Giba Um

"Você pode eleger um empresário num tempo, pode eleger um trabalhador num outro tempo...

...Essa é a maravilha da democracia", de Lula, no Chile, enaltecendo a alternância do poder, embora ache que é bom mesmo para os outros

Giba Um

Giba Um

28/08/2025 - 06h00
Os preços das cervejas no Brasil subiram entre junho e agosto, puxados principalmente pelos reajustes da Heineken e da Ambev: são dados do relatório do Bank of America. A fabricante da Heineken aumentou em média 6,1% o valor de seus rótulos no período.

Mais: enquanto a Ambev elevou os preços em 3,3%. O destaque ficou para a Devassa,  da Heineken, com alta de 24%. A Corona subiu na casa de um dígito alto (entre 7% e 9%) e a Stella Arois teve aumento de um dígito baixo (de 2% a 4%).

De volta ao trabalho

Desde o nascimento de seu terceiro filho, desta vez com o modelo e instrutor de jiu-jitsu Joaquim Valente, em fevereiro de 2025, Gisele Bündchen tem se dedicado praticamente aos cuidados com o bebê, sendo fotografada apenas em caminhadas ao lado do amado e apareceu somente num ensaio especial sobre bem-estar na revista Vogue França. Agora posa pela primeira vez como garota-propaganda da grife italiana Elisabetta Franchi. À beira de uma piscina, posou para nova campanha da coleção Outono/Inverno 2025, onde confessou que passou calor por conta do verão em Miami.  A campanha fala sobre a continuidade da identidade criativa de Elisabetta Franchi. A cada estação, a marca mantém seus códigos, ao mesmo tempo em que os aprimora por meio de novos cenários e colaborações, enfatizando as silhuetas femininas moldadas com volumes fluidos e detalhes refinados. Em suas próprias palavras, Elisabetta Franchi explica como vê a beleza como algo poderoso e instintivo.  “Acredito que a verdadeira beleza é uma força selvagem que nasce do amor e da coragem. Em minhas criações, busco evocar emoções e deixar um impacto duradouro. Gisele personifica esse espírito, ela irradia autenticidade e é uma força cativante”.

Bolsonaro criou planos de fuga

O procurador-geral da República, Paulo Gonet, achou que havia "risco de fuga" de Bolsonaro para escapar da condenação por tentativa de golpe, mesmo estando trancado em prisão domiciliar. Pediu ao ministro Alexandre de Moraes que "ficasse de olho" e reforçasse a vigilância. Gonet queria que até houvesse agentes dentro da própria casa do Capitão, em condomínio fechado em Brasília. Moraes preferiu controle total da residência do lado de fora e em vários pontos do condomínio, usando até agentes disfarçados. A Polícia Federal sabe que Bolsonaro, há tempos, sempre estudou planos de fuga. Agora, já achava que Trump não pensaria duas vezes em lhe conceder asilo, enquanto surgia uma carta ao presidente Javier Milei, da Argentina, também pedindo asilo (seu advogado disse que "era apenas um rascunho"). No ano passado, escondeu-se por duas noites na embaixada da Hungria depois de ter seu passaporte apreendido. E não teve nenhum constrangimento em voar para a Flórida em seu penúltimo dia de mandato (e demorar para voltar porque não sabia o que poderia lhe acontecer).

"Coisa fácil"

Ainda a aptidão do ex-presidente Bolsonaro em estudar planos de fuga, especialmente agora, às vésperas de seu julgamento na semana que vem. No dia em que foi levado para calçar a tornozeleira, não deixou por menos: "Sair do Brasil é a coisa mais fácil que tem" (pessoal da PF aposta que ele tem um esquema já armado). Hoje, Bolsonaro está fechado numa casa a 15 minutos de carro do setor que concentra as embaixadas de Brasília. E, sempre que pode, repete que nunca pretendeu fugir.

