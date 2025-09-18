Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

"Você não pode tomar ivermectina, vai matar todos os seus piolhos. Tô vendo uma barata aqui...

É um criatório de baratas", de Jair Bolsonaro, em 2021, em Porto Alegre, sobre cabelos de um apoiador, que provocou sua condenação ao pagamento de R$ 1 milhão por declarações racistas

Giba Um

Giba Um

18/09/2025 - 06h00
Digitalização acelera fechamento de agências e leva uma onda histórica de demissões, alterando perfil de emprego nos maiores bancos do país. Somente no primeiro semestre, Bradesco cortou 1.875 vagas, Santander 1.728 e Itaú mais de 1.000.

Mais: no total, mais de 4.600 vagas em 2025. O fenômeno reflete a substituição gradual de agências físicas por operações digitais. A transformação busca eficiência, mas levanta dúvidas sobre impactos sociais e trabalhistas.

120 anos de cultura

Na noite de terça-feira (16), a Pinacoteca de São Paulo viveu um momento histórico ao celebrar seus 120 anos com o tradicional Pina Ball, uma festa que aliou glamour e propósito. O evento foi criado com o objetivo de arrecadar R$ 3,5 milhões, valor que será destinado a importantes iniciativas como exposições, programas públicos e à manutenção dos três edifícios que compõem o museu: Pina Luz, Pina Estação e Pina Contemporânea. Grandes marcas apoiaram o evento, trazendo ainda mais brilho à ocasião. Entre os patrocinadores estavam nomes de peso como Chanel, JP Morgan, Bloomberg, G5 Capital, Galápagos Capital, Iguatemi e N’Ideias, reafirmando o protagonismo da Pinacoteca no circuito das artes. Sob a presidência da filósofa e escritora Djamila Ribeiro também patrona da Pinacoteca e membro do conselho da APAC, a cerimônia foi conduzida por Astrid Fontenelle ao lado de seu filho Gabriel. As artes também marcaram presença no destaque dado à artista Lenora de Barros, que criou um múltiplo especial para o evento. Este presente exclusivo distribuído aos convidados foi a inspiração para toda a identidade visual da noite.  Os presentes puderam curtir os shows memoráveis de ícones como Paulinho da Viola e Amaro Freitas. Como esperado, o Pina Ball atraiu uma verdadeira constelação de nomes influentes da cultura, moda e artes. Entre os convidados estavam Ronaldo e Celina Locks, Camila Queiroz, Mariana Ximenes, Alice Wegmann, Tiago Iorc, Enzo Celulari, Samantha Schmütz, Laura Neiva, Isabella Fiorentino, Silvia Braz, Gloria Kalil, Donata Meirelles, Helena Bordon e Nizan Guanaes.

Países da OTAN: Embraer avança

A Embraer começa a ganhar terreno na OTAN, na esteira do aumento dos gastos militares dos países membros da aliança. A companhia mantém tratativas com a Holanda para a venda do Super Tucano A-29M. Espanha e Itália também sinalizaram a intenção de encomendar um lote de aeronaves. O A-29M tem preço médio de 16 milhões de euros. Trata-se de um modelo desenvolvido para atender as especificações da OTAN. Entre outras adaptações, possui sistemas de comunicações criptografada compatíveis com a STANAG (Standardization Agreement), acordo de padronização firmado para aumentar interoperabilidade entre equipamentosmilitares em junho do ano passado. A empresa tem feito um esforço focado na OTAN, que começa a dar resultados. Em junho do ano passado, a Embraer fechou a venda conjunta de nove aeronaves KC-390, de transporte militar, para a própria Holanda e a Áustria. A divisão de Defesa e Segurança da companhia fechou o primeiro semestre em US$ 4,3 bilhões, o dobro dos pedidos feitos em junho do ano passado.

Olho na Polônia

Ainda os avanços da Embraer: em dezembro passado, assinou um contrato de 200 milhões de euros com a Força Aérea de Portugal (12 Super Tucanos A-29N). Agora, a Embraer quer instalar uma linha de produção na Polônia. Inicialmente, seria com a montagem do KC-390 mas pode se estender ao A-29N. É uma forma da empresa aproximar a fabricação e manutenção de aeronaves militares das cadeias de suprimento financiadas pelos países da OTAN. E mais: a Aliança do Tratado do Atlântico Norte firmou compromisso de aumentar seus gastos na área de defesa para 5% do PIB até 2035 (hoje, em torno de 2,7%).

