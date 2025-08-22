Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Política

DECISÃO JUDICIAL

Após quase 3 anos, TCE-MS volta a ter a maioria dos conselheiros titulares

Decisão do ministro Cristiano Zanin, do STF, autorizou o retorno de Osmar Jeronymo depois de 10 meses afastado

Daniel Pedra

Daniel Pedra

22/08/2025 - 08h00
Passados quase três anos, desde ontem, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul (TCE-MS) passou a contar novamente com a maioria dos sete conselheiros titulares, pois o ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal (STF), aceitou recurso da defesa do conselheiro Osmar Domingues Jeronymo para que retornasse às suas funções na Corte de Contas depois de quase 10 meses afastado, por suspeita de envolvimento com a venda de sentenças judiciais por desembargadores do Tribunal de Justiça do de Mato Grosso do Sul (TJMS).

Dessa forma, a partir de agora, o TCE-MS já tem as presenças dos conselheiros titulares Flávio Esgaib Kayatt (presidente), Jerson Domingos (vice-presidente), Marcio Campos Monteiro (corregedor-geral), Iran Coelho das Neves, Waldir Neves Barbosa e Osmar Domingues Jeronymo, faltando apenas o conselheiro Ronaldo Chadid, que teve prorrogado por mais um ano seu afastamento pelos crimes de fraude a licitação, apropriação de dinheiro público, falsidade ideológica e falsificação de documentos.

No caso de Osmar Jeronymo, que estava afastado desde o dia 24 de outubro de 2024, quando foi deflagrada a Operação Ultima Ratio contra ele e cinco desembargadores do TJMS, o ministro Cristiano Zanin tomou ontem a seguinte decisão:

“Outrossim, vencido o prazo de vigência das medidas cautelares impostas pelo Superior Tribunal de Justiça, sem que tenha havido pedido de prorrogação pelo titular da ação penal, caberá ao eminente relator competente analisar os requisitos para imposição, ou não, de novas medidas”.

Ele ainda completou que, “enquanto isso, nas palavras da própria Procuradoria-Geral da República [PGR], as medidas cautelares ‘merecem ser consideradas insubsistentes’ (fl. 3.562). Em razão dessa circunstância, julgo prejudicados os agravos regimentais interpostos, competindo, doravante, a análise e os requerimentos à instância competente”, escreveu o ministro.

Para concluir, Cristiano Zanin destacou que, “ante o exposto, declino da competência e determino remessa imediata do presente Inquérito ao Superior Tribunal de Justiça, para prosseguimento, juntamente com os seguintes procedimentos: Pet 13.161; Pet 13.162; Pet 13.163; Pet 13.164; Pet 13.165; Pet 13.166; Pet 13.167; Pet 13.168; Pet 13.169; Pet 13.213; e Pet 13.467. Promova-se baixa imediata no sistema informatizado deste Tribunal, em relação aos procedimentos encaminhados”.

Diante disso, ainda nesta quinta-feira, o presidente do TCE-MS, conselheiro Flávio Kayatt, publicou, em edição extra do Diário Oficial da Corte de Contas, a decisão de convocar o conselheiro Osmar Jeronymo e determinar a imediata reintegração dele ao cargo.

A medida atendeu à decisão do ministro Cristiano Zanin, proferida nos autos do inquérito nº 4.982-DF. Com isso, foi revogada a Portaria TCE-MS nº 204, de 14 de maio de 2025, que havia convocado o conselheiro Célio Lima de Oliveira para atuar em substituição.

Na sua decisão, Flávio Kayatt lembrou que a “Constituição Federal consagra o princípio da presunção de inocência (art. 5º, LVII) e estabelece que as medidas restritivas de direitos são excepcionais”.

“O afastamento de um membro de Tribunal de Contas de suas funções constitui uma dessas medidas cautelares excepcionais, cuja manutenção depende estritamente da vigência da ordem judicial que a determinou. Conforme se extrai da decisão proferida pelo excelentíssimo senhor ministro Cristiano Zanin, do Supremo Tribunal Federal, no Inquérito nº 4.982-DF, as medidas cautelares anteriormente impostas ao conselheiro Osmar Domingues Jeronymo foram consideradas ‘insubsistentes’ em razão do decurso de seu prazo de vigência, sem pedido de prorrogação pelo órgão de acusação”, escreveu.

Diante disso, prosseguiu o presidente da Corte de Contas, “neste momento, não subsiste óbice para retorno ao cargo e, por isso, convoco o conselheiro Osmar Domingues Jeronymo para o exercício ordinário de suas atribuições junto a este TCE-MS”, concluiu.
 

*SAIBA

No dia 22 de dezembro de 2022, foram afastados os conselheiros Ronaldo Chadid, Waldir Neves e Iran Coelho, por corrupção e lavagem de dinheiro, enquanto, no dia 24 de outubro de 2024, foi a vez de o conselheiro Osmar Jeronymo também ser afastado, por envolvimento com a venda de sentenças judiciais. Porém, no dia 14 de maio deste ano, Waldir Neves retornou ao cargo e, no dia 19 de agosto, foi a vez da volta de Iran Coelho. Ontem chegou a vez de Osmar Jeronymo.

