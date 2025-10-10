Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a... Leia na coluna de hoje

Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Diálogo

Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a...

Confira a coluna Diálogo desta sexta-feira (10)

Ester Gameiro

10/10/2025 - 00h01
Albert Einstein - físico alemão

Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana.
Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta”

FELPUDA

Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a cada dia têm jorrado menos e os encarregados de cuidá-las estão sendo obrigados a fechar alguns registros para economia forçada. Mais um pouco, os súditos poderão começar a reclamar, porque não suportariam ficar carregando latas d’água na cabeça para tentar não deixar as cisternas secarem de vez. Por enquanto, foram produzidos cenários mostrando que os rios em direção à sala do tesouro continuam caudalosos, quando a realidade seria outra. A ordem é para não deixar transparecer que, se a seca continuar, o abastecimento será à conta-gotas. Afe!

Só conversa

Para políticos mais ligados nas discussões sobre as alianças partidárias, essas deverão ser delineadas somente daqui a cinco meses. É quando estarão sacramentadas as mudanças que se verificarão com a janela partidária, que se abrirá em março e fechará em abril.

Mais

Até lá, segundo eles, muitos serão os acenos, os encontros, as conversas, as reuniões secretas ou não. Mas, nesse período todo, nada será e nem poderá ser concretizado, pois podem ocorrer muitas mudanças, alterando o cenário eleitoral.

Silvelena Sandim, que comemora 70 anos hoje - Arquivo pessoal

 

Patricia Hall e Zenio Farias - Renato Wrobel

"Doce"

Uma das alterações na proposta do Ministério Público para ajustar as regras sobre remuneração e benefícios dos seus servidores, que está tramitando na Assembleia Legislativa de MS, dizem que é “mamão com açúcar”. Abre a opção de o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão optar entre receber integralmente o salário do cargo comissionado ou manter vencimento e vantagens do cargo efetivo acrescidos da gratificação por exercer a função.

Dois mais dois

O parecer prévio das contas do governo Eduardo Riedel referente ao ano de 2024 foi aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas de MS. O documento foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Gerson Claro, pelo corregedor-geral da Corte Fiscal, conselheiro Márcio Monteiro. Os parlamentares farão análise do parecer, que, posteriormente, será colocado em votação no plenário.

Barulho, não!

Está tramitando na Câmara Municipal de Campo Grande projeto de lei que autoriza a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), durante fiscalizações, a apreender e destruir escapamentos barulhentos. A justificativa da proposta é combater o uso de descargas adulteradas, conhecidas popularmente como “escapamentos abertos” ou “esportivos”, que produzem ruídos acima dos limites permitidos e provocam transtornos à população. O autor é o vereador Rafael Tavares.

