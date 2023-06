Apesar de ter negado no início do mês, Soraya Thronicke agora anuncia filiação ao Podemos

Apesar de no último dia 11 de junho ter negado ao Correio do Estado que estaria de saída do União Brasil em decorrência de insatisfações, como chegou a ser cogitado em maio, quando a legenda enfrentou uma crise partidária em Mato Grosso do Sul e em outras unidades da Federação, a senadora Soraya Thronicke confirmou, na manhã desta segunda-feira (26), que vai deixar o partido e se filiar ao Podemos na próxima quarta-feira (28).



“O motivo para a troca é ampliação de minha base e condições para reeleição em 2026. Saio do União Brasil grata pelo que lá vivi e em plena harmonia com o partido. Além disso, o meu esposo permanece no União Brasil”, declarou ao Correio do Estado a parlamentar sul-mato-grossense.



Ela completou que, infelizmente, terá de deixar a presidência nacional do União Brasil Mulher. “Não há como permanecer, mas, no Podemos terei novas missões”, pontuou.



A senadora também revelou que já comunicou sua desfiliação à direção nacional do União Brasil. A filiação dela ao Podemos é um passo a mais para a formação da Federação do partido com o PSDB, o que seria uma nova frente de centro-direita no país.

Outros partidos

Quando no início do mês ela informou ao Correio do Estado que não tinha mais plano de trocar o União Brasil, Soraya Thronicke revelou que chegou a ser procurada por vários partidos quando saíram as primeiras informações de que estaria disposta a deixar a legenda.



“Fui e sou procurada por vários partidos, principalmente após a campanha à Presidência da República, mas permaneço no União Brasil”, assegurou na época à reportagem.



No entanto, ela disse que está sempre “aberta ao diálogo, inclusive dentro do próprio partido, sempre buscando o alinhamento com as bandeiras que defendo”.



Para a senadora, a política é dinâmica, mas não abre mão da sua independência. “Não abro mão da independência dos meus posicionamentos, de acordo com o que acredito ser o certo, e isso sempre tive dentro do União Brasil até agora”, pontuou.



Soraya Thronicke declarou que não entende essa insistência de ficarem perguntando se ela sai ou não da legenda. “Eu continuo filiada ao União Brasil e ponto. Não entendo essa insistência nesse assunto”, ponderou.



No mês passado, conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado, a saída da parlamentar já estaria certa e inclusive a cúpula nacional do União Brasil, formada por Luciano Bivar, Antônio de Rueda e Antônio Carlos Magalhães Neto, teria conhecimento dos planos da senadora sul-mato-grossense de deixar o partido para assumir o comando estadual do Podemos em Mato Grosso do Sul no lugar de Sérgio Murilo, que atualmente comanda a legenda no Estado.



Agora, a senadora terá de lidar com o atual presidente do Podemos em Mato Grosso do Sul, Sérgio Murilo, pois ela chega para assumir o partido no Estado. Além disso, Soraya Thronicke terá ainda de aparar as arestas com o único deputado estadual da legenda no Estado, que é Rinaldo Modesto, irmão da superintendente de desenvolvimento do Centro-Oeste, Rose Modesto, com quem a parlamentar não está mais tão próxima.

