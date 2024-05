ACM Neto quer Tereza Cristina ao lado de Ronaldo Caiado no projeto de 2026

REVOLTA

Líder da prefeita Adriane Lopes na Câmara, o vereador diz que a forma do deputado federal fazer política é tudo que ele abomina

O vereador Beto Avelar (PP), que é pré-candidato à reeleição e líder da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), na Câmara Municipal, procurou há pouco o Correio do Estado para acusar a equipe de comunicação do pré-candidato do PSDB a prefeito da Capital, deputado federal Beto Pereira, de publicar nas mídias sociais fotos e vídeo dele para tentar associá-lo ao congressista tucano.



Mais cedo o Correio do Estado publicou matéria em que Beto Avelar aparece em vídeo e fotografias de ato político com o deputado federal, ouvindo atentamente o discurso do adversário político da prefeita Adriane Lopes.



“O Beto chegou no fim do evento feito com um grupo de donos de equipes do futebol amador ligado ao ex-vereador Ademir Santana (PSDB). Eles estão descontentes com o fato de a União de Equipes de Futebol Amador (UEFA) estar promovendo competições só visando lucro”, explicou o vereador.



Ele explicou que a reunião estava marcada para as 19h30 de ontem (23), horário em que chegou e fez seu pronunciamento para os donos de times de futebol amador.



“Eu estou ligado ao esporte, sou ex-jogador de futebol profissional e fui eleito com os votos dos desportistas amadores e profissionais, portanto, as pessoas presentes também fazem parte do meu eleitorado”, reforçou.



Beto Avelar disse que terminou sua explanação e teria se despedido dos presentes, quando o deputado federal Beto Pereira e o ex-vereador Ademir Santana chegaram juntos à reunião. “Até uma questão de cortesia, decidir ficar mais um pouco, pois seria indelicadeza da minha parte ir embora naquele momento”, argumentou.



De acordo com o vereador, foi nessa hora que a equipe de comunicação de Beto Pereira começou a tirar fotografias dele, bem como filmá-lo, enquanto o deputado federal discursava.



“A princípio não achei estranho, mas, hoje, quando me mostraram a postagem do Beto Pereira que fui entender o motivo das fotos e das filmagens. Eles agiram de forma proposital para vincular a minha imagem com a do pré-candidato do tucano para insinuar uma possível parceria, porém, a forma de fazer política do Beto Pereira é tudo o que abomino”, afirmou.



Para o vereador, o deputado federal quis usar a imagem dele para ver se consegue subir nas pesquisas de intenções de votos, pois estaria cada vez pior.



“Eles tiraram do contexto a minha participação na reunião para me associar ao Beto Pereira. No entanto, não falto sessão para assistir ao jogo do Flamengo”, criticou, referindo-se ao episódio ocorrido no mundial de clubes em fevereiro de 2023.



Beto Avelar reforçou ainda que a forma do deputado federal exercer o mandato não seria exemplo de parlamentar e, por isso, não quer sua imagem associada a dele.



“As minhas posições no plenário da Câmara Municipal demonstram que eu tenho lado e o meu lado é o do PP. Estou na pré-campanha da reeleição da prefeita Adriane Lopes e fico muito triste com essas armações dos adversários”, finalizou.