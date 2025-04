Após caso Joca, Senado aprova regras para transporte aéreo de animais

Encontro em Brasília

Durante participação no Fórum Empresarial, nesta quarta-feira (23), em Brasília, o governador reforçou a parceria com o Chile

O governador Eduardo Riedel (PSDB), que participou da Confederação Nacional da Indústria (CNI), em Brasília, destacou que o Corredor Bioceânico estará operacional em 2027.

O encontro, que reúne empresários e autoridades de diversos setores, faz parte do Fórum Empresarial Brasil-Chile.

Na pauta esteve o projeto de rotas de integração sul-americana. O governador aproveitou para apresentar o avanço nas obras da Rota Bioceânica de Capricórnio.

Em sua participação na mesa-redonda "Oportunidades de Negócios e Investimentos para o Corredor Bioceânico", foram debatidas as relações comerciais entre Mato Grosso do Sul e o Chile, projetando que tudo estará em pleno andamento no próximo ano.

"Mato Grosso do Sul vai ser muito beneficiado. Estamos fazendo investimentos extremamente robustos, de mais de 2 bilhões de reais, em pavimentação de rodovias dentro do Estado para acessar a rota”, destacou Riedel.

O governador ressaltou que a ponte entre o Paraná e Mato Grosso do Sul é estratégica para a rota e apontou os incrementos financeiros que viablizaram os projetos.

“O Chile apresentou hoje aqui um plano de investimento, e o Brasil tem investimentos tanto do governo federal quanto do Governo do Estado. Em 2027, a expectativa é que a rota esteja operacional”, explicou o governador, e completou: “Isso é extremamente positivo para todos os envolvidos. Mato Grosso do Sul, sozinho, exportou ao Chile 209 milhões de dólares em 2024 e importou 197 milhões de dólares. Estamos com uma expectativa de um aumento muito significativo diante dos sinais do empresariado em relação às oportunidades apresentadas aqui.”

Rotas da Integração

A ministra de Planejamento e Orçamento, Simone Tebet, em sua apresentação das cinco rotas de integração comercial sul-americana, frisou que todas foram contempladas com investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Ela ainda destacou que a ponte que liga Porto Murtinho (MS) a Carmelo Peralta (PY) está com 70% das obras concluídas, com prazo de entrega previsto para 2026.

"Há pelo menos 50 anos, Mato Grosso do Sul, Paraná e Santa Catarina conversam sobre essa rota bioceânica. A Rota 4 [Bioceânica] significa investimentos e negócios. Sabemos que o Brasil é o terceiro maior parceiro comercial do Chile. O povo chileno já é a terceira maior população turística. Quando falamos de turismo, estamos falando da indústria, estamos falando de integração", completou a ministra.

O presidente do Chile, Gabriel Boric, participou da mesa-redonda junto com o ministro da Economia, Desenvolvimento e Turismo do Chile, Nicolás Grau.

Boric chegou ao Brasil na terça-feira (23), cumprindo agenda com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, com quem assinou 13 acordos comerciais.

Assine o Correio do Estado