"Você está sendo feito de corno neste momento"

Giba Um

Aposentadoria com salário integral, de 20 mil ou 30 mil. A gente quando faz uma bobagem é mandado embora sem direito ", de Lula, sobre privilégio do serviço público.

O nome da espanhola Zelestra tem circulado no setor de energia. A empresa estaria prospectando negócios em geração renovável no Brasil. Os ibéricos costumam investir em projetos do zero, em vez de comprar ativos maduros. Assim tem sido sua estratégia na América Latina.

Mais: controlada pelo fundo sueco EQT, a companhia tem planos de investir cerca de US$ 4 bilhões na região. Na Colômbia, a Zelestra já desembolsou mais de US$ 300 milhões para a construção do Parque Solar La União, um dos maiores complexos fotovoltaicos da Colômbia.

Cantando Emílio

A cantora e apresentadora Simony é ligada à música desde pequena aos 6 anos e se tornou um fenômeno dos anos 80 quando existiam músicas (boas) para crianças e cantadas por crianças. Se consagrou com A turma do Balão Mágico com dupla com Jairzinho e depois em carreira solo. Foi muito criticada ao namorar o rapper Afro X, que era presidiário (preso por assalto a mão armada de 1994 até 2005), com quem teve dois filhos. Teve outros namorados famosos como Alexandre Pires. Hoje aos 48 anos em remissão do câncer de intestino desde 2023, está fazendo pequenos shows em parceria com dois circos, o Circo Maximus e Circo Mundo Magico um vai e vem constante entre Fortaleza (CE) e Dracena (SP), garantindo que fez esta parceria porque ainda não tem folego para fazer um show solo. Só que ela já tem alguns projetos para este ano. E um deles é fazer um show intimista com músicas de Emílio Santiago, de quem foi amiga. “Ainda estou tentando escolher o repertório. Mas como é difícil! porque tudo do Emílio é muito maravilhoso. Quero muito fazer essa homenagem para ele, acho que ele merecia muito mais. Até hoje não vi alguém de peso fazendo uma grande homenagem a ele. O Emílio foi um dos maiores cantores que a gente teve”. Sobre sua vida pessoal garante que está focada em ser feliz: “Não vou dizer que não vou arrumar um namorado. Lógico que vou porque sou nova, mas isso não é meu foco, não estou procurando, não sei se cabe um relacionamento agora na minha vida. quero leveza, paz. Minha paz hoje é inegociável. Se começa a conversar achando alguma coisa já não quero mais porque não sou mais obrigada. Digo que não sou obrigada a nada mais. Depois de tudo que passei, só sou obrigada a ser feliz!”.

Funeral pela hora da morte

Empresas de serviços funerários continuam trabalhando junto a parlamentares e ao próprio governo na tentativa de arrancar uma taxação ainda menor no âmbito da reforma tributária. O lobby é pilotado pela Associação de Cemitérios e Crematórios Particulares do Brasil e pelo Sindicato dos Cemitérios e Crematório do Brasil teve uma vitória no fim do ano passado, quando a Câmara aprovou a inclusão do setor no regime da alíquota reduzida de 60%, a exemplo da área de saúde. Sem a medida, a carga tributária subiria uma média de 8,65% para 19,88%, um aumento de 130%. Com a regra, a taxação será de 15, 59%, alta de ‘apenas’ 83%. O alívio, contudo, é considerado insatisfatório. O problema é o piso do gravame. Empresas que pagavam um mínimo de 5% poderão ser tributadas em 15,59%.

Baixa renda

Ainda a tributação das funerárias: essa é uma questão que atinge especialmente a baixa renda. Pior que o custo de vida no Brasil só mesmo o custo da morte. Um funeral no país sai, em média, R$ 2,5 mil com base no valor atual, de quem ganha um salário-mínimo precisa do correspondente a 50 dias do trabalho para arcar com sepultamento ou cremação de um familiar. Serviços funerários estão no rol da chamada infraestrutura social ao lado de educação, saúde, habitação – e até sistema prisional. É um setor da economia que movimenta mais de R$ 10 bilhões por ano reunindo seis mil cemitérios públicos e 800 privados, quase seis mil funerárias e 200 crematórios.

