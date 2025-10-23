Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Colunistas

Giba Um

"Vou fazer 80 anos. Mas estou parecendo um jovem de 30 anos. A Janja vir me elogiar aqui não foi...

à toa, não. É porque o meninão aqui sabe...Estou a 180km/h, que nem carro de Fórmula 1, tá?", de Lula num evento de entrega de casas em São Paulo.

Giba Um

Giba Um

23/10/2025 - 06h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

No evento que marcou a apresentação do programa Reforma Casa Brasil, Lula declarou que o Brasil "não se curvou". Com a possível regularização das relações entre Brasil e EUA e a retomada das conversas, o político do PT destacou a “soberania nacional” após a situação de impasse relacionado às tarifas.

MAIS: Lula falou “Todo mundo sabe que quando o presidente Trump sobretaxou o Brasil e ofendeu o Brasil, a gente não abaixou a cabeça. Porque, embora a gente não seja tão grande como eles, a gente tem caráter que muitas vezes eles não sabem que a gente tem. É isso o que faz um país virar nação, é isso o que significa soberania nacional”.

Um pouco mais de drama

Depois que acabou a série “Sob pressão”, a atriz e cantora Majorie Estiano, em 2022 pensou em mergulhar em algo voltado para a comédia. Mas quis o destino lhe mostrar personagens ainda dramáticas como a Ruth, da minissérie “Fim” (2023), do Globoplay e no próximo dia 15 de novembro estreia série no qual é  protagonista “Ângela Diniz: Assassinada e condenada”, da HBO Max, que foi inspirada no podcast “Praia dos Ossos”, da Rádio Novelo. Apesar de ter uma carga dramática,  Majorie  conseguiu capturar a verdadeira essência  da Ângela Diniz e comemorou: “Embora a Ângela tenha sido assassinada, pensei: ‘Finalmente, vou fazer uma mulher que transa, bebe e é dada ao prazer’. Foi uma trabalheira, tinha muito figurino, acessórios, maquiagem e cabelo, mas estava brincando de boneca com a caracterização”. E completa: “Meu primeiro impulso foi construí-la sob a luz de um olhar masculino, no sentido de que ela despertava o desejo dos homens. Mas essa é a visão deles. Tivemos cuidado para não reduzi-la a este lugar. Era uma mulher livre e foi assassinada por não se submeter a nada, e não porque era bonita e provocava ciúmes ou fazia com que os homens perdessem a razão. Se não tivéssemos esse cuidado, esvaziaríamos o feminicídio, o estupro e a importunação”.  Namorando desde 2022 o médico Marcio Maranhão, autor do livro que inspirou a série Sob Pressão, Majorie disse que nunca teve o sonho de se casar e se classifica como zero romântica.  “Nunca tive o sonho de me casar e ter filhos. Congelei óvulos, mas não pretendo usar, por enquanto. Só terei um filho se for um desejo insuportável”.

BC quer aumentar reservas de ouro

A diretoria do Banco Central tem mantido discussões sobre a necessidade de aumento das reservas de ouro do país. A autoridade monetária estuda retomar as aquisições do  metal, as últimas operações foram em meados de 2021. O BC enxerga a realidade pelas mesmas lentes de outros tantos países que estão ampliando muito sua posição como hedge para uma possível guerra via taxa de câmbio. No ano passado, bancos centrais de todo o mundo compraram 1.045 toneladas do metal.  Os estoques soberanos chegaram a uma marca de 36 mil toneladas, a maior desde meados dos anos 1960. Neste  ano, a caça ao ouro prossegue. No primeiro semestre deste ano, as aquisições somaram quase 400 toneladas.

Sempre a China

O que mais chama a atenção e o movimento da - sempre ela - China: o país tem adquirido ouro há 18 meses consecutivos. O metal já representa quase 9,1% das Reservas Forex chinesa. Há quatro anos, essa proporção era de apenas 3,3%. Na última década a China adicionou cerca de 1,1 mil toneladas de ouro às suas reservas superada apenas pela Rússia com a aquisição de 1,2 mil toneladas no mesmo período, Russos e chineses já ocupam, respectivamente o quinto e o sexto lugares entre  os países com maiores  estoques oficiais do metal  - ambos com algo em torno de 2,3 mil toneladas. O campeão é o Estados Unidos: 8,1 mil toneladas.