De volta à TV

Ainda falando de volta:  na próxima novela das 21h “Três Graças", que substituirá Vale Tudo em outubro, trará de volta a TV aberta a atriz Fernanda Vasconcellos. Seu último trabalho foi na novela Haja Coração. Ela fez uma pequena pausa na carreira para cuidar do filho Romeo, de 3 anos, fruto do relacionamento com o também ator Cássio Reis. Na trama, ela viverá Samira, antagonista que se tornará marcante no decorrer da história como traficante de crianças. “É uma alegria, acho que melhor impossível. A expectativa é muito boa, já estou estudando bastante. Eu adoro dramaturgia de novela, sou apaixonada. Fui muito feliz fazendo novela, personagens, adoro o Aguinaldo Silva, tenho muito respeito por ele, pelo Luiz Henrique Rios, é uma junção de coisas". Sobre a personagem, foi direta: “É uma personagem bem diferente de todas as que eu fiz. Ela tem muito mistério, é uma vida muito misteriosa que ela carrega”.

"Sufocados pelos juros"

O presidente em exercício da Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo de São Paulo, Ivo Dall'Acqua Júnior, acaba de publicar artigo, com o título de "Sufocados pelos juros", onde começa lembrando que o volume de juros pagos por famílias e empresas atingiu R$ 1,148 trilhão no ano passado, uma alta de significativos 17% em relação ao ano anterior, segundo estudo da entidade. Diz que essa carga pesou mais sobre as famílias: um naco de R$ 859,9 bilhões direcionado a elas para esse fim, um aumento de 23% em comparação a 2023. "No período, em descompasso perverso, a massa de renda anual das famílias avançou apenas 3,2%".


 

Tacacá e maniçoba

A organização da COP30, em Belém, estabeleceu como regra que 30% da alimentação servida para os 50 mil participantes seja proveniente da agricultura familiar, agroecologia e produção de povos tradicionais. Ao menos 8.000 famílias fornecerão aumentos como tacacá e maniçoba. O mapeamento é do projeto Na Mesa da COP30 dos institutos Regenera e Comida do Amanhã. Para os não iniciados: tacacá é um caldo típico da Região Amazônica, feito com tucupi, goma de mandioca e jambu, servido quente e com pimenta. Maniçoba é prato típico do Pará, feito com a folha da mandioca (chamada de maniva) cozida por uma semana para eliminar o ácido cianídrico. É conhecida como "feijoada sem feijão".

Pérola

"Você pode eleger um empresário num tempo, pode eleger um trabalhador num outro tempo. Essa é a maravilha da democracia",

de Lula, no Chile, enaltecendo a alternância do poder, embora ache que é bom mesmo para os outros.

Olho nos salários

O Brasil tem um dos piores índices de desigualdade de renda entre gestores públicos e a população do país, atrás de nações como Chile e Argentina. Entre nós, políticos e juízes federais podem chegar a vencimentos cerca de 22 vezes maiores do que o salário médio dos brasileiros. O presidente da República e os deputados federais ganham 21 vezes o salário médio da população do país. Enquanto políticos receberam remunerações de R$ 44 mil no ano passado, a renda domiciliar per capita nacional foi de R$ 2.069, segundo o IBGE. São dados do Índice de Disparidade Salarial 2025.

Novas sanções

Integrantes do governo Lula e do STF consideram real a possibilidade de Donald Trump aplicar novas sanções econômicas contra o Brasil e outras restrições a autoridades do país com o decorrer do julgamento de Bolsonaro, a partir da semana que vem. Ministros acham que há interesse dos Estados Unidos em criar instabilidade em torno do tribunal e do governo Lula, o que poderia aumentar com o avanço do julgamento sobre a trama golpista. Todos apostam que não há chance do Supremo se curvar a essas pressões, mas admitem a possibilidade de aplicação de sobretaxas de 50% até punições a ministros do STF.

"Chiqueiros humanos"

No programa "Roda Viva", o governador Romeu Zema foi questionado sobre a comparação que fez entre a situação de moradores de rua e carros abandonados. Ele sugeriu proibir essa população de dormirem em vias públicas, afirmando que, quando um veículo está em um lugar irregular, "é removido, guinchado". Zema disse que o Brasil está criando "verdadeiros chiqueiros humanos". E emendou: "Esse pessoal de Direitos Humanos deveria fazer uma placa na porta de casa: 'sem-tetos, acampem aqui na porta da minha casa". Aonde chegam, só causam perturbação. Um cheiro horrível". Zema acha que seria um bom presidente.