Adeus aos boatos

Na sexta-feira (14) comemorou-se o ‘Valentine's Day’, o Dia dos Namorados nos Estados Unidos. Vários casais se declararam, trocaram afagos, elogios e compartilharam alguns desses momentos nas redes sociais. Um deles foi o ex-casal presidencial Barack e Michelle Obama, afastando deve vez o boato de que o ex-presidente norte-americano estaria envolvido com a atriz Jennifer Aniston, a eterna ‘Rachel’ de ‘Friends’. Os dois compartilharam a mesma imagem mais com declarações diferentes. O ex-presidente disse: “Trinta e dois anos juntos e você ainda me deixa sem fôlego. Feliz Dia dos Namorados, Michelle Obama”. Já a ex-primeira-dama: “Se tem uma pessoa com quem sempre posso contar, é você, Barack Obama. Você é minha rocha. Sempre foi, sempre será. Feliz Dia dos Namorados, querido!”. Os dois são pais de Malia (26 anos) e Sasha (23 anos).

Já “absolveu”

O ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, tem dito a líderes parlamentares que o deputado Chiquinho Brazão não será cassado – e ele nunca foi bravateiro. A leitura é que o novo presidente da Câmara, Hugo Motta, dificilmente levará o caso a plenário. Brazão é acusado de participar do assassinato da vereadora Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes. Motta, para quem não sabe, é apadrinhado histórico de Eduardo Cunha, com quem sempre teve uma relação pautada por boa dose de subserviência. O deputado deve a Cunha, em grande parte, sua eleição para o comando da Câmara. No ano passado, o Conselho de Ética da Casa aprovou pedido de cassação de Brazão – e nunca mais se ouviu falar em nada.

Quatro assessores

A Presidência da República gastou pelo menos R$ 24 mil para bancar a ida de quatro assessores da primeira-dama Janja da Silva em Roma. O valor corresponde apenas às diárias pagas e esses auxiliares (um fala italiano) e não inclui passagens e hospedagens. Janja foi designada para representar Lula na reunião da governança do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola na capital italiana. Todos os assessores são servidores lotados na Presidência. Repórteres que tentarem obter mais dados sobre a viagem na Presidência foram aconselhados a procurar a assessoria de Janja que, pelo que se deduz, é especialista em agricultura.

PÉROLA

“Indulto natalino”

O Ministério da Previdência já encaminhou à Casa Civil a minuta de um polêmico decreto, que permitirá ao governo reabrir e julgar novamente processos administrativos contra ex-censores de fundos de pensão punidos por irregularidades. Na prática, os condenados poderão se livrar de penalizações sofridas no passado. Seria uma espécie “indulto natalino” aos executivos de fundações nos governos petistas acusados e punidos por malfeitos. O novo decreto surge justamente quando o TCU abriu auditoria para investigar perdas de R$ 14 bilhões sofridas pelo Plano Previ entre janeiro e novembro de 2024.

Olho na anistia

Ao negar que tenha havido “golpe” ou “tentativa de golpe” na violência de 8 de janeiro, o novo presidente da Câmara, deputado Hugo Motta, levou certo alívio a presos políticos condenados a penas maiores. Valdemar Costa Neto, ‘dono’ do PL, acha que Motta não encontrará dificuldade em levar o projeto da anistia ao plenário. Aprovação, para ele, é outro caso a discutir. Quatro projetos de lei de anistia estão protocolados na Câmera. E também a declaração do ministro José Múcio (Defesa) num programa de TV, retemperou o ânimo de muitos.

