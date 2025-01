Barbosinha reforça convite para que Riedel e Azambuja ingressem no PSD

GESTÃO 2025-2028

Nos primeiros dois dias úteis da gestão, Adriane Lopes nomeou 120 servidores comissionados

Prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), nomeou as primeiras listas de servidores comissionados para o mandato 2025-2028.

Os nomes foram publicados em edição extra do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) nesta quinta-feira (2) e sexta-feira (3) .

Na quinta-feira (2), 9 servidores comissionados foram nomeados para o cargo de Direção e Assessoramento de Tecnologia da Informação na Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação.

Já na sexta-feira (3), 33 foram nomeados na Secretaria Municipal de Administração e Inovação e 87 foram nomeados para o cargo de Direção e Assessoramento de Tecnologia da Informação na Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação.

Comissionado é o servidor que ocupa um cargo de confiança, de livre nomeação e exoneração, em caráter transitório.

Os cargos comissionados não exigem concurso público e são destinados a atividades de chefia, direção ou assessoramento.

São ocupados por pessoas de confiança do gestor e podem ser criados ou extintos conforme as necessidades da administração pública.

Confira aqui e aqui os novos comissionados da Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) para a gestão 2025-2028.

SECRETARIADO

Adriane Lopes anunciou, nesta sexta-feira (3), alguns nomes que irão compor o secretariado do mandato 2025-2028. Instantes depois, os nomes foram publicados no Diogrande em edição extra . Confira:

Márcia Helena Hokama - Secretaria de Fazenda (Sefaz)

Formação: Graduada em Ciências Contábeis, pós-graduada em Auditoria e Contabilidade Pública, com MBA em Gestão Pública.

Experiência: Auditora do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, onde foi diretora de Contabilidade, Orçamento e Finanças. Atuou como secretária adjunta da SEFIN (2021 a abril de 2022) e titular da pasta de abril de 2022 a dezembro de 2024.

Andréa Alves Ferreira Rocha - Secretaria de Administração e Inovação (Semadi)

Formação: Advogada, formada pela UCDB em 1995. Pós-graduada em Direito Processual Civil, Formação Docente para o Ensino Superior, e Direito e Gestão Municipal.

Experiência: Professora universitária na Uniderp (2002-2017) na disciplina de Direito Processual Civil. Atuou na Secretaria de Assistência Social como chefe da Assessoria Jurídica (2017-2022). Em 2022, foi assessora jurídica do gabinete da prefeita e, em julho de 2024, assumiu a Secretaria Municipal de Gestão.

Ademar Silva Junior - Secretaria de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico (Semades)

Formação: Médico-veterinário com especialização em agronegócios.

Experiência: Possui ampla trajetória no setor agropecuário e na gestão pública. Foi presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Mato Grosso do Sul (Famasul), do Conselho Curador da Fundação Educacional para o Desenvolvimento Rural (Funar) e do Conselho Administrativo do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar AR/MS).

Atuou como vice-presidente de Finanças da Confederação de Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA) e presidente da Agência Nacional de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER). No âmbito estadual, foi secretário-adjunto da Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Semadesc) e diretor-presidente da Fundação do Trabalho de MS (Funtrab).

No município de Campo Grande, ocupou o cargo de secretário municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócio (Sidagro), onde liderou iniciativas voltadas ao progresso econômico sustentável e à inovação.

Leandro Basmage - Agência Municipal de Tecnologia da Informação e Inovação (Agetec)

Formação: Graduado em Engenharia Mecatrônica, com mestrado em Inteligência Artificial.

Experiência : Atuou em cargos de liderança em grandes empresas do setor sucroalcooleiro e em instituições de ensino de Campo Grande, tanto como docente quanto coordenador de cursos.

Possui artigos publicados em revistas nacionais e internacionais. Está na gestão pública há três anos e lidera a AGETEC como diretor-presidente desde julho de 2024.

Os nomes anunciados não são novidade, pois já ocuparam cargos do alto escalão da prefeitura e são "rostos conhecidos". Adriane Lopes afirmou que irá anunciar os novos nomes até sexta-feira (10).

“Até o dia 10 de janeiro, na próxima sexta-feira, teremos o nosso secretariado completado. Os que já foram anunciados, os termos de compromisso individuais, e quando o time estiver completo, vamos fazer a assinatura do contrato de gestão, com prazos, metas e avanço dos indicadores da administração pública”, disse a chefe do executivo municipal.

Ainda faltam os nomes das seguintes secretarias e autarquias: