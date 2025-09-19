Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

EM TRAMITAÇÃO

Advogado de MS revela que, em 203 anos, Justiça do País nunca barrou uma anistia

O jurista André Borges informou que o Brasil já teve, nesses dois séculos, 48 anistias aprovadas pelo Congresso Nacional

Daniel Pedra

Daniel Pedra

19/09/2025 - 08h00
Com o apoio de cinco deputados federais de Mato Grosso do Sul, a Câmara dos Deputados aprovou, na noite de quarta-feira, por 311 votos favoráveis, 163 contrários e 7 abstenções, o requerimento de urgência em favor do Projeto de Lei nº 2.162/2023, que concede anistia aos envolvidos nos atos golpistas de 8 de Janeiro de 2023.

A aprovação dessa medida é mais um passo em direção ao possível perdão do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro (PL), que foi condenado pelo Superior Tribunal Federal (STF) a mais de 27 anos de prisão em regime fechado pela tentativa de golpe de Estado, organização criminosa, entre outros delitos.

Porém, uma anistia ampla, geral e irrestrita teria poucas chances de prosperar juridicamente no País, pois os ministros do STF têm demonstrando uma tendência contrária a esse tipo de medida, especialmente em casos envolvendo crimes contra a democracia.

De acordo com levantamento feito com exclusividade para o Correio do Estado pelo advogado André Borges, desde a Independência do Brasil, em 7 de setembro de 1822, ou seja, há 203 anos, o País já teve 48 anistias aprovadas pelo Congresso Nacional, e nenhuma delas foi anulada pelo Poder Judiciário brasileiro.

“Acredito que, com a aprovação do regime de urgência para a tramitação desse projeto de lei que visa anistiar os condenados do 8 de Janeiro de 2023, teremos a 49ª do País”, analisou o jurista, ressaltando que a concessão de anistia se trata de competência exclusiva do Congresso Nacional, conferida pela Constituição Federal, conforme o artigo 48, VIII.

“O ato é essencialmente político, pois a discussão e a aprovação se dão por órgão que tem ampla legitimidade popular para assim agir”, pontuou o advogado, reforçando que o Congresso Nacional é composto por representantes diretos do povo, que elegeu os seus integrantes – deputados federais e senadores.

Por isso, segundo André Borges, caso a concessão de anistia seja aprovada pelo Congresso Nacional, ela seguirá para sanção do presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que poderá vetá-la. “Mas, é o Congresso que tem a última palavra sobre o assunto e poderá derrubar o veto, fazendo com que o perdão passe a valer”, analisou.

Ele comentou que a anistia não é inconstitucional, pois a Constituição Federal garante essa prerrogativa ao Congresso Nacional, de forma ampla e sem nenhuma limitação ou exceção. 

“Nunca tivemos anistia derrubada pelo Judiciário. Até mesmo o perdão para os militares que derrubaram o presidente da República João Goulart em 1964 foi avaliado e tido por constitucional pelo STF, exatamente porque se trata de ato exclusivamente político”, recordou.

Nesse sentido, comentou o jurista, se o povo, representado pelo Congresso Nacional, assim decidir, passa a valer. 

“E a vida segue, restabelecendo-se a normalidade. Por isso, um instrumento político poderoso como a anistia deve ser respeitado pelo Judiciário. A quem não cabe interferir em questões essencialmente políticas”, opinou. 

Na explicação do advogado, cabe ao Poder Judiciário brasileiro respeitar e fazer cumprir a anistia. “Tanto mais porque as recentes condenações pelos atos de 8 de Janeiro de 2023 não foram verdadeiramente um julgamento. Revelaram-se muito mais como um ato de vingança”, manifestou.

André Borges colocou que é assim que as coisas devem funcionar em uma República Federativa. 
“O poder, de longe, mais importante, porque representa diretamente o povo e por ele é controlado, é o Legislativo, a quem cabe aprovar a anistia”, disse.

Depois, prosseguiu o jurista, vem o Executivo, a quem cabe apenas administrar, concretizando o que o Legislativo determinou e, por último, surge o Judiciário, a quem cabe decidir conflitos. 

“Mas apenas os conflitos de sua competência, vedada interferência na política e controle de atos essencialmente políticos. Assim deve ser, porque assim está na Constituição”, descreveu.

PRISÃO ANULADA

STJ revoga prisão de Claudinho Serra por falta de fatos novos

O ministro Messod Azulay Net entendeu que a nova ordem de prisão foi baseada em fatos antigos, já conhecidos pela Justiça

18/09/2025 19h20

Claudio Serra Filho foi preso pela primeira vez em março de 2024, durante a Operação Tromper

Claudio Serra Filho foi preso pela primeira vez em março de 2024, durante a Operação Tromper Foto: Arquivo

O ministro Messod Azulay Neto, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), revogou a prisão preventiva de Claudio Jordao de Almeida Serra Filho, o ex-vereador Claudinho Serra, investigado na Operação Tromper, deflagrada em Sidrolândia (MS).

