Alckmin diz que posição do presidente Lula é pela paz na Palestina

CAMPO GRANDE

A convocação de uma entrevista coletiva pelos diretórios estadual e municipal acirra racha na sigla no município

A deputada federal Camila Jara, ao lado do vice-presidente nacional do PT, Washington Quaquá, no Rio Arquivo

A pré-candidatura da deputada federal Camila Jara à Prefeitura de Campo Grande nas eleições de outubro deste ano aumentou ainda mais o racha no PT de Mato Grosso do Sul.

Em resposta à decisão da cúpula do PT de Campo Grande de convocar para hoje uma entrevista coletiva para reafirmar a candidatura da parlamentar na Capital, os deputados Vander Loubet e Zeca do PT divulgaram ontem uma nota conjunta sobre a questão.

Na nota oficial, assinada por ambos, eles questionam: “A questão, para nós, é outra: a candidatura própria é o único e/ou o melhor caminho para o PT de Campo Grande nas eleições de 2024?”.

“Qual é o centro político da estratégia de candidatura própria que a sustente como a melhor escolha para que o PT cumpra seu papel e tarefa fundamentais: ampliar os espaços de sustentabilidade do governo Lula?”, voltaram a perguntar.

“Nosso melhor destino é a unidade. E o centro dessa unidade é a sustentação política do nosso projeto, hoje no poder com o governo Lula. Portanto, reafirmamos que para construir a unidade do PT, política e eleitoral, é necessário um amplo e democrático debate, para que se discuta a melhor alternativa de encaminhamento com relação à participação do nosso partido nas eleições de 2024 na Capital e no Estado”, responderam os parlamentares.

Ainda no documento, Vander e Zeca acrescentaram que todas as decisões sobre os passos do PT na política e nas suas relações com a sociedade sempre foram e serão decididas mediante amplo e democrático processo interno de debate.

“Este é o regimento, esta é a cultura dos nossos 44 anos de história. E não será diferente no processo eleitoral que começamos a viver. Temos um projeto maior, que não se esgotou na disputa presidencial de 2022 e não se esgotará nas eleições municipais deste ano. É preciso criar condições concretas para garantir a afirmação dos objetivos maiores, que são fortalecer a democracia e promover justiça social e econômica”, falaram.

Essa garantia, conforme os dois parlamentares petistas, não é monopólio do PT, bem como da esquerda, mas de todo o campo que se opõe ou passa a se opor à negação da democracia.

“Apesar de a executiva municipal do PT ou de parte dela tomar a iniciativa de convocar, intempestivamente, uma coletiva com a imprensa, nomeando as lideranças com mandato que estarão presentes e excluindo os não nominados que também têm mandato popular, não há que se falar em divisão interna”, reclamaram.

Eles prosseguem dizendo que se trata de “um processo natural de construção da nossa unidade interna”.

“Pensamos e propomos caminhos diferentes. É legítimo debatermos e decidirmos no momento e no fórum próprios. No caso, o encontro Municipal Eleitoral que a direção já deveria ter marcado, mas não o fez. Tudo isso é da história e da essência do PT”, afirmaram.

Para finalizar, na nota, os deputados garantiram que é legítima a decisão do diretório municipal de apontar, articular e defender a candidatura própria do PT.

“Não questionamos. E muito menos temos qualquer questionamento à legitimidade da pré-candidata apontada pelo diretório, a companheira deputada federal Camila Jara, a quem reconhecemos como jovem liderança de grande importância”, pontuaram.

CARNAVAL NO RIO

Enquanto isso, Camila Jara viajou para o Rio de Janeiro (RJ) para participar do desfile das escolas de samba campeãs do Carnaval da capital fluminense, realizado na noite de sábado.

No entanto, ela aproveitou a oportunidade para conquistar o apoio do vice-presidente nacional do PT, o deputado federal Washington Luiz Cardoso Siqueira, o Washington Quaquá, para a sua pré-candidatura a prefeita de Campo Grande.

Os dois assistiram juntos aos desfiles das escolas campeãs do Rio de Janeiro no Camarote Favela.

Na oportunidade, ela disse ao colega de Câmara dos Deputados que teve o nome aprovado pelos diretórios municipal e estadual do PT no ano passado.

Por outro lado, o grupo liderado pelo deputado federal Vander Loubet, com o aval do deputado estadual Zeca do PT, defende que o partido indique o deputado estadual Pedro Kemp como pré-candidato a vice-prefeito em uma eventual chapa encabeçada pela ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil).

Contrária a esse posicionamento, a executiva municipal do PT convocou a entrevista coletiva para hoje, tendo a participação dos presidentes dos diretórios municipal, Agamenon Rodrigues do Prado, e estadual, Vladimir Ferreira, bem como dos vereadores Luiza Ribeiro e Ayrton de Araújo e dos deputados estaduais Pedro Kemp e Gleice Jane Barbosa.