Do Brás para o Brasil

Beatriz Reis, ganhou fama ao participar da 24ª edição do Big Brother Brasil, apesar de ter ficado em 5º lugar ganhou o Brasil com seu jeito espontâneo e as vezes até exagerado dentro do reality-show. Depois que saiu da casa mais viajada assinou um contrato com a  Globo e apresentou o  o quadro ‘EconoBia’ no programa Encontro com Patrícia Poeta. Depois fez uma participação  na novela "Família é Tudo". Agora está estreando um novo quanto no mesmo encontro chamado “'Vai Danada”. O quadro será mensal e apresentará ao público histórias reais de empreendedores brasileiros, que estão em busca de soluções para os obstáculos da profissão. No primeiro episódio ‘Bia do Brás’ como ficou conhecida, tem ao seu lado a economista Nath Finanças. “Sinto que, com o quadro, podemos dar visibilidade e valor a uma parcela tão importante da nossa população; os empreendedores. Levar essas histórias para a TV é um privilégio. É como dizer pra cada empreendedor: a sua história importa, e o Brasil precisa ouvir”.

"Picadas de carapanã"

Lula anda exibindo tranquilidade em relação aos preparativos para a COP30. Na última reunião ministerial, dirigindo-se à ministra Marina Silva (Meio Ambiente) disse que o evento em Belém será um sucesso. E até brincou que seria bom os estrangeiros sentirem na pele as dificuldades da vida cotidiana na Amazônia e que torcia para eles levarem "picada de carapanã", como lá são chamados os pernilongos. E não abriu a boca sobre o preço das hospedagens. Muitas superam grandes hotéis das capitais europeias.

Outro roubo do INSS

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-titular da 13a. Vara Criminal Federal de Curitiba, onde prendeu centenas de corruptos acha que o desmantelamento da Lava Jato e de outras operações de combate a gatunos, como "Zelotes" e "Greenfield", causou o roubo a 9 milhões de aposentados do INSS. O ex-juiz, candidato cotado ao governo do Paraná, fez a avaliação no podcast Irmãos Dias, um dos mais populares do mercado financeiro. Decisões do STF anulando sentenças abriu portas à retomada da ladroagem, diz Moro, com a segurança de quem entende do assunto. E emenda: "A anulação das operações fez gente sem escrúpulos, sem dignidade, se sentir à vontade para roubar".

Pérola

Memória

Bolsonaristas agora falam que "eleição sem Bolsonaro é golpe". Quase seis anos atrás, quando Evo Morales foi  forçado a renunciar na Bolívia sob pressão de líderes opositores e depois de perder o apoio das Forças Armadas, acusado de fraudes no processo eleitoral. Bolsonaro rechaçou a alegação de que o boliviano fora vítima de um movimento golpista. E disse na ocasião: " A palavra golpe é usada muito quando a esquerda perde, não é? Quando eles ganham, é legítimo. Quando eles perdem, é golpe. Eu não vou entrar nessa. A esquerda vai falar que houve golpe agora".

Impeachment, não!

Gilmar Mendes, decano do STF, voltou a falar que o colegiado da Corte não irá aceitar impeachment de ministros, a pedido de lideranças de oposição ao governo  federal. Ele estava num evento em São Paulo intitulado a defender  a soberania e contra a anistia, Estavam lá lideranças  de 11 partidos e um dos objetivos é contrapor o avanço das candidaturas bolsonaristas ao Senado, núcleo que busca impeachment de ministros alegando "abuso de poder" e "perseguição política".  Gilmar foi perguntado sobre sua presença no julgamento de Bolsonaro e não recuou: " É fundamental para perceber que estamos unidos na defesa da democracia”.

Contra Alcione

A cantora Alcione não teve sossego, nos últimos dias, por conta  de um vídeo que viralizou onde ela aparece cantando "Não deixe o samba morrer", ao lado da ministra Cármen Lúcia, que teve participação das mais elogiadas na  defesa de seu voto pela condenação de Bolsonaro no Supremo - fora contra-ataque destinado ao ministro Luiz Fux. Os bolsonaristas não perdoaram Alcione, dedicando-lhe palavras pouco recomendáveis. Só que a gravação é antiga, de 2018, feita durante o evento "Elas por elas", do Conselho Nacional de Justiça, em Brasília.