Guerra de pesquisas

Desconfiar do resultado de pesquisas não chega a ser novidade, entre políticos e a própria população: nesses dias, um levantamento da Genial/Quaest dava Lula vencendo todos os pré-candidatos num segundo turno, incluindo Michelle Bolsonaro com cerca de 10% de distância. Na sequência, aparece o Paraná Pesquisas provando que Lula venceria Bolsonaro (se fosse candidato) no primeiro e no segundo turno. Sem o ex-presidente, Michelle venceria fácil Lula no segundo turno.

Dívida de Malafaia 1

O pastor Silas Malafaia, fundador da Igreja Assembleia de Deus Vitória em Cristo e proprietário da Editora Central Gospel, acumula dívidas tributárias com a União que ultrapassam R$ 17 milhões, segundo dados da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. A maior parte dos R$ 16,9 milhões é atribuída à Central Gospel, criada há 26 anos por Malafaia e sua esposa, a pastora Elizete Malafaia. A editora entrou em recuperação judicial em 2019. Já a Assembleia de Deus deve R$ 46,3 mil à União.

Dívida de Malafaia 2

Os débitos da Central Gospel incluem R$ 6,9 milhões em contribuições previdenciárias e R$ 10,1 milhões em outras obrigações tributárias. O valor representa um aumento de 843% em relação à dívida ativa da empresa em 2021, quando os registros apontavam R$ 1,8 milhão. A Central também responde por outras dívidas que somam R$ 15,6 milhões envolvendo bancos, empresas de diferentes portes e trabalhadores. Malafaia diz que já iniciou os pagamentos a credores conforme homologação da recuperação judicial.

Mistura Fina

O PSB não vê chance real de remanejar Geraldo Alckmin para cabeça da chapa nas próximas eleições e prefere que o ex-tucano fique como está: vice-presidente e ministro. Alckmin fala aos socialistas que não disputará o governo de São Paulo em 2026 (nas pesquisas, está em segundo lugar atrás de Tarcísio de Freitas). No PSB, isso não é desestimulado, já que, confirmada a reeleição, Tarcísio não deve ter problemas em passar mais quatro anos no Executivo paulista. Para Alckmin, ainda tem 2030.

Ainda Alckmin: o PSB avalia que eventual saída do vice abre espaço para outros partidos na chapa de Lula. O MDB ameaça datura própria. O PT não tem problemas com Alckmin como vice. No partido, até se estimula (não é o caso de Rui Costa, claro, que acha que ele seria o candidato ideal) Fernando Haddad a disputar o governo de São Paulo, mesmo sabendo que uma candidatura majoritária do ministro teria chances modestas. De quebra, Alckmin até pensa, de vez em quando, no Senado, embroa sem entusiasmo.

A bancada governista está empenhada em salvar a pele do irmão de Lula, José Ferreira da Silva, conhecido como "Frei Chico", na CPMI do INSS. O argumento é que os membros das diretorias dos sindicatos suspeitos de fraudes não estão sendo convocados, apenas presidentes de entidades. E ele não pode ser convocado "apenas por ser irmão de Lula". O ex-ministro Carlos Lupi é um dos convocados especiais. Deixou a Previdência em maio e tinha conhecimento da fraude há mais de ano.

Alexandre Padilha está se empenhando em bons resultados para a Saúde, não pensa em deixar o cargo para qualquer candidatura. Fica no ministério até o final e acha que Lula ainda pode ser eleito em 2026. Ele vem aparecendo em pesquisas para São Paulo, mas sabe que não é um nome competitivo: não quer nem saber do Senado. Lula eleito, Padilha fica onde está e se prepara para disputar a prefeitura de São Paulo em 2028.

CLAÚDIO HUMBERTO

"O ex-presidente nunca esteve proibido de utilizar o WhatsApp"

Defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro no Supremo Tribunal Federal (STF)

25/08/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Saída de Toffoli do caso INSS e gera desconfiança

A oposição desconfia da motivação da Procuradoria Geral da República (PGR) para pedir a saída do ministro Dias Toffoli da relatoria do caso do roubo do INSS. Logo ele, homem da confiança de Lula (PT). Em junho, o Planalto pediu a Toffoli para suspender ações judiciais de aposentados roubados contra o governo. Claro que conseguiu. Toffoli tomou gosto e assumiu o controle das investigações, mas agora a PGR alega que ele não poderia ser “juiz prevento” e deve ser substituído. O caso está em “segredo” no STF, embora envolva interesse público.

