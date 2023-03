Assembleia rejeita pedido e Rafael Tavares apela à Justiça por vaga na CCJ

contra-ataque

PSDB encaminha filiação de seis prefeitos e negocia com outros seis

Reunião do governador Eduardo Riedel (PSDB) com 30 prefeitos de Mato Grosso do Sul na Governadoria, em Campo Grande (MS) Divulgação/Saul Schramm

Com as eleições municipais de 2024 já batendo na porta, o PSDB de Mato Grosso do Sul, que hoje conta com 37 prefeitos filiados, projeta encerrar este ano com 49 gestores municipais filiados, o que representaria 62% das 79 prefeituras do Estado sob a bandeira tucana.

Para isso, conforme fontes ouvidas pelo Correio do Estado nos últimos dias, o partido teria encaminhado a filiação dos prefeitos Maycol Henrique Queiroz Andrade (Paranaíba), Cleverson Alves dos Santos (Costa Rica), Fábio Santos Florença (Miranda), Edison Cassuci (Angélica), Thalles Henrique Tomazelli (Itaquiraí) e Lídio Ledesma (Iguatemi).

Além disso, a reportagem apurou que o PSDB está em negociação com mais seis prefeitos, totalizando 12 novos gestores filiados somente neste ano, o que dará musculatura para os tucanos disputarem as eleições municipais do próximo ano.

Na verdade, a movimentação do PSDB é um contra-ataque ao partido aliado PP, que já saiu na frente e iniciou o ano com as filiações dos prefeitos de Aparecida do Taboado, José Natan de Paula Dias, e de Inocência, Antônio Ângelo Garcia dos Santos, também de olho nas eleições municipais de 2024.

Com isso, o número total de prefeitos na sigla em Mato Grosso do Sul chegou a 21 e, conforme fontes da legenda, mais dois prefeitos devem engrossar as fileiras dos progressistas. Além disso, a presidente estadual do PP, senadora Tereza Cristina, confirmou ao Correio do Estado que convidou a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (Patriota), para se filiar ao partido.

Como os prefeitos têm a liberdade de trocar de partido sem perder o mandato, já foi dada a largada pelas filiações do maior número possível de gestores municipais.

Por enquanto, mais uma vez o PSDB, apesar de ter saído atrás do PP, empatou e virou o jogo, mostrando que sua hegemonia deve continuar por mais um bom tempo em Mato Grosso do Sul.

ESTRATÉGIA

A estratégia utilizada pelo partido tem sido aproveitar as reuniões de que os prefeitos têm participado com o governador Eduardo Riedel (PSDB) para reforçar o compromisso de apoio e trabalho conjunto do governo com as prefeituras em diferentes setores, como saúde, educação e infraestrutura.

Entre uma reunião e outra, que também contam com as participações dos deputados federais e estaduais do PSDB, sempre acaba sendo feito um convite informal para que um prefeito entre para o ninho tucano, afinal, faria parte do partido do governador.

Na segunda-feira, por exemplo, Riedel reuniu-se com 30 prefeitos, no auditório da Governadoria, em Campo Grande. “Comprometimento, dedicação, trabalho e parceria com os municípios, vamos chegar longe junto com vocês, para levar benefícios ao cidadão que mora lá na ponta”, disse aos gestores municipais.

O governador ainda completou que iniciou o governo fazendo a organização da casa, mas as obras em execução seguem em andamento para serem concluídas. “Contem com o apoio deste governador. Os próximos anos serão desafiadores”, afirmou.

Da reunião, participaram os prefeitos: Ângelo Guerreiro (Três Lagoas), Marcela Lopes (Corguinho), Marcelo Iunes (Corumbá), Ednaldo de Luiz Melo (Amambai), Edson Stéfano (Anaurilândia), Alexandrino Arévalo (Aral Moreira), Germino Roz (Batayporã), Reinaldo Piti (Bela Vista), Kazuno Horii (Bodoquena), Valdecy Pereira (Cassilândia), João Carlos Krug (Chapadão do Sul), Marcela Lopes (Corguinho), Jean Fogaça (Douradina) e Juvenal Consolaro (Figueirão).

Também participaram: Jair Scapini (Guia Lopes), Marcos Pacco (Itaporã), Paulo César Franjotti (Japorã), Edson Rodrigues (Jaraguari), Eraldo Leite (Jateí), Marcos Calderan (Maracaju), Valdomiro Sobrinho (Mundo Novo), Aldenir Barbosa (Novo Horizonte), Maycol Queiroz (Paranaíba), Eduardo Campos (Ponta Porã), Nelson Cintra (Porto Murtinho), Cleidimar da Silva Camargo (Rio Negro), Francisco de Paula (Rochedo), Jeferson Tomazoni (São Gabriel do Oeste), Clóvis José (Taquarussu) e Henrique Wancura (Terenos).

Saiba: Executiva nacional muda prazos e convenções começam a partir de maio em todo o Brasil - A executiva nacional do PSDB aprovou, por unanimidade, o adiamento dos prazos de realização das convenções municipais, estaduais e da nacional. Assim, fica revogado o calendário de convenções previsto na resolução CEN 049/2022.

O objetivo da executiva é ampliar o tempo para o debate democrático interno.

Novo calendário:

1/5 a 31/7/23: Seminários e congressos do PSDB;

1 a 31/8/23: Convenções zonais municipais;

4 a 18/9/23: Convenções

nos municípios com mais

de 500 mil eleitores;

2 a 29/10/23: Convenções estaduais;

18 a 30/11/23: Convenção nacional.

