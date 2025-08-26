Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

DECLARAÇÃO

Alcolumbre defende emendas após abertura de inquérito na PF: 'Parar de criminalizar'

A declaração ocorre dois dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinar a abertura de um inquérito da PF para apurar o destino de R$ 694,7 milhões em emendas Pix repassadas sem plano de trabalho

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

26/08/2025 - 21h00
O presidente do Senado, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), disse nesta terça-feira, 26, que as emendas parlamentares não devem ser "criminalizadas". A declaração ocorre dois dias após o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino determinar a abertura de um inquérito da Polícia Federal (PF) para apurar o destino de R$ 694,7 milhões em emendas Pix repassadas sem plano de trabalho.

"A gente tem que ter muito equilíbrio, muita maturidade, muita ponderação e deixar de criminalizar por criminalizar as emendas parlamentares, que são um instrumento de investimento e desenvolvimento das regiões mais carentes do Brasil", disse Alcolumbre durante audiência sobre gastos tributários realizada na Câmara dos Deputados.

De acordo com o presidente do Senado, as críticas desconsideram os resultados dos investimentos possibilitados pelos recursos enviados por deputados e senadores a suas bases eleitorais.

A investigação autorizada por Flávio Dino mira 964 emendas individuais de transferência especial, conhecidas como "emendas Pix". Os valores apurados foram destinados entre 2020 e 2024, mas não tiveram os planos de trabalho registrados, o que caracteriza descumprimento de decisão anterior do STF, conforme o ministro.

O magistrado deu prazo de dez dias úteis para que o Tribunal de Contas da União (TCU) identifique quais emendas estão ligadas aos 964 planos de trabalho pendentes e repasse as informações à PF, para abertura de inquérito.

Como revelou o Estadão em 2022, foi por meio de "emendas Pix" que cidades sem estrutura de energia elétrica, saneamento básico, asfalto e saúde primária receberam milhões do Orçamento da União para a contratação de shows de cantores às vésperas da campanha eleitoral.

A "emenda Pix", denominada oficialmente de "transferência especial", é um dispositivo que permite alocar recursos do Orçamento da União com maior agilidade a Estados e municípios. Esse tipo de emenda, contudo, carece de meios de transparência e de fiscalização.

De acordo com estudo preliminar do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), as emendas parlamentares têm sido utilizadas prioritariamente para fins eleitorais, e não para políticas públicas. Relatório do Ipea aponta que em menos de dez anos (2014 a 2023), as despesas empenhadas por emendas parlamentares passaram de R$ 2,7 milhões para R$ 125 milhões.

Antes, as emendas dependiam da aprovação do governo federal, que tinha autonomia para autorizar ou negar o pagamento. Uma série de mudanças nas leis orçamentárias tornaram o pagamento das emendas obrigatório. Na prática, deputados e senadores passaram a controlar o destino de bilhões de reais sem precisar negociar com ministros.

Como mostrou o Estadão, o valor aprovado para as emendas parlamentares em 2025, de R$ 50,4 bilhões, ultrapassa a soma dos recursos livres para investimentos de 30 dos 39 ministérios.

CAMPO GRANDE 126 ANOS

Com 31,8% do eleitorado de MS, Capital é fundamental na eleição de governador

Diretores do IPR e Ipems são unânimes em destacar a importância política de Campo Grande nos pleitos majoritários

26/08/2025 08h07

A cidade de Campo Grande chegou a 943.313 habitantes, conforme a World Population Review

Gerson Oliveira/Correio do Estado

Hoje, Campo Grande completa 126 anos de história e, desde 1977, quando foi criado Mato Grosso do Sul e a cidade virou capital da mais nova unidade federativa do Brasil, o município se consolidou ainda mais como uma peça fundamental na política.

Com o retorno das eleições diretas no País após o regime militar, em 15 de novembro de 1982, o advogado Wilson Barbosa Martins (MDB) foi o primeiro governador eleito do Estado brasileiro, e Campo Grande foi crucial nesse pleito.

Hoje, com 646.198 eleitores, ou seja, 31,8% dos 2.032.487 eleitores de Mato Grosso do Sul, a Capital representa a maior força política no Estado, conforme reforçam os diretores do Instituto de Pesquisa Resultado (IPR), Aruaque Fresato Barbosa, e do Instituto de Pesquisas de Mato Grosso do Sul (Ipems), Lauredi Sandim.

“Por ser uma capital, Campo Grande tem o maior colégio eleitoral de Mato Grosso do Sul, ou seja, um terço dos eleitores do Estado. Portanto, o município é fundamental pois todas as decisões são tomadas aqui. O governo estadual fica aqui, a Assembleia Legislativa fica aqui, os tribunais de Justiça, Eleitoral e de Contas estão aqui em Campo Grande”, destacou Aruaque Barbosa.

Ele acrescentou que os serviços mais complexos do Estado são gerenciados em Campo Grande, demonstrando a importância do município.

