REFORÇO POLÍTICO

Azambuja anuncia que vai levar mais da metade dos prefeitos tucanos para o PL

Ex-governador assina ficha de ingresso no partido do ex-presidente Bolsonaro no dia 21 de setembro em Campo Grande

Daniel Pedra

Daniel Pedra

03/09/2025 - 08h00
Com ato de filiação ao PL confirmado para o dia 21, em decorrência de a data marcada anteriormente coincidir com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador Reinaldo Azambuja revelou ontem ao Correio do Estado que vai levar com ele para o partido mais da metade dos 44 prefeitos tucanos de Mato Grosso do Sul.

No mesmo dia em que vai assinar a ficha de ingresso no partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, Azambuja terá a companhia de 18 prefeitos, que também trocarão o PSDB pelo PL, porém, já avisou que outros gestores municipais do Estado deixarão o ninho nos próximos meses.

“Chego ao PL para somar e multiplicar a força da direita em Mato Grosso do Sul. No dia 21 de setembro, 18 prefeitos do PSDB vão assinar a ficha de filiação ao meu lado e alguns outros prefeitos do partido também farão o mesmo caminho em breve”, declarou.

Azambuja ainda informou ao Correio do Estado que, além dos prefeitos tucanos, deputados federais e estaduais do partido também vão migrar para o PL a partir de março do próximo ano, quando abrir a janela partidária. “Vários parlamentares têm interesse de se filiar ao PL, mas, até o momento, já confirmaram os deputados estaduais Mara Caseiro e Zé Teixeira. Esses reforços chegarão para fortalecer o projeto da direita no Estado para 2026”, assegurou.

Com Azambuja à frente do PL, o partido chegará, a partir do dia 21, a 23 prefeitos, já somando os 18 eleitos pelo PSDB com os cinco eleitos pelo partido de Bolsonaro.

Entre os 18 prefeitos que deixarão o PSDB para ingressar no PL está o de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, que também é presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o de Ivinhema, Juliano Ferro, o de Bonito, Josmail Rodrigues, a de Mundo Novo, Rosária de Fátima, o de Jardim, Juliano Guga Miranda, o de Anastácio, Manoel Aparecido, o de Caracol, Neco Pagliosa, e o de Novo Horizonte do Sul, Aldenir Barbosa.

ATO POLÍTICO

A festa política para recepcionar o ex-governador no PL será no dia 21, às 16h, no Clube de Campo Associação Nipo Brasileira, localizado na Avenida Ministro João Arinos, nº 140, no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

A reportagem foi informada de que são esperadas mais de quatro mil pessoas no ato político, incluindo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral da legenda, senador Rogério Marinho (RN).

E, provavelmente, a ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, atual presidente nacional do PL Mulher, que também foi convidada em razão de o ex-presidente Bolsonaro estar impedido de viajar por estar em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).
Também são esperadas outras lideranças locais, incluindo centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (Podemos), bem como o governador Eduardo Riedel (PP).

A intenção do PL é fazer um ato político grandioso para demonstrar a força da legenda em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul e, por isso, as outras filiações.

Política

STF: 1ª Turma encerra sessão e julgamento de Bolsonaro e mais 7 réus segue na quarta (3)

O julgamento será retomado às 9h desta quarta-feira, 3, com maior expectativa para a manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro

02/09/2025 17h37

Compartilhar

Divulgação

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) encerrou a segunda sessão de julgamento da ação penal da tentativa de golpe de Estado pouco antes das 18h desta terça-feira, 2, com a pendência de três sustentações orais de advogados de réus do processo.

O julgamento será retomado às 9h desta quarta-feira, 3, com maior expectativa para a manifestação da defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, capitaneada pelos advogados Celso Vilardi e Paulo Amador Bueno. Com isso, o voto do ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, só deve ser proferido na próxima semana

Política

Em busca da absolvição, defesa de Garnier tenta fazer frente aos chefes das outras Forças

A defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, defendeu nesta terça-feira, 2, no STF, que não há provas para condená-lo pela trama golpista

02/09/2025 17h33

Compartilhar

Crédito: Valter Campanato / Agência Brasil

A defesa do ex-comandante da Marinha, almirante Almir Garnier, defendeu nesta terça-feira, 2, no Supremo Tribunal Federal (STF), que não há provas para condená-lo pela trama golpista. Ele é o único comandante das Forças Armadas acusado de apoiar o plano de golpe em favor do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).

O advogado e ex-deputado Demóstenes Torres, que representa Garnier, afirmou que a Procuradoria-Geral da República (PGR) apresentou na denúncia uma "narrativa globalizante" sem discriminar com profundidade o papel de casa denunciado.

"Todo processo tem que ter uma individualização. Embora o crime seja multitudinário, tem que se deixar claro o que foi que eles fizeram", argumentou.

O maior desafio da defesa é fazer frente aos ex-comandantes do Exército, general Marco Antônio Freire Gomes, e da Aeronáutica, brigadeiro Carlos de Almeida Baptista Junior (Aeronáutica), que confirmaram em seus depoimentos que Garnier apoiou as intenções golpistas de Bolsonaro e colocou suas tropas à disposição do ex-presidente.

Demóstenes afirmou que, se estivesse de fato articulando um golpe, Bolsonaro poderia ter substituído os comandantes do Exército e da Aeronáutica para conseguir apoio ao plano antidemocrático. "Eles eram subordinados, eles não tinham que ser convencidos."

O plano golpista teria sido tratado em reuniões no Palácio do Alvorada no dia 7 de dezembro de 2022 e no Ministério da Defesa no dia 14 de dezembro de 2022, segundo a denúncia. A defesa afirma que a PGR não foi capaz de cravar em qual encontro o comandante da Marinha supostamente aderiu ao plano golpista.

A denúncia menciona ainda a nota conjunta dos chefes militares autorizando a permanência de manifestantes nos acampamentos golpistas após as eleições de 2022. Os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica condenaram no texto "eventuais restrições a direitos, por parte de agentes públicos". O tenente-coronel Mauro Cid, delator, disse em depoimento que partiu do ex-presidente Jair Bolsonaro a ordem para a divulgação do texto. A defesa de Garnier alega que na verdade o objetivo da nota era "abaixar a temperatura do País".

O advogado negou ainda que o desfile de carros blindados da Marinha nas imediações do Palácio do Planalto, em agosto de 2021, durante a análise da PEC do voto impresso, tenha sido uma forma de pressão ao Congresso. Demóstenes alega que o evento estava previsto antes de o então presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), agendar a votação da proposta.

