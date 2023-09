A Lojas Marisa vai desativar gradualmente o MBank, sua financeira. A rede varejista chegou a ser procurada por empresas de recuperação de crédito interessadas em comprar a carteira da instituição, da ordem de R$ 420 milhões.



Mais: as ofertas foram recusadas: previa deságio de até 70% sobre o valor de face. A Marisa deverá esperar o vencimento de todos os empréstimos para encerrar as atividades do MBank porque o negócio perdeu o sentido depois do acordo firmado com a Credsytem.

In - Milkshake de vinho

Out - Milkshake de cerveja

Sinônimo de

solidariedade



Quem já enfrentou um câncer ou conhece alguém que passou por isso sabe o quanto é difícil, desde a notícia até o tratamento. E quando uma criança é atingida pela doença a situação faz a dor aumentar. O Graacc, instituição criada há 32 anos com objetivo de ajudar crianças e adolescentes com câncer, anualmente promove um jantar para arrecadar fundos para ajudar no tratamento dos pacientes da entidade. Pelo segundo ano consecutivo Daiana Garbin (primeira foto) foi a mestre de cerimônia só que desta vez ao lado do ator Reinaldo Gianecchini (segunda foto) no batizado jantar de gala beneficente do Hospital GRAACC, que aconteceu na segunda-feira (25) na Sala São Paulo, Campos Elísios (SP). O evento contou ainda com o show de Wilson Simoninha e Tony Gordon que se apresentaram junto com a orquestra filarmônica de Heliópolis. Entre tantos convidados estavam lá também o sempre presentes (da terceira foto à esquerda para à direita) Chris Flores, Adriana Colin, e Carlos Tramontina e sua esposa Rosana. Mais: a Cacau Show (comandada pelo chocolatier Alê Costa) doou o mesmo valor que foi arrecadado.



Lula quieto por

duas semanas



Lula já está contando as horas diante da proximidade de sua cirurgia de quadril. Quem já passou por operação semelhante com colocação de prótese sabe que o pós-operatório é o que se pode chamar de jogo duro. As dores de antes se transformam em novas dores ligadas à cirurgia. As primeiras duas semanas os médicos receitam tramal (opioide) ou paracetamol e codeína (vizinha da morfina). Em horas mais brandas, dipirona quase à vontade. Lula acha que “tira de letra” e os médicos vão tratando de prepará-lo para o enfrentamento. Os mais irônicos brincam: “Pelo menos duas semanas, ele fica quieto”. Depois, vem o andador. Banho e ações mais intimas com cadeira. Ordem é só se sentar com mais altura para não dobrar a perna. Dormirá muito devido aos analgésicos. Uma amiga de Janja fez operação semelhante: ela sabe como é o pós-operatório. Detalhe: nunca cruzar as pernas.

Iza virou

embaixadora



A cantora Iza, que está namorando há alguns meses o meio-campista do Mirassol (SP) Yuri Lima, acaba de ser indicada no Grammy Latino na categoria Melhor Interpretação em Língua Portuguesa, com a música Fé. Mais: a cantora virou uma das queridinhas da publicidade e já encabeça algumas como para Tim e para Decolar. Agora Iza foi nomeada embaixadora, não de uma, mas de duas marcas. A primeira do sabonete Francis, que está lançando sua nova linha Francis Brasilidades com perfume das frutas brasileiras (Manga Rosa, Amora, Acerola, Graviola, Carambola, Lima Doce) outros ingredientes (Água de Côco e Capim Limão) e com 7 óleos hidratantes. A segunda é para Pantene Brasil, que vem para somar no time que já tem Marina Ruy Barbosa, Camila Queiroz, Juliette Freire entre outras.



Dobro

Luís Roberto Barroso assume a presidência do STF, ocupada por Rosa Weber que se aposenta, no momento em que o tribunal recebeu o maior número de ações penais da história recente: 1.289 de janeiro para cá, o que representa o dobro dos casos do gênero contabilizados desde 2006, primeiro ano da série histórica com dados disponíveis. As peças relacionadas aos ataques golpistas correspondem a 98% dos processos criminais da Corte e são um desafio à eficiência do tribunal, que hoje tem 23.547 casos pendentes de análise das mais diversas áreas.