Até parque religioso

O prefeito Eduardo Paes, bem cotado nas pesquisas para o governo do Rio de Janeiro, agora vive "uma fase  religiosa". Deu R$ 1,9 milhão à Marcha para Jesus e está construindo um parque temático bíblico  na Zona Oeste do Rio, sob o pretexto de estimular o turismo religioso. Mais do que isso, agora anda de  braço dado com o pastor Silas Malafaia, ao qual jurou lealdade. Malafaia é investigado por coação no Supremo, já chamou Alexandre de Moraes de "ditador de toga" e a Polícia Federal de "polícia nazista". Na manifestação pró-anistia no Rio, Paes bradou: "Mexeu com Silas, mexeu comigo".

Perdendo terreno

O Softbank tem feito uma realocação de seus investimentos em venture capital na América Latina, com remanejamento de recursos para outros mercados, sobretudo México. Há dois anos, o mercado brasileiro concentrava cerca de 60% dos ativos do banco japonês na região. Hoje, esse índice estaria próximo de 50%. E o Softbank não está sozinho. Esse movimento migratório é verificado na indústria do venture capital como um todo. O México, à propósito, ultrapassou o Brasil como principal destino dos investimentos em startups na América Latina: entre janeiro e agosto, com 46% dos recursos alocados,  as empresas brasileiras ficaram com 23%.

Presidente de honra

O Partido Liberal busca assegurar que Bolsonaro continue como presidente de honra da legenda, mesmo depois de uma condenação. Para formalizar essa posição, Valdemar Costa Neto, presidente do PL, pediu um parecer jurídico interno e pretende consultar o STF sobre a possibilidade de manter o cargo honorário e o salário mensal de R$ 33.800 para o Capitão. A decisão sobre os recursos da defesa do ex-presidente poderá influenciar essa decisão. Valdemar quer conservar a posição de Bolsonaro, além do cargo e benefícios associados. O salário para Walter Braga Netto não será mantido.

Mistura Fina

O governo Lula reservou mais de R$ 650 mil para aquisição de flores destinadas à decoração do Palácio do Planalto. O contrato, com um ano de duração, prevê 132 tipos de flores, além de coroas fúnebres e árvores de Natal artificiais. Entre as espécies listadas estão orquídeas, narcisos, hortênsias, jasmins e tulipas. Os arranjos serão utilizados em eventos oficiais, reuniões e cerimônias realizadas pela Presidência.

O Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública acaba de aprovar uma carta aberta ao presidente Lula propondo a recriação do Ministério da Segurança Pública, hoje unido à pasta da Justiça e comandado pelo ministro Ricardo Lewandowski. No documento, o colegiado, que reúne 27 secretários estaduais, afirma que segurança pública é a única área essencial da administração que não possui ministério próprio, o que compromete a atenção que o tema exige.

A operação da PF ordenada pelo ministro André Mendonça (STF) na casa de Antônio Carlos Camilo  Antunes, o "Careca do INSS", apreendeu, além de réplica da MacLaren de Ayrton Senna, um relógio da marca do ultra luxo Richard Mille, que vale R$ 8 milhões. Além desse, uma farra de relógios, a começar por marcas como Patek Philippe e Rolex, em vários modelos.

O varejo alimentar brasileiro vai ganhar um novo competidor de peso. A rede russa Svetofor, que opera sob a marca Vantajoso vai abrir 50 lojas no país nos próximos três anos, começando por São Paulo, Rio e Minas Gerais. Com foco no público de renda mais baixa, altamente sensível ao preço, a Vantajoso aposta no modelo elo de hard discount (descontos extremos). As lojas terão estrutura simples, sortimento reduzido e operação de baixíssimo custo (30% menores das redes tradicionais).

A Globo marcou a data em que Odete Roitman será assassinada no remake de "Vale tudo". A morte da vilã, vivida por Débora Bloch, se nada mudar na produção, acontecerá no dia 6 de outubro. No mesmo dia ,irá ao ar a final do reality show musical da  emissora, o "Estrela da Casa". A atração, por sinal, não apresentou os resultados planejados e aguardados em audiência e tampouco em publicidade. Mais à frente, irá se decidir se haverá uma terceira edição ou não.

