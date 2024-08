Candidatura de Adriane Lopes à reeleição prioriza saúde e educação

CAMPO GRANDE

Essas e outras propostas estão nos planos de governo de Rose Modesto, Beto Pereira, Adriane Lopes e Camila Jara

Com o início da campanha eleitoral, o Correio do Estado analisou os programas de governo dos quatro principais candidatos à Prefeitura de Campo Grande, Rose Modesto (União Brasil), Beto Pereira (PSDB), Adriane Lopes (PP) e Camila Jara (PT), para saber quais são as propostas deles para as áreas de saúde, educação, transporte e mobilidade urbana e segurança.

Na análise, foi possível encontrar promessas que devem dar muito trabalho para que os candidatos consigam cumprir, porém, vale tudo para conquistar os votos dos eleitores campo-grandenses e sentar na cadeira de chefe do Executivo, no caso de Rose, Beto e Camila, ou continuar sentada nela, no caso de Adriane Lopes.

Algumas dessas promessas vão desde a adoção de tarifa zero no transporte coletivo urbano e acabar com as filas de espera nas Escolas Municipais de Educação Infantil (EMEIs) a adotar drones, totens, videomonitoramento, câmeras de aproximação, reconhecimento facial e patrulhamento com motocicletas mais potentes e construir, equipar e colocar em operação o hospital municipal.

SAÚDE PÚBLICA

Na área da saúde pública, a candidata Rose Modesto promete reformar e ampliar a rede de Unidades Básicas de Saúde (UBS), garantindo acesso universal e atendimento de qualidade para toda a população, bem como agilizar a triagem nas classificações de urgência e o primeiro atendimento nas demandas da saúde.

Ela ainda propôs implantar os mutirões de procedimentos especializados para atender a fila de espera para atendimentos eletivos e ampliar o cuidado com pessoas com Transtorno do Espectro Autista (TEA), promovendo a interseccionalidade no desenvolvimento das ações e na inclusão da família nos diferentes ciclos da vida.

Já o candidato Beto Pereira quer intensificar as ações de vacinação e prevenção das doenças evitáveis. equipar e reestruturar a rede de urgência e emergência do município, com mais capacidade, celeridade e efetividade de atendimento nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).

Beto ainda propôs adquirir novas ambulâncias para o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), garantindo 100% da frota em funcionamento, com ambulâncias reserva para reposição quando os veículos estiverem em manutenção corretiva.

Por sua vez, a candidata Adriane Lopes prometeu fortalecer a atenção primária em saúde, melhorar o atendimento de urgência e emergência para desafogar os serviços e colocar em operação o complexo do Hospital Municipal de Campo Grande, que contará com salas de diagnósticos, 188 leitos de enfermaria, 20 CTIs, 10 salas de cirurgias e 49 leitos de pronto atendimento.

Ela ainda garantiu o acesso através do fornecimento contínuo de medicamentos essenciais na rede pública com a informatização dos controles de estoques em todas as unidades de atendimento e promover parcerias com farmácias para distribuição de medicamentos de alto custo.

No caso da candidata Camila Jara, a promessa é alcançar 100% de cobertura da rede de saúde básica em quatro anos, com redistribuição das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) e Equipe de Saúde Bucal (ESB) garantindo o fornecimento constante de medicamentos essenciais nas farmácias públicas, bem como efetivar a realização das campanhas de vacinação e implantação do Complexo Hospitalar Municipal.

Ela também quer atingir o número adequado de leitos de UTI por população/por distrito sanitário, criar e executar centros de diagnóstico avançado, um para cada região da cidade (aproximadamente 1 para cada 140 mil habitantes), com exames complementares, reduzindo o tempo de resposta na realização de exames.



EDUCAÇÃO

Para a área da educação, Rose prometeu oferecer treinamento contínuo para professores e funcionários sobre práticas inclusivas, técnicas de ensino diferenciadas e atendimento a alunos com diferentes necessidades e disponibilizar equipes volantes multidisciplinares de saúde para realizar diagnósticos de saúde física e mental para alunos da Rede Municipal de Ensino, a fim de proporcionar atendimento educacional especializado, tratamento auditivo e oftalmológico.

Ela também quer promover ações de combate ao bullying e à discriminação nas escolas municipais, sensibilizando alunos e educadores sobre os efeitos negativos que impactam na vida de crianças e adolescentes.

No caso de Beto, as promessas são zerar a fila de espera de crianças por vagas nas EMEIs de todas as regiões da cidade, estimular a frequência escolar de todos os alunos matriculados e adotar ações de combate à evasão escolar, oferecer transporte escolar de qualidade para alunos da zona rural, estimular o uso de tecnologias nas escolas e atividades de robótica, equipando as salas com laboratórios, computadores novos, lousas digitais, tablets e outros dispositivos e dobrar o número de escolas de tempo integral, respeitando os critérios de vulnerabilidade e regionalidade para sua implantação.

