Adriane tem custo político ao criticar Marquinhos Trad?

Muitas lideranças políticas de Mato Grosso do Sul estão classificando a decisão da prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), de não revelar publicamente o caos deixado pelo ex-prefeito Marquinhos Trad (PSD) como de um custo político muito alto, que pode comprometer sua possível intenção de concorrer à reeleição.

No entanto, os cientistas políticos Tércio Albuquerque e Daniel Miranda, que foram ouvidos pelo Correio do Estado, divergem dessa análise.

Para Tércio Albuquerque, quando se avalia a situação em que a prefeita Adriane Lopes assumiu a Prefeitura de Campo Grande, é bom lembrar que houve uma renúncia do ex-prefeito Marquinhos Trad com vistas a uma tentativa de ascensão ao governo estadual.

“O que se observou era uma possibilidade de que haveria naturalmente uma grande chance de ela ser bem-sucedida, afinal, se tinha um discurso político que era extremamente facilitador dessa compreensão e era direcionado por uma melhor gestão que Campo Grande já havia obtido. Tanto que nós vimos, em campanha pelo interior do Estado, o ex-prefeito contando situações de que Campo Grande seria referência administrativa”, pontuou o cientista político.

Ele acrescentou que essa falácia não foi questionada diretamente a Marquinhos Trad e, passado o 1º turno da eleição para governador, os problemas de má gestão dele se transformaram nas mazelas que foram assumidas por Adriane Lopes.

“Um bom exemplo é a situação do transporte coletivo urbano, uma discussão que não acaba nunca e não há nenhuma medida real da gestão municipal para dar uma solução aos usuários, tendo sempre um jogo de responsabilidades. Temos ainda a questão que envolve os bairros não tão distantes do centro de Campo Grande, onde cada chuva destrói toda a via porque não tem asfalto, não tem infraestrutura urbana, não tem nada”, exemplificou o cientista político.

Custar caro

Tércio Albuquerque mencionou também a saúde pública, a habitação, que é sempre é deficitária, e afirmou que não é por meio de planos de pagamentos de auxílios que se resolve essas questões.

“Então, Adriane Lopes está assumindo uma carga muito grande, e isso vai lhe custar muito caro politicamente. Se ela não decidir atribuir responsabilidade ou corresponsabilidade ao ex-prefeito Marquinhos Trad, vai ter muita dificuldade, e ainda que tenha o apoio do marido [o deputado estadual Lidio Lopes (Patriota)], dificilmente sua gestão terá possibilidade de prosseguimento”, alertou.

Ele acredita que há possibilidade de mudanças para melhor, porém, pelo menos por enquanto, não se vê nada de efetivo acontecendo.

“Dentro do princípio da administração pública, a gente sabe que ela se sustenta na continuidade e, quando se assume uma posição ou um cargo ou um mandato na condição em que a prefeita Adriana assumiu de vice para titular, assume-se a corresponsabilidade natural do programa que foi aprovado pelo antecessor”, ponderou.

Para Tércio Albuquerque, a prefeita precisa apontar as falhas legalmente atribuídas a Marquinhos, e isso consiste, inclusive, em uma responsabilização junto ao Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul (MPMS) para que fique claro que não foi uma falta de probidade, de planejamento e de gerenciamento de orçamento público, entre outras tantas coisas.

“Caso contrário, ela vai sim pagar um preço muito caro se não puder e não tiver interesse ou condições de apontar quais foram as mazelas de maior relevância entregues em sua mão pelo ex-prefeito Marquinhos, que não tem nada a ver com o discurso político dele de que Campo Grande era exemplo para todo o Estado”, ressaltou.

Corresponsável

Já na avaliação de Daniel Miranda, a prefeita Adriane Lopes foi vice-prefeita no primeiro mandato de Marquinhos Trad e teve uma participação no início do segundo mandato.

“Ela não tinha o poder nesse período de cinco anos, mas estava no núcleo do poder municipal, acompanhando diariamente o que acontecia. A administração é corresponsabilidade dela também. Então, embora ela sempre possa alegar que não tinha a caneta na mão, não sei se seria a melhor estratégia apelar para o argumento de ‘herança maldita’”, disse.

Ele questionou o fato de a então vice-prefeita acompanhar, diretamente, a administração da cidade, sabendo que vai assumi-la em algum momento e não se preparar para isso.

“Vai completar um ano de gestão própria enfrentando problemas que são recorrentes e previsíveis: pressão de funcionalismo por aumento, serviços de saúde sempre em crise e chuvas que afetam a infraestrutura. Tudo isso é recorrente”, pontuou.

O cientista político considerou no mínimo estranha a história do aumento do próprio salário, que ela não conseguiu barrar na Câmara Municipal. “Quer dizer, parece que ela está sendo levada pelas circunstâncias, assistindo de camarote os eventos acontecerem de modo impotente, pois, mesmo ela sendo contra, perante o eleitorado, vai ficar a imagem da prefeita que aumentou o próprio salário, mas não queria dar aumento aos professores e enfermeiros”, comparou.

Daniel Miranda completou que, de fato, as articulações para as eleições municipais do próximo ano começam pelo menos um ano antes.

“Não sei se ela será uma candidata tão fraca assim, embora não depositaria muita confiança na capacidade dela e do marido de articularem grandes apoios, principalmente se o ex-governador André Puccinelli [MDB], se a ex-deputada federal Rose Modesto [União], se alguém apoiado pelo governador Eduardo Riedel [PSDB] e se alguém do PT, que não tem muita força na cidade, mas tem o governo federal, vierem com força”, argumentou.

O cientista político reforçou que a eleição municipal de 2024 será similar à do ano passado para o governo estadual. “Muitos candidatos com intenções de voto em torno de 15 a 20%. Nesse cenário, qualquer evento, aliança, escândalo ou recurso pode fazer diferença”.