Mudou a visão

A apresentadora e modelo Vera Viel, que completou 50 anos no último dia 12, revelou que o diagnóstico de câncer raro recebido no ano passado, fez ela mudar sua visão de vida. “O câncer me trouxe aprendizados profundos, me ensinou a ver a vida com outros olhos. Descobri que sou forte e corajosa, e que cada dia vivido é um presente. Chegar aos 50 anos é como alcançar o topo da montanha e olhar o caminho percorrido. É tempo de colher tudo o que se plantou com esforço, amor e fé”. Sobre a idade e o etarismo foi direta: “Envelhecer revela belezas que só o tempo ensina. Eu não tenho medo do envelhecer, é um processo natural da vida. O mais desafiador é perceber como o tempo passa rápido demais. Mas o bonito é ver que a vida ganha profundidade e que a beleza não está em ser perfeita o tempo todo”. E para completar falou que as vezes o silêncio é necessário: “Gosto de momentos de silêncio, de oração, de estar em contato com a natureza e com a minha família. Essas pausas me recarregam e me lembram do que realmente importa".

30 anos

O ministro da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, que é visto como o principal nome para a vaga no Supremo Tribunal Federal que foi deixada pela aposentadoria antecipada do ministro Luís Roberto Barroso, tem a possibilidade de permanecer na Corte por um período que pode chegar a 30 anos. Com 45 anos de idade, Messias ainda está longe  da idade de obrigatoriedade de se aposentar ao completarem 75 anos, conforme estabelece o regimento interno da Corte. A saída de Barroso, previamente anunciada, abre espaço para mais uma escolha de Lula para o STF, sendo esta a terceira indicação durante a sua atual gestão. O presidente já nomeou os ministros Cristiano Zanin e Flávio Dino, que mantêm laços estreitos com sua administração. O presidente da República possui a decisão final sobre a nova nomeação, mas a indicação precisa passar por uma sabatina e ser aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça, além do plenário do Senado. Jorge Messias, que está alinhado com o núcleo político do PT, é considerado uma figura fundamental na estratégia jurídica do governo e possui a confiança do presidente Lula.

EUA-Brasil: olho na energia nuclear

A "química" entre Lula e Donald Trump  poderá render ao Brasil uma posição privilegiada para tirar proveito entre essa "guerra fria" entre Estados Unidos e China. Entre as pautas que deverão ser colocadas sobre a mesa de negociações entre Brasília e  Washington para a redução do tarifaço está a hipótese de um acordo de cooperação nuclear. No entendimento do governo Lula os  dois países têm importantes moedas de troca nessa área. A do Brasil está no seu subsolo. Os Estados Unidos cobiçam não apenas terras raras, mas os minerais brasileiros, especialmente o tório, que deverá ter uma crescente participação na geração de energia. O acesso preferencial a esses recursos seria uma das compensações para Trump rever as tarifas impostas a uma série de produtos brasileiros.

Pérola

"Vou fazer 80 anos. Mas estou parecendo um jovem de 30 anos. A Janja vir me elogiar aqui não foi à toa, não. É porque o meninão aqui sabe...Estou a 180km/h, que nem carro de Fórmula 1, tá?", 

de Lula num evento de entrega de casas em São Paulo.

Cabo eleitoral

Em sua peregrinação pelo Senado para confirmar sua eventual indicação para o Supremo Tribunal Federal, o advogado-geral da União, Jorge Messias, terá um bom trânsito entre a tropa de choque bolsonarista: André Mendonça, ministro da Corte indicado por Bolsonaro. Mendonça já avisou que quer ajudar a reduzir a rejeição e conseguir os 44 votos necessários para ter a indicação confirmada. Mendonça também sabe que Davi Alcolumbre está trabalhando por Rodrigo Pacheco. Na gestão Bolsonaro, Mendonça ocupou a AGU que Messias ocupa hoje. Os dois são evangélicos: Messias é membro da Igreja Batista;  Mendonça é pastor da Igreja Presbiteriana.