Já Adriane Lopes quer melhorar a infraestrutura escolar, reformando e equipando todas as 205 escolas da rede municipal de ensino, garantindo ambiente seguro, acessível e confortável para os alunos e o corpo docente.

Ela ainda prometeu, nos próximos quatro anos, ampliar novas salas de aula nas unidades que tiverem maior demanda, concluir as obras das EMEIs e fazer o reordenamento de vagas da Educação Infantil para atender a demanda reprimida da rede municipal de ensino.

Outra promessa dela é o uso de tecnologias na educação e, para isso, vai utilizar o espaço do Parque Tecnológico de Campo Grande (ParkTEc-CG) para promover parcerias com startups, universidades e instituições de ensino e pesquisa com o objetivo de capacitar o corpo pedagógico do município em metodologias ativas voltadas ao ensino tecnológico e digital.

Camila pretende investir na ampliação da oferta da educação infantil na rede pública municipal, concluindo a construção das EMEIs paralisadas e construir novas escolas e salas de aula nas existentes para atender a demanda reprimida por vagas, bem como climatizar as escolas e equipá-las com parques infantis, solários, brinquedotecas e bibliotecas.

Ela ainda prometeu elaborar a política de educação de tempo integral, ampliando as escolas de tempo integral, visando atingir 50% da rede municipal em quatro anos e adequação do número de alunos por sala de aula, evitando a superlotação de salas para garantir uma educação inclusiva e de qualidade.

TRANSPORTE E MOBILIDADE

Já na área do transporte público e da mobilidade urbana, Rose Modesto quer investir em saneamento, drenagem, iluminação pública e pavimentação em áreas urbanas, com prioridade para os bairros, bem como manter e recuperar estradas vicinais e pontes na área rural, melhorando as condições de vida e a segurança dos moradores.

Outra proposta é construir e ampliar a rede de ciclovias e ciclofaixas, realizando a interligação das malhas estratégicas, incentivando o uso de transporte sustentável e saudável, bem como priorizar a conclusão das obras inacabadas no município, como o Centro de Belas Artes, a Avenida Ernesto Geisel, o Teatro do Paço Municipal, entre outras.

Ela quer revisar o contrato de concessão do transporte público de Campo Grande, para garantir a qualidade, eficiência, conforto e segurança dos serviços e ampliar tecnologias como semáforos inteligentes (onda verde), sistemas de monitoramento e agilização do tráfego para otimizar o fluxo de veículos automotores e elétricos, buscando reduzir congestionamentos e emissões de gases tóxicos.

Para Beto Pereira, o foco será asfaltar, no mínimo, 300 quilômetros de ruas urbanas ainda sem asfalto, priorizando as linhas de ônibus, bem como realizar estudo e implementação de medidas para contenção da água do período chuvoso e buscar soluções definitivas para os mais de 200 pontos de alagamento espalhados pela cidade.

Ele quer exigir da empresa concessionária de ônibus a garantia da oferta de transporte coletivo com novas linhas, horários que atendam os trabalhadores e ônibus novos e confortáveis e garantir a finalização de todas as obras inacabadas com o Programa Obra Inacabada Zero.

Como atual prefeita, Adriane Lopes pretende continuar com a finalização de todas as obras iniciadas e não concluídas na Capital, algumas com mais de 15 anos de paralisação.

A intenção dela ainda é revitalizar e requalificar áreas públicas destinadas ao lazer e à prática de esportes da Capital, melhorando a acessibilidade, construindo pistas de caminhada, padronizando o calçamento e instalando iluminação LED.

Outro compromisso da prefeita, caso seja reeleita, é pavimentar mais de 400 quilômetros de vias nos próximos quatro anos, correspondentes a 50% das ruas não asfaltadas da Capital, o que representará um avanço significativo para a qualidade de vida da população de todas as regiões urbanas da cidade.

Ela também quer iniciar a implantação de veículos coletivos com combustíveis limpos a partir de ônibus elétricos e movidos a gás natural veicular (GNV), com estimativa cronológica para a substituição da frota.

No caso de Camila Jara, sua promessa é a implementação dos demais corredores/faixas de ônibus em curto prazo (máximo de 3 anos), conforme preconiza o PDTMU (2023) e interligar e ampliar a rede cicloviária conforme preconiza o PDTMU (2023) e reforma/melhoria da infraestrutura existente, com bicicletários, pontos de descanso e apoio ao ciclista, entre outros.