Tomou gosto

Ainda em junho, Toffoli deu ordens à Polícia Federal para enviar a ele tudo já investigado. Isso, na prática, atrasou as investigações.

Curioso preciosismo

O preciosismo da PGR, em tempos de Constituição desonrada, ligou o alerta do deputado Zucco (PL-RS), líder da Oposição na Câmara.

Súbita cautela

“Nota-se um excesso de cautela das instituições, quando o correto seria uma apuração doa a quem doer”, afirmou Zucco, desconfiado.

Sistema tremeu

Para Sóstenes Cavalcante, líder do PL, o “sistema tremeu” quando a oposição tirou a CPMI do bolso do governo e assumiu o comando.

Governo Lula já torrou quase R$1 bi em viagens

O governo Lula (PT) se distancia cada vez mais de eventual mesa de negociações com os Estados Unidos, a cada ataque ao presidente Donald Trump, mas já conseguiu torrar quase R$1 bilhão de dinheiro público em viagens somente este ano, até o dia 15 deste mês, ou mais precisamente R$960 milhões. Considerando apenas as diárias pagas a servidores petistas, foram R$590,5 milhões, enquanto as passagens consumiram outros R$364,2 milhões dos pagadores de impostos.

Só com ‘extras’

“Outros gastos” de viagens não especificados pelo Portal da Transparência representam mais R$5,2 milhões apenas este ano.

Comparação

O total que o governo do PT gastou até 15 de agosto com diárias já supera a despesa com passagens aéreas em todo o ano de 2022.

Vai diminuir?

Viagens internacionais representam R$143,8 milhões do total gasto pelo governo com viagens este ano; 15% do total.

Virou Uber

A Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara exigiu explicação do Ministério da Defesa pelo uso de avião da FAB para que o filho de Lula pudesse flanar por aí. O passeio ocorreu em 5 de maio.

Jato de madame

Também sobrou para o Ministério da Defesa explicar o uso de jatinhos da FAB por Janja, que não ocupa cargo que dá “direto” à regalia. Uso de jatinho por ministros do STF por nossa conta também entrou no rolo.

É simples

Experiente, o ex-presidente Michel Temer falou o que faria para acabar com a dúvida se Lula ligou ou não para Trump. Colocaria toda a imprensa na sala ao lado e ligaria. Aí é só avisar se atendeu ou não.

Um horror

Pará, sede da Cop30 está no top 4 das piores proporções de ligação de esgoto à rede geral, com 19,3%, segundo o IBGE. O índice só não é pior do que o de Rondônia, 18,1%; Amapá 17,8%; e Piauí, com 13,5%.

Impostômetro

Batemos e já superamos com folga os R$2,5 trilhões pagos em impostos. Isso só este ano. Daria para comprar mais de 2,1 milhões de apartamentos de 116m² e 2 garagens no centro de Osasco (SP).

Acabou no Irajá

Escanteado por Lula no plano de disputar o governo mineiro, o ministro Alexandre Vieira (Minas e Energia) corre o risco de ficar fora do pleito e assumir apenas a coordenação de campanha de reeleição do petista.

Olho no relógio

Deve ser votado esta semana, na Câmara o projeto que atualiza o teto da isenção do Imposto de Renda para R$5 mil. Para valer em 2026, o projeto precisa ser aprovado e sancionado até o fim de setembro.

Explica, Padilha

O deputado André Fernandes (PL-CE) cobra do Ministério da Saúde explicações sobre o contraceptivo subdérmico até para crianças de 10 anos, preconizado pelos petistas celerados da Prefeitura de Fortaleza.

Pensando bem...

...estão ainda reciclando a madeira que vai construir a mesa de negociações com os EUA.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

O ritmo da crise

O gaúcho Pinheiro Machado saía do Senado, em uma tarde de forte crise política. Nas ruas, o povo estava inquieto. “Como é que eu devo dirigir, senador?”, indagou o preocupado motorista. O líder conservador respondeu com calma glacial: “Nem tão ligeiro que pareça covardia e nem tão devagar que pareça provocação...”

