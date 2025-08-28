"Você pode eleger um empresário num tempo, pode eleger um trabalhador num outro tempo...

Os preços das cervejas no Brasil subiram entre junho e agosto, puxados principalmente pelos reajustes da Heineken e da Ambev: são dados do relatório do Bank of America. A fabricante da Heineken aumentou em média 6,1% o valor de seus rótulos no período.

Mais: enquanto a Ambev elevou os preços em 3,3%. O destaque ficou para a Devassa, da Heineken, com alta de 24%. A Corona subiu na casa de um dígito alto (entre 7% e 9%) e a Stella Arois teve aumento de um dígito baixo (de 2% a 4%).

De volta ao trabalho

Desde o nascimento de seu terceiro filho, desta vez com o modelo e instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, em fevereiro de 2025, Gisele Bündchen tem se dedicado praticamente aos cuidados com o bebê, sendo fotografada apenas em caminhadas ao lado do amado e apareceu somente num ensaio especial sobre bem-estar na revista Vogue França. Agora posa pela primeira vez como garota-propaganda da grife italiana Elisabetta Franchi. À beira de uma piscina, posou para nova campanha da coleção Outono/Inverno 2025, onde confessou que passou calor por conta do verão em Miami. A campanha fala sobre a continuidade da identidade criativa de Elisabetta Franchi. A cada estação, a marca mantém seus códigos, ao mesmo tempo em que os aprimora por meio de novos cenários e colaborações, enfatizando as silhuetas femininas moldadas com volumes fluidos e detalhes refinados. Em suas próprias palavras, Elisabetta Franchi explica como vê a beleza como algo poderoso e instintivo. “Acredito que a verdadeira beleza é uma força selvagem que nasce do amor e da coragem. Em minhas criações, busco evocar emoções e deixar um impacto duradouro. Gisele personifica esse espírito, ela irradia autenticidade e é uma força cativante”.

Bolsonaro criou planos de fuga

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, achou que havia "risco de fuga" de Bolsonaro para escapar da condenação por tentativa de golpe, mesmo estando trancado em prisão domiciliar. Pediu ao ministro Alexandre de Moraes que "ficasse de olho" e reforçasse a vigilância. Gonet queria que até houvesse agentes dentro da própria casa do Capitão, em condomínio fechado em Brasília. Moraes preferiu controle total da residência do lado de fora e em vários pontos do condomínio, usando até agentes disfarçados. A Polícia Federal sabe que Bolsonaro, há tempos, sempre estudou planos de fuga. Agora, já achava que Trump não pensaria duas vezes em lhe conceder asilo, enquanto surgia uma carta ao presidente Javier Milei, da Argentina, também pedindo asilo (seu advogado disse que "era apenas um rascunho"). No ano passado, escondeu-se por duas noites na embaixada da Hungria depois de ter seu passaporte apreendido. E não teve nenhum constrangimento em voar para a Flórida em seu penúltimo dia de mandato (e demorar para voltar porque não sabia o que poderia lhe acontecer).

"Coisa fácil"

Ainda a aptidão do ex-presidente Bolsonaro em estudar planos de fuga, especialmente agora, às vésperas de seu julgamento na semana que vem. No dia em que foi levado para calçar a tornozeleira, não deixou por menos: "Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem" (pessoal da PF aposta que ele tem um esquema já armado). Hoje, Bolsonaro está fechado numa casa a 15 minutos de carro do setor que concentra as embaixadas de Brasília. E, sempre que pode, repete que nunca pretendeu fugir.

