Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a... Leia na coluna de hoje

Albert Einstein - físico alemão
Duas coisas são infinitas: o universo e a estupidez humana.
Mas, em relação ao universo, ainda não tenho certeza absoluta”
FELPUDA
Em reino não muito distante, há extrema preocupação com as fontes, que a cada dia têm jorrado menos e os encarregados de cuidá-las estão sendo obrigados a fechar alguns registros para economia forçada. Mais um pouco, os súditos poderão começar a reclamar, porque não suportariam ficar carregando latas d’água na cabeça para tentar não deixar as cisternas secarem de vez. Por enquanto, foram produzidos cenários mostrando que os rios em direção à sala do tesouro continuam caudalosos, quando a realidade seria outra. A ordem é para não deixar transparecer que, se a seca continuar, o abastecimento será à conta-gotas. Afe!
Só conversa
Para políticos mais ligados nas discussões sobre as alianças partidárias, essas deverão ser delineadas somente daqui a cinco meses. É quando estarão sacramentadas as mudanças que se verificarão com a janela partidária, que se abrirá em março e fechará em abril.
Mais
Até lá, segundo eles, muitos serão os acenos, os encontros, as conversas, as reuniões secretas ou não. Mas, nesse período todo, nada será e nem poderá ser concretizado, pois podem ocorrer muitas mudanças, alterando o cenário eleitoral.
"Doce"
Uma das alterações na proposta do Ministério Público para ajustar as regras sobre remuneração e benefícios dos seus servidores, que está tramitando na Assembleia Legislativa de MS, dizem que é “mamão com açúcar”. Abre a opção de o servidor efetivo nomeado para cargo em comissão optar entre receber integralmente o salário do cargo comissionado ou manter vencimento e vantagens do cargo efetivo acrescidos da gratificação por exercer a função.
Dois mais dois
O parecer prévio das contas do governo Eduardo Riedel referente ao ano de 2024 foi aprovado por unanimidade no Tribunal de Contas de MS. O documento foi entregue ao presidente da Assembleia Legislativa de MS, deputado Gerson Claro, pelo corregedor-geral da Corte Fiscal, conselheiro Márcio Monteiro. Os parlamentares farão análise do parecer, que, posteriormente, será colocado em votação no plenário.
Barulho, não!
Está tramitando na Câmara Municipal de Campo Grande projeto de lei que autoriza a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), durante fiscalizações, a apreender e destruir escapamentos barulhentos. A justificativa da proposta é combater o uso de descargas adulteradas, conhecidas popularmente como “escapamentos abertos” ou “esportivos”, que produzem ruídos acima dos limites permitidos e provocam transtornos à população. O autor é o vereador Rafael Tavares.
ANIVERSARIANTES
Silvelena Sandim da Silva
Dr. Waldemir Moka Miranda de Britto
Dra. Silvia Kamiya Yonamine Reinheimer
Dr. Ary Velásquez
Josiane Arce Vieira Cesco
Ruy Sérgio Pazin
Dr. Vladimir Abreu da Silva
Juliana Cristina Ribeiro da Silva
Dimitrios Kristos Karavaslis
Moacir da Silva
Eliezer da Silva Neves
Jair Kiyoshi Tamashiro
Tadashi Tada
João Gabelone
Odanir Yule Queiroz
Vergílio Rodrigues Terra
Alfredo Fernandes
Kempes Newton Dias da Silva
Leo Renato Miranda
Antoninho Borges de Lima
Verusca Regina Calegari
Dra. Elizabeth Jamile Dibo Nacer Hindo
Angelo Luiz Fabre
Felipe Ribeiro Casanova
Joel Gonçalves da Rosa
Josué Pereira de Souza
Édio de Souza Viegas
Dário de Oliveira Lima Filho
Nair Fortes Teixeira
Zózima Augusta Teixeira Lopes
Carlos Eduardo Souza Soares
Willian Ney Portela de Souza Júnior
Adercio Barbuio
Luis Evandro Loeff
Enio Davi Oliveira Silva
Dalva Ribeiro Rodrigues
Francisco Irala Guerra
José Mauricio Andrade Menezes
Maria Aparecida Lima Barão Sabino
Sergio Afonso Vendrame
José Carlos Climato da Silva (Fuminho)
Geanine Veiber Silva
Carla de Carvalho Pagnoncelli Bachega
Dr. Luciano Anechini Lara Leite
Rosalina Rodrigues Morilhas
Patricia Tieppo Rossi
Salvador Tadeu Rizzo
Marco Antonio Guimaraes Marcondes
Paulo Cesar Mandu
Ney Kuasne
Elaine Margarida Fagundes Prado
Dr. Rodrigo Silva Lacerda César
Patricia Costa
José Auto Junior
Linei Jacques Teixeira
Alderi Dias do Carmo
Waltrudes Pereira Lopes
Antonio Paulino de Moura Castro
Washington Luiz Valente
Delair Marques Gamba
José Luiz dos Reis
Daniela Leite Langassner
João Pereira da Silva
Fernando Madeira
Larissa Diniz Paraguassu
Marcos Antonio Tinoco
Naudemir Xavier
Valdomiro de Oliveira
Antônio Ramalho Filho
Croacy Borba de Farias
Jair de Souza Lima
Bruna Capelari
Ludmilla Pereira de Almeida
Francisco Jorge de Souza
Leni Helena Longo
Gileno da Cunha Silva
Marilene de Oliveira
Alessandra Rosa da Silva
Maria Helena Mujica
Candelária Lemos
Marinete Pereira
Cinthia de Souza Bonfim
Dr. Allan Kardec Cordeiro
Marta Lúcia Miglioli
Walter Martins do Amaral
Luciano José Falavigna
Carlos Eduardo Tonissi Nasser
Éder Adania
Vivian Taccola Hernandes
Álvaro Benevuto
Marcelo Juarez Manfrinato
Ivan Gutierrez
Anderson Sertão Holanda
Aires Fernando Monteiro Milleo
Rayter Abib Salomão
Celso Bongarte
Alex Brescovit Maciel
Cláudio João de Marco
Júlio Cesar Castilho Melo
Márcia Maluf Haddad
Evandro Pagnoncelli Peixoto
Karolina Furquim de Oliveira Milani
Dr. Neraldo Marques
Hiram Nascimento Cabrita de Santana
Jefferson Nereu Luppe