Giba Um

"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula...

e a esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. É um estúpido de marca maior", de Silas Malafaia em mensagem a Bolsonaro, dia 11 de julho

25/08/2025 06h00

Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

A startup brasileira AutoAgroMachines está preparando o terreno para ampliar suas operações na América do Sul. A empresa, que desenvolve máquinas agrícolas inteligentes para silvicultura, tem planos para entrar no país, na Argentina e no Uruguai. Fundada no ano passado por Marcello Guimarães.

Mais: a AutoAgroMachines também está levantando recursos no mercado para a construção de uma fábrica e a implantação de um centro de pesquisas no Brasil. Um dos programas desenvolvidos pela startup, o Forest.Bot, opera uma máquina capaz de plantar até 1.800, árvores por hora, ou seja, sete vezes mais do que um trabalhador.

Giba Um

Mais uma vez Izabel

Enquanto o Brasil se prepara para receber a primavera e o verão, os países do hemisfério norte, como Estados Unidos e Canadá, estão voltando sua atenção para as estações frias, o outono e o inverno. E no mundo da moda, as grandes grifes já começam a revelar suas apostas para os meses gelados. Um exemplo marcante é a nova coleção da marca nova-iorquina LaQuan Smith, que mergulha em uma estética inspirada nos filmes de gângster americanos e no icônico power dressing dos anos 1980. Unindo alfaiataria impecável, tecidos luxuosos e um glamour inconfundivelmente ousado, a coleção traduz a essência arrojada da casa. Representando essa nova fase, a brasileira Izabel Goulart assume o papel de garota-propaganda, reforçando seu reconhecimento global como uma das principais modelos de sua geração. A proposta da coleção não se contenta com o trivial: apresenta peças que exalam impacto e personalidade. Ombros estruturados, cinturas acentuadas se entrelaçam com precisão, criando um universo visual que transmite rebeldia, sedução e autoridade. Essa colaboração marca mais um capítulo na relação de longa data entre Izabel e a grife. A modelo já desfilou várias vezes para a marca em importantes semanas de moda, consolidando uma parceria que combina o talento da brasileira com o estilo arrojado da LaQuan Smith. Embora seja uma marca relativamente jovem,  fundada em 2013 , LaQuan Smith já conquistou um seleto grupo de clientes de peso, incluindo Beyoncé, Rihanna e Kim Kardashian. Para o lançamento da coleção, Izabel foi fotografada por Greg Swales em um cenário que remete ao ambiente de um ateliê, destacando a construção artesanal das peças e enaltecendo a moda como forma de arte.

Carne bovina: maior parceiro é o Japão

Governo e grandes grupos frigoríficos do país estão montando um plano de ataque no comércio exterior na tentativa de mitigar o impacto do tarifaço de Trump sobre exportações brasileiras de carne bovina. O vice Geraldo Alckmin, à frente do Comitê Interministerial de Negociação e Contramedidas Econômicas e Comerciais, e o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, deverão se reunir com empresas nesta semana para definir um arco de ações a serem executadas com apoio do Itamaraty. A prioridade é a abertura de novos mercados como forma de compensar a queda dos embarques para os Estados Unidos. É o caso do Japão. O governo articula a vinda de uma missão técnica da Animal Health Division, órgão do Ministério da Agricultura, Floresta e Pesca japonês responsável pelo controle sanitário, para inspecionar frigoríficos brasileiros, condição ‘sine qua non’ para a retomada das exportações ao país asiático. O Japão anunciou recentemente a reabertura de seu mercado de carne bovina brasileira após a Organização Mundial de Saúde Animal reconhecer o Brasil como território livre de febre aftosa sem vacinação.

Principal comprador

Ainda carne bovina: o mesmo acontece em relação à Coreia do Sul e Vietnã. O ministro Carlos Fávaro deverá liderar uma comitiva aos dois países para acelerar o restabelecimento do comércio de carne bovina. Qualquer plano de contenção do estrago imposto por Trump passa pela China, principal comprador de carne bovina do Brasil. O trabalho conjunto do governo e players do setor é aumentar o número de frigoríficos habilitados ao país asiático. Mais de 50 planos brasileiros já atenderam requisitos impostos e, desde o início da gestão Lula, 48 novas unidades de abate já receberam autorização de Pequim - e foram suspensas habilitações de mais de 400 frigoríficos norte-americanos.