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania...

Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump

17/09/2025 06h00

Exportadores brasileiros e importadores americanos estão recorrendo a alternativas criativas e legais para diminuir o impacto do tarifaço de 50% imposto por Trump. Uma delas é reclassificar itens para que se encaixem na tabela de quase 700 produtos isentos de taxas.

Mais: opções são o "first sale" e o uso de zonas de comércio exterior próximas de portos americanos. Nas zonas de comércio exterior, os produtos podem ficar armazenados, retrabalhados ou revendidos sem passar por importação formal. São recursos usados também por outros países. 

Premiação norte-americana

Em meio aos reboliços causados pela imposições e desvaneios do presidente Donald Trump, no domingo aconteceu a 77ª edição o Emmy, preimiação dos melhores programas de televisão exibidos em horário nobre nos Estados Unidos exibidos no período de 1.º de junho de 2024 a 31 de maio de 2025. O evento aconteceu no domingo (14) no Peacock Theater, com apresentação do comediante Nate Bargatze. As series com maior indicações foram Severance e The White Lotus, com 10 cada uma. Severence conquistou apensas dois prêmios Melhor atriz em série dramática e Melhor ator coadjuvante em série dramática, Já The White Lotus não conseguiu nenhuma estatueta. O grande vencedor da noite foi a série Adolescence que conquistou seis estutetas para oito que concorria. Também foram destaques as séries Studio com 4 prêmios e a série The Pitt com três premiações entre elas a de melhor ator com Noah Wyle como Dr. Michael Robinavitc, que tem 54 anos e ficou conhecido por outro papel de médico na série ER Serviço de Urgência, que no Brasil ganhou o nome de Plantão médico. Só que com certeza ficará marcado nesta premiação foi a do ator Owen Cooper, que aos 15 se tornou o vencedor mais jovem de todas as categorias de atuação masculinas ao ganhar como melhor ator coadjuvante de minissérie.  Mas sem dúvida nenhuma o grande destaque da noite foi o ator, comediante, roteirista e produtor Seth Rogen que foi o responsável pelas quatro estatuetas do Studio atuando em todas as áreas vencedoras. E quando se fala em premiação não pode faltar o famoso tapete vermelho, e entre tantos que passaram por lá estavam entre as que mais chamara a atenção Jenna Ortega, Selena Gomes, Catherine Zeta-Jones, Sydney Sweeney, Jean Smart, Rita Ora, Cate Blanchett, Jennie Gath, Scarlett Johansson entre outros. 

Bets ilegais: R$ 5 bilhões

Combater as bets ilegais é como enxugar uma calota de gelo no Ártico - é o que pode dizer o Ministério da Fazenda. Cálculos recentes da Receita Federal apontam que as perdas de arrecadação chegam a R$ 5 bilhões. O governo levantou a existência de mais de 20 mil sites de bets operando irregularmente no Brasil. O número  chama mais atenção ainda diante do total de plataformas ilegais já bloqueadas pela Fazenda  e pela Anatel nos últimos onze meses, algo em torno de 15 mil. Ou seja: para cada site irregular que as autoridades tiraram de circulação, há 1,5 mil funcionando livremente no Brasil. Dados do Instituto Brasileiro de Jogo Responsável, que reúne plataformas de bets: as empresas clandestinas dominam até 60% do setor. Trata-se de um jogo de gato e rato, em que o roedor tem levado vantagem clara pela capacidade de se esgueirar por  brechas tecnológicas. O Ministério da Fazenda está deparando com uma série de limitações para perseguir sites ilegais.

Cai e levanta

Mais bets ilegais: a maior parte dos domínios tem extensões pouco usuais e é registrado a baixo custo em países que não necessariamente cooperam com autoridades brasileiras. A grande parte dessas plataformas está hospedada em servidores offshore, espalhados por jurisdições como Curaçao ou Gibraltar, o que dificulta qualquer ação judicial internacional. Outro camada vem do uso de proxies (servidores intermediários), VPNS (redes privadas virtuais) e sites espelhados, que replicam o mesmo conteúdo em múltiplos endereços. Mesmo quando um domínio é retirado, seus clones permanecem ativos.

