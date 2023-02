Alexandre de Moraes vê 'tentativa Tabajara' de golpe

ELEIÇÕES GERAIS

Deputado federal pelo PT, ele revelou que não tentará novamente o cargo nas próximas eleições e poderá sair ao Senado

A reunião de ontem no gabinete do senador Nelsinho Trad elegeu o deputado federal Vander Loubet como coordenador da bancada Divulgação

Ao ser definido como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional, o deputado federal Vander Loubet (PT-MS) já ambiciona alçar voos mais altos em 2026 e não descarta ser o candidato do partido para o Senado Federal nas eleições gerais de 2026.

Em entrevista ao Correio do Estado, o petista admitiu que ainda é muito cedo para falar das próximas eleições gerais, porém, deixou claro que não pretende mais sair candidato a deputado federal.

“Não quero mais ser deputado federal. Já adquiri muita experiência em cinco mandatos e, agora, meu foco é fazer um bom sexto mandato para encerrar bem minha passagem pela Câmara dos Deputados”, declarou à reportagem.

Ao ser questionado se pode ser o nome do PT para o Senado em 2026, ele disse que seria mentira falar que não tem uma “pontinha” de esperança, mas vai trabalhar ao longo dos próximos quatro anos para fazer um trabalho de excelência como parlamentar e mais ainda como coordenador da bancada federal de Mato Grosso do Sul.

Vander Loubet explicou que tudo isso passará sobre como será a gestão do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), como será a participação do PT na administração do governador Eduardo Riedel e como serão os seus próximos quatro anos.

Na possibilidade de tudo correr muito bem, o parlamentar admite que, com certeza, vai ajudar a pavimentar uma provável candidatura ao Senado. Nos bastidores do PT, as lideranças já dão como certo o lançamento de Vander Loubet ao cargo em 2026.

Os mais afoitos já projetam até uma dobradinha do ex-governador Reinaldo Azambuja (PSDB) com Vander Loubet, de olho nas duas vagas ao Senado por Mato Grosso do Sul nas próximas eleições gerais.

Porém, o nome dele não é consenso dentro do PT, já que a ala mais jovem, encabeçada pela deputada federal Camila Jara e pelo ex-candidato a senador Tiago Botelho, defende uma renovação total no partido em Mato Grosso do Sul.

No entanto, a experiência de Vander Loubet no Congresso Nacional, a aproximação com o presidente Lula e a boa articulação com lideranças de outros partidos fortalecem ainda mais o lançamento do seu nome para ser o candidato do PT ao Senado Federal em 2026.

Bancada

Na manhã de ontem (2), o deputado federal Vander Loubet (PT) foi conduzido à coordenação da bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional e, ao Correio do Estado, ele informou que manterá o diálogo com todos os integrantes.

“Quero cumprir o papel, que é no sentido universalizar as ações, independentemente da posição política”, disse.

Para Vander Loubet, a experiência de cinco mandatos, indo para o sexto, e o fato de ser do mesmo partido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva devem ajudar no atendimento das demandas da bancada federal do Estado.

“Teremos uma coordenação harmoniosa, unificando a bancada e respeitando as diferenças para que aquilo que for para o bem de Mato Grosso do Sul possa ser liberado”, afirmou.

Ele foi escolhido pela maioria dos votos em reunião realizada no gabinete do senador Nelsinho Trad (PSD-MS), quando estiveram presentes as senadoras Tereza Cristina (PP-MS) e Soraya Thronicke (União-MS), bem como os deputados federais Rodolfo Nogueira (PL-MS), Marcos Pollon (PL-MS), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), Camila Jara (PT-MS) e Geraldo Resende (PSDB).

Na reunião, os parlamentares Rodolfo Nogueira e Marcos Pollon chegaram a contestar a liderança do petista, mas a maioria apoiou a indicação de Vander Loubet para o cargo, pois, além de ser muito próximo do presidente Lula, ele tem um bom diálogo dentro do PT nacional.

Durante a reunião, alguns projetos para Mato Grosso do Sul já foram apontados, como uma audiência com o presidente da Petrobras, Jean Paul Prates, sobre a retomada da obra de construção da fábrica de fertilizantes da estatal em Três Lagoas (MS), a busca de recursos para a Rota Bioceânica e para obras na BR-419, a famosa “Sul Fronteira”, entre outros.

Vander Loubet disse que continuará trazendo projetos e investimentos para o Estado. “Trabalho e continuarei trabalhando para o bem-estar dos sul-mato-grossenses, para que o Estado siga em pleno desenvolvimento”, disse. (Colaborou Naiara Camargo)

Saiba: Confira a composição da bancada federal - A bancada federal de Mato Grosso do Sul no Congresso Nacional é composta de três senadores e oito deputados federais. No Senado Federal, os nossos representantes são os senadores Nelsinho Trad (PSD-MS), Soraya Thronicke (União-MS)

e Tereza Cristina Corrêa (PP-MS).

Na Câmara dos Deputados, os nossos representantes são os deputados federais Beto Pereira (PSDB-MS), Dr. Geraldo Resende (PSDB-MS), Dagoberto Nogueira (PSDB-MS), Vander Loubet (PT-MS), Camila Jara (PT-MS), Marcos Pollon (PL-MS), Rodolfo Nogueira (PL-MS) e Dr. Luiz Ovando (PP-MS).