Fazendo compras

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, realizou compras no Brasília Shopping, na capital, enquanto a CPMI ouvia mais indivíduos envolvidos no roubo a aposentados. Embora fosse um dia de trabalho, Queiroz não parecia estar com pressa ao escolher uma caneta da Montblanc na Pedrart, uma joalheria de luxo. As canetas dessa marca não são exatamente acessíveis para os aposentados que sua pasta deveria apoiar, principalmente aqueles que foram enganados por entidades. O modelo mais básico custa significativamente mais do que a maioria das aposentadorias miseráveis: R$ 2.275. Se um cliente decidir adquirir um modelo exclusivo de caneta-tinteiro, os preços começam em R$ 4.200. As canetas-tinteiro dessa desejada marca no mercado de luxo podem alcançar preços de até R$ 36 mil, especialmente se apresentarem acabamentos em ouro ou platina.

Venda no Paraguai

A Raízen está em diálogo com possíveis compradores de sua operação no Paraguai. A estatal de petróleo Petropar é uma das partes interessadas. As conversas tratam da venda da participação de 27% da Raízen na joint venture com a família Ortega Echeverría. Essa joint venture representa a maior rede de distribuição de combustíveis do Paraguai, possuindo mais de 300 postos de gasolina. De maneira direta ou indireta, o governo paraguaio tem se empenhado para remover a Raízen do mercado e facilitar a entrada da Petropar. No ano passado, o presidente Santiago Peña promulgou um decreto que estabelece novas diretrizes para o funcionamento das distribuidoras de combustíveis no país, incluindo uma exigência peculiar de que as empresas tenham tanques com capacidade para 16 milhões de litros. Curiosamente, apenas a Petropar atende a essa demanda.

Processo silencioso

Após sua saída da TV Globo, o jornalista Rodrigo Bocardi confirmou que está iniciando um processo legal contra a emissora. O antigo apresentador do “Bom Dia São Paulo” descreveu a situação como uma "disputa silenciosa e jurídica". Depois de mais de 25 anos de trabalho, Bocardi foi dispensado em fevereiro deste ano. "Não desejo discutir isso, pois esse assunto é estritamente silencioso e jurídico. No entanto eu digo: houve uma acusação sem que nenhuma prova fosse apresentada, sobre nada". Bocardi considerou sua demissão como uma injustiça. Ele revelou ter sido surpreendido pela administração da emissora ao receber a notícia de sua saída após mais de 20 anos de colaboração.

Barra famosa

Quem diria, a velha e industrial Barra Funda ficou famosa. A revista britânica Time Out acaba de classificar a veterana área da Zona Oeste paulistana como o terceiro bairro mais "cool" do mundo. Os trilhos que dividem o bairro ao meio fazem parte da cena criativa que surgiu nos últimos anos na região. Muitos galpões vazios foram transformados para uso cultural, gastronômico e de lazer. Bares e restaurantes têm culinária diversificada, mas é a coreana que está em alta. Em setembro, a Time Out concedeu  medalha de bronze à Barra Funda como um dos bairros mais interessantes do mundo". 

Mistura Fina

Num encontro recente, um aliado tentou advertir Lula sobre erros - e a história está nas redes sociais - que ele teria cometido em indicações anteriores para o STF  e o presidente logo tratou de interromper, dispensando o conselho: "Passei 580 dias em Curitiba lembrando esses erros. Pode ter certeza de que eu já pensei mais nisso do que você".

O encontro entre os presidentes Lula e Donald Trump se confirmado, deverá ser no domingo próximo, dia 26, na Malásia, à margem da Cúpula da Associação de Nações do Sudeste Asiático, dia de abertura do evento. Após a solenidade, Lula terá reuniões bilaterais entre elas, com primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi. Na viagem Lula, estará em Jacarta, onde se reunirá com o presidente da Indonésia, Prabowo Subianto ; no dia 25, encontrará o primeiro-ministro malaio,  Anwar Ibrahu.

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), expressou , que Tarcísio de Freitas (Republicanos), governador de São Paulo precisará atrair os partidos do Centro em vez de depender do bolsonarismo, caso queira garantir apoio para uma eventual candidatura à Presidência nas eleições de 2026. "Se o governador Tarcísio deseja ser candidato e ter o nosso apoio, não somos nós que vamos fazer o movimento para um discurso bolsonarista, mas ele que precisa de um posicionamento mais ao centro e mais afastado do bolsonarismo”.

O congressista Nikolas Ferreira (PL-MG) reagiu à notícia de que a Receita Federal está empregando inteligência artificial para examinar dados do Pix e detectar “inconsistências”: Ué, não era fake news minha? Eu avisei”.

