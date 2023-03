Após problema cardíaco, Zeca do PT recebe alta hospitalar e segue recuperação em casa

Depois de ser internado às pressas na noite de segunda-feira, o ex-governador e deputado estadual José Orcírio Miranda dos Santos, o Zeca do PT, 73 anos, recebeu alta hospitalar na manhã desta quarta-feira e seguirá em repouso em sua residência, conforme nota da assessoria do parlamentar.

Ele passou por exame de ecocardiograma hoje e ficou evidenciado que o cateterismo realizado na segunda-feira à noite alcançou o resultado esperado e por isso foi liberado pelos médicos. Ontem à tarde ele já havia deixado a UTI e estava numa enfermaria do hospital da Cassems.

Antes de ser internado, conforme a assessoria, o deputado petista já se queixava de seguidas dores ao longo de vários dias. Como elas aumentaram, procurou ajuda médica e teve passar por cateterismo e implantar dois stents para desobstruir as artérias.

O problema cardíaco do deputado surgiu em meio a uma série de embates que está tendo com companheiros petistas por conta de seu discurso, na semana passada, contra a invasão de indígenas numa fazenda de Rio Brilhante.

Zeca, que além de ter sido governador por dois mandatos, deputado federal, deputado estadual e vereador de Campo Grande fundamentou suas críticas contra a invasão ao afirmar que os índios estariam errados em invadir a área, a fazenda do Inho, de quase 400 hectares, porque ela é produtiva e que nem era parte de algum estudo antropológico para investigar se seria, ou não, terra indígena.

“Desde o pronunciamento desastroso do deputado, vários movimentos e lideranças, se posicionaram de forma contundente contra a referida manifestação do deputado Zeca", cita trecho de uma nota distribuída à imprensa na segunda-feira (13) pelo presidente regional do PT, Vladimir Ferreira, associado à sigla desde 1994.

No comunicado, Ferreira foi mais longe: "essa indignação, tem como justificativa que tal posicionamento em que o deputado questiona de forma veemente e incoerente com relação a sua própria história e a do Partido dos Trabalhadores, o direito de luta e resistência dos povos indígenas e também dos trabalhadores sem-terra, vítimas da exclusão histórica em nosso país e particularmente nesse caso da cultura latifundiária e concentradora de terras no Brasil".

O Cimi (Conselho Missionário Indigenista) informou ao Correio do Estado que a área ocupada é estudada como eventual território indígena desde 2007, há 16 anos.

A terra em questão, a fazenda do Inho, é propriedade do presidente do PT, em Rio Brilhante, José Raul das Neves Junior.

Quanto a isso, o comandante regional do PT, também se manifestou: "Na vida e na política é preciso ter coerência. O fato de a área Tekora Laranjeira Nanhanderu [fazenda do Inho], estar na posse de um companheiro do PT, não pode fazer com que mudemos de posição em defesa dos direitos dos indígenas de recuperar seu território tradicional".

Por fim, o presidente do PT de MS, escreveu: "reafirmo que o posicionamento do deputado Zeca é um posicionamento isolado e equivocado, e de forma alguma representa o que o PT historicamente defende e que o governo do Presidente também".

