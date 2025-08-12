Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Após denúncia de Felca, Lula enviará PL para regular atuação de big techs no País, diz ministro

Rui Costa afirmou que "regular as redes sociais é questão de segurança"

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

12/08/2025 - 15h25
Continue lendo...

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse, nesta terça-feira, 12, que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai enviar ao Congresso, nos próximos dias, um projeto de lei para regular a atuação das big techs no Brasil.

A informação foi dada em entrevista à Rádio Alvorada FM, de Guanambi, na Bahia e ocorre dias após o influenciador Felca divulgar vídeos denunciado a adultização e sexualização de crianças e adolescentes nas redes sociais. O ministro afirmou que "regular as redes sociais é questão de segurança".

Costa deu como exemplo o vídeo feito pelo youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, denunciando a ação de outros influenciadores nas redes sociais com o que seria a prática da adultização e da sexualização de crianças e adolescentes.

O vídeo de Felca viralizou, alcançado milhões de visualizações e deve dar origem a uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) no Senado para investigar a denúncia.

"Regular as redes sociais é questão de segurança. Liberdade de expressão não é autorização para cometer crimes", disse Costa.

"A denúncia feita pelo youtuber Felca sobre a adultização de crianças é mais um alerta para um problema que acontece no mundo inteiro e reforça a necessidade de pais, mães, avós e responsáveis redobrarem o cuidado com o acesso de menores às redes sociais".

"Nos próximos dias, o presidente Lula enviará ao Congresso Nacional um Projeto de Lei para regular a atuação dessas empresas. O governo brasileiro defende a regulamentação e fiscalização dessas empresas, que acumulam lucros bilionários, muitas vezes às custas da integridade física e psicológica das pessoas", acrescentou o ministro.

"Estamos falando de algo muito perigoso. Mais do que nunca, é preciso regular, fiscalizar e punir não apenas quem publica, mas também quem viabiliza a disseminação desses conteúdos. A legislação precisa ser aperfeiçoada para coibir e punir de forma efetiva essas atividades criminosas", disse Costa na entrevista.

Política

Galípolo diz que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos no BC

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 11, que a ausência de funcionárias mulheres diminui a avaliação da instituição

11/08/2025 21h00

Crédito: Lula Marques / Agência Brasil

Continue Lendo...

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse nesta segunda-feira, 11, que gostaria que mais mulheres ocupassem cargos na autarquia. Segundo ele, essa questão, inclusive, traz dificuldade para o BC ser bem avaliado em questões como a diversidade.

"Até porque o Banco Central ficou muito tempo sem concurso. A gente teve um processo agora e, conforme tivermos novos entrantes, a gente vai conseguir ter uma representatividade maior", disse Galípolo, ressaltando que a diretoria que, entre outras questões, é responsável por esse tema a diretoria de Relacionamento, Cidadania e Supervisão de Conduta é ocupada hoje por uma mulher.

"A Izabela Correa, a nossa diretora que cuida disso, é fantástica, genial. Mas o fato de a gente só ter Izabela como diretora mulher já é um ponto de insatisfação que eu não quero dourar a pílula", frisou Galípolo, durante participação na reunião do Conselho de Economia e Política da Associação Comercial de São Paulo, que aconteceu nesta segunda-feira.

Crédito

Entre os desafios futuros do BC, Galípolo ainda mencionou que é preciso estudar cada vez mais as modalidades de crédito que a população necessita, inclusive sob o aspecto de gênero, já que houve crescimento importante da participação de mulheres sendo empreendedoras.

"Como é que a gente consegue ter uma visão mais clara do que está acontecendo, por exemplo, de diversidade, mas também facilitar para as mulheres que estão empreendendo, como é que elas vão conseguir ter crédito de maneira mais simples. Faz parte da nossa agenda", disse ele.

Imbróglio

Condição de autista não impede registro de CAC; entenda confusão ao entorno de Pollon

Em suas redes sociais, deputado federal disse que jamais usará laudo como "escudo"

11/08/2025 17h30

Em suas redes sociais, deputado federal disse que jamais usará laudo como

Em suas redes sociais, deputado federal disse que jamais usará laudo como Foto: Divulgação

Continue Lendo...

O diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista (TEA) não impede, por si só, que uma pessoa obtenha ou mantenha o registro de Colecionador, Atirador e Caçador (CAC), desde que sejam comprovadas a capacidade cognitiva, a aptidão psicológica e a habilidade técnica para o manuseio de arma de fogo.

A afirmação da advogada Ariane Lemes Matoso ocorre em meio à polêmica recente na Câmara envolvendo entre outros parlamentares, o deputado federal Marcos Pollon (PL), colecionador e líder do Movimento Pró Armas, uma das peças centrais do motim da última quarta-feira (6), diagnosticado com o transtorno em 2024. 