Na decisão, o ministro entendeu que a nova ordem de prisão, em junho deste ano, foi baseada em fatos antigos, que já eram de conhecimento da Justiça quando o investigado foi colocado em liberdade pela primeira vez, em 2024.

Tromper em Sidrolândia

Claudio Serra Filho foi preso pela primeira vez em março de 2024, durante a Operação Tromper, que apura crimes de organização criminosa, fraude a licitações e corrupção na Prefeitura de Sidrolândia, onde ele ocupava o cargo de secretário de Fazenda. Em abril do mesmo ano, ele foi solto pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) e passou a cumprir medidas cautelares, como monitoramento por tornozeleira eletrônica.

No entanto, em junho de 2025, o Juízo da Vara Criminal de Sidrolândia decretou novamente sua prisão preventiva, argumentando que surgiram "fatos novos" que indicariam a continuidade das atividades criminosas. A defesa recorreu ao TJ/MS, que manteve a prisão, e em seguida impetrou um habeas corpus no STJ.

Ao analisar o caso, o ministro Messod Azulay Neto concluiu que a nova prisão foi ilegal por não se basear em fatos concretos e contemporâneos. Segundo o ministro, os argumentos usados para justificar a nova prisão, como saques realizados por outros investigados, contratos ainda vigentes e um valor baixo na conta do réu, já eram conhecidos ou referem-se a eventos ocorridos antes de sua primeira soltura.

"O acórdão recorrido menciona apenas fatos relacionados ao recorrente e ocorridos anteriormente à custódia decretada em 2024", afirmou o ministro na decisão. Ele ressaltou que a jurisprudência do STJ exige que a prisão preventiva seja fundamentada em "fatos novos ou contemporâneos" que demonstrem um risco atual à ordem pública, o que não ocorreu no caso.

A fundamentação do STJ, baseada no artigo 312 do Código de Processo Penal, sinaliza que a simples gravidade do crime ou a existência de fatos antigos não são suficientes para justificar a manutenção de alguém preso.

Com a decisão, foi determinada a expedição imediata de alvará de soltura para Claudio Serra Filho. Ele voltará a cumprir as medidas cautelares diversas da prisão que haviam sido fixadas anteriormente, como o uso de tornozeleira eletrônica. O ministro, no entanto, ressalvou que uma nova prisão poderá ser decretada "caso surjam elementos concretos e contemporâneos que a justifiquem".

 

PROJETO DE LEI

Após Prefeitura ser multada, Câmara aprova Frente Parlamentar em defesa da população de rua

Aprovação acontece após MPMS multar em até R$ 2 milhões a Prefeitura de Campo Grande por irregularidades do Centro Pop

18/09/2025 16h30

Novo endereço do Centro Pop será na unidade operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), na Rua Orfeu Baís

Novo endereço do Centro Pop será na unidade operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), na Rua Orfeu Baís Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Em regime de urgência, nesta quinta-feira (18), vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande aprovaram a criação da Frente Parlamentar em Defesa da População em Situação de Rua, referente a Resolução nº 595/25, de autoria do vereador Jean Ferreira (PT). 

Segundo o vereador, o objetivo da Frente Parlamentar é fortalecer as políticas públicas para inserção da população de rua na sociedade.

"Campo Grande tem tido um aumento na população em situação de rua. E é desde imigrantes a pessoas que tiveram rompimento familiar em Campo Grande ou outras cidades. E a gente precisa encontrar uma solução para que essas pessoas sejam reinseridas na sociedade, seja através de trabalho, políticas sociais, assistência e educação", afirma Jean Ferreira.

Na terça-feira (16), o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), por meio da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, determinou a aplicação de multa imediata de R$ 10 mil ao dia, até o limite de R$ 2 milhões a Prefeitura Municipal de Campo Grande, por não cumprir uma decisão judicial que solicitava a regularização do Centro de Referência Especializado para a População em Situação de Rua (Centro Pop) de Campo Grande.

Novos ares

Segundo a Prefeitura de Campo Grande, o novo endereço do Centro Pop deverá ser na unidade operacional da Secretaria Municipal de Assistência Social (SAS), localizado na rua Orfeu Baís.

A mudança do Centro Pop para outro endereço foi anunciada após o MPMS, por meio da Promotoria de Justiça dos Direitos Humanos, entrar com uma ação civil pública, em maio do ano passado, contra irregularidades encontradas nas instalações do local.

Segundo vistoria no prédio feita pelo MPMS, a prefeitura deveria realizar diversos reparos: nas instalações sanitárias; na rede de esgoto e na drenagem; reparos nos chuveiros; ampliação da estrutura de banho; adaptações de acessibilidade; inclusão de novos profissionais; restabelecimento do serviço de fornecimento de passagens; e implantação de nova residência inclusiva para pessoas com deficiência.

