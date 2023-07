Alan Guedes muda estrutura e acomoda ex-vereador do PL na Prefeitura de Dourados

Após organizar administrativamente a Prefeitura de Dourados, o prefeito Alan Guedes (PP) decidiu dar mais “tração” aos projetos e promoveu mudanças no primeiro escalão da gestão municipal, dando agilidade em setores considerados estratégicos e que estão contemplados no “Desenvolve Dourados”, considerado o maior programa de investimentos da história do município com previsão de mais de R$ 500 milhões.

A primeira mudança será na Secretaria Municipal de Agricultura Familiar, de onde sai Ademar Roque Zanatta e entra o ex-vereador Joaquim Soares, que é filiado ao PL e demonstra a aproximação do prefeito com o partido do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro.

Experiente e homem de confiança de Alan Guedes, Roque Zanatta continua na gestão e irá comandar o Instituto do Meio Ambiente de Dourados (Imam), enquanto o novo integrante da gestão, que foi vereador em Dourados por quatro mandatos, também já passou pela administração municipal como secretário em pastas diversas em gestões passadas.

Ligado ao esporte, Joaquim Soares também tem passagens por clubes de futebol, em especial o Ubiratan Esporte Clube de Dourados. Com a ida de Roque Zanatta para o Imam, o atual diretor-presidente do instituto, Lauro Maymome Coelho Netto, permanecerá exclusivamente na coordenação da Unidade Gerenciadora de Programa (UGP), unidade responsável pelos projetos do Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Plata (Fonplata) e que integra o Programa Desenvolve Dourados.

Aproximação

Pré-candidato à reeleição em Dourados pelo PP no pleito municipal do próximo ano, o prefeito Alan Guedes teria garantido um apoio de peso no município com a aproximação do deputado federal Rodolfo Nogueira (PL-MS), que desistiu de sair candidato na cidade em 2024.

Segundo o Correio do Estado levantou com fontes próximas aos dois políticos, nos últimos dias o deputado federal da direita tem falado com frequência com o prefeito de Dourados, tendo, inclusive, participado de agendas no município ao lado do chefe do Executivo municipal.

Além disso, Alan Guedes também tem se aproximado do deputado federal Marcos Pollon (PL-MS), que vai assumir a presidência da Executiva estadual do partido em Mato Grosso do Sul nos próximos dias, para alinhar o provável apoio da legenda para a sua reeleição no próximo ano.

Ainda como parte dessa estratégia de costurar um forte arco de alianças para reeleição, o prefeito tem mantido, desde a eleição do ano passado, uma profícua parceria com o governador Eduardo Riedel (PSDB) e com o presidente da Executiva estadual dos tucanos, ex-governador Reinaldo Azambuja.

Prova disso é que, em todas as obras e projetos que lança em Dourados, Alan Guedes faz questão de mencionar a parceria com o Governo do Estado, um exemplo disso foi a ordem de serviço para a reforma e modernização do ginásio poliesportivo da cidade.

Com investimento de R$ 4,3 milhões do Governo do Estado e contrapartida do município, a praça esportiva passará por reformas e implantação de normas de acessibilidade e segurança para receber o público em diversas competições e outros eventos.

O prefeito já confirmou ao Correio do Estado a pré-candidatura para buscar a sua reeleição. Na prática, ele reforça informação dada pela reportagem de que o diretório estadual tem o prefeito como plano “A” para 2024.

A decisão do gestor municipal inviabiliza o ex-deputado estadual Marçal Filho de sair candidato a prefeito de Dourados pela legenda. “O PP é um partido plural, grande e está se fortalecendo mais a cada dia. A senadora Tereza Cristina, nossa maior líder em nível estadual, já sabe da minha intenção”, declarou Alan Guedes ao Correio do Estado.

