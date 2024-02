Assembleia retorna com o desafio de não deixar eleições atrapalharem os trabalhos

Com o fim do recesso parlamentar e o início do segundo ano legislativo da 12ª Legislatura da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (Alems) na manhã de hoje, o presidente da Casa de Leis, deputado estadual Gerson Claro (PP), disse, com exclusividade ao Correio do Estado, que o maior desafio deste ano será não deixar que as eleições municipais de outubro atrapalhem os trabalhos da Alems.

“Nós vamos enfrentar o desafio de impedir que as eleições atrapalhem nossas sessões semanais com uma abordagem de estratégia, equilíbrio, responsabilidade e respeito por parte dos colegas parlamentares, em meio às prováveis candidaturas de alguns deputados estaduais e aos interesses individuais”, declarou Claro, que comandará a sessão solene para a abertura dos trabalhos e solicitará as indicações das bancadas para as lideranças e composições dos grupos técnicos.

O presidente da Alems complementou que “é óbvio que as participações deles nas campanhas eleitorais vão se intensificar, mas a nossa relação sempre respeitosa com os Poderes será crucial para que a gente continue no ritmo que a gente desempenhou no ano passado”.

Claro também acrescentou que é imperativo reforçar a compreensão de todos os parlamentares de que, independentemente da aspiração eleitoral de cada um, a obrigação primordial da Casa de Leis é “legislar com excelência por Mato Grosso do Sul e por sua população, garantindo que os problemas do Estado não sejam reféns de agendas eleitorais”.

Para o deputado estadual, ainda será preciso zelar pela administração da Alems, para definir um cronograma claro e priorizar as atividades legislativas, porém, sempre conversando com os colegas no ambiente de muito respeito.

“Por isso, nossas principais pautas vêm da manutenção daquilo que a gente já tinha estabelecido. Ou seja, um compromisso com aquilo que a gente propôs enquanto programa de governo, enquanto compromisso com o governador, de abordar temas de interesse de Mato Grosso do Sul no que diz respeito ao desenvolvimento, que é um compromisso contínuo de administrar com eficiência e transparência”, assegurou.

Claro citou que a Casa de Leis procurará consolidar conquistas como a questão da sustentabilidade do Pantanal, como ficou estabelecido pela primeira Lei do Pantanal.

“Temos de continuar colocando em prática a nossa capacidade de abordar questões ambientais, que são cruciais para a humanidade. Tanto é que daremos continuidade com o nosso projeto de instalação de energia solar na sede do Poder Legislativo, de termos um estacionamento com sustentabilidade e projetos de melhoria, por exemplo, do nosso plenário, mantendo os compromissos de responder de maneira eficaz aos anseios da população nas áreas de infraestrutura, educação, saúde, inclusão, diminuição da desigualdade e desenvolvimento e prosperidade”, garantiu

BALANÇO

Claro também fez um balanço do primeiro ano à frente da presidência da Alems, ressaltando que foi marcado por grandes conquistas.

“Primeiro, uma conquista individual de aprendizagem, pois sempre digo que sou um eterno aprendiz. E venho, com humildade, estabelecendo uma relação de muito carinho e respeito com os deputados estaduais mais experientes da Casa de Leis, como o deputado Londres Machado [PP], o próprio deputado Zé Teixeira [PSDB] e o deputado Paulo Corrêa [PSDB]”, citou.

O presidente da Alems reforçou que foi o diálogo que proporcionou um crescimento notável até nos índices da Casa de Leis. “Administrativamente, a Assembleia Legislativa vive um momento fantástico.

É no fortalecimento dos debates, na presença do Legislativo e no respeito ao regimento que nós fortalecemos ainda mais as práticas democráticas de não fugir aos debates”, argumentou.

Claro ressaltou que o respeito entre os Poderes e a autoridade e a competência da Casa de Leis bem estabelecidas ajudaram a superar o debate provocado pela polarização entre direita e esquerda, que existe hoje na política brasileira, resultando no número recorde de mais de mil tramitações – entre projetos, requerimentos e indicações – e mais de 10 mil expedições de ofícios.

“A Assembleia Legislativa se abriu para a população, debatendo o meio ambiente, a violência contra as mulheres, as desigualdades, a previdência social e a infraestrutura das rodovias federais BR-163 e BR-060, bem como da Rota Bioceânica e da ferrovia Malha Oeste”, detalhou.

O deputado estadual adicionou que a Casa de Leis debateu questões cruciais para a administração, como a Lei do Pantanal e a reforma tributária.

“O ITGP [Índice de Transparência e Governança Pública] elevou a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 12 posições, chegando a 17º lugar no País, com nota 7,7 de transparência. Então, a Casa de Leis hoje é realmente um ambiente com muita representatividade junto aos demais Poderes e junto à população, conquistando muito mais respeito da sociedade e da política de maneira geral”, assegurou.

Para o parlamentar, por ser um ano eleitoral, é essencial que haja harmonia entre os Poderes. “Ela é essencial para a democracia, independentemente de ser um ano eleitoral.

É importante a cooperação entre os Poderes, o diálogo, a maturidade e, principalmente, a capacidade de ouvir. Mesmo na divergência política, precisamos manter a estabilidade institucional, para garantir que as ações governamentais legislativas aconteçam de maneira eficaz, independentemente da dinâmica das eleições”, salientou.

Nesse sentido, conforme Gerson Claro, a missão para este ano é garantir que o ritmo de trabalho alcançado no ano passado seja mantido.

“Garantir que as atividades parlamentares continuem a fluir sem interrupção, usar os instrumentos modernos que a gente tem para garantir presença nas sessões legislativas, mantendo o foco nas necessidades fundamentais do Estado e da população. Eu penso que, com humildade e muito trabalho, que são as marcas da nossa gestão, vamos ter sucesso”, projetou.

Ele adiantou que a festa junina e a corrida promovidas pela Alems estão mantidas, bem como a relação com os servidores e com a população de maneira muito mais eficiente, por meio das agendas públicas, dos debates e das audiências: “Vamos manter isso, se Deus quiser”.

Por fim, Claro disse ainda que, neste ano, a Casa de Leis continuará unida e segura para fazer a diferença.

“Juntos, reafirmamos nosso compromisso de cooperação, buscando o desenvolvimento e conquistas significativas para o nosso estado. Estamos confiantes em nosso trabalho por Mato Grosso do Sul”, assegurou.