Política

Contenda entre Eduardo Bolsonaro e Jair divide opiniões de deputados em MS

O debate na ALEMS girou em torno da "situação complicada" da família Bolsonaro e dos possíveis excessos do STF

21/08/2025 17h29

Caravina e Coronel David defenderam que informações de inquéritos só sejam divulgadas após a conclusão das investigações

Caravina e Coronel David defenderam que informações de inquéritos só sejam divulgadas após a conclusão das investigações Crédito: Foto: Luciana Nassar / ALEMS

A troca de mensagens citada no relatório final da Polícia Federal (PF), que culminou no indiciamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), autoexilado nos Estados Unidos, gerou divergência entre os deputados na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS).

Durante o grande expediente, na manhã desta quinta-feira (21), o deputado estadual Pedro Kemp colocou o assunto em pauta e classificou a situação da família Bolsonaro como “enrolada” e, em suas palavras, que “não para de conspirar contra o país”.

“A família está totalmente em uma situação complicada, só que ela não para, não para de agir, não para de espernear, de conspirar contra o país para colocar o país a serviço de uma causa: livrar o Bolsonaro da cadeia”, pontuou Kemp.

O petista destacou um possível problema de cognição da família Bolsonaro, mencionando, o documento encontrado em uma conversa de Whatsapp, no celular de Jair Bolsonaro ao presidente da Argentina, Javier Milei. O que para o petista é mais uma prova contra o próprio ex-presidente. “Eu acho que eles têm algum problema cognitivo, e isso veio à tona com o ex-presidente tentando fugir.”

Por outro lado, o deputado Coronel David (PL) afirmou que o país passa por um momento de “atropeladas”, em que, na opinião dele, “tudo vale na perseguição de Bolsonaro”.

Sobre o xingamento de Eduardo Bolsonaro ao pai via WhatsApp, David resumiu como “querelas familiares”, justificando que “em casa todos têm problemas”.

“Fizeram um escândalo também em relação ao documento de asilo político que encontraram no celular do presidente Bolsonaro. Mesmo que aquilo fosse verdadeiro, a ONU, na Declaração Universal dos Direitos Humanos, artigo 14, diz que a questão do asilo político é um direito de quem se sente perseguido. Fofocas são produzidas e difundidas como se fossem verdade”, pontuou David.

Também do Partido Liberal, Neno Razuk apontou a liberação do inquérito como positiva, por acreditar que pode evidenciar eventuais abusos do Poder Judiciário.

“Tem que limitar o excesso e o abuso do Judiciário tanto contra os políticos quanto contra o cidadão comum, que sofre e ninguém vem aqui reclamar quando há uma injustiça contra o cidadão comum”, disse Neno.

Caravina e Coronel David defenderam que informações de inquéritos só sejam divulgadas após a conclusão das investigaçõesCrédito: Foto: Wagner Guimarães / ALEMS

 

 

 

 

 

 

Já o tucano Caravina tratou de afastar seu posicionamento da polarização entre extrema-direita e esquerda, mas concordou com o colega Coronel David ao afirmar que o inquérito policial, ao ser aberto ao conhecimento público, acabou se tornando uma ferramenta política.

“Precisamos ter um freio, um contraponto no Judiciário, cada um com a sua autonomia, mas respeitando as decisões do Congresso Nacional. Hoje é o Bolsonaro; esse problema que existe hoje pode acontecer com qualquer um”, finalizou Caravina.

Mudança na corte

Presidente do TCE-MS dispensa conselheira substituta após retorno de titular determinado pelo STF

A conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos havia sido convocada em janeiro de 2023 para atuar no gabinete do conselheiro Iran Coelho das Neves

21/08/2025 17h16

Patrícia Sarmento dos Santos estava exercendo a função de conselheira substituta

Patrícia Sarmento dos Santos estava exercendo a função de conselheira substituta Divulgação

O presidente do Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul (TCE-MS), conselheiro Flávio Kayatt, revogou a convocação da conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos nesta terça-feira (19). A medida ocorre em cumprimento a uma decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que determinou o retorno imediato do conselheiro titular da vaga, Iran Coelho das Neves.

A conselheira substituta Patrícia Sarmento dos Santos havia sido convocada em janeiro de 2023 para atuar no gabinete do conselheiro Iran Coelho das Neves, que estava afastado de suas funções por uma medida cautelar. Com a reversão desse afastamento por uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes (STF), a presidência do TCE-MS precisou tomar as medidas administrativas para restabelecer a composição original do Tribunal.

Em um ato administrativo publicado nesta terça-feira, o presidente Flávio Kayatt formalizou o encerramento da substituição. A Diretoria de Serviços Processuais foi instruída a transferir imediatamente todos os processos que estavam sob a responsabilidade da conselheira substituta de volta para o gabinete do conselheiro titular, Iran Coelho das Neves.

A decisão do presidente destaca que a medida é um “fiel e imediato cumprimento às ordens judiciais emanadas do Supremo Tribunal Federal”.

Com a revogação, a conselheira Patrícia Sarmento dos Santos deixa de atuar no gabinete específico e retorna às suas funções regulares como parte do corpo de conselheiros substitutos do TCE-MS, ficando à disposição para futuras convocações. 

 