Ela ainda promete revisar o levantamento de demanda para aumento da frota, aumento da frequência de ônibus, tendo regularidade de horários inclusive à noite e aos fins de semana e instituir ônibus nos horários da madrugada (lazer ou para uso dos trabalhadores do período noturno).

Também quer uma avaliação e revisão criteriosa do contrato de concessão do transporte coletivo, visando promover a contínua melhoria do serviço, considerando o desenvolvimento tecnológico de veículos e equipamentos, que garantam qualidade, eficiência, quantidade adequada e preço socialmente justo.

Camila anunciou um estudo e levantamento de fontes de financiamento para implementação de Tarifa Zero no transporte coletivo a médio prazo e reestatização da prestação do serviço.



SEGURANÇA PÚBLICA

No quesito segurança pública, Rose Modesto quer fortalecer a área com uso de drones, totens, videomonitoramento, câmeras de aproximação, reconhecimento facial e patrulhamento com motocicletas mais potentes, bem como ampliar e fortalecer o centro de inteligência e monitoramento em Campo Grande, que vigiará em tempo real o centro da cidade, espaços públicos de lazer, prédios públicos, postos de saúde, EMEIs, terminais e pontos de ônibus, ruas e avenidas de maior movimentação, entre outros pontos importantes.

A candidata também prometeu garantir apoio e capacitação para as vítimas e para os profissionais de atendimento, oferecendo serviços de apoio psicológico, social e jurídico, além de capacitação para os profissionais envolvidos e incentivar a contratação de mulheres vítimas de violência para garantir emprego e renda.

Segundo Beto Pereira, a sua prioridade será valorizar a Guarda Municipal Metropolitana, equipando adequadamente, aumentando o efetivo, criando condições dignas para o trabalho dos servidores e ampliando os recursos destinados ao exercício de suas funções.

Ele também quer integrar os serviços da Guarda Municipal Metropolitana com as comunidades e lideranças dos bairros, com os conselhos comunitários e com as forças de segurança do Estado.

O candidato ainda deseja ampliar o uso da tecnologia de videomonitoramento e da inteligência artificial nas principais ruas de acesso à cidade, nas principais ruas de comércio do centro e, também, nos maiores bairros da cidade, bem como realizar concurso de nível superior para ingresso na GCM - Guarda Civil Metropolitana e criar a personalidade jurídica própria instituída por lei, com autonomia administrativa para gerir e compor a diretoria da GCM.

Adriane Lopes já pretende trabalhar dados, sistemas integrados, tecnologias e inteligência para monitorar, reduzir indicadores de violência e nortear as políticas públicas de segurança na nossa cidade.

Ela ainda quer estabelecer parcerias e ampliar o número de câmeras de videomonitoramento e vigilância por drones em vias públicas, nas entradas e saídas da cidade, nos bairros com maior incidência de violência e em parques e praças.

Também prometeu estruturar e manter o Centro de Formação Técnica da Guarda Civil Metropolitana, com estande de tiro, salas de aula e de câmaras técnicas visando a formação contínua da grade curricular municipal de segurança pública, incluindo capacitações para execução de ações de inteligência e de contra inteligência policial e direção defensiva, ofensiva e evasiva. Outra proposta é elaborar o Código Disciplinar e de Ética dos servidores da Guarda Civil Metropolitana, o Manual de Procedimento Operacional Padrão e implantar e sistematizar o Boletim Interno da Guarda Civil Metropolitana.

Camila Jara anunciou a criação da Central de Pronto-Atendimento Comunitário (CEPAC) sob coordenação da Guarda Civil Metropolitana, com o objetivo de atender à população com o registro de ocorrências, encaminhamentos aos órgãos competentes, visando a prevenção à violência e a repressão à criminalidade, atuando em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (CAPS Móvel), realizar a atenção psicossocial de vítimas de violência e pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Ela ainda prometeu criar o programa Guarda Civil Virtual para registro, via internet, de ocorrências, denúncias e sugestões, que serão encaminhadas aos órgãos competentes. Também garantiu o Programa Aluguel Social para vítimas de violência e pessoas em situação de vulnerabilidade social e o Programa Mulheres da Paz, que vai qualificar mulheres com cursos de mediação de conflitos, técnicas de abordagem, cidadania, entre outros.

Saiba

TRE fará reuniões para definir horário eleitoral

O TRE-MS fará, nos dias 19 e 21 de agosto, uma reunião preliminar e audiência pública, respectivamente, para elaboração do plano de mídia e distribuição dos horários eleitorais para as eleições municipais deste ano. Durante a audiência, que será no plenário do TRE-MS, será realizado, ainda, o sorteio da ordem de veiculação da propaganda de cada agremiação.