Uma pesquisa efetuada pelo instituto Ipsos revelou as figuras públicas mais influentes no Brasil. O estudo explora as personalidades que têm maior capacidade de impactar comportamentos, opiniões ou a percepção da sociedade. No topo da lista está o ator Lázaro Ramos, seguido pela atriz Fernanda Montenegro e pela apresentadora Astrid Fontenelle. Logo depois vem a atriz Érika Januza, o jornalista Carlos Tramontina,  Xuxa e  Ivete Sangalo.

In – Massagem desportiva

Out - Massagem sueca

CLAÚDIO HUMBERTO

"Sucateou o principal órgão de articulação"

Senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), após o Itamaraty pedir socorro orçamentário milionário

21/10/2025 07h00

Compartilhar
Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

Continue Lendo...

Governo torra R$5 milhões por dia com viagens

O governo Lula (PT) já gastava, sem dó, R$1 milhão dos pagadores de impostos por dia com as viagens dos alegres ocupantes de cargos de confiança, mas depois ligou o botão do “exploda-se” e passou a torrar quase R$5 milhões, todo santo dia, em média, para bancar os passeios da turma. O gasto médio anterior foi registrado nos primeiros 45 dias do ano, entre janeiro e fevereiro, mas, na sequência, de acordo com o Portal de Transparência, o governo petista meteu o pé na jaca com gosto.

Sem necessidade

A febre de viagens lulista coincide com a fabulosa oferta de opções da moderna tecnologia, como videoconferências, que dispendam viagens.

Na média

Entre março e este mês de outubro, média de despesas com diárias e passagens disparou de R$1 milhão para mais de R$4,8 milhões por dia.

Tem muito mais

O total não inclui gastos de Lula, Janja e as outras 45 autoridades que se aproveitam da regalia dos jatinhos da Força Aérea Brasileira.

Na nossa conta

No total, o governo torrou mais de R$1,4 bilhão com diárias e passagens desde janeiro e até meados de outubro deste ano.

Enquanto CPMI trabalhava, ministro ia às compras

O ministro da Previdência, Wolney Queiroz, foi às compras ontem (20) no Brasília Shopping, na capital, pelas 14h, enquanto a CPMI recebia mais suspeitos do roubo aos aposentados. Era dia de trabalho, mas Queiroz não parecia ter pressa, na escolhia de uma caneta da marca Montblanc na Pedrart, uma refinada joalheria. As canetas dessa marca não são exatamente acessíveis aos aposentados dos quais sua pasta deveria cuidar, sobretudo aquele roubados por entidades picaretas no INSS.

Aposentado usa bic

De acordo com o próprio site da grife, o modelo mais simplesinha custa bem mais que a maioria da aposentadoria miserável: R$2.275.

Tinteiro, nem pensar

Se a opção de um comprador de Mont Blanc for por um exclusivo exemplar de caneta-tinteiro, os preços partem de R$4.200.

Tem até em ouro

Caneta-tinteiro dessa marca ambicionada, no mercado de grifes de luxo, podem atingir os R$36 mil, caso tenha acabamento em ouro ou platina.

Eleições 2025

Após o desembarque do União e PP da base de apoio a Lula, o governo petista mostra já não ter opções no centrão e nem mesmo na esquerda light, como PSDB e PDT. Abraçou a extrema-esquerda de Guilherme Boulos e apressa a “eleitorização” da (má) relação com o Legislativo.

Consolação

Aliados de Lula agora dizem que o petista vai nomear uma mulher para substituir Jorge Messias na Advocacia-Geral da União, para compensar a nomeação do atual AGU, “mais um homem”, para o Supremo.

Marido protegido

Relator da CPMI do INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), registrou ontem a presença de sua esposa. Disse que ela foi lá preocupada com ameaças de morte ao marido, mas ele brincou, dizendo temer muito mais a ela.

Indicados do presidente

Se for nomeado aos 45 anos, Jorge Messias pode ficar no STF até 2055, mas não passará mais tempo na Corte que Dias Toffoli, outro nomeado por Lula, que completa 16 anos como ministro na 5ª-feira e vai até 2042.

Casos parecidos

A vitória do conservador Rodrigo Paz na Bolívia deve representar “exemplo para o Brasil”, na avaliação do senador Jorge Seif (PL-SC). O país vizinho foi governado pela esquerda por mais de duas décadas.