ANIVERSARIANTES

Silvelena Sandim da Silva
Dr. Waldemir Moka Miranda de Britto
Dra. Silvia Kamiya Yonamine Reinheimer
Dr. Ary Velásquez
Josiane Arce Vieira Cesco
Ruy Sérgio Pazin
Dr. Vladimir Abreu da Silva
Juliana Cristina Ribeiro da Silva
Dimitrios Kristos Karavaslis
Moacir da Silva
Eliezer da Silva Neves
Jair Kiyoshi Tamashiro
Tadashi Tada
João Gabelone
Odanir Yule Queiroz
Vergílio Rodrigues Terra
Alfredo Fernandes
Kempes Newton Dias da Silva
Leo Renato Miranda
Antoninho Borges de Lima
Verusca Regina Calegari
Dra. Elizabeth Jamile Dibo Nacer Hindo
Angelo Luiz Fabre
Felipe Ribeiro Casanova
Joel Gonçalves da Rosa
Josué Pereira de Souza
Édio de Souza Viegas
Dário de Oliveira Lima Filho
Nair Fortes Teixeira
Zózima Augusta Teixeira Lopes
Carlos Eduardo Souza Soares
Willian Ney Portela de Souza Júnior
Adercio Barbuio
Luis Evandro Loeff
Enio Davi Oliveira Silva
Dalva Ribeiro Rodrigues
Francisco Irala Guerra
José Mauricio Andrade Menezes
Maria Aparecida Lima Barão Sabino
Sergio Afonso Vendrame
José Carlos Climato da Silva (Fuminho)
Geanine Veiber Silva
Carla de Carvalho Pagnoncelli Bachega
Dr. Luciano Anechini Lara Leite
Rosalina Rodrigues Morilhas
Patricia Tieppo Rossi
Salvador Tadeu Rizzo
Marco Antonio Guimaraes Marcondes
Paulo Cesar Mandu
Ney Kuasne
Elaine Margarida Fagundes Prado
Dr. Rodrigo Silva Lacerda César
Patricia Costa
José Auto Junior
Linei Jacques Teixeira
Alderi Dias do Carmo
Waltrudes Pereira Lopes
Antonio Paulino de Moura Castro
Washington Luiz Valente
Delair Marques Gamba
José Luiz dos Reis
Daniela Leite Langassner
João Pereira da Silva
Fernando Madeira
Larissa Diniz Paraguassu
Marcos Antonio Tinoco
Naudemir Xavier
Valdomiro de Oliveira
Antônio Ramalho Filho
Croacy Borba de Farias
Jair de Souza Lima
Bruna Capelari
Ludmilla Pereira de Almeida
Francisco Jorge de Souza
Leni Helena Longo
Gileno da Cunha Silva
Marilene de Oliveira
Alessandra Rosa da Silva
Maria Helena Mujica
Candelária Lemos
Marinete Pereira
Cinthia de Souza Bonfim
Dr. Allan Kardec Cordeiro
Marta Lúcia Miglioli
Walter Martins do Amaral
Luciano José Falavigna
Carlos Eduardo Tonissi Nasser
Éder Adania
Vivian Taccola Hernandes
Álvaro Benevuto
Marcelo Juarez Manfrinato
Ivan Gutierrez
Anderson Sertão Holanda
Aires Fernando Monteiro Milleo
Rayter Abib Salomão
Celso Bongarte
Alex Brescovit Maciel
Cláudio João de Marco
Júlio Cesar Castilho Melo
Márcia Maluf Haddad
Evandro Pagnoncelli Peixoto
Karolina Furquim de Oliveira Milani
Dr. Neraldo Marques
Hiram Nascimento Cabrita de Santana
Jefferson Nereu Luppe

Servidor aposentado por incapacidade permanente

Guia dos 7 direitos esquecidos

09/10/2025 00h05

Leandro Provenzano

Leandro Provenzano Foto; Montagem / Correio do Estado

Se você (ou alguém da família) foi aposentado por invalidez — hoje chamada aposentadoria por incapacidade permanente — há direitos financeiros e previdenciários que podem aliviar o bolso. Aqui, num guia direto e prático, eu explico 7 direitos-chave de servidores públicos nessa situação e muitos deles também valem para aposentados do INSS.

Os 7 direitos:

1) Quitação do financiamento habitacional (seguro MIP/DFI)
A maioria dos financiamentos imobiliários (SFH e mercado) tem seguro habitacional com cobertura MIP (morte e invalidez permanente) e DFI (danos físicos). Reconhecida a invalidez permanente total do mutuário coberto, o seguro quita total ou parcialmente o saldo (na proporção da participação quando há coobrigado).

Observação importante: seguradoras costumam alegar “doença pré-existente” para negar a indenização do seguro, mas a Súmula 609 do STJ protege o consumidor: se a seguradora não exigiu exame na contratação, não pode negar por doença pré-existente (salvo prova de má-fé). 

2) Quitação de empréstimos com seguro prestamista (que cubra invalidez)

Em muitos empréstimos consignados/financiamentos, há seguro prestamista embutido: se ocorrer morte ou invalidez permanente, o seguro amortiza ou até mesmo quita a dívida até o limite contratado. Confira seu contrato e as condições gerais. 