De volta à TV

Ainda falando de volta: na próxima novela das 21h “Três Graças", que substituirá Vale Tudo em outubro, trará de volta a TV aberta a atriz Fernanda Vasconcellos. Seu último trabalho foi na novela Haja Coração. Ela fez uma pequena pausa na carreira para cuidar do filho Romeo, de 3 anos, fruto do relacionamento com o também ator Cássio Reis. Na trama, ela viverá Samira, antagonista que se tornará marcante no decorrer da história como traficante de crianças. “É uma alegria, acho que melhor impossível. A expectativa é muito boa, já estou estudando bastante. Eu adoro dramaturgia de novela, sou apaixonada. Fui muito feliz fazendo novela, personagens, adoro o Aguinaldo Silva, tenho muito respeito por ele, pelo Luiz Henrique Rios, é uma junção de coisas". Sobre a personagem, foi direta: “É uma personagem bem diferente de todas as que eu fiz. Ela tem muito mistério, é uma vida muito misteriosa que ela carrega”.

"Sufocados pelos juros"

O presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, Ivo Dall'Acqua Júnior, acaba de publicar artigo, com o título de "Sufocados pelos juros", onde começa lembrando que o volume de juros pagos por famílias e empresas atingiu R$ 1,148 trilhão no ano passado, uma alta de significativos 17% em relação ao ano anterior, segundo estudo da entidade. Diz que essa carga pesou mais sobre as famílias: um naco de R$ 859,9 bilhões direcionado a elas para esse fim, um aumento de 23% em comparação a 2023. "No período, em descompasso perverso, a massa de renda anual das famílias avançou apenas 3,2%".





Tacacá e maniçoba

A organização da COP30, em Belém, estabeleceu como regra que 30% da alimentação servida para os 50 mil participantes seja proveniente da agricultura familiar, agroecologia e produção de povos tradicionais. Ao menos 8.000 famílias fornecerão aumentos como tacacá e maniçoba. O mapeamento é do projeto Na Mesa da COP30 dos institutos Regenera e Comida do Amanhã. Para os não iniciados: tacacá é um caldo típico da Região Amazônica, feito com tucupi, goma de mandioca e jambu, servido quente e com pimenta. Maniçoba é prato típico do Pará, feito com a folha da mandioca (chamada de maniva) cozida por uma semana para eliminar o ácido cianídrico. É conhecida como "feijoada sem feijão".

Pérola "Você pode eleger um empresário num tempo, pode eleger um trabalhador num outro tempo. Essa é a maravilha da democracia", de Lula, no Chile, enaltecendo a alternância do poder, embora ache que é bom mesmo para os outros.

Olho nos salários

O Brasil tem um dos piores índices de desigualdade de renda entre gestores públicos e a população do país, atrás de nações como Chile e Argentina. Entre nós, políticos e juízes federais podem chegar a vencimentos cerca de 22 vezes maiores do que o salário médio dos brasileiros. O presidente da República e os deputados federais ganham 21 vezes o salário médio da população do país. Enquanto políticos receberam remunerações de R$ 44 mil no ano passado, a renda domiciliar per capita nacional foi de R$ 2.069, segundo o IBGE. São dados do Índice de Disparidade Salarial 2025.

Novas sanções

Integrantes do governo Lula e do STF consideram real a possibilidade de Donald Trump aplicar novas sanções econômicas contra o Brasil e outras restrições a autoridades do país com o decorrer do julgamento de Bolsonaro, a partir da semana que vem. Ministros acham que há interesse dos Estados Unidos em criar instabilidade em torno do tribunal e do governo Lula, o que poderia aumentar com o avanço do julgamento sobre a trama golpista. Todos apostam que não há chance do Supremo se curvar a essas pressões, mas admitem a possibilidade de aplicação de sobretaxas de 50% até punições a ministros do STF.

"Chiqueiros humanos"

No programa "Roda Viva", o governador Romeu Zema foi questionado sobre a comparação que fez entre a situação de moradores de rua e carros abandonados. Ele sugeriu proibir essa população de dormirem em vias públicas, afirmando que, quando um veículo está em um lugar irregular, "é removido, guinchado". Zema disse que o Brasil está criando "verdadeiros chiqueiros humanos". E emendou: "Esse pessoal de Direitos Humanos deveria fazer uma placa na porta de casa: 'sem-tetos, acampem aqui na porta da minha casa". Aonde chegam, só causam perturbação. Um cheiro horrível". Zema acha que seria um bom presidente.

