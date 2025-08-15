Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Advogado de Zambelli afirma que a deputada 'não se opõe a cumprir pena no Brasil'

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e a perda do seu mandato como deputada por ter sido a mentora intelectual de um ataque hacker ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ)

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

15/08/2025 - 20h00
O advogado Fábio Pagnozzi, que representa a deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), afirmou que a parlamentar cumpriria a sua pena no Brasil. Ele disse que Zambelli deixou o País por considerar os 10 anos de prisão que lhe foram impostos pelo Supremo Tribunal Federal (STF) "exorbitantes" e "ideológicos". A fala se deu em entrevista à Globonews nesta sexta-feira, 15.

"Ela (Carla Zambelli) não se opõe a cumprir pena no Brasil. O que a Carla sempre disse é que ela quer estar em um país no qual ela pode ser julgada por pessoas imparciais. Então, o momento atual do governo aqui (no Brasil) é onde a Carla não quer ser julgada ou cumprir pena. Ela foge, hoje, realmente das penas exorbitantes e penas ideológicas do Supremo", disse Pagnozzi.

Zambelli foi condenada a 10 anos de prisão e a perda do seu mandato como deputada por ter sido a mentora intelectual de um ataque hacker ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na ocasião, um mandado de prisão falso contra o juiz Alexandre de Moraes, do STF, foi inserido no sistema do órgão.

A condenação de Zambelli deve ser acrescida de mais cinco anos. Em outro processo, o Supremo julga a parlamentar por ter perseguido o jornalista Luan Araújo com uma arma em punho nas vésperas da eleição de 2022. A Corte já formou maioria para condená-la, e apenas Kassio Nunes Marques votou contrário, nesta sexta.

Antes que Zambelli fosse presa por sua primeira condenação, ela fugiu para a Itália, país no qual é cidadã. A deputada permaneceu dois meses foragida na nação europeia, até que foi denunciada por um deputado local e presa pela polícia. Atualmente, ela está na prisão feminina Germana Stefanini.

Um processo de extradição corre contra a deputada e pode enviá-la de volta para o Brasil. No entanto, como o Estadão demonstrou, todo o trâmite pode demorar até dois anos. A defesa de Zambelli pede para que ela aguarde esse período em prisão domiciliar e alega que a congressista tem condições médicas que não podem ser tratadas na cadeia.

Pagnozzi afirmou que a deputada está em greve de fome e, por isso, passou mal durante audiência de extradição realizada pelo Tribunal de Apelação de Roma, na Itália, na última quarta-feira, 13. Ela teria caído e batido a cabeça enquanto caminhava para a reunião.

"A deputada teve duas tentativas de suicídio, ficou internada na época das eleições depois do episódio da arma, a deputada tem problema no coração, a deputada retirou um tumor cerebral há alguns anos", afirma seu advogado. De acordo com ele, os laudos médicos serão apresentados ao juiz responsável em 18 de agosto e, no dia 27, o magistrado definirá se ela aguarda a extradição em casa, em regime semiaberto ou na cadeia.

 

Janja participa de encontro com evangélicas em Salvador, após Lula 'desistir' de apoio

A rejeição de Lula tem aumentado entre os evangélicos, segmento que é mais identificado com o bolsonarismo

14/08/2025 20h00

A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, participou de um encontro com mulheres evangélicas em Salvador (BA) nesta quinta-feira, 14. A movimentação ocorreu dias depois de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) manifestarem preocupação por ele desistir de conquistar o apoio dos evangélicos, como mostrou a Coluna do Estadão.

"De mãos dadas com mulheres de fé, vamos desenvolver soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que preza por justiça social, onde ninguém passe fome, onde todas as crianças sejam cuidadas e protegidas, onde nenhuma mulher sinta medo de estar em sua própria casa ou no trabalho", escreveu Janja em seu Instagram ao divulgar fotos do encontro.

Também participou do encontro ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco. "Junto com as igrejas, precisamos pensar soluções e políticas que façam bem para o nosso povo, avançando por um projeto de nação que faça o que é justo e o que é certo", escreveu. Ela definiu o encontro como "um momento de escuta", enquanto Janja o descreveu como "manhã especial de diálogo".

A rejeição de Lula tem aumentado entre os evangélicos, segmento que é mais identificado com o bolsonarismo. A avaliação negativa do presidente no grupo cresceu de 50% para 55% entre junho e julho, de acordo com a mais recente pesquisa Datafolha. A tendência é que o voto religioso tenha peso considerável nas eleições de 2026.

Recentemente, o chefe do Executivo parou de fazer menções religiosas, que tentavam uma aproximação com o setor, em seus discursos. Esse artifício havia se tornado comum em participações do presidente em eventos pelo País. "Lula cansou", resumiu um interlocutor à Coluna do Estadão.