3) Isenção de Imposto de Renda para portadores de doenças graves

A Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV isenta de IR proventos de aposentadoria (e pensão) quando o aposentado é portador de doença grave listada na lei (ex.: neoplasia maligna, cardiopatia grave, Parkinson, esclerose múltipla, hepatopatia grave, entre outras). 

4) Integralidade salarial para servidores aposentados por invalidez que tinham proventos proporcionais (revisão pela EC 70/2012)

A Emenda Constitucional 70/2012 determinou que servidores aposentados por invalidez (por doença grave, acidente em serviço ou moléstia profissional), com ingresso anterior à EC 41/2003, tenham os proventos calculados pela última remuneração do cargo (integralidade), com paridade de reajustes — efeitos financeiros a partir da própria EC 70. 

5) Acionamento de seguros de vida e benefícios em previdências privadas

Seguro de vida e planos de previdência complementar aberta (PGBL/VGBL) frequentemente oferecem coberturas de risco (pecúlio/renda por invalidez). Se sua apólice/contrato prevê Invalidez Permanente Total (por doença/acidente), pode haver indenização ou renda por invalidez; alguns planos permitem resgate ou antecipação conforme as regras do produto. 

6) Adicional de 25% para quem precisa de acompanhamento nas atividades diárias

No INSS (RGPS): o art. 45 da Lei 8.213/91 garante +25% sobre a aposentadoria por invalidez quando o segurado necessita de assistência permanente de outra pessoa. 
No serviço público (RPPS): só existe se a lei do seu ente/órgão previr benefício similar. Muitos regimes não têm essa previsão — por isso a ressalva. 

7) Paridade e integralidade para quem ingressou antes de 31/12/2003

Servidores que ingressaram em cargo efetivo até 31/12/2003 podem, nas regras de transição das EC 41/2003 e 47/2005 (e, para invalidez, EC 70/2012), manter integralidade (cálculo pela última remuneração) e paridade (reajustes iguais aos ativos), se cumpridos os requisitos da regra aplicável. 

Aposentadoria por invalidez não é o fim do jogo , é quando vários direitos entram em campo ao mesmo tempo: quitação de dívidas com seguros, isenção de IR por doença grave, revisão de proventos (para servidores), benefícios em seguros/previdência e, no INSS, o +25% para quem precisa de ajuda nas atividades diárias. 

A incapacidade limita o corpo, não os seus direitos: conheça, comprove e faça valer cada um deles.

CLAÚDIO HUMBERTO

"E onde tem falcatrua, tem PT também"

Deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) sobre digitais petistas na gatunagem do INSS

08/10/2025 07h00

Cláudio Humberto

Cláudio Humberto

CPMI do INSS: Lista de oitivas soma 147 nomes

Entre convocações e convites, a CPMI que apura a bandalheira contra idosos do INSS espera ouvir, até agora, 147 depoentes. Este é o número de nomes com interrogatórios já aprovados na comissão. O alvo que acumula mais requerimentos, 15, é Carlos Roberto Ferreira Lopes, pelegão que manda e desmanda na Confederação Nacional dos Agricultores Familiares e Empreendedores Familiares (Conafer) e foi preso por falso testemunho após abusar de mentir para a CPI Mista.

Núcleo do trambique

Atrás de Lopes, aparece Antônio Carlos Camilo Antunes, o Careca do INSS, que abriu o bico após a CPMI convocar esposa e filho.

Laranjal

Até agora, nove pessoas foram ouvidas. A última, Fernando Cavalcanti, apontado na CPMI como “laranja” do advogado Nelson Wilians.

Famiglia

A lista deve crescer com José Ferreira da Silva, o Frei Chico, irmão de Lula. E Leila Pinheiro, presidente do Palmeiras e da Crefisa.

