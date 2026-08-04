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declaração de patrimônio

Eduardo Riedel fica R$ 4,5 milhões mais pobre em quatro anos

Declaração feita à Justiça Eleitoral pelo candidato à reeleição ao governo aponta queda de 22% no patrimônio

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

04/08/2026 - 16h44
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O candidato à reeleição para governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel (PP), declarou patrimônio de R$ 16.147.849,34 à Justiça Eleitoral, o que representa uma queda de 22,16% em relação às eleições de 2022, quando foi eleito para o Executivo Estadual com bens declarados de 20.744.288,42, o que dá uma diferença de R$ 4,596 milhões.

Eduardo Riedel foi o segundo candidato a governador a registrar a candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TRE). Além dele, Lucien Rezende (PSOL) já fez o registro.

Conforme os dados do Divulgacand, Riedel declarou dois carros, três motocicletas, 521 cabeças de gado, bens relacionados ao exercício de atividade rural, oito quotas de capital, depósito bancário em conta bancária e outros créditos a receber.

Confira os bens declarados:

  • Veículo automotor Ford Edge 2011 - R$ 96.000,00
  • Veículo automotor Ford Ranger 2024 - R$ 321.890,00
  • Motocicleta Yamaha ano 2017 - R$ 18.000,00
  • Motocicleta Honda ano 2019 - R$ 15.800,00
  • Motocicleta BMW ano 2026 - R$ 113.900,00
  • Quota Capital Sicredi União MS/TO - R$ 2.937,56
  • Quota Capital Sicredi Centro Sul MS/BA - R$ 95.545,04
  • Quota Capital Coamo - R$ 6.534,69
  • Quota Caputal Ape Participações - R$ 3.000,00
  • Quota Capital Cooperativa Agrícola Mista de Adamantina - R$ 8.379,88
  • Quotas Cooperativa Agrícola Mista Serra de Maracaju - R$ 3.500,00
  • Quota Cooperativa Plantadores de Cana São Paulo - R$ 60.793,92
  • Quota Capital Cooperativa Agrícola Sul-Mato-Grossense - R$ 3.276,79
  • Depósitos em conta corrente, poupança e investimentos bancários - saldo em 21/12/2025 de R$ 439.724,68
  • 521 cabeças de bovinos - R$ 2.084.000,00
  • Bens relacionados ao exercício da atividade rural - R$ 12.250.222,42
  • Crédito a receber - R$ 624.344,36

A candidatura de Eduardo Riedel consta como aguardando julgamento, que é quando o pedido ainda não foi apreciado pela Justiça Eleitoral.

No registro, consta que o limite legal de gasto para o primeiro turno será de R$ 6.226.082,16. Se houver um segundo turno com a participação do candidato, o valor será de R$ 3.113.041,08.

Candidato a vice

O candidato a vice-governador na chapa encabeçada por Riedel será novamente José Carlos Barbosa, o Barbosinha, teve um aumento de mais de 57% no patrimônio. 

Neste ano, ela declarou R$ 17.315.686,96, enquanto em 2022, quando também concorreu como vice ao governo, o valor era de R$ 10.997.517,49.

Na declaração de Barbosinha, o bem de maior valor é uma fazenda em Aquidauana, avaliada em R$ 4 milhões.

DivulgaCand

O DivulgaCand é um Sistema de Divulgação de Candidaturas e de Prestação de Contas Eleitorais, onde são feitas prestações de contas tanto dos candidatos quanto dos partidos políticos.

O sistema fornece as seguintes informações:

  • Quantidade de candidaturas;
  • Situação do candidato;
  • Dados como nome/gênero/estado civil, entre outros;

A plataforma também destaca o recurso financeiro que o candidato terá para o financiamento de sua campanha eleitoral. Caso receba doações, os dados de quem enviou são discriminados com todos os detalhes.

Conforme os relatórios financeiros são enviados o sistema passa por atualizações. O objetivo é que a população tenha acesso aos dados com total transparência para acompanhar gastos e uso de recursos. 

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