Verdade atrasada

Para o relator da CPMI que investiga o roubo no INSS, Alfredo Gaspar (União-AL), a blindagem a oito depoentes que conseguiram habeas corpus no STF “protege criminosos e atrasa a verdade”.

Quase sem

Líder do PL na Câmara, Sóstenes Cavalcante (RJ) avalia que acabou a “química” entre Lula e Donald Trump, já que o petista segue atacando o americano: “Será que foi tão ruim a reunião com o Marcos Rubio?”.

Futurologia

Se for reeleito em 2026, Lula encerraria o (quarto) mandato à frente da Presidência da República (no cargo por 16 anos), em 31 de dezembro de 2030, aos 85 anos. Seria o mais velho a ocupar o cargo na História.

Pensando bem...

...se autorização para pesquisa demorou 5 anos, imagina a exploração do petróleo.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

Luta inglória

Convidado à posse da diretoria da Associação Brasileira de Jornais do Interior, em 1997, o senador Pedro Simon discursou elogiando os pequenos jornais e a luta inglória pela sobrevivência quando citou a Bíblia: “É uma luta desigual! É como, na Bíblia, a luta do gigante Golias contra o pequeno José...” O lapso de tempo e de personagens foi cochichado ao seu ouvido, recorda Luciano de Souza Abreu, que assistiu a solenidade. Simon emendou: “...mas que foi injusta, ela foi!” O riso estourou na plateia.

Giba Um

"Eu serei candidato para que? Para falar do Bolsa Família? É preciso pensar num país maior...

...Se for reeleito, poderei ficar no cargo até os 85 anos de idade. Tenho disposição para mais umas cinco reeleições", de Lula, em nova projeção para o futuro

21/10/2025 06h00

Compartilhar
Giba Um

Giba Um Foto: Reprodução

Continue Lendo...

No capítulo final da novela “Vale Tudo”, na sexta-feira, 17,  onde Odete Roitman (Debora Bloch) surpreendeu a todos ao ressurgir viva, obteve uma média parcial de 29,17 pontos, conforme dados preliminares divulgados. Número que foi bom tendo em vista que a audiência dos 173 capítulos teve média de 23.5 pontos.

MAIS: mesmo assim ficou muito aquém do que a emissora havia previsto. Só para efeito de conhecimento a média de Vale tudo foi a terceira pior do horário, ficando apenas na frente de Mania de Você (21,2) e Um Lugar ao Sol (22,3). A versão original em 1989, só para efeito de comparação marcou 86 pontos

Giba Um

É para assustar

Na sexta o Baile de Halloween da Sephora, cujo tema foi “A Máquina do Tempo”, fazendo referência às diferentes percepções de beleza ao longo dos séculos, milhares de celebridades arrasaram nos figurinos. O evento (um dos mais aguardados do ano) aconteceu  no WTC Gran Hotel, em São Paulo e entre  as celebridades que compareceram algumas estavam irreconhecíveis. Neste ano, a  apresentadora Sabrina Sato, mais uma vez madrinha do evento, decidiu se inspirar na figura de Madame dos Exageros. O show ficou por conta de João Gomes e Agnes Nunes, Bianca Andrade, famosa pela sua marca Boca Rosa, ficou encarregada das entrevistas e dos conteúdos exclusivos para as plataformas sociais da Sephora. Ela impressionou com um visual marcante em tributo a Elke Maravilha.  Tati Machado incorporou a 'força da fênix' com um traje inspirado na criatura mitológica e foi altamente elogiada assim como a modelo e ex-participante do Big Brother Brasil, Flávia Vianna,  que apareceu de forma surpreendente, tendo se inspirado no filme "A Substância" (2024), protagonizado por Demi Moore e Cris Vianna  que brilhou com uma fantasia que se baseou no famoso videoclipe "Thriller" de Michael Jackson. Anitta participou da clássica celebração e saiu um pouco do tema  e se tornou um tópico nas redes sociais, não apenas pela sua apresentação, mas também pela escolha do figurino. A artista apareceu vestida como Labubu, um personagem que se tornou um verdadeiro sucesso entre os colecionadores; 

