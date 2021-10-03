Polícia Civil prende irmão de candidato em flagrante durante eleições em Paranhos

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Sete pessoas já foram presas por crimes eleitorais, durante a eleição suplementar realizada pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE), neste domingo (3), em Paranhos - distante a 460 quilômetros de Campo Grande.

A Polícia Civil prendeu quatro por transporte irregular, duas por compra de votos e um ainda não foi especificado,mas se encaixa em crimes eleitorais comuns.

Conforme o delegado titular de Coronel Sapucaia, Ulisses Nei de Brito, o reforço no patrulhamento está em todas as sessões e os agentes prenderam em flagrante Luiz Carlos Soares, irmão do atual candidato a prefeito, Alfredo Soares (PSDB), realizando compra de votos em um assentamento em Paranhos.

Reforço policial

A Polícia Civil de Paranhos solicitou ao TRE e a Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) reforço na segurança pública e foi enviado uma equipe de 50 policiais das delegacias de Tacuru, Sete Quedas, Amambai, Coronel Sapucaia e Campo Grande.

Teremos o apoio policial da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestro (Garras), Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos (Defurv), Polícia Federal, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), Polícia Rodoviária Estadual (PRE), do Batalhão de Operações Especias da Polícia Militar (Bope) e o Batalhão de Choque da Polícia Militar.

Eleição suplementar

Após a impugnação no mandato do ex prefeito, Heliomar Klabunde (MDB), a determinação judicial implementou uma nova eleição que tem três candidatos, sendo o interino Donizete Viaro (MDB), Alfredo Soares (PSDB) e Adélio Silva (PT).

Heliomam Klabunde (MDB) eleito 61,67% de aprovação nas urnas, concorreu as eleições para prefeito em sub judice - com uma liminar expedida pela Justiça Eleitoral - junto com vice Jefferson Salomon (MDB).

Mesmo após o resultado, a liminar foi derrubada e anulou os registros de candidatura, levando em consideração a condenação no governo anterior junto Tribunal de Contas da União (TCU).

A ação do TCU reprovava contas relacionadas à execução de um convênio com o governo federal, no qual Heliomar foi condenado e caiu na lei ilegibilidade, tendo o mandato impugnado.