Muito a dizer

Há ainda Edson Claro. Prometeu tudo, incluindo os recebedores de propina em dinheiro vivo. Os petistas já barraram a primeira tentativa.

Diplomacia empresarial destravou impasse nos EUA

A mudança do governo americano em relação ao Brasil decorre da “diplomacia empresarial”, que na prática ocupou o espaço do ausente governo brasileiro. O fiasco da diplomacia do Itamaraty, contaminada por ideologia, conheceu o fundo do poço: o chanceler Mauro Vieira não conseguia nem falar ao telefone com o homólogo americano. Trocaria breves palavras com Marco Rubio em agosto, 8 meses após a posse de Donald Trump. Pediu a Rubio para conversar sobre o “conversável”, sem incluir a pauta política exposta na carta de 9 de julho para Lula.

Distensionamento

Trump havia sinalizado à diplomacia empresarial que “distensionaria” a relação com o Brasil, e o encontro casual na ONU o fez antecipar isso.

Muita calma nessa hora

Será penoso, advertem experientes diplomatas. Haverá dedo em riste, palavras duras, mas desafio inicial é identificar as demandas dos EUA.

Adultos na sala

Importante mesmo será conversar, mas as chances do Brasil serão melhores fazendo-se representar por “adultos na sala”.

Estranhas ocorrências

Giovani Cherini (PL-RS) vê sabotagem no corte do ar-condicionado da sala da CPMI do INSS. O deputado acusa que estão tentando travar as investigações: “A verdade não se cala, a CPMI segue firme!”.

Senhor Ocultação

O senador Marcos Rogério (PL-RO) produziu a frase mais marcante no depoimento de Fernando Cavalcanti, apontado como “laranja” de Nelson Wilians: “Lá fora é o Sr. Ostentação, aqui é o Sr. Ocultação”.

Barroso, o 48º?

Luís Roberto Barroso disse que está “terminando a carreira” no STF. Falou em tom de despedida. Se deixar o posto em 2025, quase oito anos antes, será o 48º ministro mais longevo da História da corte.

Pé fora

Após gafe ao dizer que “foi juiz por 12 anos”, Luís Roberto Barroso se corrigiu e disse que o encerramento da presidência no STF não é o encerramento da carreira. Mas admitiu se aposentar mais cedo.

Não é novidade

O “shutdown” mais longo da história do governo dos EUA (35 dias) se deu em 2018, no primeiro mandato de... Donald Trump. Antes disso, a mais longa suspensão foi no governo Clinton (21 dias), em 1995.

Tutti buona gente

O Conselho de Ética analisa hoje 14 representações contra deputados. Quem mais acumula reclamações é André Janones (Avante-MG), com 3. Lindbergh Farias (PT-RJ) é alvo de duas representações.

Melhor aposentar

Aos 80 anos, Luciano Bivar (União-PE) pediu votação remota na Câmara para octogenários. Tomou invertida da colega Luíza Erundina (Psol-SP), 90: "Se não tem condições para isso, não se candidate."

Visita autorizada

Ciro Nogueira (PP-PI) conseguiu autorização para visitar Jair Bolsonaro. Será nesta quinta (9), entre 9h e 18h. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, também foi autorizado, mas só no dia 20.

Pensando bem...

...comprar não é implorar.

PODER SEM PUDOR

Cláudio Humberto

As podas do general

Às vésperas do golpe militar de 1964, José Aparecido de Oliveira era secretário do governador de Minas, Magalhães Pinto, e vizinho de um general Guedes, em Belo Horizonte. O militar tinha o hábito de podar, ele mesmo, as roseiras que separavam as casas só para bisbilhotar o vizinho, seus encontros e telefonemas. Após o golpe, ele tentou prender e cassar Aparecido, que foi salvo pelo chefe. Guedes foi à forra: usando a mesma tesoura de podar as roseiras, ele – literalmente – cortou a linha telefônica tão apreciada pelo secretário do governador.

