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PARANHOS

Polícia Civil prende irmão de candidato em flagrante durante eleições em Paranhos

Eleição suplementar municipal ocorre neste domingo (3), no município localizado no sul do Estado

Graziella Almeida

03/10/2021 - 16h10
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Sete pessoas já foram presas por crimes eleitorais, durante a eleição suplementar realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), neste domingo (3), em Paranhos - distante a 460 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Civil prendeu quatro por transporte irregular, duas por compra de votos e um ainda não foi especificado,mas se encaixa em crimes eleitorais comuns. 

Conforme o delegado titular de Coronel Sapucaia, Ulisses Nei de Brito, o reforço no patrulhamento está em todas as sessões e os agentes prenderam em flagrante Luiz Carlos Soares, irmão do atual candidato a prefeito, Alfredo Soares (PSDB), realizando compra de votos em um assentamento em Paranhos. 

Últimas notícias

Reforço policial 

A Polícia Civil de Paranhos solicitou ao TRE e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) reforço na segurança pública e foi enviado uma equipe de  50 policiais das delegacias de Tacuru, Sete Quedas, Amambai, Coronel Sapucaia e Campo Grande. 

Teremos o apoio policial da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (Garras), Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), Polícia Federal, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE),  do Batalhão de Operações Especias da Polícia Militar (Bope) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Eleição suplementar 

Após a impugnação no mandato do ex prefeito, Heliomar Klabunde (MDB), a determinação judicial implementou uma nova eleição que tem três candidatos, sendo o interino Donizete Viaro (MDB), Alfredo Soares (PSDB) e Adélio Silva (PT).  

Heliomam Klabunde (MDB) eleito 61,67% de aprovação nas urnas, concorreu as eleições para prefeito em sub judice - com uma liminar expedida pela Justiça Eleitoral - junto com vice Jefferson Salomon (MDB). 

Mesmo após o resultado, a liminar foi derrubada e anulou os registros de candidatura, levando em consideração a condenação no governo anterior junto Tribunal de Contas da União (TCU). 

A ação do TCU reprovava contas relacionadas à execução de um convênio com o governo federal, no qual Heliomar foi condenado e caiu na lei ilegibilidade, tendo o mandato impugnado.

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