silva que também volta a escrever uma novela para o horário nobre depois de 6 anos afastado fez questão de exaltar sua história com uma pequena cutucada na antecessora. “'Vale Tudo' foi uma novela incrível, nas duas versões, tanto a original quanto o remake. Mas o telespectador quer ver a novela que está começando. Quando uma acaba, ele embarca na próxima e vira a página” . E completou:  "A novela é uma obra aberta. Se eu percebo que o público não gostou de algo, eu mudo. O espectador é o verdadeiro autor, ele escreve a versão final. Eu ouço as pessoas, no supermercado, na rua, em qualquer lugar. Isso faz parte do processo de escrever".

Amorim fora da linha de frente

Celso Amorim, chanceler dos dois primeiros mandatos de Lula, segue como principal conselheiro do presidente na área de política externa. No entanto, Lula decidiu promover uma espécie de downgrade circunstancial do fiel colaborador, tirando Amorim da linha de frente das tratativas com a Casa Branca. Esse papel caberá a Geraldo Alckmin, Fernando Haddad e Mauro Vieira, atual chanceler. O entendimento que Alckmin, Haddad e Vieira conferem grau de institucionalidade e impessoalidade maior as conversas com os Estados Unidos. De todas as autoridades que participaram da conversa telefônica com Donald Trump, no começo da semana, Amorim teve a presença mais contida. O  embaixador, contudo, permanece como observador e conselheiro onipresente. Até porque Lula gosta e está acostumado com o assessor a seu lado, como chanceler ou assessor direto. Aos 83 anos, Amo rim dá sinais de fadiga. Está resguardado para missões e encontros bilaterais. Agora, o projeto está entregue no "Departamento do Estado" do governo. Amorim seguirá a fila, mas com trunfos junto a Lula que permanecem intactos e garantidos.

Contra o Brasil

O governo Lula teme o que pode acontecer com a definição do secretário de Estado, Marco Rubio, chefe da diplomacia americana, para negociar sanções e tarifas com autoridades brasileiras. Ele foi o primeiro do governo Trump a criticar publicamente o Brasil e denunciar perseguições no STF.  Cada uma das sanções passaram por Rubio. Houve um alívio, contudo, porque o negociador não será Scott Bessent chefe do Departamento do Tesouro, que tem aplicado a Lei Magnitsky. Rubio não é "mal-informado": ação contra Padilha é porque sabia da suposta exploração de cubanos no Mais Médicos.

Giba Um

Críticas duras

Aos 32 anos, a cantora e atriz Miley Cyrus abriu seu coração em entrevista a CBS Sunday Morning. Em certo trecho disse que muitas críticas que recebeu quando tentou desvincular sua imagem de sua personagem “Hannah Montana”, responsável pelo seu reconhecimento e sucesso. Ela garante que só se deu conta de quanto duras elas eram depois que ficou madura. “Eu fui a primeira pessoa a ser cancelada, eu acho. Eu não sabia até eu ficar mais velha, na verdade, o quão brutal realmente foi, porque foi muito desafiador para outras pessoas, mas para mim, foi um bom momento. Parecia divertido, e era divertido. Olhar para alguém nos seus 20 anos com a visão de quem eu sou agora. Eu acho que foi isso. Mas, na época, foi incrível”. E garante que apesar de querer  ter uma imagem longe da personagem ela diz que é muito grata. “Eu a amo. Ela é tudo. Eu não teria nada, nada disso – quer dizer, talvez eu pudesse ter descoberto, talvez eu pudesse ter me mudado de Nashville, Tennessee, para Los Angeles. Não sei. Mas ela fez isso muito mais rápido e melhor, e me preparou para a vida que tenho agora. Então, amor por ela, gratidão, tudo isso”.

Giba Um

Dirceu de novo

O ex-chefe da Casa Civil do primeiro mandato de Lula, José Dirceu, voltou a defender a prisão domiciliar para Jair Bolsonaro. "Eu não desejo mal a ninguém, nem a ele". Segundo Dirceu, assim como o ex-presidente Fernando Collor em prisão domiciliar devido à idade e questões de saúde (tem Parkinson), Bolsonaro "também não tem condições de cumprir pena no sistema penitenciário” porque é uma pessoa muito instável e sem autocontrole para aguentar a rotina de um presídio". E até por experiência própria, insiste: "Todo mundo sofre na prisão, todo mundo tem depressão, chora e chama a mãe, reza".

Fim de acordo

O rompimento do acordo automotivo entre Brasil e Colômbia vai além da questão diplomática. Dentro do próprio governo, notadamente do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, o episódio tem alimentado discussões sobre a eficácia, a médio e longo prazo, das políticas de incentivo à indústria automobilística. Um dos motivos que ajudaram a minar o tratado bilateral foi a decisão do governo boliviano de privilegiar as importações de veículos elétricos, notadamente da China. Os exportados do Brasil para a Colômbia são, quase na totalidade,  movidos a gasolina ou etanol.