Após a repercussão do fato, em suas redes sociais, destacou que não utilizará a condição como "escudo" diante dos últimos acontecimentos. 

Capacitação

Segundo Ariane, o autismo não torna alguém automaticamente incapaz. Apenas um laudo médico poderia atestar incapacidade de compreender determinadas situações, enquadrando a pessoa como incapaz ou relativamente incapaz perante a lei. No caso dos CACs, o procedimento inclui avaliações psicológicas e técnicas obrigatórias, que já são renovadas periodicamente.

Se o diagnóstico ocorrer após a concessão do registro, explica a advogada, o caso pode ser reavaliado. “A comunicação ao Exército só é obrigatória se houver indícios de incapacidade, como comportamento inadequado, incidentes com armas ou denúncias. Nesses casos, pode ser aberto um procedimento administrativo para apurar a aptidão”, disse. Caso haja investigação, o titular do registro deverá apresentar novos laudos para que seja avaliado se o espectro autista afeta a segurança no uso das armas.

Cabe destacar que a legislação federal exige, para o registro de CAC, documentos como certidões de antecedentes criminais, comprovante de ocupação lícita, endereço fixo, declaração de segurança do acervo, laudo psicológico e comprovação de capacidade técnica, além do pagamento de taxas.

O ocorrido

Alvo de representação que será analisada pelo Conselho de Ética e na lista dos parlamentares que podem ser suspensos pela ocupação que impediu o trabalho da Câmara Federal por mais de 30 horas, Pollon se defendeu nas redes sociais dizendo que é autista e que, por isso, não estava entendendo o que acontecia no momento em que o presidente Hugo Motta (Republicanos-PB) tentou retomar a cadeira para comandar a sessão da última semana. 

Na ocasião, Pollon e o deputado Marcel van Hattem (Novo-RS) foram os últimos parlamentares a deixarem o espaço no momento em que Motta tentou assumir sua função para iniciar os trabalhos.

"Estão dizendo que ele (Marcel van Hattem) sentou na cadeira do Hugo Motta e que ele me incentivou a ficar lá. Isso é mentira. Olhem as imagens. Eu sou autista e não estava entendo o que estava acontecendo ali naquele momento", argumentou Pollon.

Em março deste ano ele já havia anunciado ter diagnóstico tardio de que é autista. O vídeo traz um trecho de um momento anterior em que ele diz para o colega do Novo: "Eu não entendi. Não vou sair".

Segundo a versão de Pollon, ele afirmou que pediu que Marcel van Hattem o acompanhasse até lá para orientá-lo.

"E eu sentei na cadeira do Hugo Motta e ele sentou ao meu lado pois é uma pessoa que eu confio. E falei: 'Me orienta pois pelo que nós combinanos haveria um rito para a desocupação do espaço e esse combinado não foi cumprido. Nós desceríamos antes que o presidente subisse", afirmou.

Dias antes, o deputado chamou o presidente da Casa, Hugo Motta, de "bosta" e "baixinho de um metro e 60".

A declaração foi dada em discurso inflamado durante manifestação em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no domingo (3) no Estado.

Após o fato, o parlamentar afirma que tem sido alvo de ataques preconceituosos e capacitistas, com falas retiradas de contexto, e que a questão estaria sendo usada para desviar o foco de sua principal pauta -anistiar aos presos pelos atos de 8 de janeiro.

“Não vamos descansar enquanto não conseguirmos soltar todas as vítimas do 8 de janeiro. Pessoas estão sendo torturadas. Manifestantes já morreram dentro da cadeia. A anistia é necessária com urgência”, afirmou Pollon, fato confirmado pelo Correio do Estado. 

No vídeo alvo de críticas, Pollon relata que pediu a Van Hattem que o acompanhasse para lhe dar suporte como autista, já que não havia compreendido um acordo prévio sobre a desocupação de um espaço. “Eu não estava entendendo e só sairia dali quando tivéssemos uma resposta positiva para as vítimas do 8 de janeiro”, disse. 

O episódio levou Motta a sugerir a suspensão de até seis meses do mandato de Pollon, Van Hattem, Zé Trovão (PL-SC) e Júlia Zanatta (PL-SC) por motim. Outros parlamentares envolvidos devem receber advertências, enquanto a deputada sul-mato-grossense Camila Jara (PT) será alvo de análise separada por suposta agressão ao deputado Nicolas Ferreira (PL-MG).

Nesta segunda-feira (11), a Mesa Diretora da Câmara dos Deputados alterou o prazo para analisar a denúncia contra os 14 parlamentares que ocuparam o plenário da Casa na quarta-feira, de 48 horas para 45 dias. 
 

