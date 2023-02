"Você acha que índio quer viver o resto da vida enfurnado no meio da floresta?"

Para quem tem memória curta: fim de março de 2014, no último ano do primeiro mandato do governo de Dilma Rousseff, o então ministro da Fazenda, Guido Mantega, previu que o PIB cresceria em média 4% entre 2014 e 2022.

Mais: a previsão foi feita num evento na FGV. Considerando um crescimento de 3% para este ano, o ritmo anual de expansão para o período de 2014 a 2022 será de apenas 0,3%, muito distante dos 4% estimados por Mantega.

In – Coxinha de frango com requeijão

Out – Coxinha de carne vegana

Mais atuante

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, já havia avisado que teria participação no governo do maridão. No primeiro mês já se reuniu com ministros e agora será dela a última palavra na publicidade oficial de carnaval que está sendo preparada pela Secom, chefiada pelo ministro Paulo Pimenta. Todo material passará pelo aval dela antes de ser veiculado. Na semana passada, discutiu as diretorias de Itaipu (trabalhou lá no passado), com o presidente Ênio Verri (PT-PR). Ela tem uma sala (e duas assessoras) ao lado do gabinete presidencial.

“PARALELO”

No início de novas gestões, a oposição sempre avisa que instalará um “governo paralelo”. Valdemar Costa Neto, dono do PL, também vai montar um bloco nesse sentido, só que batizará com o nome de “Observatório da Oposição”. Quer dividir a ação sobre cada passo de Lula e seus ministros entre seus correligionários. A oposição, fora de um novo “gabinete do ódio”, já se movimenta de maneira quase infantil: na posse dos novos senadores, na semana passada, pequeno grupo de bolsonaristas levantavam um cartazete onde se lia “Fora, Lula!”.

Tomo junto

Lula quer anunciar, junto com Fernando Haddad, Simone Tebet e Geraldo Alckmin, o novo arcabouço fiscal, a governança do orçamento e a reforma tributária. A ideia, conforme Lula acertou com Arthur Lira, presidente (reeleito) da Câmara, é que a arquitetura dos gastos públicos seja apresentada até o final de abril. Lira também pegaria carona no anúncio mais esperado pelo governo. As alternativas de divulgar o substituto do teto de gastos e detalhes das mudanças na área tributária em junho ou julho foram aposentadas. Mais: Lira está garantindo que os projetos passarão pelo crivo do Congresso. Rodrigo Pacheco já assegurou sua parte no Senado.

SEM SIGILO

A Controladoria-Geral da União (GCU) vai tirar o sigilo do processo administrativo instaurado pelo Exército em 2021 que tinha como alvo o então ministro da Saúde, general (e hoje deputado federal) Eduardo Pazuello. Durante o governo Bolsonaro, o Comando da Força Militar impôs sigilo de R$ 100 anos aos documentos, alegando que se tratava de informações à vida privada dele. A CGU também vai analisar outros 233 processos, todos em sigilo imposto pelo ex-presidente.

Contra o garimpo

Lula já disse que “vai varrer os garimpeiros das terras indígenas”, só não sabe quanto tempo vai demorar. O governo também não tem um plano definido para depois de retirar cerca de 20 mil garimpeiros da região (alguns, estão saindo por conta própria). Já se sabe, contudo, que a operação de retirada dos garimpeiros contará com mais de 500 policiais federais, militantes e membros da Força Nacional, Ibama e Funai. Não será fácil: a extensão da reserva é e 96 mil metros quadrados.

Maior ganhadora

Mais um tapete vermelho foi estendido no domingo (5) para mais uma premiação no Crypto.com Arena, em Los Angeles (EUA), para o 65º Grammy Awards. Entre convidados, apresentadores, concorrentes e vencedores passaram pelo palco da premiação, da esquerda para à direita, Beyoncé, que levou 4 prêmios (Melhor Gravação de Dance/Eletrônica; Melhor Álbum de Dance/Eletrônica; Melhor Performance de R&B Tradicional e Melhor Canção de R&B) dos 9 que estava indicada, e se tornando a recordista da premiação com 32 estatuetas, estava rodeada por Lizzo que levou duas estatuetas (Melhor Gravação Remixada e Melhor Gravação do Ano) e surpreendendo porque Beyoncé também estava entre as concorrentes e Adele que disputava 7 categorias, mas só levou um prêmio de Melhor Performance Pop Solo; Bonnie Raitt, que aos 73 anos levou 3 estatuetas (Melhor Canção de Raízes Americanas, Melhor Performance de Americana e Canção do Ano) com Taylor Swift que desta vez só levou um prêmio (Melhor Videoclipe); Samara Joy que levou o prêmio de Artista revelação entregue por Olivia Rodrigo (a artista revelação de 2022), e foi insultada por alguns fãs de Anitta, que estava concorrendo na mesma categoria.



Ainda no palanque

Mais da metade dos editoriais dos grandes jornais brasileiros depois de pouco mais de um mês do Lula no poder, reclamam de seus discursos e de suas entrevistas, dizendo que “ele ainda está no palanque”. E mais: com o ego acima de tudo, a maioria de suas colocações são, no mínimo, inapropriadas. Um dos últimos exemplos foi a entrevista do presidente à Rede TV!, que teve audiência de 0,3%. Não falou sobre calote de Cuba e Venezuela, quando o BNDES é ressarcido com dinheiro do contribuinte; atacou, de novo, “esse cidadão” (referia-se a Roberto Campos Neto, do Banco Central); disse que “Cuba já fez a transição tranquilamente para o civil”; afirmou, outra vez, que a guerra da Ucrânia é culpa de Volodymyr Zelensky, também emendou que “esse empresário (Lemann) jogou fora R$ 40 bilhões, enquanto o mercado fica nervoso, quando se fala em melhorar a vida dos pobres”.