Abaixo do esperado

A segunda edição to The Town que aconteceu no  Autódromo de Interlagos, em São Paulo durante os dias 6, 7, 12, 13 e 14 de setembro teve o publico abaixo do esperado. Com 105 atrações, sendo 40 nos dois principais palco reuniu 425 mil pessoas. Bem abaixo das 500 mil da primeira edição. Somente a primeira noite do festival com foco no rap e trap teve os ingressos esgotados, e conseguiu o público de 100 pessoas esperadas. A noite com menor público (75 mil) que teve em seus principais palcos atrações como Backstreet Boys, CeeLo Green, Jota Quest e Luísa Sonza que aconteceu no dia 12/09. O segundo dia mais concorrido foi justamento o dia do rock (06/09) que teve como atrações entre tantas, Bruce Dickinson, Capital Inicial, Iggy Pop, Pitty. Independente do público o festival recebeu diversas personalidades  que também fizeram a festa do público presente, atendendo aos fãs que conseguiam se aproximar (devido a segurança no setor vip), como Fernanda Paes Leme, Giovana Cordeiro, Flávia Saraiva e Catia Fonseca. 

Criptografia de tráfego

Ainda bets ilegais: a criptografia de tráfego impede a inspeção detalhada de pacotes de dados, tornando os bloqueios menos eficazes. Para agravar, as operações financeiras continuam a fluir por meio de carteiras digitais, intermediários de pagamento e criptomoedas, que reduzem a eficácia de sanções locais. As quadrilhas operam com softwares automatizado capazes de re-gistrar centenas de sites em questão de horas, ampliando exponencialmente o desafio.

Ele quer intervenção

Do ainda deputado federal escondido nos Estados Unidos sempre pode-se esperar mais do que um hambúrguer bem preparado: agora, Eduardo Bolsonaro, inconformado com a condenação de seu pai a 27 anos de prisão, defende uma intervenção militar dos EUA no Brasil. E acha que o ideal seria utilizar caças F-35 e navios de guerra para iniciar uma operação de guerra. E pergunta: "Você aceitaria ser escravo para  evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra!" Eduardo diz que defende a "luta armada para defender a democracia". 

Pérola

"Não precisamos intervenções estrangeiras, nem de ameaças à nossa soberania. Somos perfeitamente capazes de ser protagonistas de nossas próprias soluções", 

de Lula, que continua com medo de ligar para Donald Trump.

Mais sanções

Eduardo Bolsonaro também estaria articulando um encontro com Marco Rubio, secretário de Estado norte-americano , e da conversa viria o anúncio de novas sanções do governo Trump contra o Brasil e ministros do STF. Rubio já se manifestou contra a decisão do Supremo, com declarações cheias de ameaças nas entrelinhas: "Os EUA responderão adequadamente a essa caça às bruxas". Ao mesmo tempo, Eduardo quer que Rubio consiga aumentar a pressão sobre o Congresso para votar o projeto de anistia.

Fux condenou Valdemar 1

A estranha declaração de Valdemar Costa Neto, presidente do PL, sobre a candidatura de Luiz Fux a senador, depois de se aposentar (deixará o STF em abril de 2028) pareceu, para muitos, queimação do ministro elogiado pela absolvição do ex-presidente. Para quem tem memória curta: Valdemar foi condenado por Fux a 7 anos e 10 meses de prisão no Mensalão, roubalheira no primeiro governo Lula. Valdemar foi condenado no Mensalão por Fux e ministros como Celso de Mello, já aposentado, por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

Fux condenou Valdemar 2

A declaração de Valdemar parecia "homenagem" mas petistas usaram para tentar desqualificar o elogiado voto do ministro no Supremo. Teria sido mais fácil se unir à turma até se aposentar, mas Fux optou por julgar segundo os autos e ressaltando falta de provas. Muitos observadores atentos, durante a "aula" viram Fux ignorando indiretas, olhares para o relógio e falar por mais de 12 horas seguidas. Valdemar achou que Fux era "um herói" (!).

Valdemar escapou

No começo do ano, a PGR informou ter denunciado 63 pessoas que que bancaram pequenas despesas com comida, passagens e combustível. Grandes empresários que apoiavam Bolsonaro e pregavam o golpe não apareceram na lista. Entre eles, o próprio Valdemar Costa Neto, presidente do PL, que tem na folha de pagamento do partido o Capitão, Michelle e Braga Netto. Valdemar, com base em mentiras, alegou fraude e pediu anulação de 280 mil urnas depois da eleição de Lula. A PGR esqueceu Valdemar e ele suspendeu o processo na semana do julgamento.

