Azambuja anuncia que vai levar mais da metade dos prefeitos tucanos para o PL

Com ato de filiação ao PL confirmado para o dia 21, em decorrência de a data marcada anteriormente coincidir com o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro, o ex-governador Reinaldo Azambuja revelou ontem ao Correio do Estado que vai levar com ele para o partido mais da metade dos 44 prefeitos tucanos de Mato Grosso do Sul.

No mesmo dia em que vai assinar a ficha de ingresso no partido do ex-presidente da República Jair Messias Bolsonaro, Azambuja terá a companhia de 18 prefeitos, que também trocarão o PSDB pelo PL, porém, já avisou que outros gestores municipais do Estado deixarão o ninho nos próximos meses.

“Chego ao PL para somar e multiplicar a força da direita em Mato Grosso do Sul. No dia 21 de setembro, 18 prefeitos do PSDB vão assinar a ficha de filiação ao meu lado e alguns outros prefeitos do partido também farão o mesmo caminho em breve”, declarou.

Azambuja ainda informou ao Correio do Estado que, além dos prefeitos tucanos, deputados federais e estaduais do partido também vão migrar para o PL a partir de março do próximo ano, quando abrir a janela partidária. “Vários parlamentares têm interesse de se filiar ao PL, mas, até o momento, já confirmaram os deputados estaduais Mara Caseiro e Zé Teixeira. Esses reforços chegarão para fortalecer o projeto da direita no Estado para 2026”, assegurou.

Com Azambuja à frente do PL, o partido chegará, a partir do dia 21, a 23 prefeitos, já somando os 18 eleitos pelo PSDB com os cinco eleitos pelo partido de Bolsonaro.

Entre os 18 prefeitos que deixarão o PSDB para ingressar no PL está o de Itaquiraí, Thalles Tomazelli, que também é presidente da Associação dos Municípios de Mato Grosso do Sul (Assomasul), o de Ivinhema, Juliano Ferro, o de Bonito, Josmail Rodrigues, a de Mundo Novo, Rosária de Fátima, o de Jardim, Juliano Guga Miranda, o de Anastácio, Manoel Aparecido, o de Caracol, Neco Pagliosa, e o de Novo Horizonte do Sul, Aldenir Barbosa.

ATO POLÍTICO

A festa política para recepcionar o ex-governador no PL será no dia 21, às 16h, no Clube de Campo Associação Nipo Brasileira, localizado na Avenida Ministro João Arinos, nº 140, no Bairro Jardim Veraneio, em Campo Grande.

A reportagem foi informada de que são esperadas mais de quatro mil pessoas no ato político, incluindo o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto, e o secretário-geral da legenda, senador Rogério Marinho (RN).

E, provavelmente, a ex-primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, atual presidente nacional do PL Mulher, que também foi convidada em razão de o ex-presidente Bolsonaro estar impedido de viajar por estar em prisão domiciliar determinada pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Também são esperadas outras lideranças locais, incluindo centenas de vereadores, dezenas de prefeitos, deputados estaduais, deputados federais, os senadores Nelsinho Trad (PSD), Tereza Cristina (PP) e Soraya Thronicke (Podemos), bem como o governador Eduardo Riedel (PP).

A intenção do PL é fazer um ato político grandioso para demonstrar a força da legenda em Campo Grande e em Mato Grosso do Sul e, por isso, as outras filiações.