Pérola

"Não sou daqueles que ficam tentando comprar deputado. Vai ficar comigo quem quiser, quem quiser ir para outro lado que vá. E que tenha sorte porque certeza nós temos: a extrema direita não voltará a governar este país",

de Lula, em entrevista à TV Mirante, no Maranhão.


Imitando Bolsonaro

Analistas lúcidos de plantão estão colecionando o que chamam de "o pior de Bolsonaro" espalhados pelas redes sociais, desta vez proliferado pelo governador Tarcísio de Freitas envolvendo o trágico episódio do envenenamento por metanol. Esta semana, Tarcísio disse, em roda de jornalistas: "No dia em que começarem a falsificar Coca-Cola, vou me preocupar" (!?). No início da pandemia, quando Bolsonaro tentou fazer graça sobre o aumento de mortes pela Covid-19, o mesmo Tarcísio aproveitou: "Não sou coveiro, tá?" Depois, resolveu debochar das famílias de luto: "Chega de frescura, de mimimi. Vão ficar chorando até quando?" Agora, Tarcísio quer ser presidente da República, usando boné de Trump.

Visita a Bolsonaro

Ciro Nogueira, presidente do PP e ex-chefe da Casa Civil, do governo Bolsonaro, pediu autorização ao STF para visitá-lo, o que deverá ocorrer nesses dias. Ciro foi alvo do governador de Goiás, Ronaldo Caiado, porque "estava fazendo campanha para ser vice de Tarcísio, se ele se candidatasse ao Planalto". E o presidente do PP tira Caiado da disputa, garantindo que Bolsonaro "está entre Tarcísio e Ratinho Jr (PDS-PR). Detalhe: Ciro tem certeza de que, na visita, o ex-presidente ainda não oficializará nomes para 2026.

Na lixeira da História 1

Abre-se o espaço esperado para uma discussão de temas econômicos ficando na lixeira da História a tentativa malsucedida de Trump de utilizar o julgamento de Jair Bolsonaro como um pretexto para atacar a soberania brasileira", fala do ex-embaixador Jorio Dauster, em nova análise da cena nacional (e internacional). "Essa estratégia – continua -  preconizada por figuras malignas como Steve Bannon, atraiu Eduardo Bolsonaro para uma aventura suicida a que ele se julgou, junto a Paulo Figueiredo, capaz de ditar a política da Casa Branca em relação ao Brasil".

Na lixeira da História 2

Adiante, segue Jorio: "Como recordação desse desvario  ficarão para sempre as imagens inesquecíveis da imensa bandeira norte-americana na Avenida Paulista e o boné MAGA usado por um Tarcísio sorridente. Trump não tem nada de louco, é um frio negociador sempre disposto a voltar atrás quando as circunstâncias exigem - foi informado de que se transformará no melhor cabo eleitoral de Lula, vivendo meses, atrás pior momento da política. Entregará de bandeja às forças da esquerda os símbolos nacionais verdes e amarelos que a direita vinha utilizando para caracterizar seu amor à Pátria e a família".

"Golaço!"

Eduardo Bolsonaro, o Dudu Bananinha, considerou um "golaço" de Trump ao escalar o secretário de Estado Marco Rubio para negociar sanções e tarifas com autoridades brasileiras. Eduardo acha que "não complica o Brasil, nos ajuda!", como disse o ex-embaixador Rubens Barbosa. O secretário, filho de cubanos que fugiram da ilha, conheceria bem a América e os regimes totalitários da esquerda na região, na qual incluiria o Brasil. Bananinha repete que seu pai foi vítima de perseguição de uma "ditadura judicial".

Há dois anos

Os dois anos do ataque terrorista que matou mais de 1.200 civis em Israel, incluindo idosos e crianças, e o sequestro de 251 pessoas, dezenas delas executadas pelo Hamas e muitas ainda em cativeiro foram lembrados, esta semana, em sessão solene do Senado. Claudio Lotenberg, presidente da Confederação Israelita do Brasil, diz que "o 7 de outubro não foi apenas uma tragédia para Israel, mas um alerta para toda a humanidade". O ataque começou com 4.300 foguetes lançados contra a população de Israel e a invasão do país para executar pessoas. O Brasil nunca condenou os atos terroristas.

Mistura Fina

O Brasil não é um caso isolado nessa tempestade de metanol. A área técnica do Ministério da Saúde está debruçada sobre episódios recentes de adulteração de bebidas alcoólicas em larga escala em outros países. A Rússia, por exemplo, enfrenta hoje uma crise de saúde pública similar. Desde o fim de setembro, ao menos 25 pessoas morreram em Stantsy, próximo a Leningrado, após comprar garrafas de vodca adulterada.
 
Equipes do Ministério da Saúde se orientam por tragédias semelhantes em outras latitudes. Entre janeiro e março deste ano, ao menos 160 pessoas morreram e outras 230 foram hospitalizadas na Turquia após contaminação por metanol. Em junho do ano passado, foram registradas 65 mortes no sul da Índia após ingestão de bebidas produzidas ilegalmente. E em março, em plena pandemia, o Irã contabilizou 2.200 internações e 296 óbitos em uma onda de envenenamento por metanol.
 