Giba Um

Chegou o dia

Após adiar a comemoração de um marco importante em sua trajetória profissional devido à saúde de seu pai, Fausto Silva, que já se recupera no Hospital Albert Einstein, João Silva finalmente reuniu amigos na última quinta-feira (21) para celebrar sua estreia no SBT com o “Programa do João”. Conhecido pelo espírito festeiro, João está determinado a transformar esse tipo de evento em uma tradição anual, seguindo os passos de seu pai com a emblemática noite de pizzas, mas com um toque próprio. "Eu sempre adorei reunir pessoas. Faço festas em casa com meus amigos há tempos e, com esse evento, acho que podemos criar uma nova tradição. Essa seria a minha versão da ‘pizza líquida’, porque agora não sou mais apegado ao ambiente noturno. Gosto mesmo é de festa! Meu pai sempre promoveu encontros com amigos, família e colegas da classe artística em casa, e quero levar isso adiante. Mas do meu jeito: algo descontraído, longe daquele formato social engessado. Vai ser uma festa para a galera se divertir de verdade!". A lista de convidados deixou claro o tom intimista e especial da celebração. Entre os presentes estavam sua mãe, Luciana Cardoso, sua irmã Lara Silva acompanhada do noivo Julinho Casares, sua namorada Isabella Kherlakian, além de nomes conhecidos como João Augusto Liberato, Naiara Azevedo, Leda Nagle, Cristina Rocha e Sonia Abraão, entre outros.

Giba Um

Convite recusado

Chico Buarque e Seu Jorge recusaram o convite para assinar a criação do samba-enredo da Acadêmicos de Niterói, que vai homenagear o presidente Lula no desfile de carnaval de 2026. Será a estreia da escola no Grupo Especial. Chico, amigo de Lula, foi procurado por Arlindinho Cruz, enquanto Seu Jorge também foi sondado para a tarefa. Os dois justificaram a recusa com o argumento de que é importante manter a autoria do samba-enredo nas mãos dos compositores da própria comunidade. Ou seja: nada contra Lula, muito pelo contrário. Mais: Janja deverá ser atração em um carro alegórico.

 

 


Saindo de toca

Vice-prefeito de São Paulo, o coronel Mello Araújo (PL) tem aproveitado suas incursões diárias pelo Metrô para gravar vídeos com opiniões sobre política nacional e temas da gestão para divulgá-los nas redes sociais: "Bom dia! Estou indo para a Prefeitura acompanhando as denúncias gravíssimas que estão surgindo em Brasília!", disse sobre o motim bolsonarista no Congresso, na semana passada, enquanto viajava de pé num vagão: Se Ricardo Nunes, prefeito que engoliu Mello por conta de Bolsonaro e vai disputar o governo, o coronel assume o lugar e lá na frente, tenta a reeleição (sem chance, por enquanto).

Pérola

"Desculpa, presidente! Esse seu filho Eduardo é um babaca, inexperiente, que está dando a Lula e a esquerda o discurso nacionalista e ao mesmo tempo te ferrando. É um estúpido de marca maior",

de Silas Malafaia em mensagem a Bolsonaro, dia 11 de julho.

Aumenta a fritura 1

Os maus resultados do Banco do Brasil têm atiçado os partidos da base aliada. De olho no cargo, o PP de Arthur Lira pressiona o Planalto pela demissão da presidente do BB, Tarciana Medeiros. Um dos nomes que circulam no grupo político de Lira é o do presidente da Caixa e da Brasilcap, Nelson de Souza, hoje vice-presidente de Desenvolvimento de Negócios da bandeira de cartões Elo. O PP não está sozinho na fritura de Taciana Medeiros.

Aumenta a fritura 2

Ainda a fritura de Tarciana: há alguns meses, a cadeira da executiva (e funcionária de carreira) é cobiçada pelo presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil - AP). Na tentativa de saciar seu apetite, o governo chegou a oferecer a Alcolumbre cinco vice-presidências do BD, proposta recusada pelo parlamentar. Fora isso, o Planalto vai toureando as investidas para derrubar Tarciana do comando, ainda que os recentes resultados não joguem a seu favor.