Guerra de pesquisas

Desconfiar do resultado de pesquisas não chega a ser novidade, entre políticos e a própria população: nesses dias, um levantamento da Genial/Quaest dava Lula vencendo todos os pré-candidatos num segundo turno, incluindo Michelle Bolsonaro com cerca de 10% de distância. Na sequência, aparece o Paraná Pesquisas provando que Lula venceria Bolsonaro (se fosse candidato) no primeiro e no segundo turno. Sem o ex-presidente, Michelle venceria fácil Lula no segundo turno.

Dívida de Malafaia 1

O pastor Silas Malafaia, fundador da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e proprietário da Editora Central Gospel, acumula dívidas tributárias com a União que ultrapassam R$ 17 milhões, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A maior parte dos R$ 16,9 milhões é atribuída à Central Gospel, criada há 26 anos por Malafaia e sua esposa, a pastora Elizete Malafaia. A editora entrou em recuperação judicial em 2019. Já a Assembleia de Deus deve R$ 46,3 mil à União.

Dívida de Malafaia 2

Os débitos da Central Gospel incluem R$ 6,9 milhões em contribuições previdenciárias e R$ 10,1 milhões em outras obrigações tributárias. O valor representa um aumento de 843% em relação à dívida ativa da empresa em 2021, quando os registros apontavam R$ 1,8 milhão. A Central também responde por outras dívidas que somam R$ 15,6 milhões envolvendo bancos, empresas de diferentes portes e trabalhadores. Malafaia diz que já iniciou os pagamentos a credores conforme homologação da recuperação judicial.

Mistura Fina

O PSB não vê chance real de remanejar Geraldo Alckmin para cabeça da chapa nas próximas eleições e prefere que o ex-tucano fique como está: vice-presidente e ministro. Alckmin fala aos socialistas que não disputará o governo de São Paulo em 2026 (nas pesquisas, está em segundo lugar atrás de Tarcísio de Freitas). No PSB, isso não é desestimulado, já que, confirmada a reeleição, Tarcísio não deve ter problemas em passar mais quatro anos no Executivo paulista. Para Alckmin, ainda tem 2030.

Ainda Alckmin: o PSB avalia que eventual saída do vice abre espaço para outros partidos na chapa de Lula. O MDB ameaça datura própria. O PT não tem problemas com Alckmin como vice. No partido, até se estimula (não é o caso de Rui Costa, claro, que acha que ele seria o candidato ideal) Fernando Haddad a disputar o governo de São Paulo, mesmo sabendo que uma candidatura majoritária do ministro teria chances modestas. De quebra, Alckmin até pensa, de vez em quando, no Senado, embroa sem entusiasmo.

A bancada governista está empenhada em salvar a pele do irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como "Frei Chico", na CPMI do INSS. O argumento é que os membros das diretorias dos sindicatos suspeitos de fraudes não estão sendo convocados, apenas presidentes de entidades. E ele não pode ser convocado "apenas por ser irmão de Lula". O ex-ministro Carlos Lupi é um dos convocados especiais. Deixou a Previdência em maio e tinha conhecimento da fraude há mais de ano.

Alexandre Padilha está se empenhando em bons resultados para a Saúde, não pensa em deixar o cargo para qualquer candidatura. Fica no ministério até o final e acha que Lula ainda pode ser eleito em 2026. Ele vem aparecendo em pesquisas para São Paulo, mas sabe que não é um nome competitivo: não quer nem saber do Senado. Lula eleito, Padilha fica onde está e se prepara para disputar a prefeitura de São Paulo em 2028.

In – Vitamina de frutas amarelas

Out – Vitamina de abacate com chá verde