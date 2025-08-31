Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Aliados de Lula acusam Nikolas de ajudar o PCC com vídeo do Pix; deputado fala em 'canalhice'

Nikolas diz estar 'compilando tudo' para acionar a Justiça

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

31/08/2025 - 18h00
Após o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) insinuar que o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) defende o crime organizado, políticos de esquerda reforçaram esse discurso e afirmaram que um vídeo do parlamentar, de janeiro, beneficiou o Primeiro Comando da Capital (PCC).

O político mineiro aponta "canalhice" nas alegações e promete ir à Justiça com queixa de difamação. "Acusar os outros sem provas é com a esquerda mesmo", escreveu nas redes sociais (leia mais abaixo).

Em janeiro, Nikolas publicou vídeo sobre uma nova norma da Receita Federal, que ampliava o monitoramento de transações financeiras, estendendo a fintechs as obrigações de transparência que todas as instituições financeiras têm no País

Na ocasião, ele disse que a norma era "quebra de sigilo mascarada de transparência". Checagem do Estadão Verifica apontou que o vídeo, que teve 300 milhões de visualizações, tinha informações enganosas e distorcidas. A repercussão negativa fez o governo cancelar a norma.

Após uma força-tarefa investigativa na última semana revelar um esquema que envolvia fintechs e o PCC, Lula resgatou o episódio, mas não citou Nikolas nominalmente.

"Tem um deputado que fez campanha contra as mudanças que a Receita Federal propôs, e agora está provado que o que ele estava fazendo era defender o crime organizado", disse em entrevista na sexta-feira, 29.

Em vídeo publicado em sua conta do Instagram, a deputada federal Tabata Amaral (PSB-SP) comenta a megaoperação contra o crime organizado e faz referência ao vídeo o sobre o Pix gravado pelo colega da Câmara no início do ano. O novo vídeo de Tabata tem o nome "Nikolas Ferreira ajudou o PCC?".

"O crime organizado está se beneficiando de todas essas fintechs que hoje não estão sendo fiscalizadas. Nikolas dizia estar defendendo você, a sua liberdade, o seu negócio. Mas eu te pergunto: quem é que está lucrando com tudo isso?"

O deputado federal Guilherme Boulos (PSOL-SP) também usou suas redes para comentar o caso. Em uma série de vídeos com Nikolas, gravados para um programa de TV, Boulos "provoca" o deputado, quando o tópico do crime organizado é adicionado à conversa. O debate foi ao ar na CNN na sexta-feira, um dia após a megaoperação.

O deputado federal Reimont (PT-RJ) também associou Nikolas ao esquema de lavagem de dinheiro revelado pela Operação Carbono Oculto, deflagrada na quinta-feira, 29.

"Vocês viram que o Nikolas Ferreira atacou o pix enquanto pode com muitas fake news e com isso fortaleceu as fintechs. E agora, a Polícia Federal faz uma apreensão de muito dinheiro ligado ao PCC. [...] É uma pergunta simples: se o Nikolas favorece as fintechs, ataca o pix, e as fintechs favorecem o PCC, o Nikolas Ferreira ajudou ou não ajudou o PCC?"

Rogério Correia, deputado pelo PT por Minas, mesmo Estado que o parlamentar do PL, também escreveu. "Então quer dizer que o Nikolas Ferreira ajudou o PCC?".

Parlamentares aliados ao governo se mobilizam para pedir ao Ministério Público Federal e ao Ministério da Justiça uma apuração sobre o deputado. Os deputados também querem levar o tema para discussão na Câmara dos Deputados, para que o colega seja investigado.

Nas redes sociais, Nikolas tem criticado as acusações de Lula e chamou a fala de "mentira torpe, criminosa e irresponsável". Ele também afirma estar "compilando tudo" para acionar os tribunais

Além disso, mandou recado para Sidônio Palmeira, secretário de Comunicação de Lula. "Vai ter que fazer melhor do que isso pra me derrubar, Sidônio. Fraquinho", escreveu no X (antigo Twitter) Nikolas é considerado uma das principais lideranças jovens da direita.

Em outra publicação nas redes, o parlamentar mineiro afirmou que Lula será condenado "se ainda houver justiça nesse país".

O que foi a Operação Carbono Oculto

A Operação Carbono Oculto foi a maior do tipo na história do País e mirou o setor de combustíveis e instituições financeiras sediadas na avenida Faria Lima, situada na capital paulista.

Só na região, principal centro financeiro do País, estão 42 alvos da operação entre fintechs, corretoras e fundos de investimentos. A estimativa é que a organização criminosa, ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC),tenha movimentado R$ 52 bilhões no período investigado, blindando os recursos por meio de 40 fundos de investimentos.

Operação Carbono Oculto é nova forma de proceder contra o crime organizado, diz Haddad

O ministro ressaltou que as cifras em jogo são expressivas e tendem a crescer conforme as apurações avancem

31/08/2025 13h00

Ministro da Economia, Fernando Haddad

Ministro da Economia, Fernando Haddad Foto: Valter Campanato / Agência Brasil

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a Operação Carbono Oculto representa uma inovação no enfrentamento ao crime organizado no Brasil. Em entrevista ao Canal Livre, da Band, que vai ao ar neste domingo, 31, Haddad disse que o esquema alcançou o mercado financeiro, mas não o tradicional.

"Quando a gente fala de Faria Lima, não estou falando do mercado financeiro tradicional. Estou falando de gente que ganhou tanto dinheiro que começou a alugar andares dos prédios mais chiques da cidade", afirmou.