O Jogo do Bicho, proibido no Brasil, está liberado na terra de Vladimir Putin. Numa exposição de arte brasileira na GES-2, grande centro cultural de Moscou, o público é apresentado ao jogo  inventado pelo Barão de Drummond (1825-1897), "como importante manifestação cultural do povo brasileiro". As cartelas, com muitas fotos de bichos, exibem o nome dos animais em russo e inglês.

O Papa Leão XIV acaba de anunciar mudanças para cerimônias de casamento realizadas nas igrejas católicas. A mudança mais drástica foi sobre as músicas permitidas no momento do casamento. Doravante, apenas músicas sacras serão aceitas durante a cerimônia. Temas de filmes, novelas ou canções populares estão oficialmente proibidas, com exceção da música escolhida para a saída do casal.

Dados da Sociedade Brasileira de Pediatria registram que pelo menos um caso de autoagressão envolvendo adolescentes de 10 a 19 anos acontece no Brasil a cada dez minutos. Os números se referem a 2023 e 2024, quando a média  diária chegou a 137 atendimentos de pacientes dessa faixa etária, incluindo tentativas de suicídio. O estudo também revela que, nesse período, cerca de 2,3 mil adolescentes se mataram.

In –  Suco de acerola
Out – Suco de maracujá

Servidor aposentado por incapacidade permanente

Guia dos 7 direitos esquecidos

09/10/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Se você (ou alguém da família) foi aposentado por invalidez — hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente — há direitos financeiros e previdenciários que podem aliviar o bolso. Aqui, num guia direto e prático, eu explico 7 direitos-chave de servidores públicos nessa situação e muitos deles também valem para aposentados do INSS.

Os 7 direitos:

1) Quitação do financiamento habitacional (seguro MIP/DFI)
A maioria dos financiamentos imobiliários (SFH e mercado) tem seguro habitacional com cobertura MIP (morte e invalidez permanente) e DFI (danos físicos). Reconhecida a invalidez permanente total do mutuário coberto, o seguro quita total ou parcialmente o saldo (na proporção da participação quando há coobrigado).

Observação importante: seguradoras costumam alegar “doença pré-existente” para negar a indenização do seguro, mas a Súmula 609 do STJ protege o consumidor: se a seguradora não exigiu exame na contratação, não pode negar por doença pré-existente (salvo prova de má-fé). 

2) Quitação de empréstimos com seguro prestamista (que cubra invalidez)

Em muitos empréstimos consignados/financiamentos, há seguro prestamista embutido: se ocorrer morte ou invalidez permanente, o seguro amortiza ou até mesmo quita a dívida até o limite contratado. Confira seu contrato e as condições gerais. 

3) Isenção de Imposto de Renda para portadores de doenças graves

A Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV isenta de IR proventos de aposentadoria (e pensão) quando o aposentado é portador de doença grave listada na lei (ex.: neoplasia maligna, cardiopatia grave, Parkinson, esclerose múltipla, hepatopatia grave, entre outras). 

4) Integralidade salarial para servidores aposentados por invalidez que tinham proventos proporcionais (revisão pela EC 70/2012)

A Emenda Constitucional 70/2012 determinou que servidores aposentados por invalidez (por doença grave, acidente em serviço ou moléstia profissional), com ingresso anterior à EC 41/2003, tenham os proventos calculados pela última remuneração do cargo (integralidade), com paridade de reajustes — efeitos financeiros a partir da própria EC 70. 

5) Acionamento de seguros de vida e benefícios em previdências privadas

Seguro de vida e planos de previdência complementar aberta (PGBL/VGBL) frequentemente oferecem coberturas de risco (pecúlio/renda por invalidez). Se sua apólice/contrato prevê Invalidez Permanente Total (por doença/acidente), pode haver indenização ou renda por invalidez; alguns planos permitem resgate ou antecipação conforme as regras do produto. 

6) Adicional de 25% para quem precisa de acompanhamento nas atividades diárias

No INSS (RGPS): o art. 45 da Lei 8.213/91 garante +25% sobre a aposentadoria por invalidez quando o segurado necessita de assistência permanente de outra pessoa. 
No serviço público (RPPS): só existe se a lei do seu ente/órgão previr benefício similar. Muitos regimes não têm essa previsão — por isso a ressalva. 

7) Paridade e integralidade para quem ingressou antes de 31/12/2003

Servidores que ingressaram em cargo efetivo até 31/12/2003 podem, nas regras de transição das EC 41/2003 e 47/2005 (e, para invalidez, EC 70/2012), manter integralidade (cálculo pela última remuneração) e paridade (reajustes iguais aos ativos), se cumpridos os requisitos da regra aplicável. 

Aposentadoria por invalidez não é o fim do jogo , é quando vários direitos entram em campo ao mesmo tempo: quitação de dívidas com seguros, isenção de IR por doença grave, revisão de proventos (para servidores), benefícios em seguros/previdência e, no INSS, o +25% para quem precisa de ajuda nas atividades diárias. 

A incapacidade limita o corpo, não os seus direitos: conheça, comprove e faça valer cada um deles.