Rejeitado

Sobre penas a serem cumpridas, a situação de Bolsonaro é mais complicada. O comandante do Exército, Tomás Ribeiro Paiva, consultado antes sobre a possibilidade do ex-presidente cumprir pena em uma sala de Estado-Maior, manifestou sua contrariedade. Há uma avaliação na Força que mantê-lo em uma unidade militar poderia acirrar os ânimos internamente e seria como "levar a política para dentro do quartel de forma literal". Além disso, integrantes do governo temem que poderia provocar novo acampamento de Bolsonaristas nas imediações.

"Distraído"

A senadora Damares Alves (Republicanos-DF) foi visitar o ex-presidente Bolsonaro em meio ao julgamento da semana passada e contou que viu o Capitão sentado com uma caixa de remédios ao seu lado. E sentenciou, depois: "Aquele intestino só funciona com remédios que são tomados na hora certa. Você acha que no presídio alguém vai lembrá-lo de tomar o remédio na hora certa. Ele tem 70 anos e é muito distraído, não vai tomar". Por causa disso, Damares acha que ele deveria permanecer em prisão domiciliar. Damares, para quem não se lembra, é aquela figura que "viu Jesus numa goiabeira".

Mistura Fina

Antes do julgamento, a revista The Economist escreveu que os brasileiros estavam oferecendo aos americanos "uma aula de maturidade democrática". Na sexta-feira (12), o argumento foi reforçado pelos respeitados professores Steven Levitsky e Filipe Campante para o The New York Times. Eles criticam as sanções impostas pela Casa Branca para intimidar o Supremo:" Em vez de minar o esforço do Brasil para defender sua democracia, os americanos deveriam aprender com ele". Trump admitiu o veredito: "É muito parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram".

O governador Tarcísio de Freitas está de volta a Brasília esta semana para tentar intensificar a pressão pela anistia a Jair Bolsonaro após sua condenação no caso da trama golpista, repetindo articulação feita antes do julgamento da semana passada começar. Tarcisio também quer atuar para evitar que Bolsonaro vá para prisão em regime fechado e possa cumprir pena em regime domiciliar. Para tanto, Tarcísio terá de restabelecer pontes com o Supremo. Da última vez que falou sobre o STF chamou Alexandre de Moraes de "tirano" e que "ninguém aguenta mais sua tirania".
 
Um dos motivos para  o atraso da votação do projeto que anistia presos pela quebradeira do 8 de janeiro é a saída do ministro Luís Roberto Barroso da presidência do Supremo, o que deve ocorrer até o final do mês. Parlamentares envolvidos na articulação para votar o projeto relatam que, nesse momento, o "passe" está muito caro, já que serviria de trunfo a Barroso até antecipar a aposentadoria, o que ocorrerá apenas em 2033.
 
O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB) somente irá pautar o projeto de anistia após receber sinal verde do STF. Literalmente, ele morre de medo. Os governistas dizem que Barroso pode antecipar a aposentadoria, que gostaria de ganhar uma embaixada em Paris, mas ele já desmentiu a boataria. Deputados mapeiam decisões do ministro Edson Fachin e buscam se aproximar dele, que assume a presidência do STF no próximo dia 29.

Claúdio Humberto

"Não há como passar pano"

Deputado Duarte Jr (PSB-MA) sobre Frei Chico, irmão de Lula, no escândalo do INSS

16/09/2025 07h00

CPMI votará convocação de filho de Lewandowski

A CPMI que investiga o roubo bilionário a aposentados deverá votar na próxima reunião deliberativa o requerimento do senador Izalci Lucas (PL-DF) convocando para depor o advogado Enrique Lewandowski, contratado de uma das entidades suspeitas de participação no esquema. A entidade, o Centro de Estudos dos Benefícios dos Aposentados e Pensionistas (Cebap), é apontada como pertencente a Maurício Camisotti, preso dias atrás junto com o “Careca do INSS”.

Faturaram alto

O Cebap seria uma das três entidades dirigidas por gente da confiança de Camisotti que, juntas, tomaram R$580 milhões dos aposentados.

