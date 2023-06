Beto adia para quinta-feira apresentação de relatório do Carf

CAMPO GRANDE

À frente da superintendência, ela vem mantendo encontros com lideranças de vários partidos de Mato Grosso do Sul

Nas últimas semanas, o futuro político da ex-deputada federal Rose Modesto (União Brasil), que está à frente da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (Sudeco), ganhou destaque em Mato Grosso do Sul após seu encontro com o governador Eduardo Riedel (PSDB), com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), e com o ex-governador Reinaldo Azambuja, presidente do diretório estadual do PSDB.

Segundo os rumores políticos que chegaram ao Correio do Estado, a nova comandante da Sudeco estaria sendo disputada pelo PSDB e pelo PP para uma eventual composição de olho nas eleições municipais do próximo ano em Campo Grande, podendo até ser a pré-candidata a vice-prefeita de Adriane Lopes, que tentará a reeleição, ou do deputado federal Beto Pereira, que já é o pré-candidato a prefeito dos tucanos na Capital.

A reportagem procurou Rose Modesto para saber sobre o seu futuro político e confirmar se os rumores seriam verdadeiros. No entanto, a ex-vice-governadora pelo PSDB, que deixou o partido para concorrer à eleição para governadora no ano passado pelo União Brasil, tratou de esclarecer tudo para não ter conversas atravessadas envolvendo o nome dela.

“Bom, primeiro de tudo, esses encontros que eu tive nas últimas semanas, na verdade, não foram para falar de política. O governador Eduardo Riedel esteve aqui no meu gabinete da Sudeco para pedir o apoio em projetos de desenvolvimento para Mato Grosso do Sul, os quais passam pela superintendência”, garantiu a ex-deputada federal.

TROCA DE IDEIAS

Ainda segundo Rose Modesto, a reunião com o ex-governador Reinaldo Azambuja em Campo Grande foi para explicar a atuação da Sudeco nos projetos que atendem vários municípios sul-mato-grossenses.

“Ele queria entender um pouquinho mais sobre a nossa atuação, sobre os projetos que a Sudeco pretende apresentar para o setor produtivo, e também para falar um pouquinho da relação dele com a Sudeco no período em que foi governador, até para contribuir um pouco mais com o meu trabalho. Então, com ambos, foram conversas bem institucionais”, assegurou.

O próprio presidente estadual do PSDB confirmou o encontro e o teor da conversa por meio de suas mídias sociais. “Reunião produtiva com a Rose Modesto, superintendente da Sudeco, órgão de desenvolvimento da Região Centro-Oeste”, escreveu o ex-governador.

“Falamos sobre programas e ações que impulsionam os negócios e geram empregos, além de parcerias com os municípios. A Rose foi vice-governadora no meu primeiro mandato e tem uma visão bem real das soluções necessárias para as regiões do Estado. Diálogo sempre faz bem!”, postou.

Já no caso da reunião com a prefeita Adriane Lopes, Rose Modesto disse que ela a procurou para entregar dois projetos para Campo Grande, os quais podem contar com recursos da Sudeco.

“A prefeita deixou comigo dois projetos relacionados com a questão do parque tecnológico de Campo Grande”, afirmou.

CANDIDATURA

A superintendente de Desenvolvimento do Centro-Oeste argumentou ao Correio do Estado que tem falado muito pouco sobre política, focando mais no seu trabalho à frente da Sudeco, a fim de se inteirar melhor sobre as funções relativas ao cargo.

“Sobre a questão de disputar a Prefeitura de Campo Grande nas eleições de 2024, na verdade, é uma decisão que eu vou tomar mais para frente. Para ser mais exata, só no começo de 2024”, declarou Rose Modesto.

Ela fez questão de não descartar a possibilidade de sair candidata à prefeita da Capital, o qual é um sonho antigo, mas que, por hora, prefere esperar as coisas se acomodarem naturalmente.

A respeito de uma eventual candidatura para deputada federal ou até para senadora em 2026, ela disse ao Correio do Estado que essa situação ainda está muito distante.

“Confesso que realmente eu ainda não defini como é que vai ser o meu projeto político. Em relação à questão política, eu estou muito focada mesmo aqui na Sudeco. Tenho trabalhado bastante para fazer com que a superintendência realmente tenha um protagonismo maior na Região Centro-Oeste. Isso demanda bastante trabalho e tempo”, ressaltou.

Com relação à política, a ex-deputado federal disse que vai esperar 2024 chegar. “Virou o ano, a gente começa a falar um pouco mais sobre”, finalizou.