Conservador



O novo ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, não deve durar muito no ministério do governo Lula, especialmente depois do Republicanos, seu partido, pregar um aviso em sua página oficial no X (ex-Twitter), alertando que não integra a base de apoio do governo. “Não votamos com o governo Lula. Não abriremos mão de nossos valores. Votaremos contra propostas que não estejam alinhadas com nosso Manifesto”. O Republicanos se define como “conservador”.

Contra a mudança

A cúpula do PT, a começar pela própria Gleisi Hoffmann, tem feito gestões junto a Lula para impedir mudanças na presidência da Conab, cargo cobiçado pelo PP de Arthur Lira. Hoje, o comando da Conab está nas mãos de um petista raiz, Edegar Pretto, ligado ao MST. O PT alega que a saída de Pretto e consequentemente a entrega do cargo ao Centrão colocam em risco a retomada dos estoques públicos de alimentos, projeto a cargo da Conab. Nos bastidores, sobram também ataques do PT ao ministro Carlos Fávaro, que tem participado de articulações com o PP para a troca do comando na Conab. Ele quer arrastar a estatal de volta para sua Pasta.

VAI ENTRAR ÁGUA



Está ameaçado o projeto de construção de uma ponte entre Guajará-mirim, em Rondônia e Guayaramerín, na Bolívia. O governo boliviano tem feito novas exigências como o aumento do vão livre para passagens de embarcações no Rio Mamoré e previsão de mais uma pista. Técnicos do Ministério dos Transportes acham que o início das obras vai demorar mais um ano e meio. O projeto está previsto desde o Tratado de Petrópolis de 1903, como uma das compensações pela compra do Acre pelo Brasil.

Quer indenização



O PT iniciou junto à Comissão de Anistia a defesa do recurso contra a decisão do próprio colegiado que, em 2022, negou pedido de indenização da ex-presidente Dilma Rousseff. O movimento do partido se deu na mesma semana em que o STF, por dez a zero, rejeitou recurso do extinto PSL e manteve os direitos políticos de Dilma. Ela quer uma indenização de R$ 10,7 mil mensais com efeito retroativo por perseguição na ditadura militar. Os advogados do PT apostam que o colegiado vai mudar de ideia. Na primeira decisão contra Dilma a Comissão de Anistia estava vinculada ao Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos, comandado por Damares Alves.

“EXTORSÃO”



Os irmãos Wesley e Joesley Batista contrataram um pelotão de ex-desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo para o julgamento de hoje, na própria corte, de processo que tenta reverter a vitória da Paper Excellence no litigio com a J&F pelo controle da Eldorado Celulose. A jogada não impressionou o relator, desembargador Franco de Godoi, que negou todos os pedidos da holding e ainda condenou por “litigância de má-fé”. A J&F já havia sido condenada por má-fé pelo juiz Guilherme Ferreira da Cruz, da 34ª Vara Cível do TJSP, que citou “conduta análoga à extorsão”.

Mais convocações



A fila de convocados possíveis para a CPI de 8 de janeiro não é pequena: depois do general Augusto Heleno, que ganhou o direito de não abrir a boca, deverá vir a hora de Walter Braga Netto, ex-ministro da Defesa. A convocação de Jair Bolsonaro ainda é dúvida: até mesmo entre governistas. A fila também estuda a convocação do almirante Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, que apoiava o golpe, segundo Mauro Cid, Paulo Sérgio, ex-Defesa e o general Mauro César Lourena, pai de Mauro Cid. E mais: Filipe Martins, ex-assessor internacional e o empresário Meyer Nigri (Tecnisa) também estão na fila.