Brasil e Emirados Árabes: recuperação de pastagem

O governo do Brasil está em diálogo com os Emirados Árabes para criar uma possível colaboração visando a recuperação e a transformação de terrenos de pastagens degradadas. Essas conversas estão sendo conduzidas em conjunto pelo Itamaraty e pelo Ministério da Agricultura comandado por Carlos Fávaro. Os fundos necessários poderiam ser provenientes do Abu Dhabi Fund for Development (ADFD), um fundo soberano que gerencia ativos que somam cerca de  US$18 bilhões. Este fundo é conhecido por apoiar projetos de infraestrutura e do agronegócio em nações em desenvolvimento. Em essência, ele funciona como uma ferramenta para atender aos interesses econômicos dos Emirados Árabes no exterior. No contexto brasileiro, o foco central é assegurar o fornecimento de alimentos. A liberação dos recursos destinados à recuperação das pastagens no Brasil estaria condicionada a uma garantia de fornecimento de grãos. Vale ressaltar que o governo brasileiro também está buscando uma parceria semelhante com a China, igualmente voltada para o fornecimento de produtos agrícolas. Todos os parceiros que possuam autonomia são convidados a participar, uma vez que o Ministério da Agricultura possui metas bastante ambiciosas. A meta é recuperar, nos próximos 20 anos, cerca de 40 milhões de hectares de áreas degradadas no Brasil, o que exigiria investimentos da ordem de R$ 320 bilhões.

Ricos vs. fome

Em sua participação no Fórum Mundial da Alimentação, em Roma, na semana passada, o presidente Lula teve uma ideia para acabar com a fome no mundo. Ressaltando a saída do Brasil do Mapa da Fome, anunciada pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), não deixou por menos e comparou: “A fome é irmã da guerra”. E falou sobre conflitos armados, barreira protecionistas para países ricos, desorganização de cadeias de insumos e alimentos e, claro, garantiu que o país governado pelo PT é um exemplo mundial de superação política e moral. E sugeriu a cobrança de um “imposto global” de 2% em cima dos “super ricos”. Para Lula, bastariam US$ 315 bilhões para que todos os famintos do planeta conseguissem fazer três refeições por dia. Muitos aplausos e a ideia não saiu do discurso.

Giba Um

Malhou em dobro

Na quarta-feira (15), Daiane Sodré, 32 anos realizou um sonho: esteve presente no desfile do Victoria's Secret Fashion Show. A modelo baiana, fez sua primeira aparição no evento da marca de lingerie, que é um símbolo no universo da moda, ao lado de nomes icônicos do setor, como as brasileiras Adriana Lima e Alessandra Ambrósio, além das irmãs Bella e Gigi Hadid e da influenciadora do Rio de Janeiro, Gaby Moura, que também fez sua estreia no VSFS. "Era um sonho que eu nutria desde que comecei minha carreira e poder realizar é realmente incrível. Foi tudo perfeito, maravilhoso. Claro que dá um frio na barriga, mas me preparei muito para que tudo corresse bem. Superou todas as minhas expectativas" Sodré contou que mesmo antes do desfile a agenda fica bastante cheia: fazem ensaios, provam os trajes e, claro, cuidam da beleza. A modelo conta que antes da apresentação, praticou uma série de treinos rigorosos e intensos para mostrar uma forma físico e um corpo supersarado. "Passei a malhar duas vezes ao dia e fiz mais massagens linfáticas. Sempre mantenho meu dia a dia cuidando da mente e do corpo, porque valorizo muito o bem-estar; também pratico ioga e meditação para manter a mente em equilíbrio".

Giba Um

Pedindo ajuda

O governo Lula recebeu um pedido do Ministério das Relações Exteriores para um crédito adicional superior a R$ 350 milhões, destinado a garantir a operação do Itamaraty nos meses de novembro e dezembro. O chanceler Mauro Vieira solicitou formalmente esse crédito por meio de um ofício dirigindo-se aos ministros Rui Costa (Casa Civil), Simone Tebet (Planejamento) e Fernando Haddad (Fazenda). No ofício, Vieira enfatiza a "necessidade urgente" de liberar os recursos, apontando que o orçamento atual do ministério é insuficiente para honrar os compromissos até o final de outubro. Sem esse apoio financeiro, o Itamaraty enfrentaria dificuldades para cumprir suas obrigações trabalhistas com funcionários locais no exterior, além de ter problemas em arcar com os pagamentos de aluguéis de propriedades oficiais e com os auxílios-moradia dos servidores enviados para fora do país.

