Post de Casimiro desmentindo Flávio Bolsonaro vira o mais curtido do Brasil

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Na tarde do último domingo (23), o streamer e comentarista Casimiro Miguel, de 29 anos, fez uma publicação rebatendo o senador Flávio Bolsonaro (PL) em suas redes sociais. Em menos de 24h, a postagem se tornou a mais curtida do Twitter no Brasil, com mais de 1,1 milhão de curtidas em menos de 24h.

Tudo começou após o streamer e comentarista publicar uma foto segurando balões com o número 29, uma referência à idade que estava completando na última quinta-feira (20).



O filho do presidente aproveitou a foto e fez uma montagem, como se Casimiro estivesse segurando, na verdade, o número 22. A imagem falsa foi publicada nos stories do Instagram de Flávio.

No post, o streamer desmentiu a montagem feita pelo parlamentar, chamando a imagem falsa de "tosca".

Depois de saber da montagem falsa, Casimiro respondeu em uma publicação no Twitter Depois de saber da montagem falsa, Casimiro respondeu em uma publicação no Twitter

O streamer e comentarista acrescentou que no segundo turno votará no candidato petista. Em menos de uma hora, a publicação rendeu mais de 313 mil curtidas. No momento de publicação desta matéria, o número era superior a 1,1 mihão - o que tornou o tweet o mais curtido da história da plataforma no Brasil.