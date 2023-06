Alan Guedes conta com apoio do PL para tentar a reeleição em Dourados

O deputado federal Rodolfo Nogueira (PL) em reunião com o prefeito de Dourados, Alan Guedes (PP) - ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Pré-candidato à reeleição em Dourados pelo PP no pleito municipal do próximo ano, o prefeito Alan Guedes teria garantido um apoio de peso no município com a aproximação do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL), que desistiu de sair candidato na cidade em 2024.

Segundo o Correio do Estado levantou com fontes próximas aos dois políticos, nos últimos dias, o deputado federal de direita tem falado com frequência com o prefeito de Dourados, tendo, inclusive, participado de agendas no município ao lado do chefe do Executivo municipal, como a 57ª Expoagro e a 44ª Festa Junina.

Além disso, Alan Guedes também tem se aproximado do deputado federal Marcos Pollon (PL), que vai assumir a presidência da executiva estadual do partido em Mato Grosso do Sul nos próximos dias, para alinhar o provável apoio da legenda para a sua reeleição no ano que vem.





TUCANOS

Ainda como parte dessa estratégia de costurar um forte arco de alianças para sua reeleição, o prefeito tem mantido, desde o pleito do ano passado, uma profícua parceria com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e com o presidente da executiva estadual dos tucanos, o ex-governador Reinaldo Azambuja.

Prova disso é que, em todas as obras e projetos que lança em Dourados, Alan Guedes faz questão de mencionar a parceria com o governo do Estado, um exemplo disso foi a ordem de serviço para a reforma e modernização do ginásio poliesportivo da cidade.

Com investimento de R$ 4,3 milhões do governo do Estado e contrapartida do município, a praça esportiva passará por reformas e implantação de normas de acessibilidade e segurança para receber o público em diversas competições e outros eventos.





ELEMENTOS FAVORÁVEIS

Com as primeiras obras e licitações do programa Desenvolve Dourados já em andamento, o prefeito começa a validar a assertividade da sua estratégia de gestão.

Depois de dois anos de forte trabalho administrativo, Alan Guedes e equipe conseguiram arrumar a casa do ponto de vista fiscal e financeiro, pagando uma folha salarial atrasada da gestão passada de quase R$ 30 milhões.

Dessa forma, tirou o nome da prefeitura municipal da Capacidade de Pagamento – Endividamento, Poupança Corrente e Liquidez (Capag), a “Serasa das cidades”, o que indica estabilidade fiscal e maior confiabilidade para aquisição de recursos, como empréstimos com garantia da União.

O relatório é divulgado anualmente pelo governo federal, e o intuito da Capag é apresentar de forma simples e transparente se um novo endividamento representa risco de crédito para o Tesouro Nacional. Nesse quesito, há três anos o município de Dourados tem nota máxima no indicador.

Outro ponto positivo é que o Desenvolve Dourados foi lançado em novembro de 2022 e tem entre os pilares de financiamento recursos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata), emendas federais e estaduais e recursos municipais.

Ao todo, são mais de R$ 500 milhões em investimentos nos próximos cinco anos, e a prefeitura municipal estima que R$ 90 milhões já estão em andamento na cidade em mais de 25 projetos.





PLANO A

No mês passado, Alan Guedes confirmou ao Correio do Estado a pré-candidatura para buscar a reeleição no próximo ano.

Na prática, ele reforça informação dada pela reportagem no início de maio deste ano de que o diretório do PP em Mato Grosso do Sul tem o prefeito como plano A para que o partido mantenha a prefeitura de Dourados por mais quatro anos.

A decisão do gestor municipal da segunda maior cidade de MS praticamente inviabiliza o ex-deputado estadual Marçal Filho de sair candidato a prefeito de Dourados pela legenda.

“O PP é um partido plural, grande e está se fortalecendo mais a cada dia. Temos projetos em várias frentes e parcerias que nos honram muito. A senadora Tereza Cristina, nossa maior líder em nível estadual, já sabe da minha intenção”, declarou Alan Guedes ao Correio do Estado.

Porém, o prefeito reforçou que ainda é cedo para cravar qualquer candidatura. “Neste momento, estou focado na consolidação do nosso trabalho nos 18 meses restantes do meu mandato”, ressaltou.

Ele pontuou que, desde o ano passado, o PP tem realizado um movimento muito forte de filiações, capitaneado pela senadora Tereza Cristina, o que contribuiu para que ela fosse a mais votada nas eleições de 2022.

“Em breve, faremos uma força tarefa de filiação para fortalecer ainda mais a nossa legenda e, na hora certa, chegaremos ao embate político pela prefeitura municipal com muita força para defender o legado da nossa gestão”, assegurou o prefeito de Dourados.

SAIBA

A prefeitura implantou o Desenvolve Dourados, o maior programa da história do município, com previsão de investimento de aproximadamente R$ 500 milhões em diversas áreas. Só em infraestrutura, serão investidos mais de R$ 350 milhões, mas outros setores, como educação, saúde, esporte, cultura e lazer, também serão beneficiados.

A prefeitura, por meio do programa Desenvolve Dourados, vai construir três vias parques, que ligarão o centro da cidade à BR-163. As vias devem ampliar e facilitar o acesso dos moradores, passando por vários bairros do município, além de viabilizar o surgimento de parques lineares e ciclovias.