Janja, em contrapartida, tem se esforçado para se aproximar dos evangélicos. A primeira-dama também se encontrou com evangélicas em Manaus (AM), no dia 4 de julho. "Escuta ativa e diálogo com mulheres evangélicas que já fazem a diferença em suas igrejas e comunidades", definiu Anielle Franco, que também a acompanhou nessa reunião.

Um dia antes, Janja tinha visitado um terreiro com a ministra para dialogar com mulheres que professam o Candomblé. Na ocasião, elas lançaram o edital Mãe Beata Justiça Ambiental, programa que premia mulheres no combate ao racismo ambiental.

 

Deputado da "tropa de choque" de Bolsonaro ameaça vítima de golpe internacional

Vítima de estelionato diz que Rodolfo Nogueira deu "carteirada" e a intimidou após reportagem revelar investigação contra seu chefe de gabinete por golpe em troca de dólares por reais

14/08/2025 17h34

Rodolfo Nogueira teria ameaçado vítima de estalionato, dizendo que ele é

Rodolfo Nogueira teria ameaçado vítima de estalionato, dizendo que ele é "do agro" tem "grande influência e recursos financeiros" Divulgação

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), um dos principais integrantes da “tropa de choque” do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), no Congresso Nacional, é acusado de ameaçar a fonoaudióloga e empresária Larissa Carvalho de Oliveira Martins.

A ameaça, segundo ela, surgiu após a publicação de reportagem do Correio do Estado, informando que a Polícia Civil do Distrito Federal investiga o chefe de gabinete de Rodolfo Nogueira por estelionato, ao intermediar uma troca de dólares por reais para um empresário do setor náutico que estava com “medo do tarifaço”. Larissa conseguiu os reais para o empresário (aproximadamente R$ 24 mil), mas recebeu um comprovante falso da transação financeira.

“O deputado federal Rodolfo Nogueira telefonou afirmando que era do setor agropecuário, que possuía grande influência e recursos financeiros, e que acionaria seus advogados contra a vítima caso fosse divulgada a informação de que a pessoa envolvida no golpe financeiro é seu chefe de gabinete em Brasília”, afirma Larissa, em boletim de ocorrência por ameaça lavrado pela Polícia Civil do Distrito Federal.

Larissa informou, no documento policial, que deseja representar criminalmente contra Rodolfo Nogueira. Até a ameaça declarada por Larissa, Rodolfo Nogueira era parte indireta da trama. O alvo do boletim de ocorrência por estelionato é o chefe de gabinete do deputado federal sul-mato-grossense, Babington dos Santos.

“Fui procurada pelo Sr. Babington dos Santos, conhecido como Bob, assessor do deputado federal pelo Mato Grosso do Sul, Rodolfo Nogueira, dizendo que tinha um amigo chamado Ernani Parcionik, que era um empresário muito renomado e bem-quisto, e que queria fazer uma transação financeira. Essa transação seria a troca de uns dólares em reais, pois ele estava com medo do tarifaço e precisava de reais”, informou Larissa à Polícia Civil.

“Por toda a deferência do Bob, resolvi pegar o dinheiro que tinha para pagar minhas contas do mês e fiz a transação. Após feita, o Sr. Ernani me mandou um comprovante falso e sumiu. Entrei em contato com o Bob e este ‘lavou as mãos’”, complementou Larissa, ao pedir a abertura de investigação por estelionato contra Babington, com possíveis consequências para Ernani Parcionik.

O Correio do Estado teve acesso a uma mensagem de áudio enviada por Babington a Larissa, na qual ele primeiramente pede desculpas, pois estava trabalhando na coletiva de imprensa “por causa da prisão (domiciliar) do (Jair) Bolsonaro”.

“É um amigo nosso, muito conhecido, muito bem estruturado em todo o Brasil, de direita. Ele quem faz o Boat Show, uma feira de barcos, lanchas e iates”, descreveu o chefe de gabinete de Rodolfo.

O empresário, que Bob enfatizou ser “de direita”, disse estar muito preocupado “com a situação do tarifaço” — anunciado pelo presidente republicano dos Estados Unidos, Donald Trump, em 9 de julho do ano passado.

Em entrevista ao Correio do Estado, Larissa disse que ainda não recebeu, nem de Parcionik nem de Bob, os R$ 24 mil. “Dava quase US$ 5 mil”, disse.

 

Rodolfo Nogueira teria ameaçado vítima de estalionato, dizendo que ele é "do agro" tem "grande influência e recursos financeiros"Partes do boletim de ocorrência contra Rodolfo Nogueira

