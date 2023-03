Você sabia que a sua saúde depende da saúde do solo?

Colunistas

Sérgio Moro pode trocar União Brasil pelo Novo

A passagem do governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), por Brasília teve como justificativa acompanhar a Marcha dos Prefeitos, mas é a agenda extraoficial do governador que interessa ao partido. Zema tem seduzido parlamentares para crescer a sigla.

Nesta quarta-feira (29), longe da imprensa, Zema se reuniu com o senador Sérgio Moro (PR), que já está com um pé fora do União Brasil. Lideranças do Novo dizem que o partido “tem feito a sua parte” para convencer Moro da mudança.

Tudo para dar certo

A reunião entre Moro e Zema foi durante a tarde e sem assessores. Fonte ouvida pela coluna diz que o encontro “foi muito proveitoso”.

Dormindo com o inimigo

A saída do senador é dada como certa após as falas de Lula que acusou Moro de armar a própria morte. O União Brasil é da base do presidente.

Risco de extinção

O Novo adotou estratégia agressiva para não desaparecer. Liberou o uso do fundo partidário para ter mais adesão de parlamentares e prefeitos.

Girão já foi

Em fevereiro, o Novo conseguiu atrair um senador, Eduardo Girão (CE), o único do partido. O parlamentar deixou o Podemos.

Deputado líder do ‘blocão’ já foi parar na delegacia

Novo líder do blocão formado por MDB, PSD, Republicanos, Podemos e PSC na Câmara dos Deputados, Fábio Macedo (Pode-MA) acabou na delegacia, em 2019, após distribuir agressões e ameaças, inclusive a um policial militar, numa boate de Teresina (PI).

Macedo era deputado estadual pelo PDT do Maranhão quando foi detido e autuado por lesão corporal e resistência à prisão no Estado vizinho, após confusão que teve até copo de vidro no rosto de um músico e sargento PM, que ficou ferido.

Pra piorar

Durante a confusão o agora deputado federal Macedo ameaçou de morte a vítima das agressões na frente dos policiais, segundo a própria PM.

Sem retorno

O deputado foi procurado pela coluna, mas não respondeu. À época, culpou a confusão em “bebidas alcoólicas associadas a medicações”.

Fiel da balança

O novo blocão da Câmara tem 142 deputados e é o maior da atual legislatura, à frente do bloco do governo (PT etc.) e da oposição.

Sem perigo de dar certo

Causou estupefação Paulo Câmara na presidência do BNB, o Banco do Nordeste. Em seu governo, o mais rejeitado da história recente do país, Pernambuco despencou em todos os indicadores econômicos e sociais.

Número bem menor

O celebrado aumento no número de vagas de emprego em fevereiro deste ano, 241.785, segundo Caged, fica bem aquém do mesmo mês de 2022, quando foram mais de 352 mil novas vagas.

Embromation no ajuste

O ajuste fiscal de Fernando Haddad (Fazenda) não está totalmente finalizado. O ministro ainda deve ajustar alguns pontos em reunião com Simone Tebet (Planejamento) e Rui Costa (Casa Civil).

Aqui me tens de regresso

O PL preparou uma agenda restrita para Jair Bolsonaro nesta quinta (30). Cumprimentos só de parlamentares do partido, do cacique Valdemar Costa Neto, de Braga Neto e de Michelle. Nada de entrevistas.

Favacho em novo desfio

Ex-presidente das Comissão de Comunicação Social, Acácio Favacho (MDB-AP), cujo talento na articulação política tem sido reconhecido na Câmara, agora comanda a Comissão de Desenvolvimento Urbano.

Direito a cidadania

Projeto do deputado Pedro Campos (PSB-PE) institui o Fundo Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, com dedução no imposto de renda, para financiar ações que promovam a autonomia e integração.

Uruguai busca parceria

O presidente da Comissão de Relações Exteriores da Câmara, Paulo Alexandre (PSDB-SP), discutiu com o embaixador do Uruguai, Guillermo Valles, parcerias estratégicas em áreas como infraestrutura

Crise atrás de crise

A equipe de produção de factoides do governo Lula sofre para criar uma agenda positiva para o governo. A esperança era a viagem presidencial à China, cancelada por motivos de saúde. Agora é o esqueleto fiscal.

Pensando bem...

...esse arcabouço, em Portugal, seria um morouço.

PODER SEM PUDOR

As legítimas

Boêmio, o deputado federal Raimundo Asfora não perdia uma balada em Campina Grande, seu reduto. Nas festas de fim de ano, fazia de tudo para agradar a todos e, claro, todas.

Contam na Paraíba, Estado mais politizado do País, que certa vez ele teria levado ao réveillon de um clube da cidade três mulheres que despertavam certa apreensão.

Foi barrado pelo leão de chácara: “O senhor entra, mas elas, não; são suspeitas. "O deputado reagiu assim: “São, não, meu amigo. Elas são raparigas de verdade... As suspeitas estão aí dentro”.