Escolhendo o sucessor

O limite para a desincompatibilização de cargo, marcado para o dia 2 de abril de 2026, ainda parece longe. Contudo, o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, que se afastará do posto para concorrer ao Senado, já está se empenhando para que seu sucessor seja Tomé França, que atualmente ocupa o cargo de secretário-executivo da pasta. França foi designado para essa função há apenas dois meses, por recomendação direta de Costa Filho. Nos círculos políticos de Brasília, comenta-se que o ministro já o promoveu para a posição, pavimentando o caminho para que ele o suceda no próximo ano. Assim como Costa Filho, França é natural de Pernambuco e está vinculado ao partido Republicanos, do qual o ministro faz parte. Ele já exerceu outras funções, como Secretário de Saneamento na gestão da Prefeitura do Recife e Secretário de Desenvolvimento Urbano e Habitação do Estado de Pernambuco.

Pérola

“Eu serei candidato para que? Para falar do Bolsa Família? É preciso pensar num país maior. Se for reeleito, poderei ficar no cargo até os 85 anos de idade. Tenho disposição para mais umas cinco reeleições”,

de Lula, em nova projeção para o futuro.

Ajuda de Mendonça

Uma parte da bancada evangélica fez um pedido ao ministro André Mendonça, do STF para que ele intervenha em favor de Jorge Messias no Senado. Tanto Mendonça quanto Messias são membros da religião evangélica.  O atual titular da Advocacia-Geral da União deve ser indicado  para o cargo que ficou vago após a aposentadoria de Luis Roberto Barroso. Para que o indicado pelo presidente Lula obtenha a aprovação e possa assumir o cargo de ministro, é necessário que 41 senadores votem a favor no plenário. Uma pesquisa realizada pelo governo indica que Messias precisaria de cerca de 50 votos positivos para assumir o posto de ministro do STF. Esse grupo da bancada evangélica, que mantém boas relações com ambos os ministros, decidiu contatar Mendonça na esperança de amenizar a resistência ao nome de Messias entre os senadores de perfil conservador. Quando Mendonça foi indicado pelo então presidente Jair Bolsonaro  para o cargo de ministro do STF, houve uma intensa mobilização a favor dele no Senado. O ministro conseguiu 47 votos a favor, superando em seis o mínimo necessário.

Oposição

Ainda sobre a indicação de Jorge Messias: por outro lado, os principais opositores na base de apoio a Messias estão no PSD e no União Brasil, que estão respaldando a candidatura do senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), que também possui aliados entre os ministros do STF. Entretanto, o governo considera que há possibilidade de aliviar as tensões, especialmente com um possível indicativo do presidente de que Pacheco poderia ser nomeado para uma futura vaga, caso Lula seja reeleito. Na oposição, o governo federal acredita que pode conquistar votos no Podemos e no Republicanos, principalmente devido ao perfil evangélico de Messias, que recebe apoio de parte da bancada evangélica.

Substituição

O presidente Lula teve uma reunião com o secretário-geral da Presidência, Márcio Macêdo. Há quem garanta que essa reunião formalizou a saída de Macêdo do cargo, que será substituído pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP). Lula já informou a diversos interlocutores que a mudança está decidida. Antes isso, Boulos participará de um evento do lançamento do  Reforma Casa Brasil, direcionada a famílias com uma renda mensal de até R$ 9.600, onde Lula revelará a liberação de R$ 40 bilhões em créditos para a reforma de habitações populares e de famílias de classe média. Boulos teve um papel fundamental na elaboração do projeto, que foi desenvolvido com base em um compromisso de campanha que ele assumiu ao se candidatar à prefeitura de São Paulo em 2024. Macêdo, por sua vez,  deverá concorrer a uma vaga como deputado federal por Sergipe em 2026.

Acima do teto 1

Uma pesquisa realizada pela entidade Transparência Brasil, aponta que 98% dos 11,7 mil integrantes do Ministério Público receberam remunerações que ultrapassaram o teto constitucional no ano de 2024. Os dados se referem a promotores e procuradores de Justiça em 25 estados, tanto em nível estadual quanto federal. Atualmente, o teto constitucional é estabelecido em R$ 46.366,19 mensais, um valor que corresponde aos salários dos ministros do Supremo Tribunal Federal e determina o limite máximo para o setor público. Embora benefícios como o 13º salário e o adicional de férias não tenham sido considerados na análise, o estudo revela que o descumprimento do teto é bastante frequente. Segundo a Transparência Brasil, mais de R$ 2,3 bilhões foram pagos acima do limite constitucional no ano passado. Desse total, cerca de 77% dos membros do MP ultrapassaram o teto legal em mais de R$ 100 mil cada um.