Ainda a fritura 3

Para quem gosta de números - e esse circula pelos corredores do Banco do Brasil: no segundo semestre deste ano, o lucro da instituição financeira caiu 60% em relação a igual período de 2024. Muitos funcionários acham que os esforços feitos pela diversidade dos clientes poderiam ter algo a ver com essas quedas.

Violação de direitos

Há dias, durante o lançamento da pré-candidatura do governador mineiro Romeu Zema a Presidência em 2026, em São Paulo, a música tocada e especialmente para servir de tema era "Que país é este?", de Renato Russo. O filho do cantor, Giuliano Manfredini, através da Legião Urbana Produções, que detém os direitos da marca, denunciou que houve violação dos direitos autorais e exigiu que Zema e o partido se abstenham do uso da música em manifestações políticas, nas redes ou qualquer outra plataforma. Zema - quem diria - achava que poderia usar "Que país é este?" livremente.

"Em nome dos pais"

Sonia Braga foi convidada por Bruno Barreto para interpretar Miriam Leitão em seu próximo filme "Em nome dos pais", baseado na obra homônima escrita por Matheus Leitão. Com roteiro de Maria Adelaide Amaral e em fase de pré-produção, o longa terá Júlio Andrade no papel do próprio Matheus que, no livro, narrou a história da prisão e da tortura sofrida por seus pais, Miriam e o também jornalista Marcelo Netto, durante o governo de Garratazu Medici, o mais linha dura.

FHC: obras completas

A Fundação Fernando Henrique Cardoso está se preparando para lançar um superprojeto nos próximos meses: publicar obras completas de FHC, em versões comentadas e anotadas. Os livros serão disponibilizados gratuitamente na internet e em formato físico distribuídos em bibliotecas públicas. O responsável pela empreitada foi escolhido pelo próprio Fernando Henrique: será Jorge Caldeira, imortal da Academia Brasileira de Letras. O primeiro livro terá discursos de FHC em seus tempos de senador (1987 e 1993) e está previsto para 2026.

Mistura Fina

O impacto causado pelos maus resultados do segundo trimestre deixou uma certeza no empresário Guilherme Paulus, principal acionista da CVC: a agência de viagens precisa dar um choque de expectativa no mercado de forma a recuperar a confiança dos investidores. Entre as medidas em discussão estão o alongamento do passivo de forma a reduzir a pressão sobre cursos financeiros, calcanhar de Aquiles da companhia. Na área operacional, a CVC deverá intensificar alianças estratégicas internacionais.
 
Na semana passada, a ação da empresa despencou 12% em um único pregão. A queda foi um reflexo do aumento de prejuízos da CVC no segundo trimestre: R$ 46 milhões, mais do que o dobro das perdas registradas entre abril e junho do ano passado (R$ 22 milhões). No segundo trimestre, o resultado financeiro negativo chegou a R$ 75 milhões, bem acima dos R$ 16 milhões observados em igual período de 2024.

Fechado há oito anos por conta de uma disputa societária, o Hotel Ipanema Plaza, na Zona Sul do Rio, vai reabrir dedicado a receber o público LGBTQIA+. O projeto é da rede de hotéis de luxo Trust Hospitality. A Prefeitura vai revogar decreto declarando o hotel de interesse público. Será a primeira marca de hotéis de luxo gay do mundo. A rede foi criada pela comunidade gay para a comunidade gay.
  
Em 2017, um grupo de artistas que incluía Fernanda Lima lançou um movimento para derrubar o então presidente Michel Temer. Atacaram injustamente o deputado André Amaral, confundido por eles com André Amaral, líder de Temer naqueles tempos. A atriz foi condenada a indenizar Amaral em pouco mais de R$ 10 mil. O parlamentar paraibano não se reelegeu depois disso.

A Record decidiu voltar com novelas turcas ao horário nobre, o que deve acontecer em outubro. Os folhetins produzidos no Brasil substituirão uma temporada de séries bíblicas que ocupam a faixa noturna desde junho. A estreia coincide com a semana final de "Vale Tudo", atual trama das nove da Globo. O objetivo ainda é maior: atrapalhar a vida de "Três Graças", trama que sucederá o remake de Manuela Dias e marca o retorno de Aguinaldo Silva à emissora.