“Os políticos ficam aqui e tomam as decisões aqui, tanto os da bancada federal no Congresso Nacional quanto os deputados estaduais, o vice-governador e o governador. Até aqueles que não moram na Capital, quando chegam de Brasília (DF), também param por aqui e, só depois, vão para os seus respectivos municípios”, argumentou.

O diretor do IPR reforçou que qualquer político que anseia buscar um mandato eletivo precisa ter no radar Campo Grande.

“Dificilmente um político é eleito na majoritária, na proporcional até acontece, se não tiver pelo menos uma votação considerável aqui na Capital. Se o candidato for muito mal aqui, dificilmente consegue se reeleger ou se eleger governador ou senador”, disse.

646.198
Eleitores em campo grande

A quantidade de eleitores representa 1/3 do total de eleitores do Estado.

Aruaque Barbosa ainda completou que, pelo fato de a população de Campo Grande ter mais acesso à informação, o eleitor daqui é mais crítico do que os do interior.

“O volume de informação é muito maior, então, esse é um outro ponto que os políticos têm de ficar atentos na hora de conquistar os votos dos campo-grandenses. E, sem falar da cultura local, enfim, das mudanças que ocorrem”, lembrou.

Conforme ele, desde a época em que Zeca do PT foi governador, a maioria dos eleitores da Capital eram da esquerda, algo que mudou depois de dois mandatos do petista.

“Agora, a direita é bem maior do que a esquerda, mas são mudanças que o momento atual mostra, não é possível cravar que, daqui 10 anos, vai continuar assim”, concluiu.

Senado

Lauredi Sandim lembrou o caso do procurador de Justiça Sérgio Fernando Raimundo Harfouche, que, nas eleições gerais de 2018, quase foi eleito senador da República por ter sido o mais votado em Campo Grande, porém, como não tinha base no interior e os concorrentes que foram eleitos –Nelsinho Trad (PSD) e Soraya Thronicke (Podemos) – tiveram uma boa votação na Capital, acabou morrendo na praia.

“Então, por aí, a gente já vê o grau de importância de Campo Grande. Agora, já nesse último pleito, em 2022, o ex-governador e ex-prefeito da Capital André Puccinelli (MDB) foi o mais votado aqui, porém, mais uma vez os seus concorrentes diretos – Capitão Contar (PRTB) e Eduardo Riedel (PSDB) – também pontuaram muito bem aqui e nas cidades do interior, deixando o italiano de fora do 2º turno, pois não repetiu o bom desempenho eleitoral fora”, analisou.

Lauredi Sadim argumentou que os eleitores de Campo Grande, muitas vezes, escolhem o candidato pelo nome e não pelo partido.

“Às vezes, acontece o contrário e eles fogem daqueles nomes tradicionais, daquelas candidaturas de políticos que tiveram algum percalço na vida pública ou que caíram em desgraça político-eleitoral”, alertou.

O diretor do Ipems ressaltou que Campo Grande é uma cidade atípica no Estado porque recebe gente de todos os lugares do Brasil.

“Enfim, eles fazem uma análise mais crítica sobre o momento atual do candidato e não sobre o passado dele. Dessa forma, escândalos e outros tipos de percalços fazem muitos candidatos quebrarem a cara na Capital”, assegurou.

 

Política

Para Campos Neto, 'ficou muito confuso' para investidor estrangeiro entender arcabouço fiscal

O ex-presidente do Banco Central, afirmou nesta segunda-feira, 25, que "ficou muito confuso" para os investidores estrangeiros entenderem o arcabouço fiscal

25/08/2025 22h00

Raphael Ribeiro / BCB

O ex-presidente do Banco Central (BC), Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira, 25, que "ficou muito confuso" para os investidores estrangeiros entenderem o arcabouço fiscal criado pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad. A declaração foi feita no Seminário Brasil 2025 do Grupo Esfera Brasil, em São Paulo.

"No final das contas, grandes investidores não estão olhando o que está (dentro do arcabouço) e o que não está. Eles estão olhando como vai ser a trajetória da dívida nos próximos anos", disse Campos Neto. "Eles falam: o que precisamos ver para ter déficit nominal menor para que eu consiga gerar um primário e equilibrar a dívida? Eu preciso ter um juro de ao menos 7% a 8%", disse.

O ex-banqueiro central criticou o tamanho da máquina pública vinculada ao governo federal. Segundo ele, trata-se de um "governo maior que não oferece os serviços compatíveis com outros governos desse tamanho".

Campos Neto destacou que o ritmo de gasto é muito maior do que outros e cada vez mais vai custar mais recursos.

"Precisamos repensar esse modelo. ... Existia uma crença de que um Estado maior seria eficiente e fomentaria o crescimento. Não deu certo. Já tivemos essa experiência antes e não deu certo", continuou Campos Neto. "Precisamos ter coragem para debate duro junto com governo que tenha disposição de enfrentar esse problema, com Congresso que tenha disposição e dialogar com o Judiciário, porque as coisas sempre podem ser judicializadas no País."

Segundo o ex-presidente da autoridade monetária, a taxa de juros pode não cair abaixo de 11% ou 12%.