Acima do teto 2

Ainda  os recebimentos acima do teto: os chamados "penduricalhos", que são benefícios associados ao acúmulo de funções, como licença-compensatória, gratificações por exercício cumulativo e acúmulo de acervo, resultaram em desembolsos de R$ 687,4 milhões. Além disso, o relatório aponta uma preocupação adicional com a falta de transparência: os contracheques de 2024 não esclareciam de forma clara a natureza de R$ 1,4 bilhão pagos. Em dez estados, todos os membros do Ministério Público receberam quantias que excederam o limite: Alagoas, Mato Grosso, Goiás, Amazonas, Ceará, Maranhão, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Rondônia e Acre. Nos estados do Amapá, Pernambuco, Sergipe e Espírito Santo, houve apenas um membro que não superou o teto.

Mistura Fina

Depois de ter gabado da expressão “Do lado do povo brasileiro” quando deveria ser  “ao lado do povo brasileiro”, Sidônio Palmeira também festeja ter trocado a expressão “Governo federal” para “Governo do Brasil” nas peças de publicidade oficial. Falhou na memória: a inovação já aparecia na propaganda do governo Fernando Collor. Foi adotada pela primeira vez em 1990. 
 
O governo Lula,  já gastou mais de R$ 1,35 bilhão em passagens aéreas, com uma parte significativa desse valor destinada a diárias pagas a servidores. Até o dia 10 de outubro, os gastos com diárias somaram R$819,5 milhões, enquanto as passagens aéreas alcançaram R$526,4 milhões, totalizando assim R$1,3 bilhão. Despesas classificadas como "outros gastos" (que incluem reembolsos, taxas de agenciamento, seguros, entre outros) chegaram a R$6,9 milhões este ano. Não estão contabilizados nesse valor os custos com viagens do vice-presidente, da primeira-dama e do próprio presidente. 
 
As despesas com viagens internacionais do governo Lula somaram R$186 milhões, correspondendo a 14% do total gasto em viagens neste ano até agora. O governo Lula estava gastando cerca de R$ 1 milhão por dia em transporte durante os meses de janeiro e fevereiro. Até o mês de outubro, esse valor médio subiu para R$ 4,7 milhões diários. Nos dez primeiros dias deste mês, a administração do PT utilizou mais de R$ 70 milhões em deslocamentos, conforme dados do Portal da Transparência.

Marco Rubio encontrou Mauro Vieira por apenas 15 minutos, demonstrando o desdém do secretário de Estado em relação ao governo Lula, que enfrenta acusações de desrespeitar direitos humanos, censurar e perseguir opositores. A situação será difícil. Esse é o indicativo mais claro de que o curto encontro entre Marco Rubio e Mauro Vieira não trouxe boas perspectivas. Jornalistas não puderam fazer perguntas na "coletiva" do ministro brasileiro. 

In - Molho de manjericão
Out - Molho chipotle

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de hoje, concurso 1131, terça-feira (21/10)

2

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões
POLÍCIA

/ 1 dia

Dracco faz devassa em frigorífico que sonegou R$ 779 milhões

3

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)
Loterias

/ 14 horas

Resultado da + Milionária de hoje, concurso 296, quarta-feira (22/10)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3518, terça-feira (21/10): veja o rateio

5

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio
LOTERIA

/ 1 dia

Resultado da Dia de Sorte de ontem, concurso 1131, terça-feira (21/10): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Exclusivo para Assinantes

/ 9 horas

Leandro Provenzano: Diferenças, requisitos e prazos do inventário em cartório e inventário judicial
Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Exclusivo para Assinantes

/ 2 dias

Do Vale da Celulose ao Vale do Silício Pantaneiro
Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Leandro Provenzano: Perdeu Dinheiro na COE Ambipar?
Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.
Exclusivo para Assinantes

/ 14/10/2025

Mato Grosso do Sul: liberdade econômica e gestão.