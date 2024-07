Aprovação de Lula vai a 36% e reprovação cai para 30%, indica nova pesquisa Quaest

POLÍTICA

Assinatura de acordos em diversas áreas marca visita oficial ao país

No dia seguinte à formalização da Bolívia como membro pleno do Mercado Comum do Sul (Mercosul), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva realizou uma visita oficial ao país vizinho, nesta terça-feira (9), encontrando-se com o presidente Luís Arce e sua equipe de ministros em Santa Cruz de La Sierra, o principal centro econômico e financeiro boliviano.

Após a reunião bilateral, os dois líderes fizeram uma declaração à imprensa. Lula descreveu o encontro como o início de uma "nova era" nas relações Brasil-Bolívia e enfatizou a necessidade crucial de integração regional entre os países sul-americanos.

"Não há solução individual para nenhum país na América do Sul. Ou nos unimos, formamos um bloco, tomamos decisões conjuntas e as implementamos, ou continuaremos sendo países em desenvolvimento por mais um século", declarou Lula. O presidente também mencionou uma série de acordos assinados, incluindo colaborações na saúde pública e no combate ao crime organizado.

"Assinamos vários projetos para fortalecer a capacidade dos agentes públicos no combate ao tráfico de pessoas e drogas, além de melhorar a gestão migratória. Também iniciamos negociações para facilitar o acesso dos brasileiros à saúde pública na Bolívia e vice-versa, permitindo que bolivianos usem o Sistema Único de Saúde no Brasil", enumerou.

Esta visita marca a primeira vez que Lula visita o país durante seu terceiro mandato presidencial. Enquanto isso, o presidente da Bolívia visitou o Brasil quatro vezes ao longo do último ano. Lula também mencionou projetos em andamento, como a instalação de uma fábrica de fertilizantes na fronteira entre Corumbá, Mato Grosso do Sul, e Porto Quijarro, e a construção de uma ponte binacional sobre o Rio Mamoré, ligando Guajará-Mirim, em Rondônia, a Guayaramerín, na Bolívia.

Quanto ao tema da integração regional, Luís Arce destacou a necessidade de avançar nas conexões rodoviárias e ferroviárias entre os países para reduzir as distâncias até os oceanos Pacífico e Atlântico.

"Uma das chaves para enfrentar os desafios da nossa região é a integração física das infraestruturas necessárias. Já avançamos em muitos aspectos, mas a integração física é uma área que merece mais atenção. A Bolívia está no coração da América do Sul, entre o Atlântico e o Pacífico. Somos um jogador crucial para a integração regional e queremos liderar esse processo", afirmou Arce.

Lula também abordou a tentativa de golpe militar ocorrida recentemente na Bolívia, reiterando o compromisso com a defesa da democracia e condenando qualquer forma de retrocesso autoritário. Arce agradeceu o apoio internacional, destacando a importância da posição do Brasil.

Antes de retornar a Brasília, Lula participou de um fórum de empresários brasileiros e bolivianos em Santa Cruz na tarde desta terça-feira.

Além disso, durante seu pronunciamento, Lula convidou a Bolívia para participar da cúpula do G20 em novembro, no Rio de Janeiro, e para se juntar à Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza, iniciativas lideradas pela presidência brasileira. O presidente boliviano manifestou interesse em ingressar no Brics, grupo que inclui Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul, ampliado recentemente para incluir novos países.

Esses eventos refletem uma parceria bilateral robusta, com foco em cooperação econômica, infraestrutural e social, além de uma forte presença em fóruns internacionais e iniciativas globais.