Indignado

Ainda a pesquisa que deu a Janja nada menos do que 58% de rejeição entre os entrevistadores: ela reclamou, xingou, mas o maridão lhe aconselhou a “não entrar nessa batalha”. Lula acha que, daqui a pouco, ninguém mais se lembrará do levantamento, a menos que ganhe mais estudos, com certa regularidade, como as que têm brindado Lula. Sidônio Palmeira acha que esse tipo de pesquisa ‘familiar’ acaba por prejudicar mais o presidente: 58% dos brasileiros a rejeitam. Agora, Lula está pensando em não mais incorporá-la (por um tempo que seja) à caravana nacional da próxima pró-candidatura.

Shakira em alta

A largada de sua nova turnê no Brasil, entre São Paulo e Rio, foi mais do que vitoriosa para a colombiana Shakira. Espetáculos lotados e admiradores enlouquecidos, gritando seu nome. O espetáculo se chama “Las Mujeres Y a no Lloran” vai percorrer México, Argentina, Peru, Chile e Colômbia. Ela esteve há dias, no programa de Luciano Huck e assistência foi ao delírio. Shakira e sua multidão de fãs nunca se importaram com vídeo que circulou por redes mundiais onde ela e o jogador Gerard Piqué protagonizam uma batalha sexual com predileção para uma ‘área’ de predileção da cantora – até declarada por sinal.

Novos rumos

Rodrigo Bocardi, que foi demitido depois de 25 anos na Globo, por “violar normas éticas do jornalismo”, pode até não voltar a TV ou estrear no rádio, mas pode ampliar serviços voltados à formação de políticos e candidatos à política, mais palestras e ‘lições’ especiais de figuras, que não são muito competentes no país – e ele é. Ganhava na Globo R$ 80 mil mensais. Outros salários publicados nas redes são fake news. No mercado, um evento com palestra e debates podia custar R$ 50 mil. Um programa de amenidades do SBT, nesses dias dizia que Bocardi “gostava de viagens de helicóptero, passeios de lancha em praias paradisíacas e partidas de golfe e tênis”.

MISTURA FINA

Para diplomatas mais veteranos, Donald Trump tem uma incontida ação interior, que não impede de ter momentos ridículos ou mesmo “no estilo dos ditadores”. Agora, mandou reformar o corpo diplomático, quer uma nova relação de diplomatas e avisa que “a falha em implementar fielmente a política do presidente é motivo de falta disciplinar, inclusive com afastamento do cargo”. Traduzindo: ou o diplomata fala e faz o que Trump quer ou ‘cai fora’.



No famoso carnaval de Olinda, com o tradicional desfile dos bonecos gigantes que representam especialmente figuras da política, desta vez, terá uma atração especial: um boneco com a cara de Donald Trump, com cabelos despenteados e tingidos e tudo mais. É obra do produtor cultural da Embaixada dos Bonecos, Leandro Castro, com uma equipe familiar: a mulher Sineide Castro e o filho Guilherme.

O entorno de Donald Trump ainda espera que dirigentes de países que não toparam participar do plano de ‘limpar’ Gaza de todos os palestinos possam retroceder. É esperar para ver. Para diplomatas de boa cabeça, na história moderna, esse ‘êxodo’ criado pela cabeça de Trump, só encontra paralelo no deslocamento de judeus pelos nazistas como parte do que as vítimas não sabiam ser uma solução final. O uso de Forças Armadas dos EUA é impensável. O que Trump está querendo, com apoio do judeu Benjamin Netanyahu e da ultradireita de Israel é uma limpeza racial e exterminação de um povo. Um ‘Riviera Oriental’, nem pensar.

O SBT renovou o programa ‘Esquadrão da Moda’ 2025. A novidade é a contratação da figura Dudu Bertholini, que já fez programas na Globo (era jurado de ‘Amor e Sexo’, comandado por Fernanda Lima). Renata Kuerten fará dupla com ele. Bertholini é uma figura, no mínimo, excêntrica pelo penteado, pelas roupas, make-up, modo de se expressar, tudo em dose maior do que os que antecederam sua passagem por lá.