Relatório na cueca

Cópia do relatório de reunião do advogado com os então presidente e procurador do INSS, ambos investigados, comprovaria essa relação.

Relatório diz pouco

O relatório, vago, trata de reunião de Enrique Lewandowski, Marcelo Panella e Igor Tomasauskas, representando o Cebap, com o INSS.

Pressão enfraquece

O requerimento de convocação de Enrique ainda não foi votado por pressão dos representantes do governo Lula na CPMI. Agora será.

Moro: anulação da Lava Jato causou roubo do INSS 

O senador Sérgio Moro (União-PR), ex-titular da 13ª Vara Criminal Federal de Curitiba, onde prendeu centenas de corruptos, acha que o desmantelamento da Lava Jato e de outras operações de combate a gatunos, como Zelotes e Greenfield, causou o roubo a 9 milhões de aposentados do INSS. O ex-juiz, que encantou o Brasil prendendo corruptos poderosos, fez a avaliação em entrevista ao podcast Irmãos Dias, um dos mais influentes e populares do mercado financeiro.

Portas abertas

Decisões do STF anulando sentenças abriu portas à retomada da ladroagem, diz o senador com a segurança de quem entende do tema.

À vontade para roubar

Segundo Moro, a anulação das operações fez “gente sem escrúpulos, sem a menor dignidade” se sentir à vontade para roubar.

Não há inocentes

“Tiveram processos anulados”, lembra o ex-juiz que condenou Lula por corrupção, “mas nenhum tem a coragem de dizer que é inocente.”

A quem interessa?

Nasceu das interferências do STF no Congresso as liminares que autorizam investigados a fechar o bico em CPIs sem o risco de serem presos. Tipo de coisa que dificulta a investigação e esvazia a CPI.

Sonhar não paga

Tem pouca chance de prosperar, mas Jair Bolsonaro pediu ao ministro Alexandre de Moraes (STF) autorização para que o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, possa fazer visitas semanais.

Gente horrível

O sujeito que celebrou a morte de Charlie Kirk integra, que horror, o Conselho Editorial do Senado, presidido por Randolfe Rodrigues (PT-AP). Só faltou arrumar a boquinha para o neurocirurgião do Recife que o subsecretário dos EUA Chrispher Laudau chamou de “degenerado”.

Volta, Rio Branco

O Itamaraty divulga notas de pesar até por topada em meio-fio, mas silenciou sobre o brutal assassinato do jovem conservador Charlie Kirk, exatamente como os demais apoiadores dos terroristas do Hamas.

Escolinha do Lula

Antes de se reunir hoje (16) com líderes partidários, o presidente da Câmara, Hugo Motta (Rep-PB), passou o almoço recebendo ordens de Lula (PT) para impedir a todo custo a votação do projeto da anistia.

Faltou o artigo

Ainda que tenha de votar em ação sobre a anistia, o ministro do STF Gilmar Mendes já antecipou sua opinião, chamando a proposta de “inconstitucional” sem informar onde isso está na Constituição.

Agonia tucana

Em vias de extinção, o PSDB iniciou inserções na TV e rádio de Minas com ataques ao governador Romeu Zema (Novo). Paulo Abi-Ackel, presidente do partido, diz que o estado “virou piada, perdeu relevância”.

Outro alvo

Tânia Carvalho dos Santos, esposa do Careca do INSS, entrou na mira da CPMI que investiga seu marido e vários outros suspeitos de envolvimento na gatunagem aos aposentados e pensionistas.

Pensando bem...

...negociação agora, nem interna.

PODER SEM PUDOR

Deputados noveleiros

O deputado Átila Lira (PSDB-PI) relatava o projeto que instituía o ano de 2005 como “Ano Nacional Roberto Marinho” e resolveu buscar amparo nos colegas, durante uma reunião da Comissão de Educação da Câmara: “As novelas da Globo são importantes para o País. Eu conversava com a deputada Alice Portugal (PCdoB-BA), uma noveleira. Ela concorda comigo.” A resposta da deputada arrancou gargalhadas de deboche: “Quero dizer três coisas: a primeira é que não sou noveleira, a segunda é que quase não assisto televisão e a terceira é que o senhor nunca falou comigo sobre esse assunto. Mesmo assim, voto favoravelmente ao seu relatório.”