Dupla emoção

A jornalista Aline Midlej, que acaba de completar 40 anos (4 de fevereiro) viverá uma dupla emoção neste ano. Apesar de ser nascida em São Luiz, se formou em jornalismo por uma universidade em São Bernardo do Campo (SP) e tem um pouco mais de 12 anos de carreira. A primeira das emoções será comandar junto com Rodrigo Bocardi os desfiles das escolas de samba de São Paulo, nos próximos dias 17 e 18, que foi comandado por muitos anos por Chico Pinheiro, que não está mais na emissora. E segunda será o nascimento de sua primeira filha, que se chamará Celeste, a novidade foi contada para seus fãs e seguidores no final de dezembro.

Olho no silicone

Por determinação de Lula, os analistas de cartões corporativos de Jair Bolsonaro estão procurando se a ex-primeira-dama Michelle usou verba sigilosa da Presidência para colocar novos implantes de silicone nos seios e realizar outros procedimentos estéticos. O STF já descobriu que um cartão de crédito usado por ela era pago por cartão do Planalto. No caso de troca do silicone em 2020, não se descobriu muita coisa até agora: apenas que a conta foi paga a partir de um boleto.

Decoração

O futuro gabinete de Michele Bolsonaro no comando do PL Mulher está sendo decorado por ela: fica na cobertura de um edifício da Asa Azul e só o condomínio custa R$ 12 mil mensais. Quem vai pagar tudo é o PL de Valdemar Costa Neto que, contudo, já avisou que só coloca a mão no bolso quando conseguir desbloquear o dinheiro do partido (quem trancou tudo foi o TSE). Michelle quer começar a viajar por estados brasileiros criando sucursais da sigla dedicadas às mulheres.

Palestra

O visto oficial que Jair Bolsonaro usou para entrar nos Estados Unidos, em 30 de dezembro, expirou na mesma semana passada e foi substituído pelo de turismo e pode ficar lá mais três meses (e não apenas um mês). O próprio ex-presidente já disse que vai permanecendo nos Estados Unidos espiando como deverão ocorrer os processos contra ele. Os petistas dizem que ele enfrentará na Justiça brasileira inúmeras investigações, denúncias e processos e também no Tribunal Penal Internacional, em Haia. À propósito: Bolsonaro já fez uma palestra num clube de Orlando. Os ingressos custavam entre US$ 10 e US$ 50.

CASA NOVA

No mesmo condomínio de Kissimmee, na Grande Orlando, Bolsonaro acaba de mudar de casa. Os vizinhos estavam reclamando dos grupos de bolsonaristas que permanecia na frente da casa de José Aldo, ex-lutador de MMA, à espera do ex-presidente para uma selfie ou um autógrafo. Além disso, o primeiro mês de uso da casa de Aldo sem pagar nada já teria expirado e o dono já tinha outra pessoa que alugara com antecedência. Na nova casa, Jair Bolsonaro pagará pela ocupação como qualquer turista.

MISTURA FINA

LULA e Janja continuam dormindo numa suíte de hotel em Brasília, enquanto o quarto presidencial do Palácio da Alvorada ganha mobiliário novo, incluindo cama king size. Só, que Lula vai manter a casa que alugou em São Paulo, no bairro de Pinheiros, para onde se mudou com Janja em dezembro de 2021. Tem quatro suítes e área total de 700 metros quadrados.

ROSA Weber, presidente do STF, cumpriu a promessa de remontar um plenário derrubado pelo terrorismo bolsonarista e abriu o ano de 2023. Outro andar está ainda sem energia elétrica: os invasores arrancaram a fiação. Mais: exemplo de discrição e atenta ao comportamento de pares, Rosa não foi a conferência da empresa de João Doria em Nova York, nem à de Lisboa. E também não vai a próxima, em Londres.

A MINISTRA do Planejamento, Simone Tebet, quer que o IBGE, subordinado à sua pasta, concentre o levantamento e divulgação das projeções de safra agrícola. Hoje, essa função está duplicada dentro do governo federal e é feita também pela Conab. Nos últimos anos, as estimativas anunciadas pela Conab têm sido alvo de críticas do próprio agronegócio pela dispersão e pelos métodos de apuração de dados.

NÃO haverá, neste carnaval, em Olinda bonecos de Lula e Jair Bolsonaro. Leandro Castro, da Embaixada dos Bonecos, quer evitar eventuais atritos “por causa da polarização política”. E resolveu homenagear até a Rainha Elizabeth, recentemente falecida, além de Pelé, Gretchen e Rita Lee, que terão bonecos desfilando nas ladeiras de Olinda.

A ONDA de cortes não para, começando até mesmo pela Globo, já no ano passado: no mundo, as redes sociais começaram com 10 mil dispensados e por aí a fora; os bancos estão enxugando muito desde 2021 e agora a liquidação chega às empresas de investimentos. A primeira da lista é a XP, que acaba de dispensar mais de 800 funcionários de uma penada só.

ZECA Camargo, que tem programa na Band, apareceu na Globo, no Fantástico (autorizado por sua emissora) como ex-apresentador do programa ao lado de Gloria Maria. Só que havia uma condição da Globo: Camargo tinha de cortar os cabelos (era uma juba de leão, por assim dizer), fazer a barba e usar roupas bem cortadas. Ele aceitou tudo (Zeca ainda sonha em voltar para Globo). Na Band, aparece com cabelão, barba enorme e roupa relaxadas. E ninguém lhe manda dar um trato no visual.