Dores no trânsito



De carro, ônibus, trens ou metrô, o tempo gasto pela população na cidade de São Paulo, depois de cinco anos, em deslocamentos, voltou ao patamar pré-pandemia. Em média o paulistano perde hoje 2h26m de seu dia no trânsito, sete minutos a mais do que em 2022. Para quem usa veículo próprio, chega a 2h46m, 23 minutos a mais de quem opta pelo transporte público. São dados de pesquisa realizada pela Rede Nossa São Paulo e pelo Instituto Cidades Sustentáveis. 57% da população usa ônibus e 24% automóvel. Em terceiro, a possibilidade de trabalho híbrido (presencial ou home-office).

QUEM VEM



A varejista sueca H&M chega ao Brasil em 2025 e abriu conversações com a Multiplan para possível abertura de lojas em shoppings centers da empresa. O foco seria São Paulo e Belo Horizonte, ainda a companhia da família Peres tem, respectivamente, quatro e três empreendimentos. A aproximação com a Multiplan indica a intenção da H&M (significa Hennes & Mauritz) de iniciar suas operações aqui com um número expressivo de lojas. A gigante do varejo mantém negociações também com o Grupo Iguatemi, dos Jereissati. Com operações em quase 80 países, a H&M faturou no ano passado perto de US$ 23 bilhões.

MISTURA FINA



NA Conferência Hemisférica de Seguros da Fides (Federação Interamericana das Empresas de Seguros), nesses dias, no Rio, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, defendeu o fim da reeleição para cargos do Executivos e sustentou que o tema deve ser apreciado pelo Congresso (Lula não gostou dessa história). Pacheco também defende um mandato de cinco anos. Para que a mudança, supostamente, possa valer, o texto precisa ser sancionado até 6 de outubro.

TERCEIRO colocado na disputa pelo governo de São Paulo em 2014, o ministro das Relações Institucionais do governo Lula, Alexandre Padilha, já está de olho em 2026 com o mesmo objetivo. Ele esteve em 25 cidades paulistas desde o início do governo. Por São Paulo, onde esteve mais vezes, participou de festas populares, encontro com comunidades, eventos religiosos e visitas a universidades, fora inaugurações de obras e outros eventos de caráter político mais formal. Padilha diz que “não é nada disso”, mas é. Poderá encontrar pela frente Fernando Haddad (Fazenda ) e Luiz Marinho (Trabalho).

DEPUTADOS estaduais de Mato Grosso apresentaram mais projetos em homenagens do que projetos de lei na legislatura iniciada este ano: são 1.960 votos de aplausos, congratulações, pesar, louvor e repúdio. Já projetos de lei e projetos de lei complementar somados, dão 1.924. O levantamento é da própria Assembleia Legislativa de MT.

O GRUPO Itaminas vem mantendo conversações com investidores interessados na compra do controle da mineradora. A antiga relutância da venda arrefeceu e a realidade tem falado mais alto. Nos últimos anos, a Itaminas, que produz mais de 6,5 milhões de toneladas de minério de ferro por ano, passou a enfrentar difícil situação financeira, com um passivo de R$ 1,6 bilhão. Há dois anos, a empresa firmou um Negócio Jurídico Processual com a AGU para repactuação de R$ 1,2 bilhão em dívidas – e o acordo vem sendo cumprido.

O GOVERNADOR paulista Tarcísio de Freitas visitou o Palácio do Planalto e até participou do lançamento do Novo PAC em São Paulo. Ele está em campanha para tentar obter R$ 3 bilhões do governo federal para a construção do túnel Santos-Guarujá. O governo de São Paulo entraria com outros R$ 3 bilhões. Os mais céticos não acreditam nessa generosidade de Lula e os mais experientes apostam que o túnel nunca sairá.

O PÁTRIA Investimentos retornou as conversações para compra da pernambucana Smile Saúde, uma das maiores operadoras de planos de saúde do Nordeste. No começo do ano, a gestora de private equity esteve perto de ficar com a empresa, mas numa reviravolta, a Hapvida atravessou a negociação e fechou a aquisição da Smile, mas não levou. O Cade brecou o negócio, abrindo caminhos para o retorno do Pátria à mesa das negociações, com uma oferta em torno de R$ 200 milhões.