ALEMS vai mediar debate da nova legislação ambiental do Pantanal

ELEIÇÕES 2024

Entre os prefeitos do partido que vão tentar reeleição estão Adriane Lopes, de Campo Grande, e Alan Guedes, de Dourados

Durante visita técnica à Unidade Básica de Saúde (UBS) Dr. Vespasiano Martins, no Bairro Vila Popular, em Campo Grande (MS), a senadora Tereza Cristina (PP-MS) garantiu apoio irrestrito aos 14 prefeitos do partido que vão tentar a reeleição nas eleições municipais do próximo ano.



A parlamentar sul-mato-grossense referiu-se aos prefeitos Adriane Lopes (Campo Grande), Alan Guedes (Dourados), José Natan (Aparecida do Taboado), José Paulo Paleari (Nova Alvorada do Sul), Manoel Nery (Camapuã), Edervan Sprotte (Bandeirantes), Edilson Magro (Coxim), Clediane Matzenbacher (Jardim), Vanda Camilo (Sidrolândia), Cleverson Alves (Costa Rica), Antonio Angelo Garcia (Inocência), Anizio Sobrinho (Paraíso das Águas), Thalles Tomazelli (Itaquiraí) e Réus Fornari (Rio Verde).



“O PP pretende ter prefeitos em todos os municípios onde tiver chance e tiver nomes bons para lançar candidatos. Mas aqueles que são do PP e já são prefeitos é claro que tem o apoio integral para que sejam candidatos, que são os casos de Dourados, de Campo Grande, de Aparecida do Taboado, enfim, dos outros 11 municípios que hoje são administrados pelo PP e podem tentar à reeleição”, declarou Tereza Cristina.

Bolsonaro

A senadora também falou sobre a possibilidade de aproximar a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes, do ex-presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), para contar com o apoio dele nas eleições do próximo ano.



“A prefeita é de direita, é ela pode falar melhor do que eu sobre isso, pois sempre foi. Então, por que não? É com certeza nós queremos estar juntos com aqueles que pensam igual a nós. É natural que os políticos de direita se aproximem”, pontuou a parlamentar.



Tereza Cristina ainda fez questão de parabenizar a prefeita porque pequenas coisas podem se transformar em coisas bem maiores e trazer ânimo e alegria para a população.



“Essa UBS é um exemplo disso, pois, há mais de 20 anos não recebia uma mão de tinta e a prefeita agora está revitalizando e vai continuar com esse trabalho. Essa visita técnica mostra que já está feito, mas essa UBS com certeza vai ficar em uma situação que a população tenha orgulho e tenha vontade de vir aqui”, declarou.



Ela reforçou que, às vezes, não dá para fazer uma nova UBS, como todos gostariam, mas, dá para melhorar o que já existe e manter a manutenção em condições para que a população possa utilizar de maneira digna.



“Hoje, nós estamos aqui para falar da administração da Adriane Lopes e eu tenho certeza que a prefeita cada dia cresce mais, fazendo esse tipo de obra. Não só nas UBSs, mas nas escolas também, ela está fazendo coisas que não se fazia há muito tempo. Se Deus quiser, nós vamos ter êxito nas eleições de 2024”, finalizou.