Haddad ressaltou que as cifras em jogo são expressivas e tendem a crescer conforme as apurações avancem. "Não tenho dúvidas de que com o aprofundamento das investigações, a operação chegaria a centenas de bilhões de reais lavados pelo crime organizado", disse. Apenas em São Paulo, lembrou, já foram identificados R$ 52 bilhões movimentados. "Para chegar a 100, 200, 300 (bilhões). . não precisa de muita coisa", completou.

Em outro trecho divulgado pela Band, o ministro falou sobre os impactos da repercussão negativa da tentativa da Receita Federal de monitorar movimentações via Pix. Segundo Haddad, o vídeo divulgado pelo deputado Nikolas Ferreira (PL-MG), que contabiliza dezenas de milhões de visualizações, prejudicou as investigações a partir de informações falsas.

"Penso que aquela fake news tinha o propósito de criar polêmica, ganhar visibilidade, lacrar", avaliou ao considerar que a atitude não tenha tido como objetivo favorecer organizações criminosas. O ministro explicou que, diante da repercussão, os auditores foram obrigados a realizar parte da fiscalização manualmente.

Carbono Oculto

Deflagrada pela Receita Federal em parceria com o Ministério da Justiça, a Polícia Federal, o Ministério Público e órgãos estaduais, a Operação Carbono Oculto é considerada a maior já realizada no País contra organizações criminosas na economia formal. O alvo foi um esquema bilionário de fraudes no setor de combustíveis, que utilizava fintechs, fundos de investimento e redes de postos para lavar dinheiro e ocultar patrimônio.

As apurações mostram que uma fintech que atuava como banco paralelo movimentou R$ 46 bilhões em cinco anos. Também parte do esquema, cerca de 40 fundos foram usados para proteger ativos ilícitos estimados em R$ 30 bilhões.

Fábio Trad assina filiação com o PT e concretiza mudança após uma década

Novo presidente do Partido dos Trabalhadores em MS, Vander Loubet foi categórico e afirmou que o PT terá um nome para disputar o cargo de governador

30/08/2025 14h34

Evento aconteceu no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems)

Evento aconteceu no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems) Reprodução/Divulgação/Giovanni Coletti

Membro de uma das famílias mais tradicionais da política local, Fábio Trad concluiu neste sábado (30), com pompa e circunstância, sua filiação com o Partido dos Trabalhadores, concretizando durante a posse do Diretório Estadual do PT a mudança de legenda após uma década no Partido Social Democrático (PSD)

Quarto filho do deputado federal Nelson Trad, o advogado e professor que é irmão de Fátima, Maria Thereza, Marquinhos e Nelsinho, deixa o PSD após dez anos na legenda, sendo um dos nomes de destaque do evento da manhã de hoje (30), realizado no auditório da Federação dos Trabalhadores em Educação de Mato Grosso do Sul (Fetems), região central de Campo Grande.

Advogado formado pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro (UERJ), Fábio já teve dois mandatos de deputado federal pelo PSD, onde sua família esteve abrigada durante quase toda a década passada.

Com a trajetória acadêmica o aproximando do movimento brizolista, e seu irmão Marquinhos Trad, ex-prefeito de Campo Grande, elegendo-se a vereador pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT) que tem Leonel Brizola como patrono, Nelsinho é o único que ainda segue uma ala mais direitista. 

Foco em 2026

Já com olho no próximo ano, tendo em vista que 2026 será período de Eleições Gerais, Vander Loubet foi categórico em afirmar durante o evento hoje (30) que o Partido dos Trabalhadores terá um nome para disputar o cargo de governador. 

Vander Loubet é o mais novo presidente do PT Mato Grosso do Sul, eleito com 762 votos, em 6 de julho de 2025.

Conforme acompanhado pelo Correio do Estado, a vitória de Vander foi marcada por vantagem de 600 votos contra Humberto Amaducci e um placar final de 762 a 162, enquanto Pedro Kemp levou a presidência municipal em Campo Grande e Edinho Silva a presidência nacional.

Vale lembrar que, as eleições marcadas para outubro de 2026 levam os eleitores às urnas para escolha de: 

  • Presidente da República
  • Governadores e Vice-Governadores dos Estados e do DF
  • Senadores (2 por Estado)
  • Deputados Federais
  • Deputados Estaduais 

Filiando-se ao partido, Trad chegou a circular entre os cotados para disputar as eleições para governador pelo PT, em "confronto direto" com o atual chefe do Executivo de MS, Eduardo Riedel (PP), nas urnas, porém, conforme apurado anteriormente pelo Correio do Estado, ele teria dispensado o convite.

Essa movimentação por parte de Fábio acontece faltando aproximadamente 14 meses para as eleições, que estão marcadas para outubro, enquanto Nelsinho, por exemplo, tenta compôr  aliança para a reeleição de Riedel, como  um dos candidatos ao Senado, juntamente com o ex-governador Reinaldo Azambuja (que disputará pelo PL de Jair Bolsonaro).  

        

Além de Fábio, "medalhões" que compõem a frente regional do Partido dos Trabalhadores nas urnas não deixaram de marcar presença, como: 

  • Zeca do PT
  • Vander Loubet
  • Gleice Jane
  • Camila Jara
  • Tiago Botelho
  • Giselle Marques, etc.

    

  **(Colaborou Eduardo Miranda)

 

